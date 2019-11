Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Messerangriff in Polizeiwache auf La Réunion - keine Verletzten (16.49 Uhr)

Tödlicher Unfall im Rahmen der Motorrad-WM in Malaysia (13.52 Uhr)

Merkel sieht gute Chancen für die deutsche Wirtschaft in Indien (9.14 Uhr)

Höhle nach Drama um thailändische Fußballjungen wieder teilweise geöffnet (8.13 Uhr)

E-Scooter-Fahrer verliert jodelnd seinen Führerschein (5.28 Uhr)

Biden verliert in Schlüssel-Bundesstaat Iowa weiter an Boden (5 Uhr)

+++ 18.20 Uhr: Zu Sprung aus fahrendem Zug genötigt: Anklage gegen Schaffner +++

Ein Schaffner soll zwei jugendliche Schwarzfahrer in Ägypten aufgefordert haben, aus dem fahrenden Zug zu springen. Einer der Jugendlichen kam dabei ums Leben, der andere wurde verletzt. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen den Mann. Der Schaffner habe die Tür des Abteils geöffnet und den Jugendlichen befohlen, aus dem Zug zu springen, um sie nicht der Polizei zu übergeben, berichtete das ägyptische Staatsfernsehen. Der Vorfall ereignete sich demnach Anfang der Woche in der Provinz Tanta im Nildelta im Norden Ägyptens. Er hatte für großen Aufruhr in den sozialen Netzwerken in Ägypten gesorgt.

+++ 17.49 Uhr: Nach tödlichem Stoß vor U-Bahn - Verdächtiger wird entlassen +++

Nach dem tödlichen Stoß eines Mannes vor eine U-Bahn in Berlin-Kreuzberg muss ein als tatverdächtig Gefasster wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Es gebe derzeit keinen dringenden Tatverdacht, sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, Martin Steltner, der dpa. Bei den Zeugenaussagen hätten sich Widersprüche ergeben. Zudem sei das vorhandene Videomaterial von mäßiger Qualität.

+++ 16.49 Uhr: Messerangriff in Polizeiwache auf La Réunion - keine Verletzten +++

Nach einem Messerangriff auf einer Polizeistation auf der französischen Insel La Réunion ermittelt die Justiz Berichten zufolge unter anderem wegen Terrorverdachts. Ein junger Mann soll auf der Polizeiwache in Saint-Denis eine Frau bedroht haben, wie unter anderem der Sender Franceinfo berichtete. Verletzt wurde demnach niemand, der Mann wurde festgenommen. Er soll während des Vorfalls auch "Allahu akbar" (Arabisch für "Gott ist groß") gerufen haben. Es werde auch der psychische Gesundheitszustand des mutmaßlichen Angreifers geprüft.

Anfang Oktober hatte ein mutmaßlich radikalisierter Polizeimitarbeiter vier seiner Kollegen - drei Männer und eine Frau - in der Pariser Polizeipräfektur mit einem Messer getötet. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte den Franzosen nach dem tödlichen Anschlag einen "rastlosen Kampf" gegen den islamistischen Terrorismus versprochen.

+++ 16.26 Uhr: Frankreich erwartet großen Herbststurm an Atlantikküste +++

In Frankreich herrscht wegen eines großen Herbststurms Alarmbereitschaft. Der französische Wetterdienst sprach für mehr als ein Dutzend Départements an der Atlantikküste und in Zentralfrankreich eine Warnung wegen heftigen Winds aus. Der Sturm "Amélie" wird in der Nacht zu Sonntag mit Windgeschwindigkeiten bis zu 130 Kilometer pro Stunde und hohen Wellen erwartet. Besonders wachsam müssen die Bewohner der Départements Charente-Maritime, Gironde und Vendée sein. Zuletzt hatten Unwetter mit Starkregen und Wind in Südfrankreich zu Schäden und Verkehrsbehinderungen geführt.

+++ 15.59 Uhr: Mindestens 13 Tote bei Explosion einer Autobombe in Nordsyrien +++

Bei der Explosion einer Autobombe in der nordsyrischen Stadt Tal Abjad sind mindestens 13 Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden. Die Explosion ereignete sich auf einem Marktplatz in der von türkischen Truppen kontrollierten Stadt, wie das türkische Verteidigungsministerium in Ankara mitteilte. Das Ministerium sprach von einem "Attentat" der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG). Die Türkei und verbündete syrische Milizen hatten am 9. Oktober eine Militäroffensive gegen die YPG in Nordsyrien begonnen.

+++ 15.40 Uhr: Nach Havarie von Container-Schiff: Warnung für Schiffe im Wattenmeer +++

Nach der Havarie des Containerschiffes MSC Zoe haben niederländische Behörden vor Gefahren für die Groß-Schifffahrt in der Nähe der Wattenmeerküste gewarnt. Es bestehe das Risiko, dass große Schiffe den Meeresboden rammen könnten, warnte der Untersuchungsrat für Sicherheitsfragen in Den Haag. Sehr große Schiffe sollten bei sehr schlechtem Wetter eine andere Route wählen, teilte die Küstenwache mit. Die Warnung gilt für das sogenannte Verkehrstrennungsgebiet "Terschelling-Deutsche Bucht", das aus Richtung West-Südwest kommend entlang der Linie der friesischen Inseln verläuft.

Die Warnung ist eine erste Schlussfolgerung aus der Untersuchung zur großen Havarie des Containerschiffes MSC Zoe Anfang des Jahres. Das Schiff hatte auf dem Weg nach Bremerhaven Hunderte Container verloren. Inseln und Küsten waren vor allem mit Plastikabfall verschmutzt worden. Der Abschlussbericht soll im Frühjahr 2020 vorgelegt werden.

+++ 15.11 Uhr: Tatverdächtiger stellt sich nach tödlicher Messerattacke von Passau +++

Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 33-jährigen Mann in Passau hat sich der Tatverdächtige der Polizei gestellt. Der 26 Jahre alte Mann, der wie das Opfer iranischer Staatsbürger sei, solle noch am Samstag einem Haftrichter in Passau vorgeführt werden, erklärte die Polizei. Er habe sich am frühen Samstagmorgen in Wiesbaden der Polizei gestellt. Zwischen dem Tatverdächtigen und dem Opfer hätten "seit längerem erhebliche Beziehungsprobleme bestanden", teilte die Polizei weiter mit. Passanten hatten das Opfer am Donnerstagabend schwer verletzt auf dem Gehweg vor einer Pizzeria gefunden. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen starb der Mann noch vor Ort. Bereits am Freitag hatte die Polizei erklärt, es lägen keinerlei Anhaltspunkte für eine "fremdenfeindlich motivierte Tat" vor.

+++ 14.31 Uhr: Neun Kinder durch Landmine in Afghanistan getötet +++

Im Nordosten Afghanistans sind neun Kinder durch die Explosion einer Landmine auf einer Straße getötet worden. Die Jungen im Alter zwischen sieben und elf Jahren seien in der Provinz Tachar auf die Mine getreten, sagte ein Sprecher der Provinzregierung. Die Mine sei von den Taliban in einem von ihnen kontrollierten Dorf gelegt worden, sagte der Sprecher. Nach jahrelangen Kämpfen ist Afghanistan von Landminen, nicht explodierten Granaten und Raketen übersät. Auch dadurch stieg die Zahl der zivilen Opfer in dem Konflikt deutlich an. Die UN-Mission in Afghanistan (Unama) verzeichnete von Juli bis September dieses Jahres 1174 Tote und 3139 Verletzte. Dies entspreche einem Anstieg von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

+++ 14.11 Uhr: Trump begrenzt Aufnahme neuer Flüchtlinge in den USA drastisch +++

US-Präsident Donald Trump hat eine Absenkung der ohnehin schon historisch niedrigen Grenze für die Aufnahme neuer Flüchtlinge angeordnet. Im Wirtschaftsjahr 2020 (Oktober 2019 bis September 2020) dürfen "aus humanitären Gründen" höchstens 18 000 Flüchtlinge ins Land gelassen werden, wie Trump erklärte. Es ist die niedrigste Obergrenze seit Einführung des Flüchtlingsprogramms im Jahr 1980. Zuletzt hatte die Grenze bei 30.000 gelegen. Die US-Regierung hatte bereits Ende September erklärt, dass eine erneute Absenkung geplant werde.

+++ 13.52 Uhr: Tödlicher Unfall im Rahmen der Motorrad-WM in Malaysia +++

Der indonesische Motorradpilot Afridza Munandar ist am Samstag an den Folgen eines schweren Sturzes gestorben. Der 20-jährige Nachwuchspilot war bei einem Massensturz beim Asia-Talent-Cup, der beim Malaysia-Grand-Prix im Rahmen der MotoGP ausgetragen wird, schwer verletzt worden. Munandar wurde an der Strecke erstversorgt und danach per Helikopter ins Krankenhaus von Kuala Lumpur gebracht. Die Ärzte konnten das Leben des indonesischen Nachwuchsfahrers aber nicht mehr retten.

Der Japaner Shinji Ogo war ebenfalls in den Unfall verwickelt und befindet sich in einem kritischen Zustand. Er wurde per Krankenwagen ins Krankenhaus von Kuala Lumpur gebracht.

Der tragische Vorfall in Sepang weckt Erinnerungen an das Unglück in der Saison 2011. Damals kam MotoGP-Pilot Marco Simoncelli im Rennen der Königsklasse ums Leben, weil er von einem Konkurrenten überrollt wurde.

+++ 13.34 Uhr: Nach Tötungsdelikt in Passau: Tatverdächtiger festgenommen +++

Nach dem Tötungsdelikt in der Innenstadt von Passau hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 26-jährigen Mann mit iranischer Staatsbürgerschaft, wie die Polizei in Passau mitteilte. Der Mann habe sich am Freitagabend im hessischen Wiesbaden gestellt und sei dann festgenommen worden. Er soll am Samstag nach Passau überstellt und dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft Passau hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Bei dem Opfer handelt es sich ebenfalls um einen Iraner.

+++ 12.12 Uhr: Madrid bietet Greta Thunberg Hilfe bei Reise zum Klimagipfel an +++

Die spanische Regierung hat der schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg Hilfe angeboten, um ihre Teilnahme an der UN-Klimakonferenz im Dezember in Madrid zu ermöglichen. "Liebe Greta, es wäre toll, Dich hier in Madrid zu haben", schrieb die amtierende Umweltministerin Teresa Ribera auf Twitter. "Wir würden Dir sehr gerne bei der Überquerung des Atlantiks helfen", fügte sie in dem Tweet hinzu und lobte Thunbergs Engagement fürs Klima. Madrid sei bereit, mit der 16-Jährigen in Kontakt zu treten. Wie die Reise-Hilfe aussehen könnte, sagte Ribera nicht.

+++ 12.09 Uhr: Verdächtiger nach tödlichem Stoß in U-Bahn soll vor Haftrichter +++

Nach dem tödlichen Stoß eines Mannes vor eine U-Bahn in der Station Kottbusser Tor in Berlin soll ein als Tatverdächtiger gefasster Mann dem Haftrichter vorgeführt werden. Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft kündigte weitere Informationen für den Nachmittag an. Fahnder hatten den Mann am Freitagabend in Eberswalde nordöstlich von Berlin festgenommen. Eine Mordkommission der Berliner Kriminalpolizei hatte nach dem Täter gesucht.

+++ 11.30 Uhr: "Charlie Hebdo"-Zeichnerin verteidigt Religionskritik +++

Eine Zeichnerin des Pariser Satiremagazins "Charlie Hebdo" hat Religionskritik in ihrem Blatt verteidigt. "Wir haben die katholische Religion kritisiert, wir kritisieren den Islam, wir kritisieren Buddhisten dafür, die Rohingya angegriffen zu haben", sagte Zeichnerin Coco dem Sender Franceinfo am Samstag. Man nehme sich das Recht, Religion zu kritisieren, wie man es immer getan habe.

Die Redaktion wollte erstmals seit dem Anschlag im Januar 2015 wieder an einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung beim "Weltforum für Demokratie" in Straßburg teilnehmen. Seit dem Angriff sei es der Redaktion wichtig gewesen, wieder in Kontakt mit der Öffentlichkeit zu treten, erklärte Coco.

+++ 10.40 Uhr: Umweltschützer begrüßen Fracking-Stopp in Großbritannien +++

Umweltschützer und die Opposition in Großbritannien haben das Aus für die umstrittene Fracking-Technik zur Gasproduktion im Land begrüßt. "Dieser Sieg ist einer der größten, den die Klimabewegung je gesehen hat", teilte die Klimaschutzorganisation 350.org am Samstag mit. Die Umweltorganisation Greenpeace forderte, den Ausbau erneuerbarer Energie aus Wind und Sonne zu beschleunigen. Die Regierung hatte am Freitagabend mitgeteilt, die Fracking-Technik dürfe in England nicht mehr genutzt werden.

Grund sind Sorgen vor Erdbeben in der Umgebung der Teststation zur Förderung von Schiefergas in der nordwestenglischen Grafschaft Lancashire, wo bereits seismische Aktivitäten registriert worden waren. Seit einer Erschütterung der Stärke 2,9 Ende August in der Nähe der Anlage war der Betrieb ausgesetzt.

+++ 10.32 Uhr: Spahn: Noch keine Einigung bei Verhandlungen über Grundrente +++

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat Berichte über einen ersten Kompromiss zwischen Union und SPD bei den Verhandlungen über eine Grundrente zurückgewiesen. "Geeinigt ist nichts", schrieb Spahn am Samstag auf Twitter. Jede Einigung müsse sich am Koalitionsvertrag messen lassen. Eine Grundrente könne am Montag im Koalitionsausschuss aus seiner Sicht nur unter drei Bedingungen vereinbart werden, darunter eine "harte Einkommensprüfung" als Bedürftigkeitsprüfung.

Die "Bild"-Zeitung hatte berichtet, es gebe bei der Grundrente einen ersten Kompromiss. Demnach solle es keine "echte" Bedürftigkeitsprüfung geben. Die Unterhändler, darunter auch Spahn, hätten einem Papier zugestimmt, nach dem Vermögen, Erträge aus Aktien sowie der Besitz von Immobilien vor Beginn einer Grundrente nicht überprüft werden sollten. Die Rentenversicherung solle lediglich die Steuerbescheide der Rentner überprüfen.

+++ 9.14 Uhr: Merkel sieht gute Chancen für die deutsche Wirtschaft in Indien +++

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht gute Chancen für mehr Investitionen der deutschen Wirtschaft in Indien. Dies gelte etwa bei der Modernisierung der Infrastruktur wie dem Ausbau der Hochgeschwindigkeits-Zugverbindungen, sagte Merkel am Samstag bei der Jahreshauptversammlung der Deutsch-Indischen Handelskammer in Neu Delhi. Die Kanzlerin machte sich zum Abschluss ihres Besuchs in Indien zugleich für einen neuen Anlauf für ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem 1,3-Milliarden-Einwohner-Land stark. 2007 begonnene Gespräche für ein solches Abkommen mit Indien waren 2012 von beiden Seiten unterbrochen worden.

+++ 8.13 Uhr: Höhle nach Drama um thailändische Fußballjungen wieder teilweise geöffnet +++

In Thailand können Besucher erstmals seit vergangenem Jahr wieder einen Blick in die Höhle werfen, in der fast drei Wochen lang eine Schüler-Fußballmannschaft fest saß. Die Behörden gestatteten es Touristen am Freitag, den Eingangsbereich der seit dem Unglück gesperrten Tham-Luang-Höhle zu sehen. Rund 2000 Interessierte machten bereits am ersten Tag von der Möglichkeit Gebrauch. Zunächst bleibt ein tieferes Betreten der Höhle allerdings verboten.

Die zwölf Jungen und ihr Fußballtrainer waren am 23. Juni 2018 bei einem Ausflug in der Tham-Luang-Höhle im Norden Thailands von schnell steigenden Wassermassen eingeschlossen worden. Erst nach 17 Tagen konnten alle Kinder in einer aufwändigen und gefährlichen Rettungsaktion von Tauchern und hunderten internationalen Helfern befreit werden. Der thailändische Taucher Saman Gunan starb, während er Sauerstoffflaschen in die Höhle brachte.

+++ 7.39 Uhr: Trump gibt neuen US-Heimatschutzminister bekannt +++

US-Präsident Donald Trump hat einen neuen Interims-Heimatschutzminister ausgewählt. Der in der Behörde bislang als Leiter der Strategieabteilung tätige Chad Wolf versehe die Funktion in der Nachfolge von Kevin McAleenan, sagte Trump zu Journalisten. "Wir werden sehen, was passiert. Wir haben dort großartige Leute." Der Sprecher des Weißen Hauses Hogan Gidley erklärte, der bisherige Interims-Minister McAleenan werde seinen Posten zum 11. November verlassen. Auf ihn werde Wolf folgen. McAleenan hatte vergangenen Monat seinen Rückzug angekündigt. Er war erst im April für den Posten nominiert worden. Wolf ist der fünfte Leiter des Heimatschutzministeriums seit Trumps Amtsantritt im Januar 2017. Das Ministerium hat eine zentrale Funktion in dem von Trump vorangetriebenen Kampf gegen illegale Einwanderung.

+++ 5.28 Uhr: E-Scooter-Fahrer verliert jodelnd seinen Führerschein +++

Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer ist in Erfurt laut jodelnd in eine Verkehrskontrolle gefahren. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der 29-Jährige am frühen Samstagmorgen zudem ziemlich schwungvoll die Kurven genommen. Wenig später stoppten die Beamten den E-Scooter-Fahrer und holten ihn von seinem Gefährt. Ein Alkoholtest zeigte 1,47 Promille. Den Mann erwarte nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, hieß es weiter. Seinen Führerschein musste er an Ort und Stelle abgeben.

+++ 5.28 Uhr: Einbrecher stehlen Schnapsflaschen mit tödlichem Gift +++

Einbrecher haben in Hannover drei Schnapsflaschen mit tödlichem Gift erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, brachen sie die Terrassentür auf, durchsuchten das Einfamilienhaus und stießen dabei auf einen Tresor, den sie mitnahmen. In dem Tresor lagen drei kleine braune Schnapsflaschen der Marke Underberg. In den Fläschchen sei aber kein Alkohol, sondern das verbotene Pflanzenschutzmittel Parathion - im Volksmund auch Schwiegermuttergift genannt.

Das Insektizid sei schon in geringen Mengen hochgiftig und könne durch die Haut in den menschlichen Körper gelangen. Von den Einbrechern und ihrer tödlichen Beute fehlt bereits seit Mitte der Woche jede Spur.

+++ 5.00 Uhr: Biden verliert in Schlüssel-Bundesstaat Iowa weiter an Boden +++

Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten hat der frühere Vizepräsident Joe Biden im Schlüssel-Bundesstaat Iowa weiter an Boden verloren. In einer am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Umfrage von "New York Times" und Siena College lagen nicht nur die Senatoren Elizabeth Warren und Bernie Sanders vor Biden, der altgediente Politiker wurde überdies von dem 37-jährigen Kommunalpolitiker Pete Buttigieg überholt, den vor einem Jahr noch kaum einer kannte.

Im Durchschnitt mehrerer Umfragen, den die Website "RealClearPolitics" errechnete, liegt Warren in Iowa mit einer Zustimmungsrate von 22,3 Prozent vorn, gefolgt von Buttigieg mit 17 Prozent und Biden mit 15,7 Prozent. Für den Stellvertreter des früheren Präsidenten Barack Obama bedeutet dies ein deutlicher Absturz. Mitte September war der 76-Jährige in dem ländlichen Bundesstaat im Mittleren Westen noch auf 28,5 Prozent gekommen.

Danach wurde Bidens Image allerdings durch die Ukraine-Affäre erschüttert. Dabei geht es um die Forderung von US-Präsident Donald Trump an den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj, nach belastendem Material gegen Biden und dessen Sohn Hunter Biden zu suchen.

+++ 1.43 Uhr: Mindestens 35 Tote bei Angriff von Rebellen in Mali +++

Bei einem Überfall von mutmaßlichen Islamisten auf einen Stützpunkt der Armee im Süden von Mali sind am Freitag nach offiziellen Angaben mindestens 35 Soldaten ums Leben gekommen. Diese "vorläufige Bilanz" veröffentlichten die Streitkräfte in der Nacht zum Samstag auf ihrer Website. Der Überfall auf den Stützpunkt im Gebiet Indelimane an der Grenze zum Nachbarland Niger habe am frühen Freitag begonnen.

+++ 1.04 Uhr: Umfrage: Söder bei Unionswählern knapp vor "AKK" +++

Wähler der Unionsparteien trauen laut einer Umfrage eine erfolgreiche Kanzlerkandidatur eher CSU-Chef Markus Söder zu als der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Auf Platz eins von sechs vorgegebenen Unionspolitikern kommt bei den Anhängern von CDU und CSU aber der frühere Bundestagsfraktionschef Friedrich Merz mit 26 Prozent, wie die Erhebung des Instituts Kantar für die Funke-Mediengruppe ergab.

Söder liegt mit 16 Prozent auf Platz zwei, Kramp-Karrenbauer mit 14 Prozent knapp dahinter. Es folgen Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit je 13 Prozent sowie Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther mit 8 Prozent.

In der Gesamtbevölkerung ergibt sich ein anderes Bild. Zwar liegt wieder Merz (23 Prozent) vorn, den zweiten Platz erreicht allerdings Spahn (10), dicht gefolgt von Kramp-Karrenbauer und Laschet (jeweils 9). Söder (8) rangiert nur auf dem vorletzten Platz vor Günther (4).

+++ 0.21 Uhr: Mindestens zehn Geschosse vom Gazastreifen auf Israel abgefeuert +++

Vom Gazastreifen aus sind mindestens zehn Raketen auf den Süden Israels abgefeuert worden. Ein Haus wurde getroffen und beschädigt, wie die israelische Armee im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Den Angaben zufolge wurden acht Geschosse vom israelischen Raketenabwehrsystem "Iron Dome" abgefangen. Die anderen Raketen schlugen demnach nahe der Stadt Sderot ein. Im Süden Israels ertönten die Alarmsirenen. Bereits am Donnerstagabend war ein "Projektil" vom Gazastreifen aus abgefeuert worden.

+++ 0.06 Uhr: Trump: Teilabkommen mit China soll in den USA unterschrieben werden +++

Das geplante Teil-Handelsabkommen zwischen den USA und China soll nach Angaben von US-Präsident Donald Trump in den Vereinigten Staaten unterschrieben werden. Das sei auch für Chinas Präsident Xi Jinping in Ordnung, sagte Trump am Freitagabend (Ortszeit) im Garten des Weißen Hauses. Für den Anlass würden derzeit verschiedene Örtlichkeiten geprüft, darunter auch der US-Bundesstaat Iowa, sagte Trump. Der ländliche Staat im Mittleren Westen würde sich Trump zufolge anbieten, weil es in dem Abkommen auch um den Ankauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse durch China gehe.