Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Lübcke-Mörder: Auch Mordversuch an Iraker? (10.49 Uhr)

Zahl der genehmigten Wohnungen gesunken (8.36 Uhr)

Katar: Arbeitsbedingungen offenbar weiter schlecht (7.10 Uhr)

Fukushima-Gau: Drei Manager freigesprochen (6.25 Uhr)

Schwarz geschminktes Gesicht: Ärger für Trudeau (4.57 Uhr)

Bamf-Prüfungen: Asylentscheide fast immer korrekt (1.36 Uhr)

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 10.49 Uhr: Mutmaßlichem Lübcke-Mörder wird auch Mordversuch an Iraker vorgeworfen +++

Gegen den Verdächtigen im Fall der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, Stephan E., wird auch wegen des Anfangsverdachts eines versuchten Mordes an einem Iraker ermittelt. Ausschlaggebend für die Tat soll die rechtsextremistische Weltanschauung des Beschuldigten gewesen sein

Es gebe "Anhaltspunkte, dass der Beschuldigte am 6. Januar 2016 in Lohfelden versucht hat, einen irakischen Asylbewerber heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen zu töten", teilte die Bundesanwaltschaft, die den Fall von den Kasseler Justizbehörden an sich zog, in Karlsruhe mit. Demnach soll sich E. "dem Opfer unbemerkt von hinten genähert und ihm dann unvermittelt mit einem Messer in den oberen Rücken gestochen haben". Der Iraker sei durch den Stich erheblich verletzt worden und habe intensivmedizinisch behandelt werden müssen.

+++ 10.30 Uhr: Iran lässt Frauen bei Länderspielen ins Stadion +++

Iranische Frauen dürfen künftig zumindest Fußball-Länderspiele besuchen. "Alle notwendigen Vorbereitungen sind getroffen, damit auch Frauen, vorerst jedoch nur für Länderspiele, in die Fußballstadien kommen können", teilte Sportminister Massud Soltanifar mit. Im Asadi-Stadion in Teheran, wo Irans Nationalmannschaft ihre WM-Qualifikationsspiele austrägt, wurden für Frauen separate Eingänge, eine Extra-Tribüne und Damen-Toiletten eingerichtet. Außerdem sollen spezielle Polizei-Einheiten eingesetzt werden, damit die Frauen sicher in das und aus dem Stadion kommen, erklärte Soltanifar.

Im Iran ist Frauen der Besuch von Fußballspielen im Stadion seit vier Jahrzehnten untersagt. Obwohl Minister Soltanifar und sogar Präsident Hassan Ruhani gegen das Verbot sind, konnten sich beide bis jetzt nicht gegen den erzkonservativen Klerus durchsetzen. Minister Soltanifar hofft, dass mit dem Umbau des Asadi-Stadions und die separaten Einrichtungen auch der Klerus zumindest für die Länderspiele das Stadionverbot für Frauen aufhebt.

+++ 10.27 Uhr: Baukran stürzt in Hessen auf Merhfamilienhaus +++

Im hessischem Hofheim ist ein Baukran auf ein Mehrfamilienhaus gestürzt. Der obere Teil des Krans knickte ab und schlug auf das Dach des Gebäudes, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte. Verletzt wurde niemand, die obere Wohnung in dem Haus ist allerdings nicht mehr bewohnbar. Warum der Kran umknickte, ist unklar. Den Schaden schätzt die Polizei auf 40.000 Euro. Demnach wurde der Kran gestern auf einem Nachbargrundstück des beschädigten Hauses aufgestellt. Er sollte in den kommenden Tagen für einen Neubau genutzt werden. Gegen 17 Uhr stürzte ein Teil des Krans ab. Neben dem Dach wurde ein Wintergarten beschädigt.

+++ 10.02 Uhr: USA schicken lediglich Büroleiterin zu UN-Klimagipfel +++

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump wird auf dem Weltklimagipfel in New York nur durch eine Büroleiterin des Außenministeriums vertreten sein. Marcia Bernicat, Leiterin der Abteilung für Ozeane, internationale Umwelt- und Wissenschaftsangelegenheiten, werde für die USA an der Veranstaltung teilnehmen, sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums. Zum UN-Klimagipfel werden kommenden Montag mehrere Staats- und Regierungschefs erwartet, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Auf dem von UN-Generalsekretär Antonio Guterres organisierten Treffen sollen diese aufgefordert werden, sich ehrgeizigere Ziele zur Begrenzung der globalen Erwärmung zu setzen. Im Pariser Klimaabkommen von 2015 wurde als Ziel festgesetzt, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad und möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.

+++ 9.42 Uhr: Netanjahu ruft Gantz zur Bildung einer Einheitsregierung in Israel auf +++

Nach der Parlamentswahl in Israel hat der amtierende Ministerpräsident Benjamin Netanjahu seinen Herausforderer Benny Gantz zur Bildung einer Einheitsregierung aufgerufen. In einer Video-Botschaft sagte Netanjahu, er habe sich zwar im Wahlkampf für eine rechtsgerichtete Koalition ausgesprochen, das Wahlergebnis ermögliche dies jedoch nicht. Weder Netanjahus Likud noch die Liste Blau-Weiß von Gantz hatten bei der Wahl eine eigene Mehrheit erhalten.

+++ 9.40 Uhr: Betrunkene Autofahrerin rammt Streifenwagen der Kieler Polizei +++

Eine betrunkene Autofahrerin hat in der Nacht in Kiel einen Streifenwagen der Polizei gerammt. Die 44-Jährige scherte während der Fahrt plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn aus und krachte mit ihrem Wagen in das entgegenkommende Polizeifahrzeug, wie die Beamten in der schleswig-holsteinischen Stadt berichteten. Verletzt wurde niemand, beide Autos wurden jedoch beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizisten konnten einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern, hieß es. Der Wagen der Unfallverursacherin, in dem sich auch noch zwei Mitfahrer befanden, schleuderte anschließend noch in ein geparktes Autos. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten starken Alkoholgeruch bei der 44-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,6 Promille. Ihr Führerschein wurde daraufhin beschlagnahmt.

+++ 9.37 Uhr: Erste Abstimmungsniederlage für neue italienische Regierung +++

Die neue italienische Mitte-Links-Regierung hat im Abgeordnetenhaus ihre erste Abstimmungsniederlage erlitten. Dabei ging es um die Immunität eines Abgeordneten der Mitte-Rechts-Partei Forza Italia des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, wie italienische Medien berichten. Der Haftantrag der Mailänder Staatsanwaltschaft gegen den der Korruption verdächtigten Parlamentarier Diego Sozzani sei gestern in geheimer Wahl mit 309 gegen 235 Stimmen abgelehnt worden.

Die neue Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und sozialdemokratischer PD war Anfang September vereidigt worden. Der parteilose Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte auch schon die vorherige Regierung aus Fünf Sternen und rechter Lega geführt.

+++ 9.13 Uhr: Immer mehr stark übergewichtige Kinder +++

Die Zahl junger Menschen mit extremem Übergewicht ist laut "Bild"-Zeitung in den vergangenen zehn Jahren um 30 Prozent gestiegen. Das berichtete das Blatt unter Berufung auf eine Untersuchung der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH). Demnach seien Jungen im Alter von acht und elf Jahren besonders betroffen. Das staatliche Robert-Koch-Institut geht demnach von rund anderthalb Millionen Kindern mit Übergewicht aus. Ursachen seien nur selten Krankheiten, sondern "mangelnde Bewegung der Generation Online und fettreiche Ernährung", zitierte die Zeitung die KKH.

+++ 9.11 Uhr: Im Teppich eingerollter Ganove entpuppt sich als alter Teppichklopfer +++

Wegen eines angeblich in seinen Teppich eingewickelten Einbrechers hat ein Mann im rheinland-pfälzischen Edenkoben die Polizei alarmiert. Den Beamten sagte er, "jemand" habe sich in seinen Teppich eingerollt - die Konturen seien eindeutig, wie die Ordnungshüter in Landau berichteten. Zu der Wohnung entsandte Streifenpolizisten fanden dort wenig später tatsächlich eine ausgebeulte Teppichrolle. Als die Beamten den Teppich ausrollten, kam allerdings statt eines Ganoven nur ein alter Teppichklopfer zum Vorschein.

+++ 8.54 Uhr: Pakistan verweigert indischem Premier Modi Überflug +++

Pakistan hat zum zweiten Mal innerhalb eines Monats eine Überflugsanfrage aus Indien für hochrangige Politiker abgelehnt. Islamabad untersagte dem indischen Premierminister Narendra Modi, durch den Luftraum des Landes nach Deutschland zu fliegen. Grund dafür sei die aktuellen Siutation in Kaschmir, teilte der pakistanische Außenminister Shah Mahmoud Qureshi per Video mit.

Seit Britisch-Indien vor mehr als 70 Jahren unabhängig und geteilt wurde, streiten Indien und Pakistan um die Region Kaschmir. Beide Atommächte beherrschen jeweils einen Teil, ein weiterer gehört zu China. Indien und Pakistan führten bereits zwei Kriege um Kaschmir. Die Spannungen zwischen den beiden Erzfeinden waren zuletzt eskaliert.

+++ 8.36 Uhr: Zahl der genehmigten Wohnungen geht zurück +++

Die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen ist in den ersten sieben Monaten des Jahres um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf rund 196.400 gesunken, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Demnach blieb lediglich die Zahl der Genehmigungen für Einfamilienhäuser annähernd gleich; sie ging von Januar bis Juli um 0,3 Prozent auf rund 53.200 zurück. Dass trotz Wohnungsnot in vielen Städten die Baugenehmigungen zurückgehen, liegt nach Angaben von Wohnungsverbänden vor allem an fehlendem Bauland. Wohnungsunternehmen fordern zudem den Abbau von Bürokratie und Vorschriften.

+++ 8.33 Uhr: Fußballprofi Goretzka positioniert sich erneut gegen Rechts +++

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka hat seine Haltung gegen rechtes Gedankengut bekräftigt. "#keinenmilimeternachrechts", twitterte der derzeit verletzte Profi des FC Bayern München. Der 24-jährige ist auch für den Fußballspruch des Jahres nominiert. Goretzka hatte nach rassistischen Äußerungen einiger Fans beim Spiel der deutschen Mannschaft gegen Serbien im März in Wolfsburg gesagt: "Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Da antwortet man auf die Frage nach der Nationalität mit Schalke, Dortmund oder Bochum."

Der Mittelfeldspieler retweetete am Donnerstag zudem eine Nachricht des Radiosenders 1LIVE mit seinem Spruch. Die Jury sucht bis zum 15. Oktober die besten vier unter elf nominierten Zitaten aus. Unter diesen wählen die Besucher der Gala zur Verleihung des Deutschen Fußball-Kulturpreises am 25. Oktober den Sieger. Der seit 2006 vergebene Preis ist mit 5000 Euro für einen gemeinnützigen Zweck dotiert.

+++ 7.55 Uhr: VAE schließen sich US-Seemission im Golf an +++

Nach Saudi-Arabien schließen sich auch die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) der internationalen Koalition für maritime Sicherheit in der Golfregion an. Damit sollten die internationalen Bemühungen unterstützt werden, den Bedrohungen der Seefahrt und des internationalen Handels zu begegnen, teilte das Außenministerium in Abu Dhabi laut der staatlichen Nachrichtenagentur WAM mit.

Die von den USA geführte Militärmission will kommerzielle Schiffe auf den internationalen Handelsrouten im Persischen Golf, dem Golf von Oman, der Straße von Hormus und der Meerenge Bab al-Mandab begleiten und vor Übergriffen zu schützen. Für die Marinemission hatten die USA Verbündete gesucht, nachdem der Iran zwei ausländische Öltanker in der Golfregion festgesetzt hatte. Die Bundesregierung hat eine Teilnahme an der Mission abgelehnt.

+++ 7.10 Uhr: Arbeitsbedingungen in Katar laut Amnesty vor WM unverändert schlecht +++

Trotz versprochener Verbesserungen im Vorfeld der Fußball-WM 2022 in Katar sind die Arbeitsbedingungen von Gastarbeitern einer Studie von Amnesty International zufolge unverändert katastrophal. Das Golf-Emirat bleibe "ein Tummelplatz skrupelloser Arbeitgeber", heißt es in einem Bericht der Menschenrechtsorganisation, für den die Lage hunderter Mitarbeiter dreier Unternehmen in der Bau- und Reinigungsbranche, die monatelang ohne Bezahlung arbeiteten, dokumentiert wurde.

Katar hatte sich 2017 zu Reformen des Arbeitsrechts verpflichtet. Unter anderem wurde ein Gremium zur Streitschlichtung eingerichtet. Arbeiter, die dieses wegen ausstehender Löhne anriefen, bekämen jedoch nur in seltenen Fällen ihr Geld, kritisierte Amnesty. Die säumigen Firmen beriefen sich stets auf finanzielle Schwierigkeiten.

+++ 6.25 Uhr: Japanisches Gericht spricht drei Manager nach Atomunglück von Fukushima frei +++

Achteinhalb Jahre nach dem Atomunglück von Fukushima hat ein Gericht in Japan drei ehemalige Manager des Kraftwerksbetreibers Tepco vom Vorwurf der Fahrlässigkeit freigesprochen. Das Gericht in Tokio kam zu dem Schluss, die Angeklagten könnten nicht für die Folgen des Atomunglücks im Kraftwerk Fukushima Daiichi verantwortlich gemacht werden. In dem Kraftwerk fiel nach einem schweren Erdbeben und Tsunami am 11. März 2011 das Kühlsystem aus, woraufhin es in mehreren Reaktoren zur Kernschmelze kam.

Den drei Männern war vorgeworfen worden, vorhandene Informationen über einen möglichen starken Tsunami ignoriert und notwendige Sicherheitsmaßnahmen unterlassen zu haben. Die Staatsanwälte hatten Haftstrafen gefordert. Die Angeklagten hatten dagegen erklärt, dass der Tsunami unvorhersehbar gewesen sei.

+++ 5.54 Uhr: Baden-Württembergs Verkehrsminister: Schwarzfahren ist keine Straftat +++

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann ist dafür, dass Schwarzfahren in öffentlichen Verkehrsmitteln künftig keine Straftat mehr ist, sondern nur noch eine Ordnungswidrigkeit. "Schwarzfahren heißt faktisch, sich von den anderen das Ticket bezahlen zu lassen. Das ist unsolidarisches Fahren zulasten der Gemeinschaft", sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist aber keine Straftat. Es reicht ein angemessenes Bußgeld statt Knast."

Thüringen und Berlin wollen erreichen, dass Schwarzfahren in öffentlichen Verkehrsmitteln künftig nur noch eine Ordnungswidrigkeit ist. Ein entsprechender Antrag soll morgen in den Bundesrat eingebracht werden. Schwarzfahren - im Strafgesetzbuch heißt die Tat Erschleichen von Leistungen - kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe nach sich ziehen. Thüringens Landesregierung erhofft sich von einer juristischen Neubewertung eine personelle und finanzielle Entlastung der Justiz.

+++ 4.57 Uhr: Trudeau entschuldigt sich für schwarz geschminktes Gesicht +++

Gut einen Monat vor den vermutlich engen Parlamentswahlen sieht sich Kanadas Regierungschef Justin Trudeau mit heiklen Vorwürfen konfrontiert: Das "Time Magazin" veröffentlichte ein fast 20 Jahre altes Foto, das ihn - auf einem Kostümball mit dem Titel "Arabische Nächte" - mit einem dunkel geschminkten Gesicht, einem Gewand und einem Turban zeigt. Trudeau entschuldigte sich umgehend. "Ich habe mir ein Aladdin-Kostüm angezogen und Make-up aufgetragen", sagte er dem Sender CBC. "Ich hätte das nicht tun sollen. Ich hätte es besser wissen sollen, aber das habe ich nicht. Es tut mir wirklich leid."

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF — TIME (@TIME) September 18, 2019

Er fügte hinzu: "Es war etwas, von dem ich damals nicht dachte, dass es rassistisch wäre, aber jetzt erkenne ich, dass es etwas Rassistisches war." Er werde weiter daran arbeiten, Intoleranz und Diskriminierung zu bekämpfen, auch wenn er in der Vergangenheit offensichtlich einen Fehler gemacht habe. Zum Zeitpunkt der Aufnahme im Jahr 2001 war Trudeau 29 Jahre. Das Bild war laut "Time Magazine" im Jahrbuch einer Privatschule in Vancouver veröffentlicht worden, in der Trudeau damals gelehrt hatte.

+++ 4.20 Uhr: Maltesischer Priester offenbar in Kunst-Diebstahl verwickelt +++

Wenig christlich hat sich in Malta offenbar ein Priester verhalten: Er habe zugegeben, am Diebstahl von Kunstwerken im Wert von 100.000 Euro aus seiner eigenen Kirchengemeinde in der Hauptstadt Valletta beteiligt gewesen zu sein, berichtet die "Times of Malta" unter Berufung auf Polizeikreise. Nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders TVM wurden Kunstobjekte, unter anderem Gemälde und Stiche, bereits Anfang des Jahres gestohlen. Ein Archivar habe bemerkt, dass die an der Stelle der gestohlenen Werke in der Kirche hängenden Gemälde falsch gewesen seien und nicht mit dem Bestand übereinstimmten. Der Priester wurde laut "Times" daraufhin von seinem Amt suspendiert, bis die Ermittlungen abgeschlossen seien. Er sei verhaftet worden, als in einem Antiquitätengeschäft ein gestohlener Weihrauchkessel aufgetaucht sei.

+++ 3.11 Uhr: Investoren besorgt über Abholzung und Brände im Amazonasgebiet +++

Zahlreiche Investoren haben die brasilianische Regierung zu einem entschlossenen Kampf gegen die Abholzung und Brände im Amazonasgebiet aufgerufen. "Als Anleger sehen wir die Abholzung und deren Folgen für Artenvielfalt und Klima als ein systemisches Risiko für unsere Portfolios", hieß es in einem veröffentlichten Brief von 230 Pensionsfonds, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Kreditinstituten. Eigenen Angaben zufolge verwalten die Unternehmen insgesamt 16,2 Billionen US-Dollar (14,7 Billionen Euro). Die Unterzeichner des offenen Briefes riefen die Regierung dazu auf, durch bessere Kontrollen die illegale Abholzung zu unterbinden und den legalen Holzeinschlag deutlich zu reduzieren.

+++ 1.36 Uhr: Bamf-Prüfungen ergeben: Asylentscheide fast immer korrekt +++

Bei Überprüfungen positiver Asylentscheidungen hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) einem Medienbericht zufolge im ersten Halbjahr 2019 kaum Fehler oder Versäumnisse festgestellt. In diesem Zeitraum seien 62.000 positive Bescheide überprüft worden, in gut 97 Prozent der Fälle sei der Schutzbedarf bejaht worden, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion. In 0,5 Prozent der Fälle veranlasste das Bamf demnach eine sogenannte Rücknahme; dies geschieht, wenn Asylbewerber falsche Angaben gemacht oder getäuscht haben. Widerrufen worden sei der Schutzstatus bei gut zwei Prozent, weil sich etwa die Situation im Herkunftsland verbessert habe oder ein Abschiebungshindernis wie eine schwere Krankheit nicht mehr bestehe.

+++ 0.12 Uhr: Eckart von Hirschhausen mit Willy-Pitzer-Preis ausgezeichnet +++

Für sein Engagement für kranke Menschen ist der Arzt und Kabarettist Eckart von Hirschhausen mit dem Willy-Pitzer-Preis ausgezeichnet worden. Dieser sei mit 50.000 Euro dotiert, teilte die Willy-Robert-Pitzer-Stiftung mit. Hirschhausen erhalte den Preis für sein Engagement in der von ihm gegründeten Stiftung "Humor hilft heilen". Von der Musiktherapie auf der Frühgeborenenstation bis zu Forschungsprojekten über die Rolle von Humor in der letzten Lebensphase gebe die Stiftung Impulse vom Beginn bis zum Ende des menschlichen Lebens.

Die Willy-Robert-Pitzer-Stiftung verleiht im jährlichen Wechsel den Erika-Pitzer- sowie den Willy-Pitzer-Preis. Im vergangenen Jahr wurde die Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, Brigitte Mohn, ausgezeichnet. Willy Pitzer war Architekt und in erster Ehe mit Erika Pitzer verheiratet. In den 1970er-Jahren hatte er mit dem Aufbau eines Rehaklinik-Konsortiums begonnen, das er auch leitete. Nach seinem Tod im Jahr 2003 ging fast sein gesamtes Vermögen an die Stiftung.

+++ 0.05 Uhr: Microsoft beschließt Aktienrückkäufe von bis zu 40 Milliarden Dollar +++

Der Softwareriese Microsoft hat Aktienrückkäufe im Wert von bis zu 40 Milliarden Dollar (36 Milliarden Euro) beschlossen. Der US-Konzern teilte mit, dass der Verwaltungsrat dem entsprechenden Programm zugestimmt habe. Zudem gab Microsoft eine Erhöhung der Quartalsdividende auf 0,51 Dollar pro Aktie bekannt, was einem Anstieg von 5 Cent oder 11 Prozent entspreche. Mit Aktienrückkäufen können Unternehmen überflüssiges Geld ausschütten und den Kurs ihrer Papiere stützen. Diese Art der Kurspflege ist jedoch umstritten, Ökonomen bevorzugen in der Regel Investitionen in langfristiges Wachstum. Microsoft zählt mit einem Börsenwert von über einer Billion Dollar zu den derzeit wertvollsten US-Konzernen und sitzt auf hohen Barreserven.