Nach langer Verhandlungsnacht: Brexit-Deal an Heiligabend erwartet

Im südenglischen Dover ist es zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und wütenden Lkw-Fahrern gekommen, die kurz vor Weihnachten seit Tagen wegen der französischen Grenzblockade zur Eindämmung der neuen Coronavirus-Variante festsitzen. Zahlreiche Fahrer protestierten am Mittwoch mit einem Hupkonzert gegen ihre missliche Situation und zogen in die Straßen rund um den Hafen, um ihrem Ärger Luft zu machen. Dabei kam es auch zu kurzen Handgemengen mit Polizisten. Viele Fahrer werden wegen der Blockade wohl nicht mit ihren Familien zu Hause Weihnachten feiern können. Zudem beklagen sie eine schlechte Lebensmittelversorgung und einen Mangel an sanitären Anlagen. "Ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht kann euch das die Polizei sagen. Wir wollen nur raus aus dem Kreisverkehr. Lasst diese Leute raus und auf Wiedersehen. Vier Nächte, wir haben hier schon vier Nächte geschlafen." "So sollte es nicht laufen. Brexit auf der einen Seite und auf der anderen Seite Covid. Ich weiß nicht. Wir haben keine Informationen. Wir brauchen Informationen. Die Leute werden geduldig sein, wenn es Informationen gibt. Wenn das nicht so ist, machen sie sich Sorgen." Frankreich hat inzwischen zwar nach einer Einigung mit der Regierung in London die Grenzblockade gelockert und lässt Fahrer mit einem aktuellen Negativ-Test wieder ins Land. Es werde aber dauern, bis sich der Rückstau aufgelöste habe, hieß es. Soldaten würden bei den Tests helfen, um den Vorgang zu beschleunigen. Frankreich hatte die Grenze geschlossen, um die Ausbreitung einer mutmaßlich ansteckenderen Coronavirus-Variante zu verhindern, die vor allem im südöstlichen Teil Großbritanniens grassiert. Nachdem am Dienstag eine neue Rekordzahl an Positiv-Tests gemeldet wurde, erwägt die britische Regierung eine weitere Verschärfung der Maßnahmen. Es könnte sein, dass die strengen Regeln, die in Südengland, London und Wales gelten, auf weitere Landesteile ausgeweitet werden. Eine Verschärfung der zu Weihnachten geltenden Regeln soll es aber nicht geben.

Trump droht Iran bei weiteren Angriffen auf US-Ziele im Irak mit Vergeltung +++ Brexit-Vertrag: Deal erwartet, Verhandlungen ziehen sich +++ Untersuchungsbericht: Schwere Versäumnisse der Behörden vor Wiener Terroranschlag +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Aktuelle Top-Meldung:

Nach langer Verhandlungsnacht: Brexit-Deal an Heiligabend erwartet

Trotz einer weitgehenden Einigung auf entscheidende Punkte des geplanten Brexit-Handelspakts haben sich die letzten Verhandlungen der Europäischen Union mit Großbritannien in die Länge gezogen. Am Donnerstagmorgen waren immer noch Details ungeklärt, wie es aus Verhandlungskreisen hieß. Dennoch wurde weiter ein Deal an Heiligabend erwartet.

Kommissionssprecher Eric Mamer hatte in der Nacht auf Twitter geschrieben, man werde die ganze Nacht über weiter machen und am Donnerstagmorgen früh anfangen. Der britische Premier Boris Johnson informierte seine wichtigsten Minister noch in der Nacht über den aktuellen Stand, berichtete die Agentur PA.

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 11.45 Uhr: Russland verurteilt Ehepaar wegen Spionage für Lettland zu Lagerhaft +++

Wegen Spionage für das EU-Land Lettland hat ein russisches Gericht ein Ehepaar aus dem Kaliningrader Gebiet zu mehr als zwölf Jahren Straflager verurteilt. Die Urteile ergingen wegen Landesverrats gegen eine Frau und ihren Ehemann, die als geheim eingestufte Informationen an den lettischen Geheimdienst übergeben haben, wie der russische Inlandsgeheimdienst FSB in Moskau mitteilte. Die Frau muss demnach 13 Jahre in ein Straflager; ihr Ehemann wurde zu 12,5 Jahren mit verschärften Haftbedingungen verurteilt.

+++ 11.00 Uhr: Irischer Außenminister weiter zuversichtlich hinsichtlich Brexit-Handelsdeal +++

Trotz weiterer Verzögerungen hat sich der irische Außenminister Simon Coveney zuversichtlich gezeigt, dass ein Brexit-Handelsabkommen mit Großbritannien noch am Donnerstag vereinbart werden kann. Seine Erwartung sei, dass es "später heute gute Nachrichten" vor Weihnachten gebe, sagte Coveney dem irischen Sender RTE. Ihm zufolge verhandeln Experten beider Seiten weiter über die Fangrechte für EU-Fischer in britischen Gewässern.

+++ 10.30 Uhr: Menschenrechtler: Türkei will Organisationen willkürlich beschränken +++

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat die türkische Regierung dazu aufgerufen, ein Gesetzesvorhaben zur Regulierung von zivilgesellschaftlichen Organisationen zurückzuziehen. Bestimmungen in dem Entwurf, der zurzeit im Parlament diskutiert werde, könnten "die Aktivitäten von Nichtregierungsorganisationen willkürlich einschränken" sowie das Recht auf Vereinigung verletzen, erklärte HRW.

+++ 10.13 Uhr: Rekordzahl an Wunschzetteln für den Weihnachtsmann in Himmelpfort +++

Kinder aus aller Welt haben an den Weihnachtsmann im brandenburgischen Himmelpfort so viele Wunschzettel geschickt wie noch nie. In der Weihnachtspostfiliale der Deutschen Post nördlich von Berlin sei im Corona-Jahr die Rekordzahl von 320.000 Briefen eingegangen, berichtete Unternehmenssprecherin Anke Blenn. Im Vorjahr waren es 294.000 und im Jahr 2014, als die Filiale 30-jähriges Bestehen feierte, 312.000 Wunschzettel. Mit 21.000 Briefen aus 62 Ländern sei auch die Zahl der Einsendungen von Kindern aus dem Ausland in diesem Jahr höher als sonst. Im Vorjahr waren es 14.500.

+++ 9.06 Uhr: Trump droht Iran bei weiteren Angriffen auf US-Ziele im Irak mit Vergeltung +++

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit Vergeltung im Falle von Angriffen auf US-Bürger im Nachbarland Irak gedroht. Im Onlinedienst Twitter wies Trump am Mittwoch darauf hin, dass die US-Botschaft in Bagdad am Sonntag "von mehreren Raketen getroffen" worden sei. Dabei war Sachschaden an Gebäuden auf dem Botschaftsgelände entstanden. "Ratet mal, woher die kamen: Iran", beschuldigte der US-Präsident die Islamische Republik.

+++ 8.30 Uhr: Brexit-Vertrag: Verhandlungen ziehen sich +++

Trotz einer weitgehenden Einigung auf entscheidende Punkte des geplanten Brexit-Handelspakts haben sich die letzten Verhandlungen der Europäischen Union mit Großbritannien in die Länge gezogen. Am Donnerstagmorgen waren immer noch Details ungeklärt, wie es aus Verhandlungskreisen hieß. Dennoch wurde weiter ein Deal an Heiligabend erwartet.

Kommissionssprecher Eric Mamer hatte in der Nacht auf Twitter geschrieben, man werde die ganze Nacht über weiter machen und am Donnerstagmorgen früh anfangen. Der britische Premier Boris Johnson informierte seine wichtigsten Minister noch in der Nacht über den aktuellen Stand, berichtete die Agentur PA.

+++ 8.00 Uhr: Japan: Rund eine Million Hühner wegen Vogelgrippe zur Keulung +++

Mehr als eine Million Hühner sollen nach einem Ausbruch der Vogelgrippe auf einer japanischen Eierfarm gekeult werden. Die rund 1,16 Millionen Tiere des Betriebs in der östlich gelegenen Stadt Isumi wurden von Donnerstag an getötet, wie Japans Ministerium für Land- und Forstwirtschaft und Fischerei mitteilte. Der Gouverneur der zuständigen Präfektur Chiba, Kensaku Morita, forderte das Verteidigungsministerium auf, Soldaten zur Unterstützung zu schicken.

+++ 7.00 Uhr: Untersuchungsbericht: Schwere Versäumnisse der Behörden vor Wiener Terroranschlag +++

Ein Untersuchungsbericht zu dem islamistischen Anschlag in Wien vom 2. November hat schwerwiegende Versäumnisse bei den österreichischen Sicherheitsbehörden aufgezeigt. Die Behörden hätten mehrere Gelegenheiten verpasst, die von dem späteren Attentäter Kujtim Fejzulai ausgehende Gefahr zu erkennen und darauf zu reagieren, heißt es in dem ersten Bericht eines Untersuchungsausschusses der Regierung, der am Mittwochabend aus Sicherheitsgründen nur in Auszügen veröffentlicht wurde.

+++ 6.00 Uhr: Umweltschützer: Klimawandel bedroht Rentiere in Russland +++

Die Erderwärmung bedroht nach Einschätzung von Umweltschützern zunehmend Rentiere in Russland. "Der Klimawandel ist bereits heute die größte Bedrohung für diese Tiere", sagte Wladimir Krewer von der Umweltstiftung WWF der Deutschen Presse-Agentur in Moskau. Ein frühes Schmelzen von Eis habe etwa zur Folge, dass selbst trächtige Tiere durch eiskaltes Wasser schwimmen müssten. In der Vergangenheit konnten sie problemlos zugefrorene Seen und Flüsse überqueren. Auch die Nahrungssuche gestalte sich schwieriger, weil Pflanzen häufiger mit Eis statt mit Schnee bedeckt seien.