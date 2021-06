Die News von heute im stern-Ticker.

Die News von heute im stern-Ticker:

11.19 Uhr: Wegfall vieler Minijobs lässt Teilzeitquote bröckeln

In Deutschland wird so wenig Teilzeit gearbeitet wie zuletzt vor fünf Jahren. Im ersten Quartal 2021 ist die Teilzeitquote im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres um 0,4 Punkte auf 38,2 Prozent zurückgegangen. Das geht aus einer Untersuchung des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor. Ausschlaggebend für die Entwicklung bei den Teilzeitbeschäftigten sei der deutliche Rückgang bei den Minijobs.

11.15 Uhr: Lockdown lässt Baumarktumsätze einbrechen

Nach den Absatzrekorden im Corona-Jahr 2020 hat die Do-it-Yourself-Branche im ersten Quartal dieses Jahres einen schweren Umsatzeinbruch hinnehmen müssen. Insgesamt gingen die Umsätze der Bau- und Gartenfachmärkte zwischen Januar und März im Vergleich zum Vorjahresquartal um 21,3 Prozent auf 3,45 Milliarden Euro zurück, wie der Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB) mitteilte. 2020 hatte die Branche davon profitiert, dass sie als "systemrelevant" eingestuft wurde und ihre Läden im ersten Lockdown rasch wieder öffnen durften. Außerdem spielte ihr in die Karten, dass viele Urlaubsreisen und Restaurantbesuche ausfielen und Verbraucher das gesparte Geld nutzten, um die eigenen vier Wände oder den Garten zu verschönern. Im jüngsten Lockdown mussten dagegen auch die Baumärkte monatelang schließen.

11 Uhr: Mädchen soll ohne Einverständnis gegen Covid geimpft worden sein

Ein neun Jahre altes Mädchen soll im Impfzentrum in Bobingen im Landkreis Augsburg laut Polizei "versehentlich" gegen Covid-19 geimpft worden sein. Der Vater des Kindes habe Strafanzeige gegen die Verantwortlichen gestellt, sagte ein Sprecher der Augsburger Polizei. Es liefen nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung. Es solle geprüft werden, wer an der Impfung am vergangenen Samstag beteiligt gewesen sei und wie es überhaupt zu einer versehentlichen Impfung kommen könne. Dem Kind gehe es aber gut. Der Polizeisprecher bestätigte damit mehrere Medienberichte. Demnach habe das Kind seinen Vater bei einem Impftermin begleitet, als der Arzt es ohne Einverständnis geimpft habe.

10.52 Uhr: Freiheit statt Showobjekt: Orang-Utan-Dame mit 22 Jahren ausgewildert

Auf Borneo haben Tierschützer ein 22-jähriges Orang-Utan-Weibchen ausgewildert, das in seinem Leben noch nie frei im Dschungel gelebt hat. Suayap war vor 16 Jahren aus dem Safari World Park in Thailand gerettet und zurück in ihre indonesische Heimat gebracht worden. In dem Park in Bangkok hätte die Primatin als Showobjekt dienen sollen – als Jungtier als Fotomodell, später als Thai-Boxerin oder Nummerngirl in einem der zwielichtigen "Unterhaltungsprogramme", die in Thailand beliebt sind.

10.30 Uhr: Europol: Gut 800 Festnahmen bei weltweiten Razzien gegen organisiertes Verbrechen

Bei den weltweiten Polizeieinsätzen gegen das organisierte Verbrechen sind mehr als 800 Verdächtige festgenommen worden. Bei den gut 700 Razzien in Europa, Neuseeland, Australien und den USA seien zudem mehr als acht Tonnen Kokain beschlagnahmt worden, sagte Philippe Lecouffe von der europäischen Polizeibehörde Europol am Morgen bei einer Pressekonferenz in Den Haag. Die Ermittler hatten sich Zugang zu einer von kriminellen Banden genutzten verschlüsselten Kommunikationsplattform verschafft. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitteilte, seien in Deutschland mehr als 70 Menschen bei den Razzien festgenommen worden. Der Schwerpunkt des Einsatzes hierzulande lag in Hessen.

10.29 Uhr: Wegen Bandengewalt: Militär in Amazonas-Metropole Manaus beordert

Nach einer Welle von Vandalismus und mutmaßlicher Bandengewalt im Herzen des Amazonasgebiets hat die brasilianische Regierung das Militär nach Manaus geschickt. Mutmaßlich eine kriminelle Bande hatte als Vergeltung für den Tod eines ihrer Mitglieder bei einem Polizeieinsatz seit dem Wochenende Autos und Busse angezündet, Bankfilialen geplündert und öffentliche Gebäude beschädigt. "Ein Szenario der Zerstörung und des totalen Chaos", schrieb das Portal "Amazônia Real". Die Regierung des Bundesstaates Amazonas zählte bis Montagabend mehr als 40 Angriffe in Manaus und anderen Städten des Bundesstaates, 31 Verdächtige wurden festgenommen, wie brasilianische Medien unter Berufung auf den Sekretär für öffentliche Sicherheit, Louismar Bonates, berichteten.

10.20 Uhr: RTL holt Pinar Atalay von den "Tagesthemen"

Die "Tagesthemen"-Moderatorin Pinar Atalay wechselt zum 1. August zum Privatsender RTL. Das gab RTL in Köln bekannt. Die 43-Jährige werde den weiteren Ausbau der Informations- und Nachrichtenangebote in zentraler Rolle mitgestalten. Die Journalistin wurde in der Pressemitteilung mit den Worten zitiert: "In diesen politisch spannenden Zeiten wird das journalistische Profil von RTL weiter gestärkt, und ich freue mich, daran teilhaben zu dürfen." Sie wolle mit ihrer Erfahrung als TV-Journalistin und Moderatorin dem steigenden Informationsbedürfnis der Zuschauerinnen und Zuschauer gerecht werden, mit Qualitätsjournalismus, der für die Gesellschaft unabdingbar sei. Atalay auch per Video in die RTL-Pressekonferenz zugeschaltet. Dort sagte sie, sie freue sich auf eine neue Herausforderung.

10.14 Uhr: Facebook geht härter gegen Regelverstöße in Gruppen vor

Facebook verschärft wenige Monate vor der Bundestagswahl das Vorgehen gegen Regelverstöße in Gruppen bei dem Online-Netzwerk. Dabei sollen die Reichweite und Rechte von Gruppen und ihren Mitgliedern eingeschränkt werden. "Je mehr Verstöße eine Gruppe oder ein Mitglied begeht, desto strenger werden unsere Einschränkungen, bis wir die Gruppe oder das Mitglied ganz von unserer Plattform entfernen", erklärte Facebook in einem Blogeintrag. Nutzer, die in Gruppen wiederholt gegen Richtlinien verstoßen, sollen zeitweise die Berechtigung zum Verfassen von Beiträgen oder Kommentaren verlieren - und zwar in sämtlichen Gruppen. Zusätzlich werden sie niemanden in Gruppen einladen oder neue Gruppen erstellen können.

9.42 Uhr: Israels künftige Regierung soll am Sonntag vereidigt werden

Die Vereidigung der künftigen Regierung in Israel ist für den Sonntag geplant. Parlamentspräsident Jariv Levin gab eine entsprechende Entscheidung bekannt. Die künftigen Koalitionspartner hatten eine Abstimmung bereits am Mittwoch gefordert. Bei der Sitzung am Sonntag soll nun auch ein neuer Parlamentspräsident bestimmt werden. Das geplante Acht-Parteien-Bündnis verfügt in der Knesset nur über eine hauchdünne Mehrheit von 61 der 120 Abgeordneten. Mit der Vereidigung eines neuen Kabinetts ginge eine Ära zu Ende: Es wäre das erste Mal seit zwölf Jahren, dass eine Regierung ohne den bisherigen rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gebildet wird. Der 71-Jährige versucht noch, dies zu verhindern. Er hofft, dass sich in den nächsten Tagen im gegnerischen Lager noch Abtrünnige finden.

9.32 Uhr: Verdächtiger nach tödlichen Schüssen an Kreuzung in Hannover stellt sich

Mehrere Tage nach tödlichen Schüssen auf einen 30-Jährigen in der Innenstadt von Hannover hat sich ein Verdächtiger gestellt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der niedersächsischen Stadt am Montagabend mitteilten, ließ sich der 32-Jährige in Hannover von Einsatzkräften widerstandlos festnehmen. Anschließend ordnete ein Richter Untersuchungshaft wegen Totschlagsverdachts gegen ihn an. Zu weiteren Einzelheiten äußerten sich die Ermittler zunächst nicht. Am Donnerstag war eine Auseinandersetzung zwischen den Insassen zweier Autos an einer Kreuzung in der Innenstadt von Hannover eskaliert. Nach früheren Angaben der Behörden wurden dabei zunächst die beiden hochpreisigen Fahrzeuge beschädigt, bevor zusätzlich mindestens ein Schuss auf eines der beiden Autos abgefeuert wurde.

9.18 Uhr: Kölner Betroffenenbeirat gegen Rücktritt von Bischöfen

Der Betroffenenbeirat für sexualisierte Gewalt im Erzbistum Köln hat sich gegen den Rücktritt von Bischöfen und Kardinälen ausgesprochen. "Den Betroffenen bringt es wenig, wenn Bischöfe oder Kardinäle, die Verantwortung hatten und haben, jetzt ihren Rücktritt erklären und sich somit der Verantwortung entziehen", teilte Beiratsmitglied Peter Bringmann-Henselder der Deutschen Presse-Agentur mit. Bringmann-Henselder, der selbst als Heimkind missbraucht und misshandelt wurde, spricht heute mit den Apostolischen Visitatoren Hans van den Hende und Anders Arborelius, die im Auftrag des Papstes die Lage im Erzbistum Köln untersuchen.

9.13 Uhr: Spahn zu Streit um Schutzmasken: "Schwieriger Umgang" unter Partnern

Im Streit um die Verteilung von angeblich weniger geprüften Corona-Schutzmasken zwischen Union und SPD hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Koalitionspartner erneut kritisiert. "Das ist unter Partnern jedenfalls – und das sind ja Koalitionspartner – schon ein schwieriger Umgang", sagte Spahn im ARD-"Morgenmagazin". "Wir haben das sachlich, fachlich miteinander aufgeklärt vor sechs Monaten." Nun stelle sich die Frage, warum das, was vor Monaten "geräuschlos" ging, nun kurz vor einer Wahl hochkomme. Hintergrund der Debatte ist ein "Spiegel"-Bericht über den Umgang mit angeblich minderwertigen, in China bestellten Corona-Masken, die an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder für Obdachlose gehen sollten.

8.50 Uhr: Razzien gegen Clankriminalität: Durchsuchungen an Rhein und Ruhr

Bei Ermittlungen gegen Clankriminalität durchsuchen derzeit Spezialkräfte der Polizei rund 30 Objekte in Nordrhein-Westfalen. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf sowie vom Landeskriminalamt sind Beamte im Rheinland, Bergischen Land, am Niederrhein und im Ruhrgebiet im Einsatz. Laut Mitteilung werden Haftbefehle vollzogen, Vermögen beschlagnahmt sowie Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäfte durchsucht. Dabei geht es in einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Düsseldorf um den Verdacht des bandenmäßigen Betrugs und der Geldwäsche. Aus ermittlungstaktischen Gründen will die Polizei derzeit keine weiteren Angaben machen.

8.17 Uhr: Deutsche Industrie produziert überraschend weniger

Die deutsche Industrie hat im April weniger produziert als im Monat zuvor. Im Vergleich zu März lag die Gesamtherstellung ein Prozent tiefer, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mittelte. Experten hatten mit einem Zuwachs um 0,4 Prozent gerechnet. Der Rücksetzer folgt auf einen deutlichen Produktionsanstieg im März. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich die Produktion um 26,4 Prozent. Der starke Anstieg geht auf den Einbruch während der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 zurück. Das Vorkrisenniveau vom Februar 2020 wurde im April um 5,6 Prozent unterschritten.

7.29 Uhr: Zahl der Toten nach Zugunglück in Pakistan steigt auf mehr als 60

Nach dem Zugunglück im Süden Pakistans ist die Zahl der Toten auf mindestens 62 gestiegen. Mindestens 150 Menschen seien verletzt worden, sagte ein lokaler Behördenvertreter. Am Montag war in der Provinz Sindh in der Stadt Ghotki ein Zug entgleist und auf Gleisen daneben zum Liegen gekommen. Kurz darauf rammte ein anderer Passagierzug diesen. Es werde befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigen könnte. Mehrere Opfer befänden sich noch in kritischem Zustand, sagte der Behördenvertreter. Zur Unglücksursache gab es zunächst keine Angaben.

7.07 Uhr: Lambrecht: Vorerst keine Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz

Eine Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz ist laut Justiz- und Familienministerin Christine Lambrecht (SPD) in dieser Legislaturperiode gescheitert. Sie sei "zutiefst enttäuscht", dass dieses Vorhaben vorerst nicht umgesetzt werde, erklärte Lambrecht nach der abschließenden Verhandlungsrunde mit den Fraktionen am Montagabend. Union und der Opposition habe "der Wille zur Einigung" gefehlt. Die Regierung hatte Anfang des Jahres einen Gesetzentwurf zur Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz auf den Weg gebracht. Für eine Änderung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat erforderlich.

6.50 Uhr: Castillo liegt bei Stichwahl in Peru knapp vorn – Fujimori erhebt Betrugsvorwürfe

Einen Tag nach der Stichwahl um die Präsidentschaft in Peru ist noch keine Entscheidung in Sicht: Der linksgerichtete Bewerber Pedro Castillo lag nach Auszählung von mehr als 96 Prozent der Stimmen knapp vor seiner Rivalin Keiko Fujimori. Die rechtspopulistische Politikerin, die nach Bekanntgabe der ersten Teilergebnisse in Führung gelegen hatte, erhob Betrugsvorwürfe. Es kann noch mehrere Tage dauern, bis das amtliche Endergebnis der Wahl feststeht. Dem jüngsten Teilergebnis zufolge liegt Castillo bei 50,28 Prozent, während seine Konkurrentin auf 49,72 Prozent kommt.

6.11 Uhr: Erste Regierungsoption in Sachsen-Anhalt vom Tisch – Fraktionen treffen sich im Landtag

Die erste Regierungsoption für Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ist nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt schon vom Tisch: Der Wahlsieger CDU hatte am Montagabend SPD, FDP und Grüne zu Sondierungsgesprächen eingeladen. Die SPD nahm die Einladung an. Auch die Grünen wollen mit der CDU die Möglichkeit einer Koalition ausloten, allerdings nur mit CDU und FDP. Eine erneute Zusammenarbeit mit den beiden Parteien in einer Kenia-Koalition schließen die Grünen aus, da CDU und SPD auch ohne sie eine Mehrheit hätten und auf die Stimmen der Grünen nicht angewiesen wären.

5.05 Uhr: G7-Staaten zur Freigabe der Impfstoff-Patente aufgefordert

Vor dem G7-Gipfel in Großbritannien am Donnerstag haben regierungsunabhängige Organisationen die reichen Industrieländer aufgefordert, im Kampf gegen die Pandemie die Patente für Impfstoffe freizugeben. Auch müsse Technologie in ärmere Länder transferiert werden, um dort eine Produktion aufzubauen. "Spenden können marginal helfen, aber die Entwicklungsländer brauchen die Rechte, das Know-how und die Technologie zur eigenen, regionalen Herstellung der Impfstoffe", sagte Jörn Kalinski von Oxfam International der Deutschen Presse-Agentur vor dem Gipfel im britischen Carbis Bay.

4.55 Uhr: Weiterer Oppositionskandidat vor Wahl in Nicaragua inhaftiert

Fünf Monate vor einer Präsidentenwahl geht Nicaraguas Justiz gegen immer mehr Oppositionskandidaten vor: Gegen den früheren Botschafter des mittelamerikanischen Landes in Washington, Arturo Cruz, ist 90 Tage Untersuchungshaft verordnet worden. Einem entsprechenden Antrag habe ein Gericht am Montag wegen des Vorwurfs der "Provokation, Proposition und Verschwörung zur Untergrabung der nationalen Integrität" stattgegeben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Cruz bewirbt sich um die Kandidatur eines Oppositionsbündnisses bei der Wahl im November. Vergangenen Mittwoch war bereits die Oppositionskandidatin und Tochter der Ex-Präsidentin Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro, unter Hausarrest gestellt worden.

4.16 Uhr: Europäische Firmen wollen noch stärker auf China setzen

Europäische Firmen in China wollen in Zukunft noch stärker auf Geschäfte in der zweitgrößten Volkswirtschaft setzen. In einer Befragung der EU-Handelskammer in Peking gaben 59 Prozent der Firmen an, darüber nachzudenken, ihre Aktivitäten in China weiter auszubauen. Der Anteil von Unternehmen, die darüber nachdenken, sich aus China zurückzuziehen, erreichte dagegen mit nur neun Prozent einen neuen Tiefststand in der jährlichen Mitgliederbefragung. Die Unternehmen profitierten laut Handelskammer davon, dass China schneller als andere Weltregionen die Corona-Pandemie überwinden konnte und die Wirtschaft bereits im vergangenen Jahr wieder Fahrt aufnahm.

4.05 Uhr: New York plant Großkonzert im Central Park zur "Wiedergeburt" nach Coronakrise

Zu seinem Comeback nach der Coronakrise plant New York ein riesiges Konzert im Central Park. Welche Stars auftreten werden, ist noch nicht bekannt, doch werde es "der Höhepunkt einer erstaunlichen, bemerkenswerten, einmaligen Woche" zur Feier der "Wiedergeburt" von New York City sein, sagte Bürgermeister Bill De Blasio am Montag bei der Ankündigung des Projekts. Viele der 60.000 Eintrittskarten sollen kostenlos vergeben werden, allerdings sind auch VIP-Plätze vorgesehen.

2.45 Uhr: Mann wird in Wohnung von Wassermassen überrascht und ertrinkt

Ein Mann ist bei Unwettern in Rot an der Rot im Kreis Biberach in seiner Wohnung ums Leben gekommen. Er sei am Montagabend in seiner Wohnung im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses von den Wassermassen überrascht worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Erst Stunden später nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute den 65-Jährigen bergen. Insgesamt wurden über 20 Häuser in der Gemeinde durch die Überschwemmungen beschädigt.

0.05 Uhr: Hackerangriff auf US-Pipeline: Ermittler kommen an erpresste Millionen

Nach einem Hackerangriff auf die größte Benzin-Pipeline in den USA und Benzinengpässen in Teilen des Landes haben Ermittler den Großteil einer Lösegeldzahlung in der Digitalwährung Bitcoin wiedererlangt. Sichergestellt worden seien 63,7 Bitcoin im Wert von derzeit etwa 2,3 Millionen US-Dollar, teilte das US-Justizministerium am Montag mit. Dem FBI sei es gelungen, eine digitale Geldbörse (Wallet) zu identifizieren, die Hacker mutmaßlich benutzten, um eine Zahlung des betroffenen Unternehmens einzutreiben, sagte der stellvertretende Direktor der Behörde, Paul Abbate.