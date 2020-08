Kreml-Kritiker Nawalny laut Sprecherin wegen Vergiftung im Krankenhaus +++ US-Demokraten nominieren Kamala Harris als Vizekandidatin +++ Die News des Tages im Ticker.

Aktuelle Top-Meldung: Nordkoreas Zentralkomitee räumt wirtschaftliches Versagen ein

Das wegen seines Atomwaffenprogramms international isolierte Nordkorea will mit einem neuen Fünf-Jahresplan die wirtschaftlichen Schwierigkeiten bewältigen. Das Zentralkomitee der in dem Land herrschenden Arbeiterpartei beschloss dazu am Mittwoch bei einem Treffen unter Vorsitz von Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang, den Plan bei einem neuen Parteikongress im nächsten Januar vorzulegen, wie die Staatsmedien berichten. Die Teilnehmer räumten demnach ein, dass sich die Wirtschaft angesichts "unerwarteter vielfacher Herausforderungen" nicht verbessert habe. Auch das Ziel, den Lebensstandard der Menschen spürbar zu erhöhen, sei nicht erreicht worden.

Beim achten Parteikongress solle die Arbeit des Zentralkomitees überprüft "und ein neuer Fünf-Jahresplan für die wirtschaftliche Entwicklung" dargelegt werden, hieß es weiter. Zudem solle eine neue Führungsriege des Zentralkomitees gewählt werden.

+++ Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie finden Sie hier +++

Weitere Nachrichten des Tages:

+++ 8.02 Uhr: Kreml-Kritiker Nawalny laut Sprecherin wegen Vergiftung im Krankenhaus +++

Der bekannte russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach Angaben aus seinem Umfeld wegen einer mutmaßlichen Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nawalny sei bewusstlos und befinde sich auf der Intensivstation, schrieb dessen Sprecherin Kira Jarmisch im Internetdienst Twitter. Er leide an einer "Vergiftung" und sei während eines Fluges von Sibirien nach Moskau krank geworden.

+++ 7.32 Uhr: Einsatz gegen erstes großes Buschfeuer der Saison in Australien +++

Die Feuerwehr in Australien kämpft in der Nähe des beliebten Urlaubsortes Byron Bay gegen das erste große Buschfeuer der Saison. Der Brand bei Duranbah, rund 60 Kilometer von Byron Bay entfernt, breitete sich über rund 225 Hektar aus, wie die Feuerwehr im östlichen Bundesstaat New South Wales mitteilte. Häuser bedrohten die Flammen demnach zunächst nicht - allerdings warnten die örtlichen Einsatzkräfte, das Feuer könne sich angesichts vorhergesagter starker Winde in den kommenden Tagen ausbreiten.

+++ 6.45 Uhr: Obama warnt Wähler: Lasst Euch nicht Eure Demokratie wegnehmen +++

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat seinen Nachfolger Donald Trump als Gefahr für die Demokratie dargestellt. Bei seiner Rede zum Parteitag der US-Demokraten warnte Obama die Wähler, dass Trumps Regierung ihnen die Ausübung des Wahlrechts erschweren könnte. "So gewinnen sie", sagte Obama in Philadelphia. "So verkümmert eine Demokratie, bis es gar keine Demokratie mehr ist. Wir können das nicht zulassen. Lasst nicht zu, dass sie Euch Eure Macht wegnehmen. Lasst nicht zu, dass sie Euch Eure Demokratie wegnehmen."

+++ 6.07 Uhr: Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland +++

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen mit 228.621 angegeben - ein Plus von 1707 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 229.706 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte insgesamt 9253 Todesfälle und damit zehn mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9249 Tote. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 204.800.

+++ 5.27 Uhr: USA setzen Auslieferungsabkommen mit Hongkong aus +++

Als Teil der Strafmaßnahmen gegen Hongkong haben die USA ein Auslieferungsabkommen und zwei weitere bilaterale Vereinbarungen mit der chinesischen Sonderverwaltungsregion beendet. Man habe die Behörden in Hongkong über die Aussetzung der drei bilateralen Abkommen informiert, sagte US-Außenamtssprecherin Morgan Ortagus laut einer Erklärung. "Diese Schritte unterstreichen unsere tiefe Besorgnis über Pekings Entscheidung, das nationale Sicherheitsgesetz einzuführen, das die Freiheiten der Menschen in Hongkong zerstört hat", fuhr Ortagus fort.

+++ 4.58 Uhr: US-Demokraten nominieren Kamala Harris als Vizekandidatin +++

Die US-Demokraten haben die Senatorin Kamala Harris bei ihrem weitgehend virtuellen Parteitag als Vizekandidatin für die Präsidentschaftswahl im November nominiert. "Ich erkläre hiermit, dass Kamala Harris zur demokratischen Kandidaten für das Amt der Vizepräsidenten gewählt ist", sagte der Parteitagsvorsitzende Bennie Thompson. Joe Biden war am Dienstag offiziell als Präsidentschaftskandidat der Demokraten bei der Wahl am 3. November nominiert worden.