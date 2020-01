Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Streik bei Germanwings - Dutzende Flüge fallen aus (9.28 Uhr)

Brand in Krefelder Zoo - alle Tiere im Affenhaus tot (6.59 Uhr)

Australiens Marine will Eingeschlossene retten (6.29 Uhr)

Irak: USA schicken hunderte Soldaten (1.50 Uhr)

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 13.49 Uhr: Iran bestellt Schweizer Diplomaten in Teheran ein +++

Der Iran hat wegen der US-Vorwürfe gegen das Land nach den Ausschreitungen im Irak den Geschäftsträger der Schweizer Botschaft in Teheran einbestellt. Die Schweiz vertritt die diplomatischen Interessen der USA im Iran, da Teheran und Washington seit mehr als 40 Jahren keine diplomatischen Beziehungen mehr haben. Die USA sollten mit den absurden und grundlosen Unterstellungen sowie den Drohungen gegen den Iran aufhören, teilte das iranische Außenministerium dem Schweizer Diplomaten mit. Die Proteste der Iraker gegen die USA als Besatzungsmacht seien verständlich und legitim, sie hätten nichts mit anderen Ländern zu tun. Die USA sollten daher lieber ihre Politik ändern und nicht anderen Ländern die Schuld zuschieben.

+++ 13.05 Uhr: Brand im Krefelder Affenhaus womöglich durch Himmelslaternen ausgelöst +++

Nach dem Brand des Affenhauses im Krefelder Zoo mit vielen toten Tieren gibt es laut Ermittlern Hinweise auf sogenannte chinesische Himmelslaternen als Brandursache. Solche in Deutschland verbotenen Laternen, die in die Luft steigen, seien in der Nähe von Zeugen gesichtet und später auch gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher heute auf einer Pressekonferenz im Zoo. Bei dem Feuer starben nach neuesten Angaben des Zoos fünf Orang-Utans, zwei Flachland-Gorillas, ein Schimpanse und etliche kleinere Affen. Zwei Schimpansen überlebten das Feuer leicht verletzt.

+++ 12.51 Uhr: Nach Klaps auf Frauenhand: Papst entschuldigt sich +++

Papst Franziskus hat sich dafür entschuldigt, dass er sich gestern mit einem Klaps auf die Hand von einer aufdringlichen Gläubigen befreit hat. Die Frau hatte nach dem 83-Jährigen gegriffen und ihn zu sich gerissen, als der Papst am Silvesterabend am Petersplatz in Rom unter vielen Gläubigen die Weihnachtskrippe besuchte. Auf einem Video ist zu sehen, wie Franziskus an der hinter einer niedrigen Absperrung stehenden Reihe von Gläubigen entlanggeht, sie begrüßt und sich dann abwendet, woraufhin die Frau nach seiner Hand greift, ihn zu sich reißt und nicht wieder loslassen will. Das katholische Kirchenoberhaupt gibt ihr daraufhin sichtlich erbost einen Klaps auf die Hand. Im Netz sorgte das auch für böse Kommentare. "Manchmal verlieren wir die Geduld, ich bitte um Entschuldigung für das schlechte Beispiel", erklärte Franziskus nun beim Angelusgebet nach der Neujahrsmesse sein Verhalten.

WATCH: Disgruntled Pope Francis pulls himself free from a woman's clutch in Vatican City https://t.co/2nap3R0iQ4 pic.twitter.com/tubJ1xmaxu — Reuters (@Reuters) January 1, 2020

Im März hatte der Papst mehreren Menschen bei einer Audienz in Italien die Hand weggezogen, weil sie die Hand und seinen Ring küssen wollten. Später erklärte der Vatikan dazu, Franziskus habe dies aus Hygienegründen getan, weil er die Verbreitung von Keimen habe verhindern wollen.

+++ 12.32 Uhr: Frevelhaft": Gräber auf Schweinfurter Hauptfriedhof verwüstet +++

Unbekannte haben bis zu 20 Urnengräber auf dem Hauptfriedhof im unterfränkischen Schweinfurt beschädigt beziehungsweise verwüstet. Die Polizei sprach in einer Mitteilung von "verabscheuungswürdigen" Tätern. Diese hätten in der Zeit von Montagnachmittag bis zum Silvestermorgen Urnengräber in "frevelhafter Art und Weise" verwüstet: So seien Grabsteine umgetreten, Holzkreuze herausgezogen, Blumen ausgerissen und Blumengestecke zerstört oder gar komplett gestohlen worden.

Ein 89-Jähriger hatte bemerkt, dass ein Blumenkranz am Grab seiner Ehefrau fehlte. Da die Friedhofsverwaltung erst mit allen Geschädigten sprechen muss, steht die Höhe des Sachschadens nach Polizeiangaben noch nicht fest.

+++ 12.01 Uhr: Mann will Hund retten und ertrinkt in Teich +++

Ein 40-jähriger Mann ist bei dem Versuch, seinen Hund aus einem Fischteich im niedersächsischen Lopau zu retten, ertrunken. Der Mann konnte sich wegen der eisigen Temperaturen am Silvesternachmittag nicht über Wasser halten, wie die Polizei nach dem Unglück in der Lüneburger Heide an Neujahr mitteilte. Eine Frau habe den 40-Jährigen noch ans Ufer geholt, die Wiederbelebungsversuche von Ersthelfern blieben allerdings ohne Erfolg. Der Hund überstand den Vorfall unbeschadet.

+++ 10.01 Uhr: Neue Zusammenstöße an US-Botschaft im Irak +++

An der US-Botschaft im Irak ist es den zweiten Tag in Folge zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Mehrere Personen seien durch den Einsatz von Tränengas verletzt worden, berichtete die staatliche irakische Nachrichtenagentur INA. Augenzeugen berichteten der Deutschen Presse-Agentur, dass Hunderte Demonstranten die Nacht in der Nähe des Botschaftsgelände verbracht hätten. Am Dienstag hatten Demonstranten versucht, den hochgesicherten Botschaftskomplex zu stürmen. Protestler setzten mehrere Wachhäuschen in Brand. Die USA kündigten an, zusätzliche Truppen in den Irak zu schicken, um die Botschaft zu schützen.

+++ 09.50 Uhr: Pazifischer Inselstaat Palau verbietet korallenschädliche Sonnencremes +++

Das pazifische Urlaubsparadies Palau hat als erstes Land der Welt bestimmte Sonnencremes verboten, um seine berühmten Korallenriffe zu schützen. "Wir müssen die Umwelt respektieren, denn die Umwelt ist der Ursprung des Lebens und ohne sie kann in Palau niemand überleben", sagte Präsident Tommy Remengesau der Nachrichtenagentur AFP. Er verwies auf wissenschaftliche Erkenntnisse, denen zufolge Chemikalien aus Sonnenschutzmitteln schon in geringen Mengen die empfindlichen Korallen zum Absterben brächten.

+++ 09.28 Uhr: Dritter Streiktag bei Germanwings - erneut fallen Dutzende Flüge aus +++

Auch am Neujahrstag müssen Passagiere wegen eines Flugbegleiter-Streiks bei Germanwings Einschränkungen hinnehmen. Insgesamt sollen über 70 Flüge ausfallen, wie aus einer aktuellen Übersicht auf der Eurowings-Webseite hervorgeht. Der Ausstand der Kabinengewerkschaft Ufo hatte am Montag begonnen. Nach bisheriger Planung soll Mittwoch der letzte Streiktag sein - allerdings hat Ufo bereits eine Verlängerung des Ausstands angedroht.

Germanwings ist mit rund 30 Flugzeugen und etwa 1400 Mitarbeitern für Eurowings unterwegs, soll aber mit dem Eurowings-Flugbetrieb verschmolzen werden. Das Management gebe den Mitarbeitern keine klare Perspektive für die Zukunft ihres Flugbetriebs, hatte Ufo-Vize Daniel Flohr kritisiert. Er drohte wenn nötig mit neuerlichen Streikaufrufen.

+++ 08.31 Uhr: Sparfleiß und Aktiengewinne: Privates Geldvermögen auf Rekordhoch +++

Die Menschen in Deutschland werden trotz der Zinsflaute in Summe immer reicher. Nach Berechnungen der DZ Bank, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen, dürfte das Geldvermögen der privaten Haushalte im abgelaufenen Jahr 2019 um rund 441 Milliarden Euro auf den Rekordwert von 6,6 Billionen Euro zugenommen haben. Im Vergleich zu 2018 habe sich der Vermögensaufbau stark beschleunigt.

Der Großteil des Zuwachses sei durch die immensen Sparanstrengungen vieler Menschen zustandegekommen. Die Sparquote dürfte sich demnach mit rund 11 Prozent auf dem erhöhten Niveau von 2018 eingependelt haben. Von 100 Euro verfügbarem Einkommen werden also 11 Euro auf die hohe Kante gelegt. Aktionäre profitierten zudem von steigenden Kursen an der Börse.

+++ 06.59 Uhr: Brand in Krefelder Zoo - alle Tiere im Affenhaus tot +++

Im Krefelder Zoo ist in der Silvesternacht das Affenhaus abgebrannt, alle in ihm lebenden Tiere sind ums Leben gekommen. "Unsere schlimmsten Befürchtungen sind Realität geworden. Es gibt keine überlebenden Tiere im Affenhaus", schrieb der Zoo am frühen Morgen auf seiner Facebookseite. Das direkt angrenzende Gorillagehege blieb verschont, wie der Zoo mitteilte. Das Affenhaus jedoch brannte bis auf die Grundmauern ab. Die Brandursache war in der Nacht noch unklar. Feuerwerkskörper könnten allerdings den Brand ausgelöst haben, wie der WDR berichtete.

Das Affentropenhaus wurde den Zoo-Angaben zufolge im Jahr 1975 eröffnet. Die Grundfläche des Baus im Gewächshausstil lag bei 2000 Quadratmetern. Zuhause waren Orang-Utans, Schimpansen, Gorillas, Krallenaffen, Epauletten-Flughunde und Vögel. Bis 2020 sollten die Orang-Utans und Schimpansen noch Außenanlagen bekommen.

+++ 06.29 Uhr: Buschfeuer: Australische Marine will Eingeschlossenen helfen +++

Tausende Menschen sind in Ostaustralien durch die verheerenden Buschfeuer eingeschlossen - nun eilt das Militär mit Schiffen und Hubschraubern zur Hilfe. Die Regierung kündigte an, mit Seelandungsbooten Nahrungsmittel und Wasser zu den Menschen zu bringen, die vor den Flammen an die Strände fliehen mussten. Die Hilfe soll am Donnerstag oder Freitag in den Küstenstädten der Staaten New South Wales und Victoria ankommen. Zudem sollen Menschen mithilfe von Hubschraubern in Sicherheit gebracht werden.

Derzeit wüten die Brände am schlimmsten in der Küstenstadt Mallacoota in Victoria, rund 500 Kilometer östlich von Melbourne. Mehr als 4000 Menschen waren alleine dort bis zum Neujahrsmorgen an die Strände geflohen. Die Stadt selbst ist durch das Feuer stark gefährdet. Der Himmel war durch das Feuer tagsüber rot gefärbt.

+++ 06.15 Uhr: New Yorker Times Square: Rund eine Million Menschen begrüßen 2020 +++

Mit großem Jubel, Konfettiregen und ausgelassenem Gesang haben rund eine Million Menschen das neue Jahr auf dem New Yorker Times Square begrüßt. Um Mitternacht wurde traditionsgemäß ein leuchtender Kristallball an einem Fahnenmast herabgesenkt, der sogenannte "ball drop". Danach stimmten die Feiernden die Lieder "Auld Lang Syne" und "New York, New York" an. Auf mehreren Bühnen waren zuvor unter anderem der Rapper LL Cool J, die Sängerin Alanis Morissette und die Bands Village People und BTS aufgetreten.

Viele Menschen waren schon am Vormittag zum Times Square mitten in Manhattan gekommen, um sich die besten Plätze bei dem auch live im US-Fernsehen übertragenen Spektakel zu sichern. Alkohol und eigenes Feuerwerk waren dabei wie immer nicht erlaubt.

+++ 04.53 Uhr: Bahn verspricht besseres Wlan in Zügen und an Bahnhöfen +++

Die Deutsche Bahn will im Laufe des Jahres 2020 ihr Wlan-Angebot für Reisende im Fernverkehr deutlich verbessern. "Wir wollen unseren Kunden nahtloses Surfen ermöglichen - in den Zügen und an den Bahnhöfen", teilte Digital-Vorstand Sabina Jeschke mit. Derzeit werde ein zusammenhängendes Netzwerk aufgebaut. Dadurch soll ein einheitliches Wlan-Netz im Zug und an den Bahnhöfen entstehen, was unterbrechungsfreies Surfen und Telefonieren möglich machen soll.

+++ 03.04 Uhr: Nordkorea beendet Verzicht auf Atom- und Raketentests +++

Nordkorea wird sich nach den Worten seines Machthabers Kim Jong Un nicht mehr an das Moratorium für Atomversuche und Tests von Interkontinentalraketen halten. "Es gibt keinen Grund für uns, sich länger einseitig an die Verpflichtungen gebunden zu fühlen", sagte Kim laut der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA vor führenden Mitgliedern der Kommunistischen Partei Nordkoreas. "Die Welt wird eine neue strategische Waffe erleben", kündigte er an. Sein Land werde "schockierende reale Maßnahmen" ergreifen. Mit der Ankündigung drohen die diplomatischen Bemühungen der vergangenen zwei Jahre zur Beilegung des Atomkonflikts zwischen Nordkorea und den USA zu scheitern. Kim hatte im April 2018 überraschend den vorläufigen Verzicht auf Atom- und Raketentests erklärt und die Schließung eines Testgeländes verkündet.

+++ 01.50 Uhr: USA verlegen wegen Spannungen im Irak Hunderte Soldaten in die Region +++

Die US-Regierung verlegt wegen der jüngsten Spannungen im Irak mit sofortiger Wirkung 750 zusätzliche Soldaten in die Region. Darüber hinaus stünden weitere Soldaten bereit, um in den nächsten Tagen auszurücken, erklärte Verteidigungsminister Mark Esper.

+++ 01.25 Uhr: Schießerei bei Neujahrsfeier in Johannesburg +++

Eine Neujahrsfeier in einem Szeneviertel der südafrikanischen Metropole Johannesburg hat am frühen Morgen ein blutiges Ende genommen. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben kurz nach Mitternacht, wie die Polizei der Provinz Gauteng über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Unbekannte hatten aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug heraus das Feuer auf eine Menschenmenge eröffnet. Ein privater Sicherheitsdienst sprach von insgesamt zwei Toten und sechs Verwundeten - eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

+++ 00.00 Uhr: Hunderttausende feiern bei Berliner Party den Anbruch des neuen Jahrzehnts +++

Hunderttausende Menschen haben bei der größten Silvesterparty Deutschlands in Berlin den Beginn des neuen Jahrzehnts gefeiert. Die Party auf der Festmeile zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule sei überwiegend friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Es habe "keine größeren Zwischenfälle" geben. Zu den Höhepunkten der Show gehörten die Auftritte der Bands The Rasmus, Gipsy Kings und Mando Diao. Für die Berliner Feuerwehr ist es eine sehr arbeitsintensive Nacht. Sie absolvierte nach eigenen Angaben bereits mehr als 400 Einsätze. Darunter waren mehrere größere Brände.