Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Passagierjet fängt vor Start in Irland Feuer (10.42 Uhr)

Chinesische Truppen üben an der Grenze zu Hongkong (7.03 Uhr)

Corbyn will No-Deal-Brexit mit Misstrauensvotum gegen Johnson verhindern (3.33 Uhr)

Mindestens sechs Polizisten bei Schießerei in US-Stadt Philadelphia verletzt (1.39 Uhr)

Trump schlägt in Hongkong-Krise offenbar persönliches Treffen mit Xi vor (1.23 Uhr)



+++ 11.43 Uhr: Nepal will mehr Sicherheitsrichtlinien für Mount-Everest-Bergsteiger +++

Wer den Mount Everest erklimmen möchte, muss davor wohl bald mindestens einen 6500-Meter-Gipfel bezwungen haben. Nachdem im Mai innerhalb weniger Tage elf Kletterer bei der Besteigung des 8848 Meter hohen Berges gestorben waren, will das Tourismusministerium in Nepal solche Sicherheitsmaßnahmen bald umsetzen, sagte ein Mitarbeiter der Behörde. Ein Komitee hatte in einem 59-seitigen Bericht die Todesfälle untersucht und mehr als ein Dutzend Maßnahmen vorgestellt.

Jeder, der den Mount Everest besteigen möchte, braucht dafür eine Genehmigung von der Tourismusbehörde. Experten hatten kritisiert, dass Nepal bisher davon zu viele erteilt habe und dass zu viele unerfahrene Bergsteiger den Aufstieg gewagt hätten. Bisher mussten Kletterer für eine Genehmigung 11.000 US-Dollar (9900 Euro) bezahlen. Das Komitee schlägt nun vor, diese Gebühr auf 35.000 US-Dollar (31.000 Euro) zu erhöhen. Auch sollen ihrer Meinung nach künftig höchstens 150 Leute pro Tag den Berg besteigen dürfen. Seit der Erstbesteigung 1953 haben mehr als 5000 Männer und Frauen den Everest erklommen. Mehr als 300 kamen dabei ums Leben.

+++ 11.41 Uhr: Mehr als 430.000 Diesel-Besitzer in Musterklage gegen VW-Konzern +++

Mehr als 430.000 VW-Kunden haben sich der Musterfeststellungsklage gegen den VW-Konzern wegen des Diesel-Skandals angeschlossen. Der Prozess gegen den Autokonzern soll am 30. September vor dem Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig beginnen - das Bundesamt für Justiz schickte nun zur Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung den Auszug aus dem Klageregister an das Gericht, wie die Behörde in Bonn am Donnerstag mitteilte.

Sie übersandte den Auszug bereits am 15. August, und zwar in elektronischer Form. "Ausgedruckt wäre er annähernd 67.000 Seiten lang", erklärte der Präsident des Bundesamtes, Heinz-Josef Friehe.

+++ 11.33 Uhr: Mindestens ein Toter und mehr als 20 Verletzte bei Wirbelsturm "Krosa" in Japan +++

In dem schweren Wirbelsturm "Krosa" ist in Japan mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Ein 82-jähriger Mann sei beim Versuch, an der Küste von Hiroshima sein Boot zu verankern, ins Meer gefallen und gestorben, erklärte ein Behördensprecher am Donnerstag. Mindestens 21 weitere Menschen wurden dem öffentlich-rechtlichen Sender NHK zufolge verletzt. Die japanischen Behörden warnten angesichts von Starkregen vor Erdrutschen und Überflutungen.

"Krosa" traf am Donnerstag mit einer Windgeschwindigkeit von 126 Kilometern pro Stunde bei Hiroshima auf der japanischen Hauptinsel Honshu an Land. Im Fernsehen waren entwurzelte Bäume, umgeknickte Straßenlaternen und die heftig wackelnden Gondeln eines Riesenrads zu sehen.

+++ 11.29 Uhr: Tirol plant 20 Tage Blockabfertigung an der Grenze +++

Das österreichische Bundesland Tirol will im ersten Halbjahr 2020 Lastwagen an 20 Tagen nur blockweise die deutsch-österreichische Grenze passieren lassen. Das beschloss die Tiroler Landesregierung am Donnerstag. "Nach knapp zwei Jahren bestätigen sich die Blockabfertigungen als unverzichtbares Verkehrslenkungsinstrument, um die Verkehrs- und Versorgungssicherheit an besonders kritischen Tagen zu gewährleisten", sagte Tirols Landeschef Günther Platter.

Im gesamten Jahr 2018 wurden Lastwagen an der Grenze nach Tiroler Angaben an 27 Tagen blockweise abgefertigt, im laufenden Jahr an bislang 19 Tagen. Auf bayerischer Seite hat die Lkw-Blockabfertigung oft lange Staus zur Folge. Aus Deutschland gibt es viel Kritik an dem Vorgehen.

+++ 10.48 Uhr: In Türkei wochenlang festgehaltener Bremer wieder in Deutschland +++

Ein in der Türkei rund vier Wochen lang festgehaltener Bremer Sozialarbeiter und Musiker ist wieder daheim. Er sei am Dienstag in Deutschland angekommen, bestätigte Özgür C. (43) der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagmorgen. "Ich durfte ausreisen, nachdem ich eine Kaution von 30.000 Lira (etwa 4800 Euro) hinterlegt habe."

Die türkische Justiz wirft ihm Terrorpropaganda vor. Sie gründe ihre Vorwürfe unter anderem auf Facebook-Einträge aus den Jahren 2014, 2015 und 2017, sagte Özgür C.. C. hat nur die deutsche Staatsbürgerschaft und kurdische Wurzeln. Als Musiker spielt er auf Festen in Deutschland auch kurdische Lieder. Auf den bei Facebook beanstandeten Bildern seien wohl auch Fahnen von kurdischen Vereinen zu sehen gewesen, denen die Türkei Terrorvorwürfe macht, sagte C.. Außerdem werde ihm vorgeworfen, eine Reportage geteilt zu haben, in der es um Gefechte zwischen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und türkischen Streitkräften in Tunceli, der Heimatstadt seiner Familie, ging. Dort war C. war Mitte Juli festgenommen und eine Nacht lang inhaftiert worden.

+++ 10.42 Uhr: Passagierjet fängt vor Start in Irland Feuer +++

Wegen eines Zwischenfalls mit einer Boeing 767 am irischen Flughafen Shannon musste der Flugbetrieb dort eingestellt werden. Dies teilte der Flughafenbetreiber auf Twitter mit. Medienberichten zufolge sollen Rauch und Flammen aus dem Fahrwerk des Flugzeugs gekommen sein. Die Flughafenfeuerwehr habe das Feuer aber gelöscht, so etwa die "Irish Times". Zwei Flüge mussten in Folge des Vorfalls gestrichen werden, Check-In bei einigen Airlines wurden pausiert, so der Flughafen.

⚠️Airport Notice⚠️

We can confirm that an incident has occurred at Shannon Airport involving a Boeing 763 aircraft.



Emergency services are in attendance. All passengers and crew have disembarked.



Airport operations temporarily suspended.



More information to follow. pic.twitter.com/K7y5HepYT5 — Shannon Airport (@ShannonAirport) August 15, 2019

Bei der Boeing 767 handelt es sich um ein Flugzeug der Omni Air International. Die Airline schrieb auf Twitter, dass das Flugzeug den Start abgebrochen habe und "sicher evakuiert" wurde. Laut dem Tweet habe es keine ernsthaften Verletzungen bei Passagieren oder Crew gegeben. Omni Air International ist eine US-amerikanische Charterfluggesellschaft, die auch Flüge für das US-Militär durchführt.

We are investigating reports of an incident involving Omni Air International flight 531 at Shannon Airport, Ireland. The Omni Boeing 767-300 aircraft rejected takeoff and was safely evacuated. Initial reports indicate no serious injuries to passengers or crew. — OmniAirInternational (@OmniAir) August 15, 2019

+++ 10.35 Uhr: Sachsen-Anhalt will Schüler in Unternehmen schicken +++

Angesichts des Fachkräftemangels will Sachsen-Anhalt Schüler tageweise in Unternehmen schicken. Mit Beginn des neuen Schuljahres können Sekundar- und Gemeinschaftsschulen sogenannte Praxislerntage neu in die Stundenpläne aufnehmen, wie die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtete. Alle zwei Wochen verbringen Acht- und Neuntklässler einen Schultag in einem regionalen Unternehmen, einer sozialen Einrichtung oder Berufsschule.

Ziel der Praxislerntage sei es, "Handwerk, Industrie und Schule einander näherzubringen", sagte Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) der Zeitung.

+++ 10.24 Uhr: Mehr als 500 Feuerwehrleute kämpfen gegen Waldbrand in Südfrankreich +++

In Südfrankreich kämpfen mehr als 500 Feuerwehrleute gegen einen Waldbrand. 900 Hektar in dem Pinienwald in der Gemeinde Montirat nahe der Stadt Carcassonne seien bereits zerstört worden, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr, Philippe Fabre, der Nachrichtenagentur AFP. Das Feuer breite sich weiter aus.

Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Wegen der starken Trockenheit galt der betroffene Wald als stark brandgefährdet. Winde mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Kilometern pro Stunde fachten den Waldbrand über Nacht weiter an.

+++ 10.21 Uhr: Immer mehr Flüchtlinge in Ausbildung +++

Betriebe in Deutschland bilden immer mehr Flüchtlinge aus. Nach einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) bilden 16 Prozent der Unternehmen Geflüchtete aus. Im Vorjahr waren es 14 Prozent, vor zwei Jahren sieben Prozent, wie der DIHK mitteilte. Insgesamt seien derzeit rund 25.000 Geflüchtete in einer Ausbildung in einem IHK-Betrieb. Rechne man das Handwerk dazu, seien es rund 44.000. Insgesamt gebe es derzeit 1,3 Millionen Auszubildende.

+++ 10.15 Uhr: Hongkong lässt Protest-Anführer von 2014 frei +++

Inmitten der neuen Protestbewegung in Hongkong ist ein prominenter Anführer der Proteste von 2014 vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Der Juraprofessor Benny Tai durfte gegen eine Kaution von umgerechnet etwa 11.500 Euro nach Hause, wie die Justiz mitteilte. Er darf jedoch Hongkong nicht verlassen.

Tai war eines der prominentesten Gesichter der sogenannten Regenschirm-Bewegung für Demokratie. Wegen Störung der öffentlichen Ordnung wurde er im April zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt. Seit mehr als zwei Monaten gibt es in Hongkong erneut Proteste gegen die Regierung, die das Ausmaß der "Regenschirm-Proteste" vor fünf Jahren mittlerweile übersteigen.

+++ 09.26 Uhr: Ibiza-Video und Schredder-Affäre: Staatsanwaltschaft prüft Verbindung +++

Die österreichische Korruptionsstaatsanwaltschaft prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen der Ibiza- und der Schredder-Affäre. Das geht aus einer Antwort des österreichischen Justizministeriums auf eine Anfrage der Partei Neos hervor, berichteten die Nachrichtenagentur APA und der ORF. Beide Affären hatten zuletzt für großes Aufsehen in der Alpenrepublik gesorgt. Die Ibiza-Affäre sorgte für den Bruch der rechtskonservativen Regierung von ÖVP und FPÖ. Einige Wochen später war bekannt geworden, dass ein Mitarbeiter des Bundeskanzleramts mehrere Festplatten vor dem Regierungswechsel hatte vernichten lassen.

+++ 09.15 Uhr: Tod von 15-jähriger Nora in Malaysia - keine Hinweise auf Verbrechen +++

Die im Dschungel von Malaysia verschwundene und nach zehn Tagen tot aufgefundene 15-jährige Nora ist an inneren Blutungen gestorben. Die Autopsie habe ergeben, dass der Teenager aus London vom Hunger ausgelöste Magen-Darmblutungen erlitten habe, teilte die malaysische Polizei mit. Anzeichen für ein Verbrechen gibt es demnach nicht: Es spreche bisher nichts für eine Vergewaltigung oder eine Entführung.

Die Jugendliche aus London hatte mit ihren Eltern in einem Öko-Resort im bergigen Hinterland der Hauptstadt Kuala Lumpur Urlaub machen wollen. Schon kurz nach der Ankunft verschwand sie aus ihrem Zimmer. Nora war nach Angaben der Eltern mit einem Gehirndefekt auf die Welt gekommen, sie war geistig etwas zurückgeblieben und hatte Probleme beim Gehen.

+++ 08.42 Uhr: Weniger Baugenehmigungen für Wohnungen im ersten Halbjahr +++

Weiterhin keine Entspannung auf dem vielerorts engen Wohnungsmarkt in Deutschland: Im ersten Halbjahr 2019 erteilten die Behörden weniger Baugenehmigungen als im Vorjahreszeitraum. Von Januar bis einschließlich Juni gab es grünes Licht für den Neubau oder Umbau von gut 164.600 Wohnungen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das waren nach Berechnungen der Wiesbadener Statistiker 2,3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

+++ 08.35 Uhr: Elf Verletzte nach Brand in Flüchtlingsheim in NRW +++

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft im nordrhein-westfälischen Ratingen sind elf Menschen verletzt worden. Vier davon mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Unter den Verletzten waren auch zwei Feuerwehrleute. Die Brandursache blieb zunächst unklar, wie eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP sagte. 417 Bewohner der Unterkunft wurden in Sicherheit gebracht.

Den Angaben zufolge war das Feuer in der Nacht zum Donnerstag im vierten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Mehrere Räume eines Flurs waren betroffen.

+++ 08.24 Uhr: "Bild": Entwurf der neuen Straßenverkehrsordnung fertig +++

Autofahrer, die auf Rad- oder Gehwegen parken und die keine Rettungsgasse bilden, sollen künftig deutlich höhere Bußgelder zahlen müssen. Das sieht die neue Straßenverkehrsordnung vor, deren Entwurf das Bundesverkehrsministerium fertig gestellt habe, wie die "Bild"-Zeitung berichtete. Demnach sollen Autos mit mindestens drei Insassen und E-Tretroller Busspuren in Städten befahren dürfen.

Parken in zweiter Reihe, auf Geh- und Radwegen sowie das Halten auf Schutzstreifen soll laut Bericht künftig 100 Euro Strafe kosten. Bislang sind es 15 bis 30 Euro. Fahrer, die keine Rettungsgasse bilden, sollen dem Entwurf zufolge 320 Euro Bußgeld zahlen; dazu kämen ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

+++ 08.14 Uhr: Russisches Passagierflugzeug landet bei Moskau in einem Maisfeld +++

Ein russisches Passagierflugzeug mit mehr als 230 Menschen an Bord ist nach einer Kollision mit Vögeln in einem Maisfeld gelandet. Dabei seien mindestens zehn Menschen verletzt worden, meldete die Agentur Interfax unter Berufung auf die Behörden. Die Verletzten, darunter drei Kinder, hätten Prellungen und Hautabschürfungen erlitten.

Ein Schwarm Vögel war demnach offenbar kurz nach dem Start in das Triebwerk der Maschine der Fluglinie Utair geraten. Dies habe zu erheblichen Störungen geführt, weshalb die Piloten zurück zum Flughafen Schukowski vor den Toren Moskaus flogen. Die Triebwerke seien kurz vor der Landung auf dem Feld abgeschaltet worden, teilten die Behörden mit.

+++ 08.04 Uhr: Vodafone aktiviert 5G-Masten in Berlin +++

Mit neuen Standorten in Berlin baut Vodafone die Infrastruktur für den neuen Mobilfunkstandard 5G weiter aus. Die erste Station ist im Wissenschafts- und Technologie-Park Adlershof an den Start gegangen. Schon bald würden zwei weitere 5G-Stationen folgen, kündigte Vodafone an. Sowohl Vodafone als auch die Deutsche Telekom bieten bereits erste Smartphone-Tarife an, die die Nutzung von 5G einschließen. Die Telekom hat ihr Netz allerdings noch nicht für Endkunden aktiviert.

+++ 07.30 Uhr: Brasiliens Präsident an Merkel: Deutschland wieder aufforsten +++

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat nach dem Stopp deutscher Projekte zum Schutz des Regenwaldes Bundeskanzlerin Angela Merkel empfohlen, das Geld daheim zu verwenden. "Ich möchte auch der geliebten Frau Angela Merkel eine Nachricht hinterlassen: Nehmen Sie diese Knete und forsten Sie Deutschland wieder auf, ok? Dort ist es viel nötiger als hier", sagte Bolsonaro laut Medienberichten vor der Presse.

Die deutsche Umweltministerin Svenja Schulze hatte am Wochenende angekündigt, angesichts der verschärften Abholzung des brasilianischen Regenwaldes Fördermittel ihres Hauses auf Eis zu legen. Die deutsche Beteiligung am internationalen Amazonasfonds über das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) ist davon nicht betroffen.

+++ 07.05 Uhr : Experten entdecken Datenleck in Kaspersky-Virenschutz +++

In der Virenschutz-Software von Kaspersky hat nach Analysen des Fachmagazins "c't" über Jahre ein Datenleck geklafft, das die Privatsphäre der Nutzer gefährdet. Demnach hätten Angreifer darüber die Nutzer beim Surfen ausspionieren können, berichtet das Magazin in seiner aktuellen Ausgabe. Selbst der Inkognito-Modus eines Browsers habe daran nichts geändert, schreibt das Magazin. Betroffen sein sollen alle Software-Versionen für private Windows-Nutzer sowie Pakete für kleine Unternehmen.

Der Analyse zufolge schleust die Antiviren-Software beim Aufrufen einer Webseite einen individuellen Code in den HTML-Code ein, egal welchen Browser man benutzt. Das Skript sei anscheinend dafür zuständig, grüne Schutzschilde hinter Google-Suchtreffern einzublenden, wenn ein Link nach Einschätzung von Kaspersky sauber ist. Über das Skript sei aber jeder Nutzer eindeutig zu identifizieren.

+++ 07.03 Uhr: Übung chinesischer Truppen in Shenzhen an der Grenze zu Hongkong +++

Tausende chinesische Truppen haben an einer Übung in einem Sportstadion in der Stadt Shenzhen an der Grenze zu Hongkong teilgenommen. Die Uniformierten gehörten offenbar der chinesischen Militärpolizei an, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Auch gepanzerte Fahrzeuge und Truppentransporter fuhren ins Shenzhen-Bay-Stadion in der südchinesischen Metropole, viele weitere standen davor.

In der Sonderverwaltungszone Hongkong gibt es seit zehn Wochen Demonstrationen gegen die pekingtreue Regierung. Die Furcht vor einem militärischen Eingreifen Pekings nahm zuletzt zu.

+++ 06.33 Uhr: Bewaffneter gibt nach Schusswechsel mit Polizei in Philadelphia auf +++

Nach stundenlanger Belagerung durch ein starkes Polizeiaufgebot und einem steten Schusswechsel hat ein Bewaffneter in der US-Ostküstenstadt Philadelphia aufgegeben. Der Mann hatte bei einer Polizeiaktion am Mittwoch das Feuer auf die Beamten eröffnet und dabei sechs Polizisten verletzt. Weitere drei Beamte verletzten sich, als sie vor dem Kugelhagel in Deckung gingen.

Der polizeibekannte Mann verschanzte sich daraufhin in einem Haus und lieferte sich über Stunden hinweg einen Schusswechsel mit der Polizei. Fernsehbilder zeigten, wie der Mann in der Nacht aufgab und mit erhobenen Händen aus dem Haus kam.

Die Polizei hatte das Gelände im Stadtteil Nicetown-Tioga der Großstadt im Bundesstaat Pennsylvania mit einem Großaufgebot umstellt und weiträumig abgeriegelt. Menschen wurden über Twitter gewarnt, sich dem Tatort zu nähern.

+++ 05.26 Uhr: Brasilianisches Gericht ordnet erstmals Prozess wegen Verbrechen der Diktatur an +++

Ein brasilianisches Gericht hat erstmals einen Prozess gegen einen früheren Soldaten wegen Verbrechen während der Militärdiktatur (1964-1985) angeordnet. Ein Berufungsgericht urteilte, dass der frühere Unteroffizier Antonio Waneir Pinheiro de Lima sich nicht auf ein Amnestiegesetz aus dem Jahr 1979 berufen könne.

Bei den Taten, die ihm vorgeworfen würden, handle es sich um Verbrechen gegen die Menschlichkeit, erklärten die Richter. Diese seien nicht durch das Amnestiegesetz abgedeckt. Dem früheren Unteroffizier werden die Entführung, Freiheitsberaubung und Vergewaltigung einer Historikerin Anfang der 1970er Jahre vorgeworfen.

+++ 05.08 Uhr: Linke-Chef will 1. Klasse im Regionalexpress abschaffen +++

Linke-Bundesvorsitzender Bernd Riexinger fordert eine Abschaffung der 1. Klasse in Nahverkehrszügen. "In Bussen kommen wir schon heute problemlos ohne Klassen aus. Die 1. Klasse im Nahverkehr gehört abgeschafft", sagte Riexinger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Wir reden über Verkehrswende und die Kosten für den notwendigen Ausbau des Nahverkehrs", sagte Riexinger. "Aber wir leisten es uns, in überfüllten Regionalexpressen fast leere Waggons mit Wagen der 1. Klasse mitzuschleppen. Die sollten einfach für alle geöffnet werden, dann hätten wir auf einen Schlag mehr Kapazität - und zwar praktisch gratis."

+++ 05.04 Uhr: Wunsch nach beruflicher Selbstständigkeit sinkt +++

Der Unternehmergeist der Menschen in Deutschland schwindet - die wenigsten wollen inzwischen ihr eigener Chef sein. Nur ein Viertel der Erwerbsbevölkerung hatte 2018 den Wunsch nach beruflicher Selbstständigkeit, wie aus einer Umfrage der staatlichen Förderbank KfW hervorgeht. Das ist der niedrigste Wert seit der erstmaligen Erhebung im Jahr 2000. Damals habe sich fast jeder Zweite (45 Prozent) eine selbstständige Tätigkeit gewünscht.

Die guten Bedingungen am Arbeitsmarkt und eine alternde Gesellschaft seien wichtige Gründe für den schwindenden Unternehmergeist, hieß es in der Studie. Bei Menschen unter 30 ist der Wunsch nach beruflicher Selbstständigkeit allerdings noch vergleichsweise stark. Mehr als jeder Dritte habe sich 2018 eine Selbstständigkeit vorstellen können.

+++ 04.53 Uhr: Ausländische Studenten lieben Deutschland +++

Die Bundesrepublik ist einem Bericht zufolge zum beliebtesten nicht-englischsprachigen Gastland für Studenten aus aller Welt aufgestiegen. Nach den USA, Großbritannien und Australien waren in Deutschland 2016 - neuere Vergleichszahlen liegen noch nicht vor - die meisten ausländischen Studenten eingeschrieben. Damit hat Deutschland Frankreich als viertbeliebtestes Land zum Studieren abgelöst.

Das geht aus dem Bericht "Wissenschaft weltoffen 2019" hervor, den der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) und das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) vorlegen wollen. Der Bericht lag der Deutschen Presse-Agentur vorab vor.

2016 haben demnach fast 252.000 sogenannte Bildungsausländer (ausländische Studierende, die nicht in Deutschland ihr Abitur gemacht haben) an deutschen Hochschulen studiert - rund 16.000 mehr als ein Jahr zuvor und gut 6000 mehr als in Frankreich. Die Zahlen sind auch nach 2016 weiter gestiegen. Im Wintersemester 2017/2018 waren demnach schon 282.000 internationale Studenten in Deutschland eingeschrieben.

+++ 03.39 Uhr: Schulze wirbt fürs Leitungswasser-Trinken +++

Bundesumweltministerin Svenja Schulze ruft für mehr Umwelt- und Klimaschutz dazu auf, Leitungswasser zu trinken. Das Wasser aus dem Hahn in Deutschland sei "einwandfrei", sagte die SPD-Politikerin. "Wer Leitungswasser trinkt, spart Geld, Energie und unnötige Verpackungen." Trinkwasserbrunnen seien eine "gesunde und umweltfreundliche Alternative zu den vielen Einweg-Wasserflaschen, die die Leute täglich mit sich herumtragen" - und machten es vor allem an heißen Tagen angenehmer sich in Städten aufzuhalten.

+++ 03.33 Uhr: Corbyn will No-Deal-Brexit mit Misstrauensvotum gegen Johnson verhindern +++

Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn will mit einem Misstrauensvotum gegen Premierminister Boris Johnson einen ungeregelten Brexit verhindern. Der Labour-Vorsitzende rief die Abgeordneten auf, Johnson das Misstrauen auszusprechen. Er selbst könne für eine "zeitlich strikt begrenzte" Dauer die Regierungsgeschäfte übernehmen, um die anderen EU-Staaten um eine Verschiebung des auf 31. Oktober festgesetzten Brexit zu bitten.

Er wolle auch Neuwahlen ansetzen, schrieb Corbyn in einem Brief an Abgeordnete. Labour wolle sich im Wahlkampf dafür einsetzen, dass die Briten über die Modalitäten eines EU-Austritts abstimmen und sich auch für einen Verbleib in der Europäischen Union aussprechen dürften. Wann er einen Misstrauensantrag gegen Johnson einreichen will, ließ Corbyn offen.

+++ 02.21 Uhr: Schwerer Unfall auf A8 - Eine Tote und sieben Verletzte +++

Bei einem Unfall mit einem Kleinbus ist auf der Autobahn 8 in Schwaben eine Frau getötet worden - sieben weitere Businsassen wurden verletzt. Wie die Polizei mitteilte, verlor die 30 Jahre alte Fahrerin des Busses beim Spurwechsel die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Bus krachte nahe Zusmarshausen (Landkreis Augsburg) in die Leitplanke, rammte einen Lastwagen und kippte auf die Seite. Alle acht Insassen kamen ins Krankenhaus, wo eine 65 Jahre alte Frau an ihren schweren Verletzungen starb. Die Autobahn war in Richtung München rund drei Stunden total gesperrt.

+++ 01.23 Uhr: Trump schlägt in Hongkong-Krise offenbar persönliches Treffen mit Xi vor +++

In der Hongkong-Krise hat US-Präsident Donald Trump offenbar ein persönliches Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping vorgeschlagen. Trump schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, Xi könne die Krise in Hongkong "schnell und menschlich lösen", wenn er das wolle. Er fügte hinzu: "Persönliches Treffen?"

Zuvor hatte sich die US-Regierung "zutiefst besorgt" angesichts von Berichten über chinesische Truppenbewegungen an der Grenze zu Hongkong gezeigt. Washington fordere Peking "nachdrücklich" auf, das "hohe Maß an Autonomie" Hongkongs zu respektieren, erklärte ein Sprecher des US-Außenministeriums.

+++ 01.39 Uhr: Mindestens sechs Polizisten bei Schießerei in US-Stadt Philadelphia verletzt +++

Bei einer Schießerei in der US-Stadt Philadelphia sind mindestens sechs Polizisten verletzt worden. Die angeschossenen Beamten seien in Krankenhäuser eingeliefert worden, teilte die Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Den Angaben zufolge erlitten sie keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Weitere Polizisten würden wegen Verletzungen behandelt, die nicht von Schusswaffen stammten.

"Der Verdächtigte schießt immer noch", schrieb die Polizei am frühen Abend. Der Sender CBS News berichtete unter Berufung auf einen Polizeivertreter, die Beamten seien zunächst wegen "Drogen-Aktivitäten" gerufen worden. Dann habe die Schießerei begonnen.

Die Zeitung "The Philadelphia Inquirer" hatte zuvor über zwei Verdächtige berichtet. Einer von ihnen habe sich in einem Haus verschanzt und nehme von dort aus die Polizei unter Beschuss.

+++00.27 Uhr: Ein Toter und fünf Verletzte nach Kohlenmonoxid-Vergiftung auf Jacht +++

Nach der tödlichen Vergiftung eines Urlaubers durch Kohlenmonoxid an Bord einer Segeljacht hat die kroatische Polizei auf der Insel Hvar den Besitzer und den Skipper festgenommen. Den beiden Männern werde vorgeworfen, gegen alle Sicherheitsvorschriften einen mit Benzin betriebenen Generator im Schiffsinneren eingebaut und ohne entsprechende Belüftung betrieben zu haben, berichteten die kroatischen Medien. Dabei sei hochgiftiges Kohlenmonoxid ausgetreten, das den 57-jährigen italienischen Urlauber das Leben kostete.

Fünf weitere Urlauber erlitten dabei schwere Vergiftungen, die Ärzte kämpften am Mittwoch noch um das Leben von zwei Kindern im Alter von 5 und 14 Jahren. Ihr Zustand sei weiterhin kritisch, hieß es.