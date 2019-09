Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Verdi fordert massive Anhebung des Rentenbeitrags (7.23 Uhr)

Hagel und Überschwemmungen in Griechenland (6.06 Uhr)

Pestizide Ursache für kranke Diplomaten in Kuba? (5.11 Uhr)

Trump empfängt Zuckerberg im Weißen Haus (3.53 Uhr)

Mutmaßlicher Serienmörder in Nigeria gefasst (2.08 Uhr)

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 8.26 Uhr: 79-Jährige in Güstrow getötet +++

In Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern ist gestern Abend eine 79-jährige Rentnerin von ihrem Ehemann im gemeinsamen Einfamilienhaus mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden worden und kurz danach gestorben. Die Staatsanwaltschaft gehe von einem Tötungsdelikt aus, sagte ein Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft am Morgen. Die Ermittler gingen einem konkreten Hinweis auf einen mutmaßlichen Täter nach. Die Festnahme eines Verdächtigen wollte der Sprecher zunächst jedoch nicht bestätigen.

+++ 8.23 Uhr: Ölpreise steigen - Iran warnt vor Krieg +++

Die Ölpreise sind im frühen Handel gestiegen. Händler nannten die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Saudi-Arabien auf der einen Seite und dem Iran auf der anderen Seite als Grund. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,73 US-Dollar. Das waren 33 Cent mehr als gestern. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich um 52 Cent auf 58,65 Dollar.

Die politischen Spannungen nach dem Drohnenangriff auf Saudi-Arabien bleiben hoch. Gestern hatte der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif für den Fall eines Militärschlags der USA und Saudi-Arabiens auf sein Land mit einem "umfassenden Krieg" gedroht. Die USA und Saudi-Arabien machen Iran für den Angriff auf saudische Ölanlagen vom vergangenen Wochenende verantwortlich. Der Angriff hatte einen erheblichen Teil der saudischen Ölproduktion beschädigt und am Rohölmarkt für einen zeitweise starken Preisanstieg gesorgt.

+++ 8.05 Uhr: Schüsse in der Nähe des Weißen Hauses +++

+++ 7.55 Uhr: Koalition verschiebt Sitzung des Klimakabinetts um zwei Stunden +++

Angesichts der Dauerverhandlungen über ein weitreichendes Klimapaket hat die Koalition die für den späten Vormittag geplante entscheidende Sitzung des Klimakabinetts verschoben. Anstatt wie geplant um 11 Uhr werde das Klimakabinett für 13 Uhr zusammengerufen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen der Koalitionsrunde. Am frühen Morgen wurde demnach vor allem noch über den Preis für den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid gerungen. Am frühen Nachmittag wollte die Koalition ihre Klimastrategie der Öffentlichkeit präsentieren.

+++ 7.23 Uhr: Verdi fordert massive Anhebung des Rentenbeitrags +++

Der scheidende Verdi-Chef Frank Bsirske hält eine massive Anhebung des Rentenbeitrags für unerlässlich, um Altersarmut wirksam zu bekämpfen. Beitragsanhebungen auf etwa 26 Prozent dürften "kein Tabu sein, wenn sie paritätisch finanziert werden", sagte Bsirske der "Saarbrücker Zeitung". Er will dafür vor allem die Arbeitgeber heranziehen. Vom jetzt geltenden Beitragssatz in Höhe von 18,6 Prozent des Bruttolohns zahlten die Arbeitnehmer gut neun Prozent, und "obendrein sollen sie noch riestern", sagte Bsirske. Das seien zusammengerechnet schon mehr als 13 Prozent. "Bei einer paritätischen Finanzierung müsste der Arbeitgeber das Gleiche drauflegen. Da sind wir bei etwa 26 Prozent." Dies würde auch ein Ende der Teilprivatisierung der Altersvorsorge bedeuten, durch die die Arbeitgeber entlastet würden und von der die Versicherungswirtschaft profitiere - "und das um den Preis einer millionenfachen Altersarmut", kritisierte der Gewerkschafter.

+++ 6.25 Uhr: Saudische Angriffe gegen Ziele im Jemen +++

Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition hat im Jemen rund um die umkämpfte Hafenstadt mehrere Ziele der Huthi- Rebellen angegriffen. Dabei seien in Morgengrauen vor allem Produktionsstätten von Sprengstoffbooten und Seeminen angegriffen worden, berichtete die saudische Agentur SPA. Zuvor sei ein ferngelenktes Sprengstoffboot zerstört worden, hieß es weiter ohne Ortsangabe. Die Boote und Minen stellten eine Bedrohung für die internationale Schifffahrt im südlichen Teil des Roten Meeres dar.

+++ 6.06 Uhr: Hagel und Überschwemmungen in Griechenland +++

Ein Herbststurm mit Hagel und starken Regenfällen hat in der Nacht weite Teile Nordgriechenlands heimgesucht. Polizei und Feuerwehr mussten mehrfach ausrücken, um in Autos eingeschlossene Personen zu befreien und umgestürzte Bäume zu beseitigen. Zahlreiche Straßen in der Hafenstadt Thessaloniki mussten wegen Überschwemmung gesperrt werden. Hagel fiel in Mittelgriechenland und richtete Schäden bei landwirtschaftlichen Betrieben, berichtete der staatliche Rundfunk (ERT) sowie mehrere örtliche Nachrichtenportale. Menschen kamen nach vorläufigen Angaben der Polizei nicht zu Schaden. Das Unwetter kam nach einer mehrmonatigen Dürre. In fast allen Landesteilen Griechenlands hatte es seit Mai nicht mehr geregnet.

+++ 5.40 Uhr: Koalitionäre auch nach zwölf Stunden ohne Klima-Durchbruch +++

Die Spitzen der schwarz-roten Koalition ringen auch am frühen Morgen weiter in teils unterschiedlicher Zusammensetzung um das geplante Klimaschutz-Paket. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur beraten Union und SPD nach zwölfstündigen Verhandlungen erneut in getrennten Runden. Unklar ist, ob dies auf eine bevorstehende Einigung hindeuten könnte.

Im Vorfeld war bereits mit harten Verhandlungen über Kernpunkte wie einen Preis für den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) gerechnet worden. Benzin und Diesel, Erdgas, Heizöl und Kohle könnten über einen nationalen Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten teurer werden. Am Freitagnachmittag sollte die Klimastrategie nach einer weiteren Sitzung des Klimakabinetts der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

+++ 5.11 Uhr: Pestizide mögliche Ursache für kranke Diplomaten in Kuba +++

Mysteriöse gesundheitliche Beschwerden von kanadischen und US-Diplomaten in Kuba gehen möglicherweise auf Pestizide zurück, die zur Insektenbekämpfung eingesetzt wurden. Das geht aus einer Studie der Dalhousie University für das kanadische Außenministerium hervor, die der Sender Radio-Canada veröffentlichte. Dutzende in der Hauptstadt Havanna lebende Diplomaten und ihre Angehörige hatten ab 2016 über rätselhafte Kopfschmerzen, Hörverlust, Schwindel und Übelkeit geklagt. Experten hatten zunächst mögliche "Akustik-Attacken" dahinter vermutet. Die Regierungen Kanadas und der USA hatten daraufhin ihr Botschaftspersonal in Kuba reduziert. Havanna reagierte mit Unverständnis.

Nun vermuten die Wissenschaftler, dass Neurotoxine für die Symptome verantwortlich sein könnten. Solche Nervengifte seien etwa in Pestiziden enthalten, die in Kuba zur Insektenvernichtung eingesetzt würden. Ab 2016 sei das Land rigoros gegen Moskitos vorgegangen, die den Zika-Virus transportieren. Unter anderem seien Büros der Diplomaten mit den Mitteln behandelt worden. Die Forscher wollen nun mit den Behörden in Kuba zusammen herausfinden, ob es auch in der einheimischen Bevölkerung ähnliche Krankheitsfälle gab.

+++ 5.05 Uhr: Aldi zieht aus Essener Stammhaus aus +++

Nach 100 Jahren ist das Aldi-Stammhaus in Essen für das wachsende Sortiment des Lebensmittelhändlers endgültig zu klein geworden. Das Unternehmen Aldi Nord will noch in diesem Jahr mit dem Bau einer mehr als doppelt so großen Filiale in unmittelbarer Nähe des Gebäudes beginnen, in dem die Aldi-Gründer Karl und Theo Albrecht geboren und aufgewachsen sind. Der neue Markt mit knapp 1300 Quadratmetern Verkaufsfläche soll nach Unternehmensangaben Ende 2020 fertig sein. Der Bebauungsplan ist nach Angaben der Stadt Ende August 2019 in Kraft getreten.

Der erste Laden der Unternehmerfamilie Albrecht war zunächst ein Backwarenhandel, den die späteren Eltern von Karl und Theo 1913 im heutigen Essener Stadtteil Schonnebeck eröffneten. Er befand sich in der heutigen Huestraße 87, in Anna Albrechts Elternhaus. Im Frühjahr 1919 verlegten die Albrechts ihr Geschäft in das benachbarte Wohn- und Geschäftshaus Nummer 89, das das Ehepaar gekauft hatte. Den neuen deutlich größeren Laden nannten sie "Kaufhaus für Lebensmittel Karl Albrecht", wie aus einer Unternehmensdarstellung hervorgeht. Das 1909 errichtete Gebäude wird von Aldi selbst als Stammhaus bezeichnet.

+++ 3.53 Uhr: Trump empfängt Zuckerberg im Weißen Haus +++

US-Präsident Donald Trump hat Facebook-Gründer Mark Zuckerberg zu einem Gespräch im Weißen Haus empfangen. Das Treffen mit dem Chef des Onlinenetzwerks im Oval Office beschrieb Trump anschließend auf Twitter als "nett". Facebook wiederum teilte mit, das Gespräch sei "gut und konstruktiv" verlaufen. Zuvor war Zuckerberg in Washington mit mehreren US-Senatoren zusammengekommen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen Fragen rund um Sicherheit und Inhalte von Onlinenetzwerken.

Facebook wird immer wieder von verschiedenen Seiten für das Löschen von Inhalten kritisiert. Deshalb soll zur Lösung solcher Konflikte eine unabhängige Instanz geschaffen werden. Facebook kann sich als Mitglieder dieses Gremiums unter anderem Juristen, Verleger oder Journalisten vorstellen.

+++ 3.34 Uhr: Staatsrechtler fordern in offenem Brief Verkleinerung des Bundestags +++

In einem Offenen Brief an den Bundestag appellieren mehr als Hundert Staatsrechtler aus Deutschland, das Bundeswahlgesetz zu reformieren und damit die Zahl der Abgeordneten wieder deutlich zu reduzieren. Die gewaltige Größe des Bundestags mit 709 Mitgliedern beeinträchtige seine Funktion und bewirke unnötige Zusatzkosten, geht aus dem Schreiben hervor. Die zahlreichen Überhang- und Ausgleichsmandate bewirkten, dass derzeit 111 Abgeordnete mehr im Parlament säßen, als das Bundeswahlgesetz normalerweise vorsehe. Werde das Wahlrecht nicht rechtzeitig angepasst, könnten es nach der nächsten Wahl insgesamt sogar über 800 Abgeordnete werden.

+++ 3.09 Uhr: Huthi-Rebellen planten angeblich Angriff mit Sprengstoff-Boot +++

Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition hat nach eigenen Angaben einen geplanten Angriff der jemenitischen Huthi-Rebellen mit einem ferngelenkten Sprengstoff-Boot vereitelt. Das Boot sei gestern im Süden des Roten Meers entdeckt und zerstört worden, meldete die saudiarabische Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf die Militärkoalition. Es sei von der Region Hodeida im Westen des Jemens aus gelenkt worden. Das Ziel des geplanten Angriffs war demnach unbekannt.

Die Huthi-Rebellen, die im Bürgerkrieg im Jemen vom Iran unterstützt werden, hatten sich zu den Angriffen auf Ölanlagen des saudiarabischen Staatskonzerns Aramco in Abkaik und Churais am vergangenen Wochenende bekannt. Die US-Regierung macht dagegen den Iran verantwortlich. Auch Saudi-Arabien sieht hinter den Angriffen "unzweifelhaft" den Iran. Die Führung in Teheran bestreitet jede Verwicklung.

+++ 2.53 Uhr: Kinderrechte ins Grundgesetz - SPD macht Druck +++

Zum heutigen Weltkindertag dringt die SPD-Vize-Fraktionschefin und Familienpolitikerin Katja Mast auf eine zügige Umsetzung des Vorhabens, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Union und SPD hatten das im Koalitionsvertrag vereinbart. Eine Arbeitsgruppe aus Bund und Ländern war eingesetzt worden, um Vorschläge für die Grundgesetzänderung zu erarbeiten. Bisher liegen öffentlich keine Ergebnisse der Arbeitsgruppe vor. Für eine Grundgesetzänderung sind Zwei-Drittel-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat notwendig. "Kinderrechte gehören ins Grundgesetz. Denn nur wenn Kinder ein eigenes Grundrecht in der Verfassung haben, kann sich in der Verwaltungspraxis vor Ort etwas ändern", sagte Mast der Deutschen Presse-Agentur.

+++ 2.37 Uhr: Vogel-Population in Nordamerika binnen 50 Jahren um ein Viertel zurückgegangen +++

Die Zahl der Vögel in den USA und Kanada ist laut einer wissenschaftlichen Studie seit 1970 um 29 Prozent zurückgegangen, wie aus einer im Wissenschaftsmagazin "Science" veröffentlichten Untersuchung hervorgeht. Die Forscher sprachen von einer ökologischen Krise. Am schwersten betroffen seien in Feld- und Wiesenlandschaften lebende Vogelarten. Grund für ihren Rückgang sei das Verschwinden von Prärielandschaften und der Vormarsch der Landwirtschaft sowie der Einsatz von Pestiziden. Aber auch Waldvögel oder Arten, die in verschiedenen Lebensräumen vorkommen, seien betroffen.

+++ 2.13 Uhr: Australien beginnt mit Protesten für globalen Klimaschutz +++

Mit Demonstrationen in Australien hat der geplante globale Streik für mehr Klimaschutz begonnen. Mehrere Zehntausend Schüler blieben aus Protest gegen unzureichende Maßnahmen der Politik gegen den Klimawandel dem Unterricht fern. In Großstädten wie Sydney und Melbourne sind große Kundgebungen geplant. In der Stadt Alice Springs im Zentrum Australiens legten sich Hunderte Menschen demonstrativ auf den Boden und stellten sich tot. In einem Aufruf der australischen Veranstalter heißt es: "Wir bestreiken die Schule, damit unsere Politikern klar wird, dass sie unsere Zukunft ernst nehmen müssen." Der Klimawandel müsse endlich als Krise verstanden werden.

Weltweit erwartet die Jugendbewegung Fridays for Future mehrere Hunderttausend Teilnehmer. Allein in Deutschland sind in Dutzenden Städten mehr als 500 Aktionen und Demonstrationen angemeldet. Für die internationale Streikwoche, die heute beginnt, haben Aktivisten Proteste in mehr als 2600 Städten in fast 160 Staaten angekündigt.

+++ 2.08 Uhr: Mutmaßlicher Serienmörder in Nigeria gefasst +++

Die Polizei in Nigeria hat einen Verdächtigen festgenommen, der mindestens acht Frauen in Hotels gelockt und getötet haben soll. Der Mann habe ein Geständnis abgelegt, teilte die Polizei mit. Fünf der acht Morde in der Stadt Port Harcourt wurden allein innerhalb des vergangenen Monats verübt. In der Stadt hatte es daraufhin Demonstrationen für einen besseren Schutz von Frauen durch die Polizei gegeben. Laut Polizei soll der Verdächtige einer Sekte angehören. Die Ermittler hatten bereits am Dienstag erklärt, die Morde hätten offenbar einen rituellen Hintergrund. In allen Fällen sei den Opfern weißer Stoff um den Hals oder die Taille gewickelt worden. Der Täter habe die Frauen betäubt und dann erwürgt.

+++ 0.48 Uhr: Klima-Gespräche im Koalitionsausschuss dauern an +++

Nach knapp siebenstündigen Beratungen des Koalitionsausschusses ist bei den Gesprächen über die Strategie der Bundesregierung für mehr Klimaschutz kein Ende abzusehen. Im Kanzleramt hatte sich am frühen Abend Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Spitzen von Union und SPD getroffen. Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) stieß gegen 22 Uhr zu der Runde dazu. Zuvor war bereits mit harten Verhandlungen über Kernpunkte wie einen Preis für den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) gerechnet worden. Am Freitag soll die Klimastrategie nach einer Sitzung des Klimakabinetts der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

+++ 0.38 Uhr: Kuba führt wegen Spritmangels wieder Ochsen auf den Feldern ein +++

Wegen eines Mangels an Kraftstoff sollen in Kuba wieder Zugtiere in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen. Es sei der Gebrauch von rund 4000 Ochsengespannen beim Anbau von Zuckerrohr und anderen Lebensmitteln beschlossen worden, zitierten Staatsmedien den Präsidenten der Zuckerbehörde Azcuba, Julio García Pérez. Außerdem soll weniger Dünger importiert und stattdessen Nebenprodukte der Zuckerherstellung benutzt werden. Der Staatschef der sozialistischen Karibikinsel, Miguel Díaz-Canel, hatte eine Woche zuvor Kraftstoffengpässe, vor allem beim Diesel, angekündigt und verschärfte Sanktionen der USA dafür verantwortlich gemacht.

Kuba erhält aus Venezuela Öl im Austausch für die Dienste entsandter Ärzte und verkauft dieses, um sich Devisen zu beschaffen. Die schwere Krise in dem südamerikanischen Land hat aber auch die Karibikinsel getroffen - die Öllieferungen sind stark zurückgegangen..

+++ 0.33 Uhr: Union und Grüne bleiben im "Deutschlandtrend" klar vorn +++

Union und Grüne liegen im ARD-"Deutschlandtrend" weiter klar an der Spitze. Für die CDU/CSU wurden in der Befragung durch das Institut Infratest dimap für das ARD-"Morgenmagazin" unverändert 27 Prozent der Stimmen vorhergesagt. Die Grünen bleiben ebenfalls unverändert bei 23 Prozent. Die SPD verharrt bei 14 Prozent. Sie liegt damit nun gleichauf mit der AfD, die einen Prozentpunkt auf 14 Prozent verliert. Linkspartei und FDP legen jeweils einen Prozentpunkt zu auf acht Prozent. Die einzige Zweierkoalition, die über eine Mehrheit im Bundestag verfügen würde, wäre demnach ein Bündnis aus CDU/CSU und Grünen. Die derzeitige Koalition aus Union und SPD hätte keine Mehrheit.

Für die Erhebung befragte Infratest dimap am Dienstag und Mittwoch 1067 Wahlberechtigte. Die Fehlertoleranz wurde je nach Stimmenanteil mit 1,4 bis 3,1 Prozentpunkten angegeben.

+++ 0.30 Uhr: Mehr als 500 Fälle von Lungenerkrankung nach Gebrauch von E-Zigaretten in den USA +++

Die Welle von Lungenerkrankungen nach dem Konsum von E-Zigaretten in den USA setzt sich fort: Mittlerweile stieg die Zahl der Fälle auf 530, wie die US-Gesundheitsbehörde CDC mitteilte. Sieben Patienten starben. Mehr als die Hälfte der Betroffenen ist jünger als 25, drei Viertel sind Männer, 16 Prozent unter 18 Jahre alt. Die Aufsichtsbehöre FDA sammelte nach eigenen Angaben bislang mehr als 150 verdächtige Proben. Es sei bislang jedoch weiter unklar, welche Substanzen für die Lungenerkrankungen verantwortlich sind. Viele der Betroffenen hatten jedoch auf dem Schwarzmarkt gekaufte Produkte inhaliert, die den Cannabis-Inhaltsstoff THC enthielten. Die Ermittlungen seien "komplex", mit einem raschen Ergebnis sei nicht zu rechnen, sagte Anne Schuchat von der Gesundheitsbehörde CDC.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation bergen die batteriebetriebenen Geräte, bei denen mit Nikotin versehene Flüssigkeiten verdampft werden, aber ebenfalls Gesundheitsrisiken für die Konsumenten. Sie fordert deshalb deren Regulierung. Kritiker befürchten vor allem, dass sie Jugendliche nikotinabhängig machen.