Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Physik-Nobelpreis geht an Astrophysiker-Trio (11.58 Uhr)

Obduktion ergibt: Opfer aus Kitzbühel aus kurzer Distanz erschossen (10.37 Uhr)

Ölpest verschmutzt Strände in Brasilien und tötet zahlreiche Tiere (08.11 Uhr)

Tödliche Selfies: Vier Menschen ertrinken in Indien (02.06 Uhr)

Schauspieler Brendan Gleeson spielt Donald Trump (01.22 Uhr)



Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 11.58 Uhr: Physik-Nobelpreis geht an Astrophysiker-Trio +++

Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr jeweils zur Hälfte an James Peebles (Kanada/USA) sowie an Michel Mayor (Schweiz) und Didier Queloz (Schweiz) für ihre Beiträge zum Verständnis des Universums und des Platzes der Erde im Kosmos. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm mit.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

+++ 11.21 Uhr: Ordnungsgeld gegen AfD-Abgeordneten - Karlsruhe weist Klage ab +++

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron hat wegen eines gegen ihn verhängten Ordnungsgeldes vergeblich das Bundesverfassungsgericht angerufen. Die Richter verwarfen seinen Antrag gegen Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) als unzulässig. Das teilte das Gericht in Karlsruhe am Dienstag mit. Bystron hätte zuerst beim Bundestag Einspruch einlegen müssen, hieß es. So fehle das Rechtsschutzbedürfnis.

Bystron hatte in der Sitzung vom 14. März 2018 ein Ordnungsgeld von 1000 Euro kassiert. An diesem Tag wählte der Bundestag Angela Merkel (CDU) erneut zur Kanzlerin. In der Wahlkabine machte Bystron ein Foto von seinem Stimmzettel mit angekreuztem "Nein". Das Bild verbreitete er auf Twitter und schrieb dazu: "Nicht meine Kanzlerin".

+++ 11.07 Uhr: Illegaler Drogenhandel: Elf Menschen in Vietnam zum Tode verurteilt +++

Wegen illegalen Drogenhandels sind in Vietnam elf Menschen zum Tode verurteilt worden. Ein Gericht in Ho-Chi-Minh-Stadt verhängte die Todesstrafe über acht Mitglieder eines Drogenrings, wie die Zeitung "Viet Nam News" am Dienstag berichtete. Sie sollen 132 Kilo Heroin und 55 Kilo Crystal Meth aus Laos nach Vietnam geschmuggelt und dort verkauft haben. Ein weiteres Mitglied der Gruppe erhielt demnach lebenslänglich. Der Fall war im Juli 2018 bei einer Polizeirazzia ans Licht gekommen.

In einem weiteren Fall des Drogenhandels in der Provinz Son La, westlich der Hauptstadt Hanoi, wurden laut einem Bericht der Tageszeitung "VnExpress" drei Menschen zum Tode verurteilt. Drei weitere erhielten Gefängnisstrafen von 18 Jahren bis lebenslänglich.

+++ 10.57 Uhr: Erneut Schüler in Südafrika erstochen +++

Kurz nach einer tödlichen Attacke mit einer Schere ist in Südafrika ein weiterer Junge von Mitschülern erstochen worden. Dabei handele es sich um einen 16-Jährigen aus dem Küstenort Mossel Bay, teilte die Polizei am Dienstag mit. Drei seiner Mitschüler seien als Tatverdächtige festgenommen worden. Sie sollen mit Messern auf ihn eingestochen haben. Das Opfer starb im Krankenhaus an seinen schweren Stichwunden. In Sebokeng bei Johannesburg war zuvor ein Schüler einer Township-Schule mit einer Schere erstochen worden. Laut der Kriminalstatistik in Südafrika nahm die Zahl der von Jugendlichen begangenen Tötungsdelikte zwischen 2018 und 2019 stark zu.

+++ 10.56 Uhr: Nur jeder zehnte Deutsche lässt sich gegen Grippe impfen +++

Nur jeder zehnte Bundesbürger lässt sich gegen Grippe impfen. Wie die Techniker Krankenkasse (TK) am Dienstag in Hamburg mitteilte, waren in der Saison 2017/2018 bei den über 60-Jährigen, für die die Impfung ausdrücklich empfohlen ist, bundesweit auch nur rund ein Drittel (33,4 Prozent) geimpft. Das EU-Ziel, 75 Prozent der älteren Menschen gegen Grippe zu impfen, wird damit deutlich verfehlt.

Die Zahlen zeigen demnach allerdings starke Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Insgesamt sind die Impfquoten im Osten deutlich höher. Während sich in Sachsen-Anhalt 27 Prozent und in Sachsen 22 Prozent der TK-Versicherten in der vergangenen Saison gegen Grippe impfen ließen, waren es in Baden-Württemberg und Bayern je nur sieben Prozent. Auch Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz haben mit neun Prozent eine einstellige Quote. In der Hauptstadt Berlin waren 13 Prozent gegen Grippe geimpft.

+++ 10.50 Uhr: Deutsche Bahn baut Fernverkehrsangebot in Ostdeutschland aus +++

Die Deutsche Bahn baut ihr Angebot an Fernverkehrsverbindungen in vier ostdeutschen Bundesländern aus. Zwischen Dresden, Berlin und Rostock verkehrt ab Mitte Dezember eine neue Intercity-Linie mit zunächst täglich zehn Fahrten, wie der Konzern mitteilte. Ab März soll diese Verbindung täglich im Zwei-Stunden-Takt 16 Mal angeboten werden.

Damit bekommen sechs Orte entlang der Strecke wieder einen regelmäßigen Fernverkehrsanschluss. Dazu gehören Oranienburg und Elsterwerda in Brandenburg sowie Neustrelitz und Waren (Müritz) in Mecklenburg-Vorpommern. Im Mai kommenden Jahres sollen Warnemünde und der Flughafen Schönefeld hinzukommen. Sobald der neue Hauptstadtflughafen BER eröffnet, werde dieser Stopp dorthin verlagert, hieß es.

+++ 10.37 Uhr: Obduktion: Opfer in Kitzbühel aus kurzer Distanz erschossen +++

Die Opfer der Gewalttat von Kitzbühel sind aus kurzer Distanz erschossen worden. Das ergab die Obduktion der Leichen, wie die Polizei berichtete. Das Messer und der Baseballschläger, die der 25-jährige Tatverdächtige bei sich hatte, seien hingegen nicht verwendet worden. "Hinsichtlich der Anzahl der abgegebenen Schüsse und Treffer ergeht aus taktischen und aus Pietätsgründen keine detaillierte Bekanntgabe", hieß es. Der 25-jährige Österreicher hatte gestanden, am Sonntag seine 19 Jahre alte Ex-Freundin aus Eifersucht erschossen zu haben. Er habe auch ihren neuen Freund, ihre Eltern und ihren Bruder getötet, hatte er bei der Polizei zugegeben.

"Es geht uns allen sehr schlecht, auch meinem Sohn", sagte die Mutter des Tatverdächtigen dem Portal RTL.de. Ihr Sohn und die 19-Jährige seien seit fünf Jahren zusammen gewesen und hätten im kommenden Jahr heiraten wollen. Laut Polizei hatte sich das Paar vor zwei Monaten getrennt. Von vielen Bewohnern in Kitzbühel sei ihrer Familie Unterstützung angeboten worden. "Wir haben sehr viele Nachbarn, Bekannte in der Stadt. Wir haben von überall Hilfe angeboten bekommen", sagte die Frau weiter.

+++ 10.34 Uhr: Jörg Hofmann im Amt des IG-Metall-Vorsitzenden bestätigt +++

Jörg Hofmann bleibt weitere vier Jahre Vorsitzender der IG Metall. Die Delegierten der größten Einzelgewerkschaft der Welt bestätigten den 63 Jahre alten Württemberger beim 24. ordentlichen Gewerkschaftstag in Nürnberg mit 71 Prozent der Stimmen im Amt. 131 der 478 abstimmenden Delegierten hatten gegen Hofmann votiert.

Hofmann ist seit 2015 Gewerkschaftschef. Vor vier Jahren hatte er noch 91,3 Prozent der Stimmen erhalten. Hofmann gilt als ausgewiesener Tarifexperte. Er sitzt als Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten von VW und Bosch. Für die Wahl am Dienstag war er einziger Kandidat für den Vorsitz.

Auch die übrigen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig zur Wiederwahl vorgeschlagen, Gegenkandidaten meldeten sich zunächst nicht. Somit wird damit gerechnet, dass Hofmanns Stellvertreterin Christiane Benner, Hauptkassierer Jürgen Kerner sowie vier weitere Vorstandsmitglieder ebenfalls im Amt bestätigt werden.

+++ 09.57 Uhr: Bundesanwaltschaft: Derzeit nicht zuständig für Vorfall von Limburg +++

Die Bundesanwaltschaft sieht den Lkw-Zwischenfall von Limburg zum jetzigen Zeitpunkt nicht in ihrer Zuständigkeit. Das sagte ein Sprecher der Karlsruher Behörde auf Anfrage. Man habe das Geschehen aber im Blick und stehe in engem Kontakt mit den hessischen Strafverfolgungsbehörden. Nähere Angaben machte er nicht. Die Bundesanwaltschaft ist für Ermittlungen bei Terrorverdacht zuständig.

In der hessischen Kleinstadt war ein Mann am späten Montagnachmittag mit einem gestohlenen Lastwagen auf acht Autos aufgefahren und hatte sie ineinander geschoben. Dabei wurden acht andere Menschen leicht verletzt. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen handelt es sich um einen 1987 geborenen Syrer, der seit 2015 in Deutschland lebt.

+++ 09.49 Uhr: Billigflieger Easyjet verdient deutlich weniger als im Vorjahr +++

Der britische Billigflieger Easyjet hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen deutlichen Gewinnrückgang verbucht. Der um Sonderposten bereinigte Vorsteuergewinn dürfte 420 bis 430 Millionen britische Pfund (471 bis 482 Mio Euro) erreichen, wie das Unternehmen in Luton bei London mitteilte. Damit liegt das Ergebnis im Ende September beendeten Geschäftsjahr klar unter dem Vorjahreswert von 578 Millionen. Die von Konzernchef Johan Lundgren genannten Zahlen liegen aber im oberen Bereich der zuvor ausgegebenen Prognose von 400 bis 440 Millionen Pfund. Analysten hatten im Schnitt mit 424 Millionen gerechnet.

Im Gesamtjahr wuchs die Zahl der Passagiere um 8,6 Prozent auf 96 Millionen. Easyjet hatte das Flugangebot allerdings um 10,3 Prozent ausgeweitet, sodass die Auslastung der Maschinen vorläufigen Zahlen zufolge um 1,4 Prozentpunkte zurückging. Im Gesamtjahr nahm der Konzern je Passagier weniger ein. In der zweiten Jahreshälfte ging es aber aufwärts, nachdem der Billigflieger zuvor von einem leichten Rückgang ausgegangen war.

+++ 09.46 Uhr: Umweltschutzbewegung setzt Blockade in Paris fort +++

Demonstranten der Umweltbewegung Extinction Rebellion haben ihre Blockade in der Pariser Innenstadt fortgesetzt. Wie der Nachrichtensender BFMTV berichtete, besetzten mehrere Hundert Aktivisten weiter einen zentralen Platz in der Nähe der Seine und eine Brücke. Von besonderen Vorfällen in der Nacht war keine Rede.

+++ 09.09 Uhr: Bericht: Fast jeder NRW-Bürger hatte Zugang zu Wilke-Wurstwaren +++

Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen geht das Landesamt für Umwelt- und Naturschutz (Lanuv) davon aus, dass fast jeder Bürger Zugang zu womöglich keimbelasteten Waren des hessischen Wurstherstellers Wilke hatte. "Wilke war ein großer Lieferant und stellte auch Vorprodukte für Eigenmarken anderer Unternehmen her", sagte Lanuv-Sprecher Wilhelm Deitermann der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). Vom Rückruf der Wilke-Wurstwaren seien in Nordrhein-Westfalen hunderte Unternehmen betroffen.

"Flächendeckend dürfte fast jeder Verbraucher in NRW einen Zugang zu den Waren der Firma Wilke gehabt haben", sagte Deitermann der Zeitung. "Wilke selbst hat seine Kunden, dazu gehören Großhändler, Altenheime, Krankenhäuser und andere Betriebe, über seine Kundenliste angeschrieben und zum Rückruf aller Wurst- und Fleischwaren aufgefordert." Nun überwachten die Kreisveterinärämter als zuständige Behörden, ob auch wirklich alle Wilke-Waren aus den Regalen verschwänden, erklärte Deitermann.

+++ 08.29 Uhr: Berliner Polizei beginnt mit Räumung von Straßenblockade am Potsdamer Platz +++

In Berlin hat die Polizei am Dienstagmorgen mit der Räumung einer Straßenblockade von Klimaaktivisten des Bündnisses Extinction Rebellion am zentralen Potsdamer Platz begonnen. Die Teilnehmer würden von den Einsatzkräften aufgefordert, die Fahrbahn zu verlassen, berichteten die Beamten über den Kurzbotschaftendienst Twitter. "Vereinzelt" würden Demonstranten dabei auch weggetragen.

Auch Extinction Rebellion bestätigte den Beginn der Räumung der seit Montag andauernden Blockade der Kreuzung im Zentrum der Hauptstadt. Feuerwehrleute seien eingetroffen, um die speziellen Mechanismen zu lösen, mit denen sich die Aktivisten angekettet hätten, berichteten die Aktivisten über Twitter. Auch an der Siegessäule harrten demnach über Nacht noch Demonstranten aus, um für schärferen Klimaschutz zu protestieren.

+++ 08.11 Uhr: Ölpest verschmutzt Strände in Brasilien und tötet zahlreiche Tiere +++

Im Nordosten Brasiliens gibt es eine schwere Ölpest. Bislang hat die Regierung offenbar keine Ahnung, wie es dazu kommen konnte. Präsident Jair Bolsonaro erklärte nach Angaben von "Spiegel Online", das Öl sei aus dem Ausland. Sowohl Kriminelle könnten dafür verantwortlich sein als auch ein gesunkenes Schiff, sagte er. "Die Lage ist kompliziert".

Die Küsten von acht Bundesstaaten sind seit Wochen verschmutzt, mehr als hundert Strände betroffen. Zahlreiche Tiere, darunter Meeresschildkröten, seien in Folge der Ölpest bereits gestorben, hieß es. Der halbstaatliche Ölkonzern Petrobas berief sich auf Tests, wonach das Öl nicht aus Brasilien stammen könne.

+++ 07.57 Uhr: Gezi-Prozess: Bundesregierung fordert Rechtsstaatlichkeit +++

Vor Beginn weiterer Gerichtstermine im prominenten Gezi-Prozess gegen Aktivisten der Zivilgesellschaft in der Türkei am Dienstag fordert die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards. "Die Situation von Zivilgesellschaft und Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten in der Türkei beobachten wir weiterhin mit großer Sorge", hieß es in der am Morgen veröffentlichten Stellungnahme von Bärbel Kofler. "Die bevorstehenden Gerichtstermine von Osman Kavala und seinen Mitangeklagten (...) verfolgen wir deshalb genau."

Der Prozess richtet sich gegen den Intellektuellen Osman Kavala, der seit November 2017 in Untersuchungshaft sitzt, und 15 weitere Aktivisten. Ihnen wird unter anderem ein Umsturzversuch im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten von 2013 vorgeworfen. Kavala, der mit seiner Stiftung Anadolu Kültür mit deutschen Instituten zusammenarbeitet, wird beschuldigt, die Proteste mit ausländischer Hilfe finanziert zu haben.

+++ 07.35 Uhr: Hongkongs Regierungschefin schließt Eingreifen Chinas nicht aus +++

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam schließt ein Eingreifen des chinesischen Militärs im Falle einer krassen Eskalation der Proteste nicht aus. "Wenn die Situation so schlimm wird, kann keine Option ausgeschlossen werden", sagte Lam am Dienstag bei einer Pressekonferenz auf die Frage eines Journalisten, ab welchem Punkt sie die chinesische Regierung um Hilfe bitten würde.

Lam machte dabei aber mehrfach deutlich, dass sie weiterhin davon ausgehe, dass Hongkongs Regierung die Lage alleine bewältigen könne. "Zu diesem Zeitpunkt habe ich noch das starke Gefühl, dass wir die Lösungen selbst finden werden", sagte Lam. Dies sei auch die Position der chinesischen Zentralregierung.

+++ 07.24 Uhr: Demonstranten in Ecuador besetzen Erdölförderanlagen +++

Bei den Protesten gegen gestiegene Treibstoffpreise haben Demonstranten in Ecuador drei Erdölförderanlagen besetzt. Die Produktion an den Standorten im Amazonas-Gebiet musste deswegen am Montag gestoppt werden, wie das Energieministerium des südamerikanischen Staates mitteilte. An den drei Anlagen werden normalerweise zwölf Prozent des ecuadorianischen Erdöls gefördert. Das ecuadorianische Parlament warf Demonstranten derweil vor, versucht zu haben, das Parlamentsgebäude zu stürmen.

In Ecuador gibt es seit Tagen massive Proteste, die sich an einem drastischen Anstieg der Treibstoffpreise entzündeten. Wegen der sozialen Unruhen verhängte Präsident Lenín Moreno vergangene Woche für 60 Tage den Ausnahmezustand. Am Montag zogen hunderte Ureinwohner und Bauern in Richtung der Hauptstadt Quito, wo am Mittwoch eine Großkundgebung geplant ist.

+++ 06.34 Uhr: Thüringer Minister: Polizisten beim AfD-"Flügel" drohen Konsequenzen +++

Nach Ansicht von Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) müssen Polizisten, die sich zum rechtsnationalen "Flügel" der AfD bekennen, mit Konsequenzen rechnen. "Alle Beamten - nicht nur Polizisten -, die sich offen zum "Flügel" bekennen, müssen damit rechnen, dass disziplinarische Maßnahmen folgen", sagte Maier der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei immer eine Einzelfallprüfung, doch allein das offene Bekenntnis zu dieser Gruppierung sei ein Anhaltspunkt für eine solche Prüfung.

Der Thüringer AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke gilt als Gründer und wichtiger Wortführer des rechtsnationale "Flügels". Die Gruppierung wurde vom Bundesamt für Verfassungsschutz als "Verdachtsfall" im Bereich des Rechtsextremismus eingestuft. Auf der Landesliste der Thüringer AfD für die Landtagswahl am 27. Oktober stehen nach Partei-Angaben fünf Polizisten.

+++ 06.07 Uhr: Weniger Verletzte als zunächst angenommen bei Lkw-Zwischenfall +++

Nach dem Zwischenfall mit einem Lastwagen in Limburg hat die Polizei am Dienstagmorgen frühere Angaben zur Zahl der Verletzten korrigiert. Die Auswertung der Angaben aller Rettungsdienste habe ergeben, dass neun Menschen leicht verletzt wurden, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden am Morgen.

Sieben Verletzte habe man in Krankenhäuser gebracht, einen ambulant versorgt. Und auch der Fahrer sei leicht verletzt worden. Zuvor hieß es, es habe 17 Verletzte gegeben. Der Sprecher wies zudem ausdrücklich darauf hin, dass kursierende Meldungen von Toten oder Schwerverletzten nicht der Wahrheit entsprächen.

+++ 06.05 Uhr: Friedenspreisträger Salgado hatte Glauben an Menschheit verloren +++

Dem diesjährigen Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels hat der Einsatz für die Umwelt wieder Hoffnung gegeben. Sebastião Salgado hatte als Fotograf unter anderem den Völkermord in Ruanda miterlebt: "Ich habe so schreckliche Dinge gesehen, so viel Brutalität, so viel Gewalt", berichtet der 75-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Ich hatte den Glauben an die Spezies Mensch verloren." Durch seinen Einsatz für die Natur sei er heute aber viel hoffnungsvoller und glücklicher: "Ich habe entdeckt, dass es auf diesem Planeten nicht nur Menschen gibt. Was auch immer mit uns passiert: Der Planet wird da sein."

+++ 05.26 Uhr: Ecuadors Präsident bezichtigt Vorgänger Correa der Destabilisierung +++

Ecuadors Präsident Lenín Moreno hat seinen Vorgänger Rafael Correa und Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro beschuldigt, einen Staatsstreich gegen seine Regierung voranzutreiben. "Maduro und Correa haben ihren Destabilisierungsplan in Gang gesetzt", sagte Moreno in einer Fernsehansprache am Montagabend (Ortszeit). Die Plünderungen und der Vandalismus bei der Protestwelle der letzten Tage gegen die Erhöhung der Spritpreise bewiesen, dass es sich um ein Bestreben zur Zerstörung der demokratischen Staatsordnung handele.

Moreno teilte mit, dass er seine Regierung von Quito nach Guayaquil verlegt habe. In der ecuadorianischen Hauptstadt wird am Dienstag die Ankunft von rund 20.000 Demonstranten indigener Völker erwartet, die gegen die Erhöhung der Treibstoffpreise und die Erdölausbeutung in ihren Gebieten protestieren. Die Regierung hat für 60 Tage den Ausnahmezustand verhängt. Der Unterricht wurde an allen Schulen Ecuadors für Dienstag ausgesetzt.

+++ 05.13 Uhr: Acht EU-Länder fordern Senkung der Klimagase um 55 Prozent bis 2030 +++

Acht EU-Länder fordern eine drastische Verschärfung des EU-Klimaziels für 2030 - allerdings ohne Deutschland. In einem Brief an EU-Kommissionsvize Frans Timmermans stellten sich Frankreich, Spanien, die Niederlande, Portugal, Schweden, Dänemark, Lettland und Luxemburg hinter das Ziel, bis 2030 den EU-Ausstoß an Klimagasen um 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu drücken. Offizielles Ziel sind derzeit minus 40 Prozent.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte zuletzt bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte das 55-Prozent-Ziel für 2030 unterstützt. Doch hat Deutschland bereits große Mühe, die bisherigen EU-Vorgaben für 2030 zu erfüllen. Nach einem internen Verteilschlüssel muss die Bundesrepublik die Treibhausgase nämlich stärker reduzieren als andere EU-Staaten. Die große Koalition will mit einem umfassenden Klimapaket national eine Senkung um 55 Prozent bis 2030 schaffen. Würde das EU-Ziel erhöht, könnten die Vorgaben für Deutschland noch schärfer werden.

+++ 05.09 Uhr:Gebäudereiniger streiken an Flughäfen +++

Mit einem Warnstreik an mehreren deutschen Flughäfen will die IG Bauen-Agrar-Umwelt den Druck im Tarifkonflikt der Gebäudereiniger erhöhen. Am größten deutschen Airport Frankfurt sollte an diesem Dienstag bereits die Nachtschicht der Flugzeugreinigung bestreikt werden, wie die Gewerkschaft mitteilte.

In Berlin und Münster waren weitere Arbeitsniederlegungen angekündigt, die im westfälischen Fall 24 Stunden dauern sollen. Die Gewerkschaft schließt Beeinträchtigungen des Flugverkehrs nicht aus. An anderen Flughäfen wie München, Düsseldorf, Stuttgart und Hannover sind Protestaktionen wie der "Aufstand der Unsichtbaren" mit weißen Masken geplant.

+++ 05.07 Uhr: Verband: Nur sehr wenige Kinder profitieren vom Teilhabepaket +++

Die große Mehrheit der Kinder und Jugendlichen in Hartz-IV-Haushalten hat nach Berechnungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes weiterhin nichts vom sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket. "Noch immer profitieren mindestens 85 Prozent der grundsätzlich Leistungsberechtigten nicht von dieser Leistung", heißt es in einer Studie, die der Verband am Dienstag veröffentlicht hat.

Die Zahlen hätten sich im Jahresvergleich nicht verändert und seien "vernichtend". Nur jeder siebte 6- bis Unter-15-Jährige profitiere acht Jahre nach deren Einführung von den Teilhabeleistungen. Das sind zum Beispiel Zuschüsse für Sportvereine, Musikschulen, Mittagessen, Schulmaterial oder Klassenfahrten und Ausflüge.

+++ 04.49 Uhr: "Welt"-Journalist Deniz Yücel will kein "Exil-Korrespondent" sein +++

Der in Istanbul wegen Terrorvorwürfen angeklagte Journalist Deniz Yücel will künftig nicht als "Exil-Korrespondent" regelmäßig aus Deutschland über die Türkei berichten. "Ich glaube auch nicht, dass das geht", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Als Korrespondent müsse man vor Ort sein und er könne bis auf Weiteres nicht in die Türkei reisen, sagte Yücel.

Er wolle sich aber weiter mit dem Land beschäftigen. "Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich mit alledem nichts mehr zu tun haben will. Ich glaube vielmehr, dass weder die Türkei mit mir fertig ist noch ich mit der Türkei", sagte er.

+++ 04.34 Uhr: Schlafmediziner rät zu späterem Schulbeginn – und zum Rausgehen +++

Der strikte Schulbeginn in Deutschland um 8.00 Uhr ist nach Ansicht eines Schlafexperten vor allem für Jugendliche zu früh. "Ich kann mir gut vorstellen, dass viele dann fitter, lernfähiger und insgesamt ausgeglichener sind, wenn sie etwas später in die Schule gehen", sagte der Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums Nürnberg, Joachim Ficker, der Deutschen Presse-Agentur in München. Er hält einen späteren Schulbeginn - etwa um 9.00 Uhr - für günstiger.

Eine große Rolle spiele beim Wachwerden die Sonne. "Morgens ans Licht zu gehen und aufzustehen, synchronisiert unsere innere Uhr", erklärte Ficker. "Wenn natürlich die Schule im Winter deutlich vor Sonnenaufgang beginnt, dann sind weder Schüler und Lehrer richtig synchronisiert und sind entsprechend wenig leistungsfähig." Der Rat des Mediziners: Sich nachmittags körperlich austoben und weniger Zeit mit dem Handy auf dem Sofa verbringen. Auch der Fußweg in die Schule könne helfen. "Das langt, um unsere innere Uhr zu synchronisieren, um unserem Organismus ein klares Startsignal zu geben: Jetzt ist Morgen, jetzt ist Tag, jetzt geht es los."

+++ 04.24 Uhr: Hongkonger Börse bläst Übernahme von Londoner Rivalen ab +++

Der Zusammenschluss der größten Börsenplätze Asiens und Europas ist gescheitert. Die Hongkonger Börse (HKEX) teilte mit, Pläne für die Übernahme des Börsenplatzes in London (LSE) aufzugeben. Es sei nicht gelungen, "mit dem Management der LSE zusammenzuarbeiten, um diese Vision zu verwirklichen", hieß es in einer Pflichtmitteilung der Börse am Dienstag.

Die Börse Hongkong war im September überraschend mit einem Übernahmeangebot an ihr Pendant in London herangetreten. Die Offerte, die den Börsenbetreiber mit 29,6 Milliarden britischen Pfund ohne Schulden (etwa 33 Mrd Euro) bewertet hätte, wurde von der LSE aber abgelehnt.

+++ 03.39 Uhr: FDP warnt angesichts von möglicher türkischer Offensive vor Flüchtlingsansturm +++

Die FDP hat angesichts der erwarteten türkischen Militäroffensive in Nordsyrien vor einer deutlichen Zunahme der Flüchtlingszahlen in Europa gewarnt. Der außenpolitische Sprecher der FDP, Bijan Djir-Sarai, sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Dienstagsausgabe), diese "Gefahr" bestehe durchaus. "Denn ein Einmarsch türkischer Truppen wird sich destabilisierend auf die Region auswirken."

Gerade in Deutschland lebten bereits sehr viele syrische Flüchtlinge, sagte Djir-Sarai. "Auch deshalb kann die Bundesregierung das Säbelrasseln Ankaras nicht kalt lassen."

+++ 03.09 Uhr: Anhörung zu Korruptionsvorwürfen gegen Netanjahu in Israel beendet +++

In Israel ist eine viertägige Justizanhörung zu den Korruptionsvorwürfen gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu Ende gegangen. Die Anwälte des Regierungschefs teilten am Montagabend mit, sie hätten alle ihre Argumente vorgetragen. Die Vorwürfe gegen Netanjahu müssten ihrer Ansicht nach jetzt fallengelassen werden. Generalstaatsanwalt Avischai Mandelblit hatte die Anwälte des Regierungschefs zu den Anschuldigungen befragt, bei denen es um Bestechlichkeit, Betrug und Untreue geht. Netanjahu selbst war nicht anwesend. Nach der Anhörung entscheidet Mandelblit, ob er Anklage gegen Netanjahu erhebt. Die Entscheidung dazu wird in den kommenden Wochen erwartet.

Netanjahu, der sich derzeit um eine neue Regierungsbildung bemüht, müsste bei einer Anklageerhebung nicht zurücktreten. Ein Rücktritt wäre nur bei einer rechtskräftigen Verurteilung erforderlich.

+++ 03.04 Uhr: Steigende Migrationszahlen: Südöstliche EU-Länder fordern mehr Hilfe +++

Angesichts steigender Ankunftszahlen von Migranten im Südosten Europas schlagen Griechenland, Zypern und Bulgarien Alarm. Die östliche Mittelmeerroute werde trotz des anhaltenden Zustroms nicht ausreichend beachtet, heißt es in einem Dokument, das die drei Staaten beim Treffen der EU-Innenminister am Dienstag vorstellen wollen und das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Länder fordern einen Mechanismus zur Verteilung von Migranten aus allen Staaten an den EU-Außengrenzen, die überlastet sind.

Damit beziehen sie sich auf die kürzlich getroffene Grundsatzeinigung zur Seenotrettung. Das Abkommen, das Deutschland, Frankreich, Malta und Italien im September vereinbart hatten, betrifft nur Migranten, die aus dem zentralen Mittelmeer gerettet wurden. Somit entlastet es nur Italien und Malta, aber nicht Bulgarien, Griechenland und Zypern.

Vor allem in Griechenland und Zypern ist die Lage schlecht. Die griechischen Ägäis-Inseln sind völlig überfüllt. Allein im September setzten nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks 10 258 Migranten aus der Türkei über. In Zypern haben gemessen an der Einwohnerzahl 2018 EU-weit die meisten Menschen erstmals Asyl beantragt.

+++ 02.09 Uhr: "Betrüger": Herausforderer greift Kanada-Premier Trudeau scharf an +++

Zwei Wochen vor der Parlamentswahl in Kanada hat der Herausforderer von Ministerpräsent Justin Trudeau, der Konservative Andrew Scheer, den Premier scharf angegriffen. Scheer warf dem liberalen Trudeau bei der Debatte der Spitzenkandidaten am Montagabend (Ortszeit) in Ottawa vor, unehrlich mit den kanadischen Wählern umzugehen. Der 47-Jährige sei weder ein Feminist noch ein Unterstützer der Mittelklasse: "Herr Trudeau, Sie sind ein Schwindler, Sie sind ein Betrüger und Sie haben es nicht verdient, dieses Land zu regieren". Trudeau reagierte nicht direkt, kritisierte Scheer an anderer Stelle aber indirekt für seine angeblich populistischen Einstellungen.

+++ 02.06 Uhr: Tödliche Selfies: Vier Menschen ertrinken in Indien +++

Bei Selfie-Aufnahmen in einer Talsperre in Südindien sind vier Menschen ums Leben gekommen, darunter drei Teenager. Für die Selbstporträts positionierten sich sechs Mitglieder von zwei Familien im Paambaru-Stausee im Bundesstaat Tamil Nadu, wie die Zeitung "The Hindu" am Montag berichtete. Ein 14-Jähriger rutschte aus und fiel ins Wasser, kurz darauf dann auch vier junge Frauen im Alter von 18 bis 20 Jahren. Lediglich einem 24-Jährigen gelang es, die Balance zu halten und sogar noch seine 20-jährige Schwester zu retten. Die anderen vier jungen Menschen ertranken jedoch, darunter auch die Frau des jungen Mannes, mit der er erst seit September verheiratet gewesen war. Das Unglück ereignete sich bereits am Sonntag.

+++ 01.37 Uhr: USA setzen chinesische Organisationen wegen Uiguren auf schwarze Liste +++

Wegen der Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren haben die USA 28 chinesische Regierungsorganisationen und Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt. Das gab US- Handelsminister Wilbur Ross am Montag bekannt. Die betroffenen Organisationen und Firmen dürfen fortan keine US-Produkte mehr kaufen. Unter ihnen sind die Videoüberwachungsfirma Hikvision und die Unternehmen Megvii Technology und SenseTime, die auf künstliche Intelligenz spezialisiert sind.

+++ 01.22 Uhr: Brendan Gleeson spielt Donald Trump in TV-Serie +++

Der irische Schauspieler Brendan Gleeson (64, "Harry Potter und der Feuerkelch", "Edge of Tomorrow") soll in einer TV-Miniserie den US-Präsidenten Donald Trump (73) spielen. CBS Studios gab die Besetzung für die geplante vierstündige Serie am Montag auf Twitter bekannt. Die Produktion beruht auf dem Buch "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership" (deutscher Titel: "Größer als das Amt: Auf der Suche nach der Wahrheit - der Ex-FBI-Direktor klagt an") von dem früheren FBI-Chef James Comey. Jeff Daniels (64, "The Newsroom") wird in dessen Rolle schlüpfen.

Das Skript stammt von "Captain Phillips"-Autor Billy Ray, die Dreharbeiten sollen im November beginnen. Ex-FBI-Chef Comey hatte das Bestseller-Buch im April 2018 veröffentlicht. Darin zeichnete er ein verheerendes Porträt des Präsidenten als notorischem Lügner und unmoralischer Führungsperson. Comey war im Mai 2017 von Trump entlassen worden.

+++ 0.53 Uhr: USA und Japan unterzeichnen Handelsabkommen +++

Die USA und Japan haben zwei Handelsabkommen in den Bereichen Landwirtschaft und Digitales unterzeichnet. US-Präsident Donald Trump sprach am Montag bei der Unterzeichnung der Vereinbarungen in Washington von einem großen "Sieg" für beide Länder. "Wir lieben unsere Landwirte und Viehzüchter. Wir haben hart daran gearbeitet."

Das Agrar-Handelsabkommen sieht einen Abbau japanischer Zöllen im Umfang von sieben Milliarden Dollar auf landwirtschaftliche Güter aus den USA vor. Washington baut derweil Zölle in Höhe von 40 Millionen Dollar für japanische Güter ab und ermöglicht mehr Importe von japanischem Rindfleisch.

+++ 0.21 Uhr: Abzug von US-Truppen aus Nordsyrien betrifft 50 bis 100 Soldaten +++

Der Abzug von US-Truppen aus Nordsyrien betrifft nach Angaben eines US-Regierungsvertreters zwischen 50 und 100 Soldaten. Die Angehörigen von US-Spezialeinheiten würden an andere Stützpunkte im Landesinneren verlegt, sagte der Regierungsvertreter am Montag. Präsident Donald Trump messe dem "Schutz" von US-Soldaten angesichts einer "möglichen Invasion" der Türkei oberste Priorität ein.

Die US-Soldaten dürften nicht in Gefahr geraten, "verletzt, getötet oder gefangengenommen zu werden", wenn das türkische Militär die Grenze überschreite und Gefechte mit den Kurden in Nordsyrien beginne, führte der Regierungsvertreter aus. Der Truppenabzug stelle kein "grünes Licht" für eine türkische Invasion dar. Gleichwohl sagte der Regierungsvertreter, die US-Streitkräfte würden sich der türkischen Armee im Falle eines Einmarsches nicht entgegenstellen.

+++ 0.05 Uhr: EU-Gelder: Prüfer gehen von Unregelmäßigkeiten in Milliardenhöhe aus +++

Beim Einsatz von EU-Geldern wird weiter in signifikantem Ausmaß geschlampt oder getrickst. Der Europäische Rechnungshof (EuRH) kommt in seinem neuen Kontrollbericht zu dem Ergebnis, dass im vergangenen Haushaltsjahr geschätzt mehr als drei Milliarden Euro ohne Rechtsgrundlage ausgegeben wurden. Dies entspricht bei den berücksichtigten Ausgaben von rund 121 Milliarden Euro einer Fehlerquote von 2,6 Prozent.

Die Prüfer äußerten sich zur Veröffentlichung ihres Berichts dennoch zuversichtlich und verwiesen auf das grundsätzlich hohe Niveau des EU-Finanzmanagements in den vergangenen drei Jahren. Dies sei ein gutes Zeichen, kommentierte Rechnungshofpräsident Klaus-Heiner Lehne.