Eine mutmaßlich islamistische Messer-Attacke in Stolberg steht nach Einschätzung von Ermittlern möglicherweise in Zusammenhang mit der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Der Vater des schwer verletzten 23-Jährigen sei auf einem Werbemotiv der AfD zu sehen gewesen, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft, deren Zentralstelle für Terrorismusverfolgung das Verfahren am Montag übernahm. Der mutmaßliche Täter habe "Allahu akbar" ("Gott ist groß") gerufen. Der 21 Jahre alte Mann soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Der mutmaßliche Täter hatte in der Nacht zum Sonntag in der nordrhein-westfälischen Stadt Stolberg um 0.40 Uhr die Autotür des 23-Jährigen aufgerissen. Dann stach er mit einem Messer auf ihn ein. Das Opfer wurde nach Angaben der Polizei schwer am Arm verletzt und musste operiert werden. Der Generalstaatsanwaltschaft zufolge wird bislang noch wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

+++ 14.26 Uhr: 21-Jähriger nach womöglich islamistisch motiviertem Messerangriff festgenommen +++

Nach einer Messerattacke auf einen Autofahrer im rheinischen Stolberg prüfen die Ermittler einen islamistischen Hintergrund und einen möglichen Zusammenhang mit den Kommunalwahlen am Sonntag in Nordrhein-Westfalen. Nach der Festnahme eines 21-jährigen Tatverdächtigen am Sonntagabend in Stolberg übernahm die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf den Fall, wie ein Sprecher der Behörde auf AFP-Anfrage mitteilte. Die genauen Hintergründe des Geschehens waren zunächst unklar.

+++ 14.17 Uhr: Macron fordert Aufklärung im Fall Nawalny +++

Im Fall des vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny fordert Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron eine rasche Aufklärung der Umstände und der Verantwortlichkeiten. Der Präsident sprach in diesem Zusammenhang von einem "Mordversuch", wie der Élyséepalast am Montag in Paris nach einem Telefongespräch zwischen Macron und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin berichtete.

+++ 14.11 Uhr: Sportflugzeug stürzt auf Borkum ab - Pilot verletzt +++

Ein Sportflugzeug aus Bielefeld ist auf der Nordsee-Insel Borkum abgestürzt und der Pilot schwer verletzt worden. Die Maschine geriet am Montag nach Polizeiangaben in Brand, den die Feuerwehr löschte. Nach bisherigen Erkenntnissen lief beim Landungsversuch auf dem privaten Flug von Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) etwas schief. Genaueres war zunächst unklar. Der 69 Jahre alte Pilot, der allein an Bord gewesen war, wurde in ein Krankenhaus in die Niederlande gebracht. Zuvor hatte die "Ostfriesen-Zeitung" berichtet.

+++ 13.36 Uhr: Bekannter Rechtsextremer in Sachsen-Anhalt zu Bewährungsstrafe verurteilt +++

Das Amtsgericht Halle in Sachsen-Anhalt hat den Rechtsextremisten Sven L. zu einer elfmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Die Richter sprachen ihn unter anderem wegen Verleumndung gegen Pesonen des politischen Lebens, Volksverhetzung und Beleidigung schuldig, wie ein Gerichtssprecher in Halle sagte. L. muss als Bewährungsauflage zudem 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

+++ 13.23 Uhr: US-Botschafter Branstad tritt von Posten in China zurück +++

Nach gut drei Jahren zieht sich der amerikanische Botschafter Terry Branstad von seinem Posten in China zurück. Der 73-Jährige habe US-Präsident Donald Trump bereits vergangene Woche informiert und werde in seine Heimat im US-Bundesstaat Iowa zurückkehren, berichtete die US-Botschaft in einer Mitteilung. Die Ernennung des frühen Trump-Unterstützers 2017 war vielfach auf seinen guten Draht zu Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zurückgeführt worden. In seiner Amtszeit fielen die Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften allerdings auf einen historischen Tiefstand.

+++ 13.11 Uhr: CDU-Spitze hinter Frauenquoten-Vorstoß - Eintägiger Parteitag +++

Die CDU-Spitze hat sich hinter den Vorstoß von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer für die schrittweise Einführung einer Frauenquote gestellt. Der CDU-Vorstand befand einen entsprechenden Vorschlag der Struktur- und Satzungskommission der Partei nach Teilnehmerangaben in Berlin für gut. Die Frauenquote und andere Vorschläge zur Modernisierung der Partei sollen aber erst von einem Parteitag im Jahr 2021 endgültig beschlossen werden.

Wegen Extremismusverdachts haben Polizeiermittler bei Neubrandenburg Wohn- und Büroräume eines 40-jährigen Soldaten durchsucht. Seit den frühen Morgenstunden seien etwa 70 Beamte im Einsatz gewesen, sagte Oberstaatsanwalt Harald Nowack von der Staatsanwaltschaft in Rostock. Er bestätigte damit Berichte des ARD-Politikmagazin Kontraste und der Neubrandenburger Tageszeitung "Nordkurier".

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte der DPA: "Wir haben Kenntnis von dem Vorfall." Ausgangpunkt seien umfangreiche Ermittlungen des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) in enger Kooperation mit dem Verfassungsschutz und Strafverfolgungsbehörden, sagte eine MAD-Sprecherin in Köln dazu. Nach Angaben Nowacks laufen die Ermittlungen wegen Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Der Mann stamme aus der Region und sei bislang keiner Gruppierung zuzuordnen, sagte Nowack.

Bei dem Einsatz sei es vornehmlich um die Sicherstellung elektronischer Medien gegangen, sagte Nowack. Informationen über Waffen oder Sprengstoff habe es nicht gegeben. Nach "Kontraste"-Informationen pflege der Mann Kontakte in rechtsextreme Kreise. Er zeige sich den durchsuchenden Beamten gegenüber sehr kooperativ, hieß es.

+++ 12.36 Uhr: Auch Japan verbietet Import von Schweinefleisch aus Deutschland wegen Schweinepest +++

Wie China und Südkorea hat auch Japan vorläufig den Import von Schweinefleisch aus Deutschland wegen der Afrikanischen Schweinepest hierzulande verboten. Die Einfuhr sei bereits am Freitag ausgesetzt worden, teilte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums in Tokio mit. Japan führt allerdings nur vergleichsweise geringe Mengen Schweinefleisch aus Deutschland ein. Der erste Fall der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland war am Donnerstag bestätigt worden; in Brandenburg war ein Wildschwein gefunden worden, das an der Seuche gestorben war. Für Menschen ist das Virus ungefährlich. Für Haus- und Wildschweine hingegen ist die Seuche tödlich. Südkorea und China verboten in den Tagen danach den Import von Schweinefleisch aus Deutschland.

+++ 12.21 Uhr: Migranten aus Moria: Bundesregierung will weiteren Beitrag leisten +++

Die Bundesregierung berät über die Aufnahme weiterer obdachloser Migranten von der griechischen Insel Lesbos. Deutschland werde einen "substanziellen Beitrag" leisten, da diese Menschen dort "in einer verzweifelten Situation" seien, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Die griechische Regierung habe aber klar gemacht, dass sie die Verantwortung für die Menschen auf Lesbos in erster Linie selbst übernehmen wolle, fügte er hinzu. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) plant bis zur Kabinettssitzung am Mittwoch eine Entscheidung über die Aufnahme von zusätzlichen Geflüchteten. Sie sei in Abstimmung mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Parteikreisen.

Seehofer hatte am vergangenen Freitag mitgeteilt, Deutschland werde von insgesamt 400 unbegleiteten Minderjährigen, die aus Griechenland in andere europäische Länder gebracht werden sollen, 100 bis 150 Jugendliche aufnehmen. Außerdem wolle man in einem zweiten Schritt mit Athen über die Aufnahme von Familien mit Kindern sprechen.

+++ 12.18 Uhr: Mutmaßlich islamistische Attacke in NRW - Wohl Zusammenhang mit Wahl +++

Eine mutmaßlich islamistische Messer-Attacke im nordrhein-westfälischen Stolberg steht laut den Ermittlern möglicherweise in Zusammenhang mit der Kommunalwahl in dem Bundesland. Der Vater des 23-jährigen Opfers sei auf einem Werbemotiv der AfD zu sehen gewesen, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft, die das Verfahren übernommen hat. Der mutmaßliche Täter habe vor oder während der Tat "Allahu akbar" gerufen. Der 21-Jährige Täter hatte in der Nacht zum Sonntag um 0.40 Uhr in Stolberg von außen die Fahrertür eines langsam fahrenden Autos geöffnet und laut Polizei unvermittelt mit einem Messer auf den Fahrer eingestochen. Das Opfer habe "schwere Verletzungen erlitten", so die Polizei. Der 23-Jährige sei in einer Klinik operiert worden.

+++ 11.51 Uhr: Belarus-Protest: Fast 900 Festnahmen am Wochenende +++

Bei den Massenprotesten in Belarus (Weißrussland) gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko sind am Wochenende fast 900 Menschen festgenommen worden. Das Innenministerium in Minsk gab die Zahl der bei der großen Sonntagsdemonstration festgenommenen Menschen mit 774 an. Am Samstag waren zudem bei einem Protestmarsch von Frauen gegen Lukaschenko mehr als 100 Teilnehmerinnen festgenommen worden.Allein in Minsk waren nach Schätzungen von Beobachtern mehr als 150.000 Menschen auf den Straßen. Auch in vielen anderen Städten gab es Proteste gegen Lukaschenko. Erlaubt werden nur Demonstrationen seiner Unterstützer, die aber wegen ihrer geringen Zahl kaum auffallen.

Der 66-jährige Machthaber landete am Montag in der russischen Stadt Sotschi am Schwarzen Meer, um sich mit Kremlchef Wladimir Putin über einen Ausweg aus der schwersten politischen Krise des Landes auszutauschen.

+++ 11.47 Uhr: Schlechte Noten für Schulen bei Vorbereitung auf digitalen Unterricht +++

Den Schulen wird in der Corona-Pandemie ein schlechtes Zeugnis für die Digitalisierung ausgestellt. Nach einer am Montag vom Branchenverband Bitkom veröffentlichten Umfrage glauben die meisten Deutschen nicht, dass die Schulen im Fall eines neuen Lockdowns auf digitalen Unterricht vorbereitet wären. Angesichts des Bedarfs an digitalen Unterrichtsangeboten starteten die 16 Bundesländer unterdessen ein gemeinsames Bildungsportal. Auf einer Skala von eins (sehr gut) bis sechs (ungenügend) bekommen die Schulen in der Bitkom-Umfrage in Sachen Digitalisierung lediglich die Note 4,3 und damit ein "ausreichend". Eltern gehen mit den Bildungseinrichtungen sogar noch härter ins Gericht und bewerten deren Vorbereitung auf digitalen Unterricht nur mit "mangelhaft" beziehungsweise 4,6.

+++ 11.45 Uhr: Rückhalt für Premier Boris Johnson im Brexit-Streit bröckelt weiter +++

Im Brexit-Streit bröckelt zunehmend der Rückhalt für den britischen Premier Boris Johnson, der mit einem neuen Gesetz Teile des gültigen Scheidungsabkommens mit der EU aushebeln will. Der ehemalige britische Ex-Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox warf Johnson vor, er beschädige das Ansehen Großbritanniens. Die geplante Einführung des sogenannten Binnenmarktgesetzes sei unzumutbar, sagte der Tory-Abgeordnete, der der wichtigste juristische Berater der britischen Regierung war, am Montag der Zeitung "Times".

+++ 11.34 Uhr: Merkel will bis Mittwoch über weitere Flüchtlingsaufnahme entscheiden +++

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will bis zur Sitzung des Kabinetts an diesem Mittwoch über die Aufnahme weiterer Migranten aus dem abgebrannten griechischen Flüchtlingslager Moria entscheiden. Sie sei in diesem Zusammenhang in Abstimmung mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), sagte Merkel nach Angaben von Teilnehmern in der CDU-Präsidiumssitzung in Berlin. Die Bundesregierung strebe weiterhin eine europäische Lösung an.

+++ 11.11 Uhr: Bundesanwaltschaft ermittelt offenbar zu rechtsextremer "Atomwaffendivision"

Der Generalbundesanwalt hat einem Medienbericht zufolge mehrere mit der rechtsextremen sogenannten "Atomwaffendivision Deutschland" im Zusammenhang stehende Verfahren an sich gezogen. Offenbar gehe die Behörde dem Verdacht nach, dass es sich bei den Neonazis um eine Terrorgruppe handeln könnte, die ihren Worten auch Taten folgen lassen könnte, berichtete das Portal "t-online.de" am Montag. Ein Sprecher der Karlsruher Behörde wollte sich dem Bericht zufolge nicht zu den Ermittlungen äußern.

+++ 11:07 Uhr: Bundesregierung verurteilt Hinrichtung von iranischem Ringer +++

Das Auswärtige Amt hat die Hinrichtung des iranischen Ringers Navid Afkari scharf verurteilt. "Wir sind entsetzt darüber, dass die Todesstrafe gegen den Sportler Navid Afkari am vergangenen Samstag in Iran vollstreckt wurde", erklärte eine Sprecherin des Ministeriums "Die Bundesregierung verurteilt diese Hinrichtung, die trotz internationaler Proteste und Bitten um Aussetzung durchgeführt wurde, auf das Schärfste." Es habe erhebliche Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens gegeben, so die Sprecherin. Auch die Vorwürfe, dass Afkari erst unter Anwendung von Folter ein Geständnis abgelegt haben soll, würden sehr ernst genommen

+++ 10:32 Uhr: Amazon will in Nordamerika 100 000 neue Mitarbeiter einstellen +++

Amazon baut in der Coronavirus-Krise seine Belegschaft in den USA und Kanada im großen Stil aus. Man werde 100 000 neue, reguläre Voll- und Teilzeitstellen schaffen, kündigte der Internet-Konzern am Montag in einem Blogeintrag an. Damit wolle Amazon seine Präsenz in der Fläche erweitern. Außerdem eröffne Amazon noch im September 100 neue Betriebsgebäude in Logistik-Zentren, Auslieferungsstationen, Sortierzentren und anderen Standorten.

+++ 10.24 Uhr: Zahl der Todesopfer durch Waldbrände in den USA steigt auf mindestens 35 +++

Die Zahl der Todesopfer durch die verheerenden Waldbrände im Westen der USA ist auf mindestens 35 gestiegen. Dutzende weitere Menschen galten nach Behördenangaben am Sonntag als vermisst. Unterdessen wird US-Präsident Donald Trump im Brandgebiet erwartet. Im Vorfeld seines Besuchs brach ein heftiger politischer Streit um die Ursache der Feuer aus, die in diesem Jahr ein beispielloses Ausmaß angenommen haben.

+++ 10.21 Uhr: Kanzleramt: Labore in Frankreich und Schweden bestätigen Nawalny-Befund +++

Im Fall des vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny haben zwei weitere Speziallabore in Frankreich und Schweden einen Nervengift-Kampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe als Ursache festgestellt. Dies teilte die Bundesregierung mit. Weiter hieß es, dass Deutschland die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) eingeschaltet habe. Deren Experten haben demnach ebenfalls Proben von Nawalny entnommen, die nun durch Referenzlabore untersucht werden sollen.

Nawalny wird in Berlin behandelt. Der 44-Jährige gilt als einer der schärfsten Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte zu den neuen Befunden: "Wir erneuern die Aufforderung, dass sich Russland zu den Geschehnissen erklärt." Die deutsche Regierung stehe mit ihren europäischen Partnern "in engem Austausch zu weiteren Schritten".

Nawalny war am 20. August auf einem Flug in Russland zusammengebrochen und in eine Klinik in Sibirien gebracht worden. Später wurde er auf Drängen seiner Familie in die Charité verlegt. Die Bundesregierung teilte nach Untersuchungen in einem Spezial-Labor der Bundeswehr mit, sie sehe es als zweifelsfrei erwiesen an, dass Nawalny mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden sei. Moskau hatte vergangene Woche verärgert auf Aufforderungen reagiert, Ermittlungen einzuleiten.

+++ 10.05 Uhr: Laschet sieht Erfolg bei NRW-Kommunalwahl Rückenwind für Kurs der Mitte +++

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat betont, dass seine Partei bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen am Sonntag auch Erfolge in Großstädten erzielt hat. So habe der CDU-Kandidat in der 600 000-Einwohner Stadt Essen im ersten Wahlgang gewonnen. In der Landeshauptstadt Düsseldorf gebe es die große Chance, in der Stichwahl zu gewinnen, sagte Laschet am Montag bei seinem Eintreffen zu Sitzungen der Führungsgremien der Bundes-CDU in Berlin. Laschet, der auch für den CDU-Vorsitz kandidiert, betonte, der Wahlerfolg in NRW sei ein Erfolg derer, die vor Ort gekämpft hätten. "Und er gibt Rückenwind für den Kurs der Mitte."

+++ 10.01 Uhr: Lesbos: Tausende Menschen harren weiterhin im Freien aus +++

Tausende Migranten haben auf Lesbos eine weitere Nacht im Freien verbracht. Mit dem ersten Tageslicht seien weitere Migranten ins provisorische Zeltlager von Kara Tepe eingezogen, teilte das Migrationsministerium mit. Alle würden auf Corona getestet. Bis Montagvormittag wurden insgesamt 550 Menschen in dem provisorischen Zeltlager aufgenommen. 14 von ihnen wurden bei einem Schnelltest als Corona-positiv diagnostiziert, hieß es aus Kreisen des Migrationsministeriums. Viele Menschen zögern weiterhin, in dieses Camp zu gehen. Gerüchte machen die Runde, denen zufolge das provisorische Lager eine Art Gefängnis werden könnte, das niemand verlassen kann. Zudem hindern nach Augenzeugenberichten überwiegend aus Afghanistan stammende Migranten ihre Landsleute daran, ins Camp Kara Tepe zu gehen, wie es aus Regierungskreisen heißt.

+++ 9.46 Uhr: Zwei Nawalny-Verbündete gewinnen bei Regionalwahlen in Tomsk +++

Im russischen Tomsk, wo mutmaßlich der Giftanschlag auf Alexej Nawalny verübt wurde, haben sich zwei Verbündete des Kreml-Kritikers bei den Regionalwahlen durchgesetzt. Das geht aus am Montag von regionalen Behörden veröffentlichten vorläufigen Wahlergebnissen hervor. Xenja Fadejewa und Andrej Fatejew erzielten demnach in zwei Wahlbezirken der sibirischen Stadt die meisten Stimmen und ziehen in den Stadtrat ein. Insgesamt setzte sich in der 500.000-Einwohner-Stadt jedoch mit 24,46 Prozent die Regierungspartei Geeintes Russland von Präsident Wladimir Putin durch. 2015 hatte die Kreml-treue Partei noch 52,27 Prozent der Stimmen gewonnen.

+++ 9.42 Uhr: Söder erwartet "sehr hohes Bußgeld" für mutmaßliche Superspreaderin in Garmisch +++

Der Fall einer mutmaßlich als sogenannte Superspreaderin für zahlreiche Corona-Infektionen in Garmisch-Partenkirchen verantwortlichen Frau zeigt nach Überzeugung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), wie sehr "Leichtsinn und Unvernunft Andere gefährden". Söder sagte Sonntagabend in einem "Bild"-Talk, er sage "immer wieder, wir müssen die Vernünftigen vor den Unvernünftigen schützen". Bei der Frau gehe es nun möglicherweise um "ein sehr hohes Bußgeld" als Strafe.

+++ 08.59 Uhr: Söder hält sich bei Kanzlerkandidatur weiter bedeckt +++

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hält sich in der Frage der Kanzlerkandidatur weiter bedeckt. Im "Bild"-Talk verwies Söder am Sonntagabend auf das Vorschlagsrecht der Schwesterpartei CDU. "Wir werden jetzt erst einmal abwarten, wer CDU-Vorsitzender wird und dann werden wir uns zusammensetzen und eine vernünftige Weggabelung vorbereiten."

+++ 8.58 Uhr: Suga neuer Chef der Regierungspartei in Japan - Nachfolger für Abe +++

Japans Regierungspartei LDP hat Yoshihide Suga zum Parteivorsitzenden und damit faktisch zum neuen Ministerpräsidenten des Landes gewählt. Wegen der Mehrheit der Liberaldemokratischen Partei (LDP) im maßgebenden Unterhaus des Parlaments ist Suga auch die Wahl zum Regierungschef der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt am Mittwoch sicher. Der 71-Jährige bisherige Kabinettssekretär und Regierungssprecher will als Nachfolger des Partei- und Regierungschefs Shinzo Abe, der kürzlich aus gesundheitlichen Gründen abrupt seinen Rücktritt angekündigt hatte, dessen Politik nach eigenen Aussagen fortsetzen. Doch mangelt es Suga nach Ansicht von Politikanalysten an Visionen für Japan und an außenpolitischer Erfahrung.

+++ 08.15 Uhr: Walter-Borjans sieht SPD trotz Stimmenverlusten in NRW im "Aufwärtstrend" +++

Der SPD-Bundesvorsitzende Norbert Walter-Borjans sieht seine Partei trotz starker Simmenverluste bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen im "Aufwärtstrend". Die SPD habe mit ihrem Ergebnis bei der Europawahl im Mai 2019 "das Tal durchschritten", sagte er im ARD-"Morgenmagazin". Damals erzielten die Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen 19,2 Prozent. Dass nun "doch wieder ein deutliches Stück Aufwärtstrend zu sehen ist, das halte ich schon für eine Trendwende".

+++ 04.48 Uhr: Zweifel in Brasilien an Handelsvertrag mit EU wachsen +++

In Brasilien steigt angesichts der ablehnenden Äußerungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Skepsis gegenüber der Umsetzung des Handelsvertrags des südamerikanischen Staatenbundes Mercosur mit der Europäischen Union. "Das waren überraschende Äußerungen, auch weil Angela Merkel immer als jemand gesehen wurde, der Brasilien helfen kann", sagt der Wirtschaftswissenschaftler Daniel Sousa vom Ibmec Rio de Janeiro, einer der renommiertesten Wirtschaftsuniversitäten Lateinamerikas, der Deutschen Presse-Agentur.

+++ 04.20 Uhr: Microsofts Angebot für US-Geschäft von Tiktok abgelehnt +++

Microsoft ist mit dem Versuch gescheitert, das US-Geschäft der populären Video-App Tiktok zu übernehmen. Das Angebot sei vom chinesischen Tiktok-Eigentümer Bytedance abgelehnt worden, teilte Microsoft in der Nacht zum Montag mit. Wenig später berichteten das "Wall Street Journal" und der TV-Sender CNBC unter Berufung auf informierte Personen, Bytedance verhandele nun mit dem Software-Konzern Oracle. Dabei solle es aber nicht um einen direkten Verkauf, sondern um eine Technologie-Partnerschaft gehen.

+++ 2.06 Uhr: Demonstration in Istanbul gegen "Charlie Hebdo" wegen Mohammed-Karikaturen +++

Rund 200 Demonstranten haben in Istanbul gegen die Wiederveröffentlichung umstrittener Karikaturen des Propheten Mohammed durch die französische Satire-Zeitung "Charlie Hebdo" protestiert. Die Demonstration am Sonntag im europäischen Teil der Stadt richtete sich auch gegen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Dieser werde einen "hohen Preis" zahlen, hieß es auf Schildern. Der Chefredakteur des Fernsehsenders Kudus (Kudus bedeutet "Jerusalem"), Nureddin Sirin, beschuldigte Macron, "Beleidigungen des Islam" zu unterstützen. Dabei benutze er die Pressefreiheit als "Ausrede". Sirin warf dem französischen Staatschef auch "Arroganz" in seiner Haltung zum Gas-Streit im östlichen Mittelmeer vor.