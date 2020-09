Merkel und Seehofer planen Aufnahme von rund 1500 Migranten +++ Erst 800 Migranten im neuen Zeltlager auf Lesbos +++ Bootsunglück vor Kreta - mindestens drei Migranten ertrunken +++ Zweites Massengrab in Panama gefunden +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Aktuelle Top-Meldung:

Priester in Norditalien auf offener Straße getötet

In der norditalienischen Stadt Como ist ein Priester auf offener Straße attackiert und getötet worden. Der Angreifer sei "ein Obdachloser mit psychischen Problemen", teilte die Diözese in Como mit. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa stellte sich der mutmaßliche Täter nach dem Vorfall der Polizei. Italienischen Medienberichten zufolge hatte er den Geistlichen in Nähe der Pfarrei mit einem Messer tödlich verletzt. Der obdachlose Mann und der Priester hätten sich gut gekannt, schrieb die italienische Zeiung "Corriere della Sera". Der 51 Jahre alte Geistliche war wegen seines Einsatzes für Arme sowie Migranten in Como stadtbekannt. Er habe Essen an Bedürftige ausgeteilt.

+++ Alle Meldungen zur Coronavirus-Pandemie lesen Sie hier +++

Die weiteren Nachrichten des Tages:

+++ 13.40 Uhr: EU erkennt Lukaschenko nicht als Staatschef von Belarus an +++

Die EU erkennt Alexander Lukaschenko nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus nicht als Staatschef an. "Wir halten die Wahlen vom 9. August für gefälscht und wir erkennen Lukaschenko nicht als legitimen Präsidenten von Belarus an", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell im Brüsseler EU-Parlament. Gegen eine "große Zahl" der Verantwortlichen für die Gewalt und die Wahlfälschung in Belarus würden derzeit Sanktionen vorbereitet. Seit der Wahl gibt es in Belarus heftige Proteste gegen den seit 26 Jahren mit eiserner Hand regierenden Präsidenten. Dieser hat jedoch mehrfach deutlich gemacht, dass er nicht an einen freiwilligen Rücktritt denkt. Die Sicherheitskräfte gehen mit großer Härte gegen die Protestierenden vor.

+++ 12.59 Uhr: Schon am Mittag mehr als 30 Grad im Rheinland +++

Mehr als 30 Grad, und das Mitte September: Bereits um 12.00 Uhr sind im rheinischen Geilenkirchen bei Aachen 30,8 Grad gemessen worden. Im rund 50 Kilometer entfernten Nideggen bei Düren zeigte das Thermometer 30,2 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ob Rekorde aufgestellt würden, bleibe abzuwarten, sagte eine DWD-Meteorologin. Die höchste bisher in einem September in Deutschland gemessene Temperatur liegt bei 36,5 Grad. Der Höchstwert wurde am 19. September 1947 im thüringischen Jena und in Bühlertal bei Rastatt erreicht.

+++ 12.33 Uhr: Türkei geht erneut gegen mutmaßliche Gülen-Anhänger vor +++

Die türkischen Behörden sind erneut gegen mutmaßliche Unterstützer der sogenannten Gülen-Bewegung vorgegangen. Es seien Haftbefehle gegen 47 verdächtige Soldaten erlassen worden, mindestens 17 seien festgenommen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Staatsanwaltschaft habe zudem Haftbefehle gegen zwölf Lehrer erlassen. Die türkische Regierung macht den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch von 2016 verantwortlich. Anadolu berichtet nahezu jede Woche mehrmals über neue Fahndungen und Festnahmen.

+++ 12.23 Uhr: Umfrage: Mehrheit der Franzosen für Wiedereinführung der Todesstrafe +++

Eine Mehrheit der Französinnen und Franzosen ist einer Umfrage zufolge für die Wiedereinführung der Todesstrafe. Das geht aus einer repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstituts Ipsos hervor. Demnach gaben 55 Prozent der Befragten an, mit der Aussage "Die Todesstrafe sollte in Frankreich wieder eingeführt werden" einverstanden zu sein. Besonders hoch war die Zustimmung bei Anhängern von Marine Le Pens rechter Partei Rassemblement National (85 Prozent) und der konservativen Partei Les Républicains (71 Prozent). Die Todesstrafe wurde in Frankreich 1981 vom damaligen sozialistischen Präsidenten François Mitterrand abgeschafft. Die letzte Hinrichtung erfolgte 1977. Damals wurde der verurteilte Mörder Hamida Djandoubi in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille auf der Guillotine enthauptet.

+++ 12.10 Uhr: Erste öffentliche Stellungnahme Nawalnys seit Vergiftung im August +++

Nach wochenlanger Behandlung in der Berliner Charité hat sich der vergiftete Kreml-Kritiker Alexej Nawalny erstmals wieder zu Wort gemeldet. "Gestern konnte ich den ganzen Tag eigenständig atmen", schrieb der 44-Jährige im Internetdienst Instagram und veröffentlichte dazu ein Foto von sich. Der russische Oppositionelle war am 22. August in die Charité eingeliefert worden, nachdem er zwei Tage zuvor auf einem Inlandsflug in Sibirien zusammengebrochen und ins Koma gefallen war.

+++ 11.41 Uhr: Schmuggel von 781 Barren Gold und Silber fliegt auf +++

Der Versuch einer Familie, in ihrem Auto nicht weniger als 781 Barren Gold und Silber über die Grenze nach Österreich zu schmuggeln, ist gescheitert. Zöllner fanden bei der Einreise aus Liechtenstein die Barren im Wert von 700.000 Euro, wie das Finanzministerium in Wien mitteilte. Bei der Inspektion des Wagens fielen den Beamten drei Aluminium-Koffer auf, die Silber enthielten. In der Handtasche der erwachsenen Tochter wurde Gold entdeckt. Letztlich wurden 74 Barren Gold und 707 Barren Silber gefunden, die insgesamt mehr als 660 Kilogramm wogen. Die Edelmetalle wurden beschlagnahmt, den Fahrer erwartet ein Strafverfahren.

+++ 11.33 Uhr: Mehr als 20 ertrunkene Migranten vor Küste Libyens befürchtet +++

Nach einem Bootsunglück vor der Küste Libyens befürchten die Vereinten Nationen, dass mehr als 20 Migranten ertrunken sind. Zwei Leichen seien aus dem Mittelmeer geborgen worden, sagte die Sprecherin der Internationalen Organisation für Migration (IOM), Safa Msehli, in Genf. 22 Menschen würden noch vermisst, nachdem ein Schlauchboot gekentert sei. Bei den meisten Opfern handele es sich wohl um Ägypter. Das Schlauchboot war demnach eines von dreien, die am Sonntag in der libyschen Stadt Sawia abgelegt hatten. An Bord seien ägyptische und marokkanische Migranten gewesen. Die libysche Küstenwache habe am Montag 45 Menschen in die Hauptstadt Tripolis zurückgebracht.

+++ 11.21 Uhr: Winzer erwarten bessere Weinernte als letztes Jahr +++

Die Winzer in Deutschland rechnen mit einer deutlich besseren Ernte als letztes Jahr: Geschätzt dürften 8,86 Millionen Hektoliter Weißwein- und Rotweinmost produziert werden, das wären 6,4 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Damit liegt die erwartete Ernte 2020 etwa im Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2019. Zwei Drittel der Ernte entfallen laut Statistik auf Weißmost, rund ein Drittel auf Rotmost.

+++ 10.53 Uhr: EuGH: Bestimmte Handytarife verstoßen gegen EU-Recht +++

Handytarife, bei denen bestimmte Dienste etwa für Musik-Streaming nicht auf das Datenvolumen des Kunden angerechnet werden, verstoßen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegen EU-Recht. Die Anbieter dürften bestimmte Anwendungen nicht bevorzugt behandeln, die Nutzung der übrigen Dienste nach Verbrauch des Datenvolumens hingegen blockieren oder verlangsamen, befanden die Luxemburger Richter. Dies verstoße gegen den Grundsatz der Netzneutralität, wonach alle Daten im Internet diskriminierungsfrei gleich behandelt werden müssen. Hintergrund ist ein Fall in Ungarn, ähnliche Tarife werden aber auch in Deutschland angeboten. Konkret geht es um Tarife mit einem begrenzten Internet-Datenvolumen. Ist dieses Volumen verbraucht, wird der weitere Datenverkehr verlangsamt oder blockiert. Der Datenverkehr bestimmter Dienste wie Video- oder Musikstreaming-Apps wird nicht auf das Volumen angerechnet und ist auch nicht von der Verlangsamung betroffen.

+++ 10.23 Uhr: Thüringer Waffenhersteller soll neues Sturmgewehr der Bundeswehr liefern +++

Das neue Sturmgewehr der Bundeswehr soll vom Thüringer Waffenhersteller C.G. Haenel kommen. Das Unternehmen sei als Sieger aus dem Vergabeverfahren hervorgegangen, teilte das Bundesverteidigungsministerium mit. Dies ist demnach das Ergebnis einer Auswertung verschiedener Angebote durch die Vergabestelle des Beschaffungsamtes der Bundeswehr in Koblenz. Den unterlegenen Bietern stehe noch der Rechtsweg offen, zudem müsse im Parlament der finanziellen Rahmen von 25 Millionen Euro gebilligt werden. Der unterlegene Bieter Heckler und Koch zeigte sich einem "Spiegel"-Bericht zufolge enttäuscht. Mehrheitsgesellschafter Andreas Heeschen bedauere als Mehrheitseigentümer diese Entwicklung "zutiefst".

+++ 09.45 Uhr: Merkel und Seehofer planen Aufnahme von rund 1500 Geflüchteten +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) haben sich darauf verständigt, zusätzlich rund 1500 weitere Migranten von den griechischen Inseln aufzunehmen. Wie die Deutsche Presse-Agentur von Innenpolitikern erfuhr, handelt es sich dabei um Familien mit Kindern. Nach dem Feuer im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos waren mehr als 12 000 Migranten obdachlos geworden.

+++ 8.40 Uhr: Verdi ruft zu Warnstreiks in Call-Centern der Deutschen Bank auf +++

Kunden der Deutschen Bank müssen sich bei telefonischen Anfragen heute möglicherweise auf längere Wartezeiten einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Call-Center in Berlin und Essen zu einem Warnstreik aufgerufen. Verdi will mit der Aktion den Druck in den seit Juli laufenden Tarifverhandlungen für die etwa 650 Beschäftigten der Deutschen Bank Direkt GmbH an den beiden Standorten erhöhen.

+++ 8.18 Uhr: Erstmals seit 60 Jahren kein Wirtschaftswachstum in Asien-Pazifik +++

Die Volkswirtschaft in der Asien-Pazifik-Region wird 2020 im Zuge der Corona-Pandemie erstmals seit 60 Jahren schrumpfen. Nach einem neuen Bericht der Asiatischen Entwicklungsbank wird das gesamte Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Region voraussichtlich um 0,7 Prozent sinken. Es handele sich um das erste negative Wirtschaftswachstum in der aufstrebenden Region seit Anfang der 1960er-Jahre, so die Bank mit Sitz in Manila.

+++ 8.02 Uhr: Erst 800 Migranten im neuen Zeltlager auf Lesbos - 21 Corona-Fälle +++

Die Aufnahme von Migranten in einem provisorischen Zeltlager auf der griechischen Insel Lesbos kommt nur mühsam voran. Bis Dienstagmorgen sind nur rund 800 Menschen in das Camp Kara Tepe wenige Kilometer nördlich der Hauptortschaft der Insel Mytilini gegangen, wie der staatliche Rundfunk (ERT) unter Berufung auf das Migrationsministerium berichtete. 21 Migranten seien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie seien isoliert worden. Im ehemaligen Camp Moria, das am vergangenen Mittwoch bei einem Großbrand zerstört worden war, hatten sich mehr als 12.000 Migranten gelebt. Mit Flugblättern in sieben Sprachen werden die Migranten jetzt informiert, dass es keinen anderen Weg für sie gibt, die Insel zu verlassen, als Asyl zu bekommen. Den Asylprozess könne man aber nur im neuen Lager durchlaufen.

+++ 7.44 Uhr: September-Hitze bringt Temperaturen von bis zu 34 Grad +++

Die September-Sonne lässt Deutschland noch einmal schwitzen. Tageshöchstwerte von 29 bis 34 Grad sagte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Morgen voraus. Die höchsten Temperaturen prognostizierte der DWD für das Rheinland und den Südwesten Deutschlands, auch im Osten soll die 30-Grad-Marke locker geknackt werden. Ganz so hohe Temperaturen werden morgen nicht mehr erreicht: Dann sind noch Höchstwerte von 24 bis 31 Grad möglich. Für Mitte September ist es nicht nur in Deutschland sehr warm: Wie der Wetterdienst Météo-France gestern mitteilte, war es in Orthez im Südwesten Frankreichs 37,9 Grad heiß. Damit wurde der September-Rekord der Kommune unweit der Atlantikküste von 37,5 Grad gebrochen. In Nevers im Zentralfrankreich waren es 35,3 Grad, damit wurde der frühere Monatsrekord aus dem Jahr 1947 geknackt.

+++ 6.59 Uhr: Bootsunglück vor Kreta - mindestens drei Migranten ertrunken +++

Bei einem Bootsunglück vor der griechischen Insel Kreta sind mindestens drei Migranten ertrunken. Die Küstenwache habe 53 Menschen aus dem Wasser retten können, berichtete der staatliche griechische Rundfunk (ERT). Wie ein Offizier der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur sagte, sei das Boot der Migranten wegen der starken Winde rund zwölf Seemeilen (rund 22 Kilometer) vor Kreta gekentert. Die Rettungsmannschaften suchten auch mit Hubschraubern nach weiteren Menschen. Die genaue Zahl der Migranten an Bord des Bootes sei unbekannt.

+++ 4.54 Uhr: Ostbeauftragter warnt vor Rechtsextremismus im Osten +++

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, hat fast 30 Jahre nach der Einheit vor einem wachsenden Rechtsextremismus im Osten gewarnt. Wanderwitz sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Man muss leider sagen, dass der Rechtsextremismus in den neuen Ländern im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung mehr Anhänger findet, als das in den alten Ländern der Fall ist." Der Rechtsextremismus bedrohe aggressiv die Demokratie. "Mir geht es darum, dass sich dieses Gedankengut nicht in die nächste Generation fortpflanzt."

+++ 4.08 Uhr: Merz: Suche nach EU-Lösung für Lesbos-Flüchtlinge macht keinen Sinn +++

Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, glaubt nicht an eine europäische Lösung bei der Verteilung von Flüchtlingen auf der griechischen Insel Lesbos. "Wenn ich es richtig sehe, hat Griechenland bisher nicht darum gebeten, Flüchtlinge aus Lesbos in der Europäischen Union aufzunehmen und auf einzelne Länder zu verteilen", sagte Merz der Deutschen Presse-Agentur. "Außer Luxemburg und Deutschland ist dazu ohnehin zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein anderes Mitgliedsland der EU bereit. Es macht daher weder Sinn, weiter nach einer "europäischen Lösung" zur Verteilung zu suchen, noch in einen Überbietungswettbewerb in Deutschland einzutreten, wie viele Migranten wir denn aufnehmen sollen."

+++ 1.33 Uhr: Zweites Massengrab in Panama mit mutmaßlicher Verbindung zu Sekte gefunden +++

In Panama ist ein zweites Massengrab entdeckt worden, das mit einer Sekte in Verbindung gebracht wird. Das geheime Grab befinde sich ebenfalls in der schwer zugänglichen und von Indigenen bewohnten Region Ngäbe Buglé, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zur Zahl der Leichname in dem Grab sowie zum Geschlecht der Toten ließen sich noch keine Angaben machen, erklärten die Ermittler. Die Ausgrabungen seien noch im Gange.

+++ 0.54 Uhr: Nasa sieht "bislang bedeutendste Entwicklung" bei Suche nach außerirdischem Leben +++

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa sieht in der Entdeckung von Phospingas auf der Venus den bisher größten Fortschritt in der Suche nach möglichem außerirdischen Leben. Der Fund dieses Gases, das mit lebenden Organismen in Verbindung gebracht wird, sei die "bislang bedeutendste Entwicklung bei der Suche nach Belegen für Leben außerhalb der Erde", schrieb Nasa-Chef Jim Bridenstine auf Twitter. Bridenstine verwies darauf, dass die Nasa vor zehn Jahren mikrobische Lebensformen rund 12.000 Kilometer über der Erde in der oberen Atmosphäre unseres Planeten entdeckt hatte. Nun aber sei es an der Zeit, bei der Suche nach außerirdischem Leben "den Vorrang auf die Venus zu legen".

+++ 0.38 Uhr: Picasso-Bild könnte bei Auktion 30 Millionen Dollar bringen +++

Ein Gemälde des Künstlers Pablo Picasso (1881-1973) könnte bei einer Auktion in New York bis zu 30 Millionen Dollar (etwa 25 Millionen Euro) einbringen. Das 1941 angefertigte Werk "Femme dans un fauteuil" zeige seine damalige Geliebte und Muse Dora Maar, teilte das Auktionshaus Christie's mit. Die Versteigerung am 6. Oktober solle wegen der Coronavirus-Pandemie größtenteils im Internet stattfinden. Bereits die traditionellen Frühjahrsauktionen hatten die New Yorker Auktionshäuser in diesem Jahr weitgehend online abgehalten.