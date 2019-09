Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

+++ 12.47 Uhr: Griechenland verlegt Flüchtlinge von Lesbos aufs Festland +++

Die griechische Regierung hat am Montag mehr als 600 Flüchtlinge aus dem berüchtigten Lager Moria aufs Festland verlegt. Die 635 Afghanen drängten sich am Vormittag vor dem seit Jahren überfüllten Flüchtlingslager auf der Ägäis-Insel Lesbos in die wartenden Busse der Polizei, wie eine AFP-Korrespondentin berichtete. Am Hafen von Mytilini bestiegen sie dann ein Schiff, das sie in die nordgriechische Küstenstadt Thessaloniki bringen sollte.

Am Nachmittag sollte ihnen eine zweite Gruppe von 700 Afghanen auf dem selben Weg aufs Festland folgen, wo sie in dem Flüchtlingslager Nea Kavala untergebracht werden sollen. Die griechische Regierung hatte am Samstag die Entscheidung zur Verlegung der Flüchtlinge getroffen, nachdem am vergangenen Donnerstag 13 Boote mit 540 neuen Flüchtlingen aus der Türkei eingetroffen waren, darunter 240 Kinder.

+++ 12.46 Uhr: Kollegen erschossen: Bewährungsstrafe für Polizisten +++

Ein Polizist, der einen Kollegen bei einem Schießtraining in Bonn versehentlich tödlich verletzte, ist zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Bonn verhängte am Montag zwei Jahre Haft auf Bewährung. Der Richter sprach von einem "tragischen Fall", der im Prozess nicht restlos habe aufgeklärt werden können. Der Staatsanwalt hatte in der vergangenen Woche für den Todesschützen drei Jahre Haft wegen fahrlässiger Tötung beantragt. Der Verteidiger hatte auf eine Bewährungsstrafe plädiert.

Der 23 Jahre alte Angeklagte hatte am 26. November 2018 den gleichaltrigen Kollegen auf dem Weg zum Schießtraining im Bonner Polizeipräsidium von hinten mit der schussbereiten Dienstwaffe in den Nacken geschossen. Zwei Wochen später starb der Kollege an den Folgen der schweren Verletzung. Der Angeklagte hat immer wieder beteuert, dass der Schuss ein Unfall gewesen sei.

+++ 12.38 Uhr: Amok-Schütze wollte wohl Kino in Odessa angreifen +++

Bei dem Schusswaffenangriff im texanischen Odessa hat die Polizei möglicherweise ein noch größeres Blutbad verhindert. Hätten die Beamten den Schützen nicht getötet, hätte er vermutlich seinen Amoklauf im Kinokomplex der Stadt fortgesetzt, sagte Odessas Polizeichef Michael Gerke am Sonntag. Dass der Mann zu dem Kino gefahren sei, lasse auf diesen Plan schließen, sagte Gerke. Der Täter hatte am Samstag einer neuen Bilanz zufolge insgesamt sieben Menschen erschossen.

Der Angriff begann laut Polizei bei einer Verkehrskontrolle. Nach ersten Erkenntnissen griff der Mann zu einem Sturmgewehr und eröffnete das Feuer, als Polizisten ihn auf einer Autobahn im Westen von Texas zwischen den Städten Odessa und Midland stoppen wollten. Anschließend flüchtete er, schoss aber auf der Flucht auf weitere Menschen und kaperte einen Post-Transporter. Seine Flucht endete schließlich auf einem Parkplatz vor dem Kino, wo er bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet wurde. Insgesamt sieben Menschen im Alter zwischen 15 und 57 Jahren wurden bei dem Amoklauf getötet, 22 weitere verletzt.

+++ 12.37 Uhr: AfD-Fraktion in der Bremer Bürgerschaft zerbricht +++

Gut drei Monate nach der Bürgerschaftswahl ist die AfD-Landtagsfraktion in Bremen nach einem parteiinternem Streit zerbrochen. Der Landesvorsitzende Frank Magnitz sowie die Abgeordneten Uwe Felgenträger und Mark Runge erklärten am Sonntagabend ihren Austritt aus der bislang fünfköpfigen Fraktion. Auslöser sei ein Zerwürfnis mit Fraktionschef Thomas Jürgewitz, erklärte Magnitz am Montag. Dieser habe eine konstruktive Oppositionsarbeit in der Bürgerschaft blockiert und ihn beschuldigt, eine fünfstellige Geldsumme unterschlagen zu haben. Der Austritt sei der Schlusspunkt einer langen Entwicklung. Als Gruppe wollen die drei Abgeordneten aber in der Bürgerschaft bleiben.

+++ 12.25 Uhr: Nach Messerangriff bei Lyon: Verdächtiger psychisch gestört +++

Der mutmaßliche Angreifer, der bei einer Messerattacke bei Lyon einen Menschen getötet hat und weitere verletzte, hat nach Angaben des französischen Innenstaatssekretärs Laurent Nuñez eine psychische Störung. Dies haben erste Ermittlungen gezeigt, wie Nuñez dem Fernsehsender CNews sagte. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei dem Täter um einen Asylbewerber aus Afghanistan. Den Vorfall nun politisch für Ausländerfeindlichkeit zu nutzen, sei unverantwortlich, sagte Nuñez. Bei dem Angriff am Samstag wurde ein 19-Jähriger getötet, acht Personen wurden verletzt.

+++ 12.20 Uhr: Produzent und Komponist Edo Zanki ist tot +++

Der Sänger, Musiker und Produzent Edo Zanki ist am Sonntag im Alter von 66 Jahren an den Folgen einer kurzen und schweren Krankheit gestorben. Das haben sein Bruder Vilko Zanki und sein Management im badischen Karlsdorf-Neuthard mitgeteilt. Bekannt war Zanki zuletzt vor allem als Produzent und Komponist. Er trat aber unter anderem auch mit den Söhnen Mannheims und Thomas D von den Fantastischen Vier auf, auch produzierte er ein Album mit Herbert Grönemeyer ("Total Egal").

Zanki, 1952 im kroatischen Zadar im damaligen Jugoslawien geboren, kam im Alter von fünf Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland. Laut der Facebook-Seite des Musikers hatte er für die kommenden Monate noch Veranstaltungen geplant. "Wir verlieren einen Pionier und Wegbereiter deutscher Pop- und Soulmusik, einen international gefragten Produzenten und Songschreiber, sowie einen liebevollen, charismatischen und neugierigen Menschen", heißt es im Facebook-Post seines Managements.

+++ 11.53 Uhr: Australische Farmerin beim Eiersammeln von Hahn tödlich verletzt +++

Auf einem Bauernhof in Australien ist einer 76 Jahre alten Farmerin beim Eiersammeln ein Hahn zum Verhängnis geworden. Der Hahn ging auf die Frau im Hühnerstall los und verletzte sie durch Schnabelhiebe ins linke Bein tödlich, wie der Fernsehsender ABC am Montag berichtete. Wie sich bei einer Studie für die Universität der südaustralischen Stadt Adelaide herausstellte, litt die Farmerin an Krampfadern. Die Verletzungen durch das Tier führten dazu, dass ihr Kreislauf zusammenbrach und sie verblutete.

Professor Roger Byard von der Adelaide University nahm den Fall zum Anlass, auf die Gefahren durch Krampfadern für ältere Menschen hinzuweisen. "Das zeigt uns, wie verletzlich ältere Menschen sind und wie leicht Krampfadern zu beschädigen sind", sagte Byard dem australischen Fernsehsender ABC. Seine Studie wurde von dem Fachmagazin "Journal of Forensic Science, Medicine and Pathology" veröffentlicht.

+++ 9.34 Uhr: Deutsches Rettungsschiff "Eleonore" fährt trotz Verbots nach Italien +++

Der Kapitän des deutschen Rettungsschiffs "Eleonore" hat den Notstand ausgerufen und ist trotz eines Verbotes in italienische Gewässer gefahren. Es sei illegal, eine Einfahrt zu verbieten, wenn Leben in Gefahr sei, sagte der Sprecher der Hilfsorganisation Mission Lifeline, Axel Steier. Es habe in der Nacht einen Sturm gegeben und es stehe ein weiterer bevor. Ziel sei nun Pozzallo auf Sizilien.

+++ 8.53 Uhr: Israelis sollen auf Kreta 19-jährige Deutsche vergewaltigt haben +++

Weil sie eine 19-jährige deutsche Touristin vergewaltigt haben sollen, sind auf Kreta Medienberichten zufolge zwei Israeli festgenommen worden. Die 29 und 35 Jahre alten Männer hätten die Deutsche in einem Club kennengelernt, berichteten israelische Medien. Anschließend sei sie mit ihnen ins Hotel gegangen und dort von den Männern zum Sex gezwungen worden. Die Verdächtigen bestreiten die Vorwürfe. Das israelische Außenministerium bestätigte am Montag die Festnahme der Männer. "Das ist reine Verleumdung", sagte die Anwältin der Israelis der Nachrichtenseite "ynet". Sie könne die Unschuld der Tatverdächtigen beweisen.

+++ 8.33 Uhr: Lehrer bewusstlos: Australier muss in erster Flugstunde allein landen +++

Gleich in der allerersten Unterrichtsstunde hat der australische Flugschüler Max Sylvester eine kleine Cessna sicher nach unten gebracht - gezwungenermaßen. Der Mann Mitte 30 meldete sich nach Medienberichten beim Tower, weil sein Lehrer mitten im Flug plötzlich bewusstlos geworden war. Mit Hilfe eines Fluglotsen gelang es ihm am Samstag, auf einem kleineren Flughafen der westaustralischen Großstadt Perth sicher zu landen. Der Fluglehrer wurde sofort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

+++ 6.47 Uhr: Berliner Pandadame Meng Meng bringt Zwillinge zur Welt +++

Es ist der erste Panda-Nachwuchs Deutschlands: Die Berliner Pandadame Meng Meng hat am Samstag Zwillinge zur Welt gebracht, wie der Berliner Zoo mitteilte. "Meng Meng und ihre beiden Jungtiere haben die Geburt gut überstanden und sind wohlauf", erklärte Zoo- und Tierpark-Direktor Andreas Knieriem. Nach einer Tragzeit von 147 Tagen habe Meng Meng innerhalb von knapp einer Stunde ihre beiden Pandababys zur Welt gebracht, teilte der Zoo mit. Nach der ersten Geburt habe sie das kleine Jungtier behutsam auf ihren Bauch gelegt, um es zu wärmen. Kurze Zeit später sei das zweite Pandababy geboren. Das Pandaweibchen war im April künstlich befruchtet worden, um die Chancen auf Nachwuchs zu erhöhen. Zuvor waren Meng Meng und der männliche Panda Jiao Qing zusammengeführt worden.

+++ 5.25 Uhr: Mindestens 15 Tote bei Einsturz von Gebäude in Mali +++

Beim Einsturz eines dreistöckigen Gebäudes in der malischen Hauptstadt Bamako sind am Sonntag mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Das im Bau befindliche und bereits teilweise bewohnte Gebäude sei "wie ein Kartenhaus" in sich zusammengefallen, hieß es von Seiten der Regierung und in Medienberichten. 26 weitere Menschen wurden nach Angaben des Zivilschutzministeriums gerettet, darunter ein vierjähriges Mädchen. Das Mädchen sei von Rettungskräften aus den Trümmern gezogen worden, erklärte das Ministerium. Medienberichten zufolge stürzte zunächst das oberste Stockwerk auf die darunter liegenden, die bereits bewohnt waren. Schließlich fiel das ganze Gebäude in sich zusammen.

+++ 4.47 Uhr: Brexit: Regierung sagt Gespräche mit No-Deal-Gegnern ab +++

Kurz vor der Rückkehr des britischen Parlaments aus den Sommerferien hat Premierminister Boris Johnson ein für Montag geplantes Treffen mit Gegnern seines Brexit-Kurses aus den eigenen Reihen abgesagt. Damit stehen die Zeichen in London klar auf Sturm: Wenn das Parlament am Dienstag erstmals wieder zusammentritt, wird mit einer beispielosen Auseinandersetzung gerechnet. Johnson will sein Land notfalls auch ohne Abkommen am 31. Oktober aus der EU führen, die Opposition und einige Rebellen aus der Regierungsfraktion wollen dies um jeden Preis verhindern.

+++ 3.43 Uhr: Fünf-Sterne-Mitglieder sollen über Koalition in Italien abstimmen +++

Vor der Bildung einer neuen Regierung in Italien lässt die populistische Fünf-Sterne-Bewegung ihre Parteimitglieder über eine Koalition mit den Sozialdemokraten (PD) abstimmen. Wie die Partei am späten Sonntagabend ankündigte, sollen die Mitglieder am Dienstag per Online-Votum darüber entscheiden, ob ein solches Bündnis unter Führung von Giuseppe Conte als Ministerpräsident zustande kommt. Der parteilose Regierungschef in spe hatte zuvor mitgeteilt, er wolle bis spätestens Mittwoch eine Regierungsmannschaft beisammenhaben.

+++ 3.08 Uhr: South Carolina ordnet Küsten-Evakuierung wegen Hurrikans an +++

Wegen des herannahenden Hurrikans "Dorian" hat der US-Bundesstaat South Carolina eine Evakuierung seiner gesamten Küste angeordnet. Bis zu 830.000 Anwohner müssen sich ab Montagmittag in Sicherheit bringen, erklärten die Behörden. Der Hurrikan der gefährlichsten Kategorie soll dort nicht vor Mittwoch eintreffen. Prognosen zufolge dürfte "Dorian" von den Bahamas kommend frühestens am Montagabend Florida erreichen.

Die weiträumige Evakuierung dürfte eine unpopuläre Maßnahme sein. "Wir können nicht alle Menschen zufriedenstellen, aber wir können alle Menschen am Leben halten", sagte Gouverneur Henry McMaster bei einer Pressekonferenz. Schulen und Behörden in den Gebieten würden bis auf Weiteres geschlossen bleiben.

+++ 2.57 Uhr: Ein Jahr nach Angriff: Brasiliens Präsident braucht erneute Operation +++

Rund ein Jahr nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf ihn muss der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro erneut operiert werden. Die anschließende Genesung werde voraussichtlich zehn Tage dauern, teilte der Staatschef in sozialen Medien mit. Er werde einer Operation zur Korrektur eines Narbenbruchs unterzogen, der durch chirurgische Eingriffe entstanden sei, zitierte Bolsonaro einen Arzt, nachdem er in São Paulo untersucht worden war. Er veröffentlichte außerdem ein Foto von sich mit zwei Medizinern und schrieb dazu: "Wie es aussieht, werde ich in Kürze zehn Tage Urlaub mit ihnen "genießen"."

Anfang September 2018 hatte ein geistig verwirrter Mann bei einer Wahlkampfveranstaltung auf Bolsonaro eingestochen und ihm eine schwere Bauchverletzung zugefügt. Der rechte Ex-Militär führte den Wahlkampf danach vom Krankenbett aus fort und wurde im Oktober zum neuen Präsidenten des südamerikanischen Landes gewählt.

+++ 2.13 Uhr: Zwei Tote und fünf Vermisste bei Springflut in kenianischem Nationalpark +++

Eine Springflut Hell's-Gate-Nationalpark in Kenia hat mehreren Menschen das Leben gekostet. Mindestens zwei Menschen seien ums Leben gekommen, fünf weitere würden noch vermisst, teilte die kenianische Naturschutzbehörde mit. Die Suche nach den Vermissten wurde über Nacht ausgesetzt. Die Opfer gehörten einer Gruppe von zwölf Parkbesuchern an. Der zuständige Polizeichef äußerte die Vermutung, dass die Vermissten ebenfalls tot seien. Die Suche sollte durch einen Hubschrauber aus Nairobi unterstützt werden. Zuvor hatten zwei Überlebende aus der Gruppe hätten einen Notruf an Parkwächter abgesetzt. Bei den Opfern handelte es sich nach Angaben der Naturschutzbehörde um fünf kenianische Touristen, einen kenianischen Reiseführer sowie einen Ausländer.

+++ 1.18 Uhr: Behörden sprechen Hurrikan-Warnung für Teile Floridas aus +++

Die US-Behörden haben für weite Teile der Ostküste im Bundesstaat Florida eine Hurrikan-Warnung ausgesprochen. Wegen des heranziehenden hochgefährlichen Wirbelsturms "Dorian" drohen bis Mitte der Woche lebensbedrohliche Sturmfluten, heftige Regenfälle und gefährliche Winde, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum erklärte.

Der Hurrikan der gefährlichsten Kategorie sollte in Florida nach bisherigen Prognosen nicht auf Land treffen, aber schon "eine leichte Abweichung" könnte das Zentrum des Sturms in unmittelbare Küstennähe oder an Land bringen, wie die Meteorologen warnten. Zudem können Winde in Hurrikan-Stärke bis zu 75 Kilometer vom Zentrum des Sturms entfernt auftreten.