Prominenter russischer Historiker zu Straflager verurteilt

Weil er eine junge Studentin getötet und zerstückelt hat, ist ein 64 Jahre alter russischer Historiker in St. Petersburg zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Der international bekannte Napoleon-Experte muss für zwölf Jahre und sechs Monate in ein Straflager, wie die Richter am Freitag der Staatsagentur Tass zufolge urteilten. Sie sahen es demnach als erwiesen an, dass der Professor die 24-jährige Frau, mit der er zusammenlebte, im November vorigen Jahres aus Eifersucht getötet hat.

Der Mann feuerte der Untersuchung zufolge Schüsse auf die Studentin ab, würgte sie und zerstückelte ihre Leiche. Teile des Körpers wollte er im Fluss Moika der Hafenstadt versenken. Dabei war er vermutlich selbst ins Wasser gefallen und gerettet worden. Der Wissenschaftler der Staatlichen St. Petersburger Universität hatte die Tat gestanden. Seine Verteidiger erwägen eine Berufung gegen das Urteil.

Der Fall hatte über Russland hinaus für Schlagzeilen gesorgt. Der Historiker war immer wieder im Napoleonkostüm aufgetreten und hatte historische Schlachten nachgestellt.

Er begründete die Bluttat damit, dass die junge Frau sich in ein "Monster" verwandelt und ihn verrückt gemacht habe. Auch andere Frauen bezichtigten den Professor gewaltsamer Übergriffe. Die Staatsanwaltschaft hatte in dem Prozess 15 Jahre Haft gefordert. Die Verteidiger plädierten dagegen für acht Jahre. Der Wissenschaftler erklärte, er wolle "bestraft werden" für das, was passiert sei.

+++ 15.30 Uhr: Großbrand in Paraguay: Dutzende Familien betroffen +++

Bei einem Großfeuer in Paraguays Hauptstadt Asunción sind am Weihnachtsabend die Häuser von Dutzenden Familien abgebrannt. Zudem wurde ein historisches Gebäude im alten Zentrum der Stadt beschädigt, wie paraguayische Medien berichteten. In dem Kulturzentrum Cabildo seien bedeutende Dokumente verbrannt, hieß es unter Berufung auf Oscar Salomón, den Präsidenten des Kongresses.

+++ 14.53 Uhr: Heftige Explosion in der Innenstadt von Nashville +++

In der Innenstadt von Nashville im US-Bundesstaat Tennessee hat es am Freitagmorgen eine heftige Explosion gegeben. Bilder des lokalen Fernsehsenders WKRN zeigten Feuerwehrautos und mehrere Feuer auf der Straße. Eine Einsatzkraft sagte dem Sender, dass ein Wohnwagen explodiert sei und dabei mehrere Gebäude beschädigt worden seien.

Ob Menschen verletzt oder getötet wurden, war zunächst nicht bekannt. Auch der Grund der Explosion blieb vorerst unklar. Dutzende User in sozialen Netzwerken hatten Fotos und Videos aufgenommen, auf denen schwarzer Rauch über der Innenstadt zu sehen war.

+++ 14.35 Uhr: Lkw-Stau rund um Dover löst sich allmählich auf +++

Nach der Wiederaufnahme des Reise- und Frachtverkehrs zwischen Großbritannien und Frankreich löst sich der Stau rund um Dover allmählich auf. Hunderte Lkw kamen in der französischen Küstenstadt Calais an, nachdem sie tagelang in der Gegend um die britische Hafenstadt gestrandet waren. "Gestern hatten wir tausend Lastwagen, die von Dover herüberkamen", sagte der Chef des Hafenbetreibers in Calais, Benoît Rochet.

Am ersten Weihnachtsfeiertag seien es bis 10 Uhr (MEZ) 550 Lastwagen aus Großbritannien gewesen. Wenn dieses Tempo so anhalte, werde sich der Stau bis Samstag auflösen. Insgesamt waren bis zu 10.000 Fernfahrer gestrandet, nachdem Frankreich am Sonntag strikte Reise- und Verkehrsbeschränkungen verhängt hatte.

+++ 14.30 Uhr: Sturmtief "Hermine" bewegt sich auf Deutschland zu +++

Sturmtief "Hermine" bewegt sich vom Nordatlantik auf Deutschland zu und wird am Wochenende mit heftigen Böen landeinwärts ziehen. Bereits am Samstagnachmittag frische der Wind an den Küsten und im Bergland auf, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit.

"Hermine" bringe neben milderer Luft auch kräftigen Wind und zeitweise stärkere Niederschläge. Bis zum Sonntagnachmittag dringe das Tief dann auch bis in den Südwesten vor. Etwas außen vor bleibe nur der Südosten des Landes. Die Meteorologen sagen für den Sonntag an den Küsten teils schweren Sturm mit Geschwindigkeiten um die 100 Stundenkilometer voraus. Auf den Bergen würden schwere Sturmböen und in den Gipfellagen sogar Orkanböen mit bis zu 130 Stundenkilometern erwartet.

+++ 14.00 Uhr: Klöckner signalisiert Fischern nach Brexit-Deal Unterstützung +++

Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) hat den deutschen Fischern nach dem in letzter Minute ausgehandelten Brexit-Handelspakt Unterstützung signalisiert. "Für die Fischerei bedeutet das Ergebnis schmerzhafte Einschnitte - zukünftig muss auf einen Teil der Fänge in der Nordsee verzichtet werden", erklärte Klöckner in Berlin.

+++ 13.30 Uhr: Bericht: Asylverfahren in Ankerzentren dauern überdurchschnittlich lang +++

Asylverfahren in sogenannten Ankerzentren dauern einem Bericht zufolge überdurchschnittlich lange. Zwischen Antragstellung und Entscheidung der Behörde in einem Ankerzentrum lagen zwischen Januar und November 2020 durchschnittlich 8,5 Monate, wie die Funke-Zeitungen am Freitag aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Linken-Anfrage berichteten. Im Schnitt aller Asylverfahren in diesem Zeitraum lag die Verfahrensdauer bei 8,3 Monaten, wie die Anfrage der Linken-Abgeordneten Ulla Jelpke weiter ergab.

+++ 13.25 Uhr: Lkw-Staus am Ärmelkanal: Britisches Militär verstärkt Einsatz +++

Die britische Regierung hat ihre Bemühungen verstärkt, den riesigen Lkw-Stau in der Grafschaft Kent möglichst rasch aufzulösen. Zu den bereits 300 Soldaten, die im Einsatz seien, um die Fahrer schnellst möglich auf das Coronavirus zu testen, seien nun 800 weitere hinzugekommen, teilte das Verteidigungsministerium in London am Freitag mit. Trotzdem wird erwartet, dass es noch Tage dauert, bis sich der Rückstau aufgelöst hat.

Tausende Fernfahrer waren seit vergangenem Sonntag in England steckengeblieben, nachdem Frankreich wegen einer neuen, womöglich noch ansteckenderen Coronavirus-Variante seine Grenze komplett geschlossen hatte. Am Mittwoch wurde eine Einigung zwischen London und Paris erreicht. Die Fernfahrer müssen sich demnach einem Corona-Schnelltest unterziehen, bevor sie den Ärmelkanal per Schiff oder durch den Eurotunnel überqueren dürfen - eine erhebliche logistische Aufgabe.

+++ 13.20 Uhr: Behörden: Todeszahl bei Massaker in Äthiopien auf 207 gestiegen +++

Bei dem Massaker im Westen von Äthiopien am Mittwoch sind Behörden zufolge 207 Menschen getötet worden. Dies teilte der Bezirk Bulen in der Region Benishangul-Gumuz am Freitag mit und stützte sich nach eigenen Angaben auf Informationen eines Stützpunkts der äthiopischen Streitkräfte. Die Äthiopische Menschenrechtskommission und Amnesty International hatten zuvor von mehr als 100 Todesopfern gesprochen.

+++ 12.25 Uhr: Passagierflugzeug rollt in Moskau von Landebahn +++

Bei ergiebigen Schneefällen ist in der russischen Hauptstadt Moskau ein Flugzeug mit 116 Menschen an Bord von der Landebahn gerollt. Bei dem Vorfall am Freitag sei niemand verletzt worden, meldeten mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend. Alle Passagiere hätten die Maschine am Flughafen Wnukowo selbst verlassen können.

+++ 11.35 Uhr: Habeck: Grüne und CDU "sehr unterschiedliche Parteien" +++

Grünen-Chef Robert Habeck hat vor den Wahlen in Baden-Württemberg und im Bund im kommenden Jahr die Unterschiede zwischen seiner Partei und der CDU betont. Die grün-schwarze Koalition im Südwesten sei "viel schwieriger" gewesen als die Koalition von Grünen und SPD, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Das sollten alle, die von jetzt so gern von Grün-Schwarz oder Schwarz-Grün auf Bundesebene ausgehen, bedenken: Wir sind sehr unterschiedliche Parteien mit teils gegensätzlichen Ansichten, vor allem in ökologischen und sozialen Fragen."

+++ 11.34 Uhr: EU-Mitgliedstaaten starten Prüfung von Brexit-Handelsdeal +++

Die EU-Mitgliedstaaten haben mit der Prüfung des Brexit-Handelsabkommens mit Großbritannien begonnen. EU-Unterhändler Michel Barnier unterrichtete die Botschafter der 27 Mitgliedsländer am Freitagvormittag in Brüssel über das Verhandlungsergebnis, wie ein Sprecher des deutschen EU-Vorsitzes auf Twitter mitteilte. Demnach ist der Vertragstext 1246 Seiten lang. Der Sprecher nannte es eine "gewaltige Aufgabe", das Abkommen in den kommenden Tagen zu prüfen.

Auf EU-Seite müssen die Regierungen aller 27 Mitgliedstaaten das Verhandlungsergebnis noch billigen, in Großbritannien muss das Parlament zustimmen. Angestrebt wird ein vorläufiges Inkrafttreten des Abkommens zum 1. Januar. Die Ratifizierung durch das Europaparlament soll dann Anfang 2021 im Nachhinein erfolgen.

+++ 11.20 Uhr: Barnier brieft EU-Botschafter über Brexit-Deal - EU-Staaten prüfen +++

Nach der historischen Einigung auf einen Brexit-Handelspakt hat EU-Chefunterhändler Michel Barnier die Botschafter der 27 EU-Staaten informiert. Das Briefing durch den Franzosen habe begonnen, schrieb ein Sprecher der deutschen EU-Ratspräsidentschaft auf Twitter. Die EU-Mitgliedstaaten würden die 1246 Seiten des Abkommens nun prüfen und "diese gewaltige Aufgabe in den kommenden Tagen fortsetzen". Da auf EU-Seite nicht mehr genügend Zeit für eine Ratifizierung des Deals bleibt, können die Bestimmungen zunächst nur vorläufig angewendet werden. Dazu braucht es jedoch die Zustimmung der 27 EU-Staaten.

+++ 11.25 Uhr: Frankreich pocht auf umfassende Kontrollen britischer Waren +++

Frankreich pocht auf eine massive Überprüfung britischer Waren vom Jahreswechsel an. "Wir müssen britische Produkte kontrollieren, die zu uns kommen", sagte Europa-Staatssekretär Clément Beaune im Sender Europe 1. Bei Nahrungsmitteln oder Industrieprodukten müssten allen geltenden Normen eingehalten werden. Der französische Staat habe rund 1 300 Menschen angeworben, um diese Kontrollen zu gewährleisten.

+++ 10.50 Uhr: Queen und Prinz Philip verbringen Weihnachten in Windsor +++

Die britische Königin Elizabeth II. (94) und ihr Mann Prinz Philip (99) verbringen Weihnachten ohne ihre Familienangehörigen auf Schloss Windsor. Das bestätigte ein Palastsprecher am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London. Am Nachmittag sollte die mit Spannung erwartete Weihnachtsansprache der Queen ausgestrahlt werden (16 Uhr MEZ).

+++ 10.42 Uhr: Aktivisten: Sechs Kämpfer bei israelischen Luftangriffen in Syrien getötet +++

Bei israelischen Raketenangriffen im Westen Syriens sind nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten sechs pro-iranische Kämpfer getötet worden. Bei den in der Nacht zum Freitag in der westlichen Provinz Hama Getöteten habe es sich um ausländische Milizionäre gehandelt, die an der Seite der Truppen von Machthaber Baschar al-Assad gekämpft hätten, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag mit.

Frauen, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern, arbeiten deutlich öfter in Teilzeit als pflegende Männer. Das ergab eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Freitag vorlag. Demnach sind 40 Prozent der pflegenden Frauen teilzeitbeschäftigt, aber nur vier Prozent der Männer. 20 Prozent der pflegenden Frauen sind gar nicht erwerbstätig, bei den Männern beträgt der Anteil knapp 15 Prozent.

+++ 9.09 Uhr: Nach Nawalnys Telefonat mit Attentäter Strafermittlungen gegen Vertraute +++

Nach dem Fake-Anruf von Alexej Nawalny bei einem seiner mutmaßlichen Attentäter haben die russischen Behörden Strafermittlungen gegen eine Vertraute des Kreml-Kritikers eingeleitet. Wie Nawalnys Mitstreiter Iwan Schdanow am Freitag auf Twitter mitteilte, wird Ljubow Sobol "Hausfriedensbruch" und "Gewaltandrohung" vorgeworfen. Sie hatte am Montag versucht, den FSB-Agenten in seiner Wohnung aufzusuchen, der in dem Telefonat eingeräumt hatte, an dem Giftanschlag auf Nawalny beteiligt gewesen zu sein.

Die russische Polizei hat zudem die Wohnung von Nawalnys Mitarbeiterin Ljubow Sobol durchsucht. Die Oppositionelle sei am Freitag zu einer Befragung mitgenommen worden, teilte das Team des Regierungskritikers mit. Gegen die 33-jährige Anwältin werde nun ermittelt. Eine Stellungnahme der Behörden lag zunächst nicht vor.

+++ 7.30 Uhr: Palästinensischer Verdächtiger nach Mord an Siedlerin festgenommen Jerusalem +++

Nach dem Mord an einer jüdischen Siedlerin im von Israel besetzten Westjordanland ist ein palästinensischer Tatverdächtiger festgenommen worden. Der Mann stamme aus der Region Dschenin und werde von Agenten des Schin Beth verhört, teilte der israelische Inlandsgeheimdienst am Donnerstag mit. Armeeangaben zufolge nahmen Soldaten bei der gemeinsamen Fahndung mit Schin Beth und der Polizei weitere Verdächtige wegen möglicher Verwicklung in die Tat fest.

+++ 6.03 Uhr: Dobrindt für bessere Absetzbarkeit von Kosten für Kinderbetreuung +++

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert über die in der schwarz-roten Koalition vereinbarten Entlastungen hinausgehende Schritte für mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Notwendig sei dazu etwa eine volle Absetzbarkeit von Kosten der Kinderbetreuung im Steuerrecht in Höhe von 6000 Euro pro Kind, sagte Dobrindt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir haben die steuerliche Entlastung der Alleinerziehenden durchgesetzt. Jetzt geht es darum, dass auch die Betreuungskosten stärker absetzbar werden.

+++ 5.08 Uhr: Bauern blicken angespannt ins neue Jahr – Sorge um Fleischpreise +++

Nach erheblichen Turbulenzen auf dem Lebensmittelmarkt 2020 blicken viele Landwirte angespannt ins neue Jahr. In zahlreichen Betrieben gebe es eine sehr schwierige wirtschaftliche Situation, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der Deutschen Presse-Agentur. Viele sehen ihre Zukunft gefährdet und haben wichtige Investitionen aufgeschoben." Die Erzeugerpreise für Fleisch seien derzeit ruinös, für viele andere Produkte ebenfalls nicht zufriedenstellend. "Der Lebensmitteleinzelhandel und die anderen Teile in der Lieferkette müssen jetzt ein klares Signal geben, dass sie bereit sind, auch die Bauern an ihren Gewinnen zu beteiligen", forderte Rukwied.

+++ 4.46 Uhr: Syrische Agentur: Israelische Raketenangriffe abgewehrt +++

Die israelische Armee hat nach offiziellen syrischen Angaben erneut Ziele in dem Bürgerkriegsland angegriffen. In der Gegend der Stadt Masjaf in der westlichen Provinz Hama habe die Luftabwehr der syrischen Streitkräfte in der Nacht zum Freitag mehrere israelische Raketen abgefangen, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Sana.

+++ 4.04 Uhr: Stalking-App des Weißen Rings rund 20.000 Mal runtergeladen +++

Die Stalking-App des Weißen Rings ist inzwischen rund 20.000 Mal heruntergeladen worden. "Das ist aber noch nicht genug", sagte der Vorsitzende der Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer und ihre Familien, Jörg Ziercke, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Rund 18.000 bis 19.000 Stalking-Straftaten seien in der Polizei-Statistik registriert, aber nur in einem Prozent davon komme es zu Verurteilungen.

Das Dunkelfeld sei zudem "riesengroß". Schätzungen gingen von mindestens 200.000 bis 300.000 Fällen aus. Die App soll Stalking-Opfern helfen, sich zu schützen und zugleich Beweise für die Strafverfolgung zu sammeln. Dem Strafgesetzbuch zufolge müsse die Beharrlichkeit des Nachstellens gegeben sein, also mindestens fünf, sechs Handlungen, sagte Ziercke.

+++ 3.30 Uhr: Brasiliens Präsident begnadigt wieder verurteilte Polizisten +++

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat zu Weihnachten erneut verurteilte Polizisten und Soldaten begnadigt, die ihm Dienst "ohne Absicht" Verbrechen begangen haben. Das entsprechende Dekret wurde in einer Sonderausgabe des Amtsblatts der Regierung in Brasília am Donnerstagabend (Ortszeit) veröffentlicht. Dem Nachrichtenportal "G1" zufolge hat das Dekret keine automatische Wirkung. Vielmehr muss der Anwalt oder Pflichtverteidiger eines jeden Inhaftierten mit Anspruch auf Begnadigung die Justiz anrufen.

+++ 2.00 Uhr: Bericht: Zahl der Asylbewerber 2020 um knapp ein Drittel niedriger +++

Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland wie in der gesamten EU ist laut einem Zeitungsbericht in diesem Jahr um etwa ein Drittel gesunken. In Deutschland wurden von Januar bis Ende November 93.710 Erstanträge auf Asyl registriert, was einem Rückgang um 30,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Freitag unter Berufung auf Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat berichteten. Grund für den Rückgang der Asylbewerber-Zahlen ist offenkundig die Corona-Krise. Für alle 27 EU-Staaten zusammen ergebe sich aus der Statistik ein Rückgang um 32,6 Prozent, bezogen auf die ersten neun Monate des Jahres, meldeten die Funke-Blätter. Bis Ende September registrierten die EU-Staaten demnach insgesamt 309.580 Erstanträge auf Asyl. Für das letzte Quartal lägen noch nicht alle Daten vor.

+++ 1.50 Uhr: Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert Philippinen +++

Ein Erdbeben der Stärke 6,3 hat am ersten Weihnachtstag die philippinische Hauptinsel Luzon samt Hauptstadt Manila erschüttert. Allerdings lagen zunächst nach Darstellung der Behörden keine Berichte über eventuelle Schäden vor. Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben des Instituts für Vulkanologie und Seismologie in der Nähe der Ortschaft Calatagan in der Provinz Batandas, knapp 93 Kilometer südlich von Manila. "Dieses Beben wird keinen Tsunami generieren", sagte Institutsleiter Renato Solidum im Sender DZMM.