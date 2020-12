Putin gratuliert Biden zum Wahlsieg

Sehen Sie im Video: Biden als Trump-Nachfolger offiziell bestätigt: "Die Demokratie hat sich durchgesetzt" Normalerweise ist es nur eine wenig beachtete Formalie. In diesem Jahr hatte es aber eine besondere Bedeutung: Der Sieg des gewählten US-Präsidenten Joe Biden über Amtsinhaber Donald Trump ist durch die Mehrheit der Wahlleute formell bestätigt worden. Bei der Abstimmung der einzelnen Bundesstaaten erreichte der Demokrat mit über 270 Stimmen die Mehrheit der 538 Wahlleute. Biden hatte die Abstimmung am 3. November mit 306 Wahlleuten gewonnen. Der amtierende US-Präsident Donald Trump hatte das Ergebnis aber angezweifelt und von Betrug gesprochen. Allerdings ohne Beweise dafür zu liefern. Am Montag zeigte sich Biden in einer Rede in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware kämpferisch: "Wissen Sie, in diesem Kampf um die Seele Amerikas hat die Demokratie gesiegt. Wir, das Volk, haben gewählt. Der Glaube an unsere Institutionen hat gehalten. Die Integrität unserer Wahlen bleibt intakt. Und jetzt ist es an der Zeit, das Blatt zu wenden, wie wir es in unserer Geschichte getan haben, um uns zu vereinen und zu heilen. Wie ich in diesem Wahlkampf gesagt habe, werde ich Präsident für alle Amerikaner sein, ich arbeite genauso hart für diejenigen von Ihnen, die nicht für mich gestimmt haben, wie für diejenigen, die es getan haben." Trump hatte Ende vergangenen Monats erklärt, er würde das Weiße Haus verlassen, wenn das Wahlkollegium für Biden stimmen würde. Er hat aber bislang noch keinen Sieg Bidens eingestanden. Nun bliebe ihm theoretisch noch ein letzter Schachzug, um das Ergebnis der Wahl zu kippen: Der Kongress tritt am 6. Januar zusammen, um das Ergebnis zu zertifizieren. Um dies zu blockieren, wäre jedoch eine Mehrheit in jeder der beiden Kammern notwendig. Im Repräsentantenhaus halten die Demokraten die Mehrheit, Trumps Republikaner im Senat.

Boko Haram bekennt sich zu Angriff auf Schule in Nigeria +++ UN: Fortschritt der Menschheit von mangelndem Klimaschutz abgewürgt +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Aktuelle Top-Meldung:

Putin gratuliert Biden zum Wahlsieg

Russlands Präsident Wladimir Putin hat dem Demokraten Joe Biden zum Sieg bei der Präsidentschaftswahl in den USA gratuliert. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf den Kreml.

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 8.09 Uhr: Elf Tote bei Brand in Pflegeeinrichtung in Zentralrussland +++

Bei einem Brand in einer Pflegeeinrichtung in Zentralrussland sind in der Nacht zum Dienstag elf Menschen ums Leben gekommen. Eine Untersuchung wegen Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften sei eingeleitet worden, erklärten die Ermittlungsbehörden in Baschkortostan im Ural. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich nach Angaben der Rettungskräfte insgesamt 15 Menschen in dem Gebäude in der Ortschaft Ischbuldino.

+++ 8.03 Uhr: Ein Toter bei Lawinenunglück in Österreich +++

Bei einem Lawinenunglück in Österreich ist ein Skitourengeher gestorben. Der 61-Jährige löste bei der Abfahrt ein Schneebrett aus, das ihn 400 Meter mitriss und verschüttete, wie die Polizei in Vorarlberg am Dienstag mitteilte. Zwei Snowboarder, die ebenfalls auf der Skitour unterwegs waren, suchten den Lawinenkegel laut Polizeiangaben mit ihren Suchgeräten ab, fanden jedoch niemanden. Die alarmierte Bergrettung war mit 56 Einsatzkräften und sechs Lawinenhunden im Einsatz. Der Lawinenhund "Buddy" ortete den Verschütteten schließlich. Nach mehreren Stunden unter drei Metern Schnee konnte der 61-Jährige am Montag nur noch tot geborgen werden.

+++ 7.51 Uhr: Boko Haram bekennt sich zu Angriff auf Schule in Nigeria +++

Die islamistische Terrorgruppe Boko Haram steckt nach eigenen Angaben hinter dem Angriff auf eine Schule im westafrikanischen Staat Nigeria und der Verschleppung hunderter Kinder. Die Online-Zeitung "Daily Nigerian" erhielt nach eigenen Angaben am Dienstag eine Audio-Botschaft des Boko-Haram-Anführers Abuibakar Shekau. Darin werde die Tat mit einer islamfeindlichen westlichen Erziehung der Kinder begründet. Unklarheit herrscht über die Zahl der verschleppten Kinder und Jugendlichen. Die nigerianische Regierung spricht von 333 entführten Schülern. Der Zeitung zufolge sind es 668, also praktisch doppelt so viele.

+++ 6.05 Uhr: UN: Fortschritt der Menschheit von mangelndem Klimaschutz abgewürgt +++

Der Fortschritt der Menschheit wird einem UN -Bericht zufolge abgewürgt, wenn die Weltgemeinschaft nicht stärker gegen den Klimawandel vorgeht. Das geht aus dem Jahresbericht Human Development Report des UN-Entwicklungsprogramms UNDP hervor. Der Bericht enthält neben Daten unter anderem zu Gesundheit, Bildung und Lebensstandard eines Landes erstmals auch einen Klima-Index, der beispielsweise den Kohlendioxid-Ausstoß berücksichtigt.

+++ 3 Uhr: US-Senatoren begrüßen Sanktionen gegen Türkei wegen Raketensystems +++

Die Sanktionen der US-Regierung gegen den Nato-Verbündeten Türkei wegen des Einsatzes eines russischen Raketenabwehrsystems sind im US-Kongress parteiübergreifend begrüßt worden. Der republikanische Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im US-Senat, Jim Risch, erklärte, die Strafmaßnahmen seien "längst überfällig" gewesen. Der demokratische Senator Chris Van Hollen teilte mit, man werde dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nicht erlauben, die Sicherheit der USA und der Nato-Verbündeten zu untergraben. Die Türkei und Russland verurteilten die Sanktionen.

+++ 1 Uhr: Innenministerkonferenz-Chef nach Waffenfund in Österreich alarmiert +++

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Georg Maier, hat sich nach dem großen Fund von Waffen in Österreich alarmiert gezeigt. Die schiere Masse von Waffen, die in Österreich beschlagnahmt wurde, sei beängstigend. Denn man wisse ja, dass diese Leute keine Hemmungen hätten, die Waffen auch einzusetzen. Das mache ihm Sorgen, sagte Thüringens Innenminister dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die am Wochenende beschlagnahmten Waffen waren möglicherweise für Rechtsextreme in Deutschland gedacht.