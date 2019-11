Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

+++ 6.37 Uhr: Bahn will Fahrrad-Mitnahme erleichtern +++

Radfahrer sollen künftig mehr Möglichkeiten haben, ihr Rad in Fernzüge mitzunehmen. 2025 sollen auf allen Strecken Stellplätze verfügbar sein, wenn auch noch nicht in jedem Zug. Ziel bis dahin sind Mitnahmemöglichkeiten in 60 Prozent des Fernverkehrsangebots, teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Heute liegt der Anteil bei 47 Prozent.

Künftig werde die Bahn nur noch Personenzüge mit Radstellplätzen bestellen, antwortete das Ministerium auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag. Während Platz für Fahrräder in Regionalzügen Standard ist, gibt es bislang nur in einem Teil der Fernzüge Platz für Fahrräder: in den rund 180 Intercity-Zügen sowie in 59 ICE-T-Zügen, wo sie nachgerüstet wurden. In die ICE der Baureihen 1 bis 3 können Reisende kein Rad mitnehmen. Diese will das Unternehmen auch nicht umrüsten - zu großer Aufwand. Dagegen hat der neue ICE 4 ein Fahrradabteil. 39 dieser Züge hat die Bahn schon im Bestand, bis 2023 folgen weitere 80.

+++ 5.43 Uhr: Philippinen: Lkw stürzt in Schlucht - 19 Tote +++

Ein Lastwagen ist im Norden der Philippinen in eine Schlucht gestürzt und hat mindestens 19 Menschen in den Tod gerissen. Weitere 22 Personen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das Unglück ereignete sich auf einer Bergstraße nahe der Stadt Conner in der Provinz Apayao, rund 360 Kilometer nördlich von Manila.

Bei den Opfern handele es sich überwiegend um Landwirte, die auf der Ladefläche des Lasters auf dem Heimweg gewesen seien. Sie hatten in einer benachbarten Provinz Geld und Saatgut von der Regierung erhalten. Nach ersten Ermittlungen versagten bei dem Lastwagen die Bremsen. Der Fahrer überlebte und wurde mit den anderen Verletzten in ein Krankenhaus gebracht, wie es weiter hieß.

+++ 5.21 Uhr: Bolivien: Demonstranten fordern Rücktritt von Staatschef Morales +++

Bei Kundgebungen in La Paz und Santa Cruz de la Sierra haben Demonstranten den Rücktritt von Staatschef Evo Morales und Neuwahlen gefordert. Die Wahl vom 20. Oktober, die nach der offiziellen Auszählung von Morales gewonnen wurde, solle annulliert werden, erklärten die Führer der Kundgebung in La Paz am Donnerstagabend (Ortszeit). Die Demonstranten distanzierten sich auch von der Forderung des zweitplatzierten Kandidaten der Präsidentenwahl, Carlos Mesa, der eine Stichwahl mit Morales anstrebt.

Die Regierung hat einer Überprüfung der Stimmenauswertung zugestimmt. Mesa hat die Teilnahme an dieser Überprüfung abgelehnt, obwohl die Regierung sich dazu verpflichtet hat, das Ergebnis der Revision als bindend anzunehmen, und gegebenenfalls eine Stichwahl auszurufen.

+++ 5.08 Uhr: Sea-Eye lehnt Verhaltenskodex für Seenotretter ab +++

Der Vorschlag eines Verhaltenskodex für Seenotretter von Innenminister Horst Seehofer stößt bei der Organisation Sea Eye auf Widerstand. "Wir sehen bei uns kein Fehlverhalten", sagte Sea-Eye-Sprecher Gorden Isler der Deutschen Presse-Agentur. Schon jetzt gebe es das Seevölkerrecht oder das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen. "Das sind unsere Kodexe."

Anfang der Woche sprach Seehofer sich dann für einen Verhaltenskodex aus. "Vielleicht gelingt es auch mal, dass Politik und NGOs ohne Paragrafen mit vernünftigen Vereinbarungen ein drängendes Problem unserer Zeit gut lösen", sagte der CSU-Politiker. Details nannte er nicht, betonte aber: "Die NGOs erfüllen eine wichtige Funktion, wenn es um die akute Seenotrettung geht. Aber ich finde, zum Verhaltenskodex gehört auch, dass sie nicht indirekt das Geschäft der Schleuser besorgen."

+++ 5.05 Uhr: Hannover: Ärzte befreien Zunge eines Jungen mit Trick aus Flasche +++

Das Missgeschick sieht lustig aus, ist aber lebensbedrohlich: In Hannover ist ein siebenjähriger Junge beim Saftauslecken mit der Zunge in einer Glasflasche steckengeblieben. In der Notaufnahme des Kinder- und Jugendkrankenhauses Auf der Bult befreiten ihn die Ärzte Christoph Eich und Simone Arndt mit einem simplen Trick, wie sie in der jüngsten Ausgabe des "European Journal of Anaesthesiology" schildern.

Die Mediziner schoben vorsichtig eine dünne Kunststoffkanüle zwischen Zunge und Flaschenhals und spritzten 60 Milliliter Luft hinein. Durch den Überdruck wurde die violett verfärbte Zunge herausgedrückt, die stark angeschwollen war. Der Junge blieb noch 24 Stunden zur Beobachtung in der Klinik, nach 14 Tagen war von dem Bluterguss und der Schwellung nichts mehr zu sehen.

+++ 4.50 Uhr: Kalifornien: Feuerwehr drängt Buschbrände zurück +++

Nach dem tagelangen Einsatz der Feuerwehren in Kalifornien ist das größte Buschfeuer in dem US-Westküstenstaat zu fast zwei Dritteln eingedämmt. Das sogenannte Kincade-Feuer nördlich von San Francisco im Bezirk Sonoma County habe seit voriger Woche 141 Wohnhäuser zerstört, gaben die Behörden am Donnerstag bekannt. Knapp 5800 Menschen durften immer noch nicht in ihre Häuser zurückkehren. Zeitweise hatten 180.000 Anwohner die bedrohten Gebiete verlassen müssen. Die Flammen breiteten sich auf eine Fläche von mehr als 310 Quadratkilometern aus. Todesopfer gab es aber nicht.

+++ 4.38 Uhr: Flugzeug stürzt auf Auto +++

Beim Absturz eines kleinen Flugzeugs auf ein Auto in Florida sind beide Insassen der zweimotorigen Maschine ums Leben gekommen. Die Beechcraft Baron war nach Medienberichten am Donnerstag (Ortszeit) am Flughafen von Ocala zu einem sogenannten Werkstattflug gestartet, als sie plötzlich an Höhe verlor und auf eine mehrspurige Schnellstraße stürzte. Dabei rammte die Maschine ein Auto, ehe sie am Straßenrand zerschellte. Der Fahrer des Wagens kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.

+++ 4.35 Uhr: Rentner müssen immer mehr Steuern zahlen +++

Rentner zahlen immer mehr Einkommensteuer. So flossen nach den jüngsten Zahlen 2015 rund 34,65 Milliarden Euro Einkommensteuer von Steuerpflichtigen mit Renteneinkünften an den Staat, wie eine Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Linken im Bundestag zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Im Jahr zuvor waren es erst 31,44 Milliarden Euro - 2005 erst 15,55 Milliarden Euro.

+++ 4.25 Uhr: Siebenjährige in Chicago angeschossen +++

Eine Siebenjährige ist an Halloween in Chicago auf offener Straße von einer verirrten Kugel getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Das Mädchen, das sich nach Medienberichten als Hummel verkleidet hatte und zu Halloween Süßigkeiten sammeln wollte, war mit seiner Familie in der Stadt unterwegs, als in einer Gruppe Passanten vor ihnen Schüsse fielen. Das Mädchen wurde in der Brust getroffen, ein 30-Jähriger wurde ebenfalls angeschossen, kam aber mit leichten Verletzungen davon. Der Gesundheitszustand des Mädchens wurde als kritisch beschrieben. Die Schützen seien noch auf der Flucht, berichtete unter anderem die "Chicago Sun".

+++ 4.07 Uhr: UN-Klimakonferenz wohl in Madrid statt in Chile +++

Nach der Absage Chiles für die Weltklimakonferenz im Dezember wollen die Verantwortlichen bei den Vereinten Nationen bereits am Freitag über Madrid als neuen Austragungsort entscheiden. Nach Angaben des Bundesumweltministeriums soll das dafür zuständige Gremium dann in einer Dringlichkeitssitzung darüber beraten. Am Donnerstag hatte Spanien seine Hauptstadt als Austragungsort angeboten. Die Bundesregierung und die Klimachefin der Vereinten Nationen, Patricia Espinosa, hatten den Vorstoß begrüßt. Damit könne die Konferenz wie geplant vom 2. bis 13. Dezember stattfinden. Die chilenische Regierung hatte die Konferenz wegen der anhaltenden sozialen Proteste im Land überraschend abgesagt.

+++ 1.44 Uhr: Leck in Pipeline: 1.450.080 Liter Rohöl versickern +++

Fast eineinhalb Millionen Liter Rohöl sind aus einem Leck in der Keystone-Pipeline in den USA ausgetreten und im Boden versickert. Das Leck sei in der Nähe von Edinburg im US-Staat North Dakota entdeckt worden, hieß es in einer offiziellen Mitteilung des Betreibers TC Energy. Vor Ort werde bereits daran gearbeitet, das verseuchte Erdreich abzutragen und die möglichen Schäden für die Umwelt einzudämmen. "Die Sicherheit der Bevölkerung und der Umwelt haben höchste Priorität", heißt es ihn der Erklärung.

Der Abschnitt der Pipeline sei bereits zu Wochenbeginn nach einem starken Druckabfall geschlossen worden, die Menge des ausgeflossenen Rohöls sei erst jetzt ungefähr errechnet worden. Insgesamt seien demnach 9120 Barrel (je 159 Liter) ausgetreten - das sind 1 450 080 Liter. Die Menge entspreche einer halben Füllung eines olympischen Schwimmbeckens, schätzte TC Energy. Die Keystone-Pipeline transportiert Rohöl von Kanada in die USA und dort zum großen Umschlagplatz für Erdöl in Cushing im US-Staat Oklahoma.

+++ 1.01 Uhr: Koalition legt Streit um Grundrente wohl bald bei +++

Im Koalitionsstreit um die Einführung einer Grundrente wird eine Einigung wahrscheinlicher. Eine Arbeitsgruppe mit Spitzenpolitikern von Union und SPD beendete nach rund elfstündigen Beratungen in der Nacht zum Freitag ihre Arbeit, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Voraussichtlich werde das geplante Projekt an diesem Montag im Koalitionsausschuss bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) weiterbesprochen, wie es von anderer Seite hieß. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

CSU-Chef Markus Söder hatte sich bereits am Mittwoch zuversichtlich gezeigt, kommende Woche zu einer Lösung zu kommen, wie er der "Süddeutschen Zeitung" sagte. Söder forderte im Gegenzug ein Entgegenkommen der SPD zur Stärkung der Konjunktur. Auch Finanzminister Olaf Scholz setzte auf ein Ende des Streits. "Als Optimist bleibe ich dabei, dass es mit ein bisschen gutem Willen aller Beteiligten zu einer Lösung kommen kann", sagte der SPD-Politiker der "Süddeutschen Zeitung".

+++ 0.55 Uhr: Airline entdeckt Haarrisse an drei Boeing 737 NG +++

Bei einer Inspektion ihrer Flotte von Passagierjets vom Typ Boeing 737 NG hat die australische Fluggesellschaft Qantas bereits drei Maschinen mit Haarrissen an entdeckt. Das teilte die Gesellschaft mit. Die Risse lagen an einer Stelle, wo die Tragflächen am Rumpf befestigt sind. Im Luftfahrt-Jargon nennt man diese Teile "Pickle Forks", weil sie an Gurkengabeln erinnern. Die betroffenen Maschinen seien aus dem Verkehr gezogen worden, hieß es.

Experten der Fluggesellschaft setzten unterdessen die Untersuchung der übrigen baugleichen Flugzeuge fort. Insgesamt gehe es um 33 Maschinen im Bestand von Qantas, die noch vor der üblichen Inspektionsfrist kontrolliert werden sollen.

Die Boeing 737 NG ist das Vorgängermodell der 737 Max. Die 737-Max-Modelle sind seit Mitte März wegen zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Toten mit Flugverboten belegt. Als eine entscheidende Unglücksursache gilt ein fehlerhaftes Steuerungsprogramm von Boeing. Ob und wann die Maschinen wieder abheben dürften, ist von internationalen Aufsichtsbehörden abhängig und derzeit unklar.

+++ 0.41 Uhr: Menschenrechtler werfen Haitis Polizei tödliche Gewalt gegen Demonstranten vor +++

Amnesty International hat den Sicherheitskräften in Haiti Menschenrechtsverletzungen an Demonstranten vorgeworfen. Bei Protesten gegen die Regierung des Karibikstaates seien zwischen dem 16. September und dem 17. Oktober mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 200 verletzt worden, teilte die Menschenrechtsorganisation mit. Die nationale Polizei sei in viele der Todesfälle verwickelt. Das habe die Auswertung von Videos ergeben.

Polizisten hätten Gummigeschosse, Tränengas und Wasserkanonen wahllos und aus nächster Nähe gegen Demonstranten eingesetzt und diese geschlagen, hieß es. Sie hätten auch mit scharfer Munition geschossen und Kriegswaffen benutzt. "Die Sicherheitskräfte unter dem Kommando von Präsident Jovenel Moïse haben übermäßige Gewalt angewendet", wurde die Amerika-Chefin von Amnesty International, Erika Guevara-Rosas, zitiert. "Solche Vorfälle müssen prompt, gründlich und wirksam untersucht werden."

+++ 0.39 Uhr: Türkei übergibt gefangene syrische Soldaten an Russland +++

Die Türkei hat 18 in Nordsyrien gefangen genommene Soldaten der syrischen Armee an russische Militärs übergeben. Die Soldaten seien am Donnerstagabend am Grenzübergang Al-Dabarsija ausgehändigt worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in der Nacht zum Freitag mit. Nach Angaben der Menschenrechtler seien die syrischen Soldaten in Gefangenschaft misshandelt worden. Von russischer Seite gab es zu der Aktion vorerst keine Angaben.

Die Soldaten waren am Dienstag nach türkischen Angaben in der Gegend um die nordsyrische Grenzstadt Ras al-Ain aufgegriffen worden. Zwei von ihnen seien verwundet gewesen und behandelt worden.

+++ 0.25 Uhr: USA verhängen neue Sanktionen gegen den Iran +++

Die US-Regierung hat neue Sanktionen gegen das Baugewerbe im Iran und den Export bestimmter Rohstoffe verhängt. Das iranische Baugewerbe werde von den Revolutionsgarden (IRGC) kontrolliert, hieß es zur Begründung. Die USA betrachten die paramilitärische IRGC als Terrororganisation. Folglich könne der Verkauf oder die Bereitstellung von Metallen, Kohle oder Industriesoftware an iranische Bauunternehmen mit Sanktionen belegt werden, warnte das Außenministerium am Donnerstagabend (Ortszeit).

Zudem werde der Verkauf bestimmter Materialien, die von Teheran auch zur Entwicklung von Waffensystem genutzt werden könnten, verboten. Der Export bestimmter Stahlröhren, Stahltypen und Lötmetallen werde mit Sanktionen geahndet, unabhängig von den Endkunden im Iran, hieß es weiter. Damit könnten zum Beispiel auch europäische Firmen, die zivile Kunden im Iran mit jenen Produkten beliefern, von der US-Regierung bestraft werden.

+++ 0.06 Uhr: Assad lehnt Nordsyrien-Idee von Kramp-Karrenbauer ab +++

Syriens Präsident Baschar al-Assad hat den Vorschlag von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) für eine internationale Sicherheitszone im Norden des Landes abgelehnt. In einem am Donnerstagabend ausgestrahlten Interview des syrischen Staatsfernsehens lobte er das Abkommen Russlands und der Türkei zum Abzug der Kurden aus diesem Gebiet, schloss aber auch einen Krieg mit Ankara nicht aus.

Mit der Vereinbarung habe Russland der Türkei Einhalt geboten, und nicht nur den USA den Weg abgeschnitten, sondern auch der Internationalisierung, die Deutschland vorgeschlagen habe, erklärte Assad in dem rund 90-minütigen Gespräch. "Das Abkommen ist vorübergehend, nicht dauerhaft. Es ist ein positiver Schritt, (...) der die Schäden vermindert und den Weg ebnet, dieses Gebiet in hoffentlich naher Zukunft zu befreien." Bei dem deutschen Vorschlag sei es darum gegangen, die Sicherheit in der Region unter internationaler Schirmherrschaft wieder herzustellen, sagte Assad weiter. Damit wäre verfestigt worden, dass das Gebiet außerhalb der Kontrolle des syrischen Staates liege und das Land geteilt sei.