Quallen gehören zu den rätselhaftesten Lebewesen des Planeten. Tauchern gelingen in Alaska spektakuläre Aufnahmen: Ein Paarungsritual von Ohrenquallen. Ähnlich wie bei den Bienen sticht das Weibchen deutlich hervor. Außer der Farbe sind sie von den Männchen nicht zu unterscheiden. Ihren Namen haben die Tiere von ihren vier ohrenförmigen Geschlechtsorganen. Die Fortpflanzung der Tiere ist einmalig im Tierreich: Ohrenquallen geben Eizellen und Samenzellen ins offene Wasser ab. Aus der befruchten Eizelle entsteht eine Larve, die sich am Meeresgrund festsetzt. Sie wächst zu einem Polypen heran und kann sich selbstständig vermehren. Die sogenannten Ephyralarven wachsen im späteren Stadium zu Quallen heran. Ohrenquallen sind für den Menschen ungefährlich. Die Tiere gehören zur Klasse der Schirmquallen und kommen auch an der Nord- und Ostsee vor.

+++ 8.34 Uhr: Mehr als 30 Festnahmen bei Protesten gegen Netanjahu in Israel +++

Die israelische Polizei hat bei Protesten gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Jerusalem 34 Menschen vorläufig festgenommen. Den Demonstranten wurden Störungen der öffentlichen Ordnung vorgeworfen, wie die Polizei mitteilte. Medienberichten zufolge hatten am Dienstagabend Tausende Menschen nahe der offiziellen Residenz Netanjahus unter anderem gegen dessen Krisenmanagement in der Corona-Pandemie demonstriert. Einige von ihnen setzten am Mittwochmorgen ihren Protest fort und blockierten nach Angaben der Polizei Straßen in der Stadt.

+++ 7:48 Uhr: Quallen früher in der Ostsee - und größer als sonst +++

Sie haben sich in diesem Jahr in großen Mengen viel früher als sonst in der Ostsee ausgebreitet und sie sind besonders groß: Quallen. "Dies ist ein sehr gutes Quallenjahr", sagte die biologische Ozeanographin Cornelia Jaspers der Deutschen Presse-Agentur. "Vor drei Wochen haben wir speziell in der Eckernförder Bucht ein sehr dichtes Aufkommen an Ohrenquallen, vereinzelten Feuerquallen und eingeschleppten Rippenquallen beobachtet." Ohren- und Rippenquellen sind für Menschen ungefährlich. "Im Winter ist sehr viel salzreiches Wasser aus der Nordsee und dem Kattegat in die südwestliche Ostsee geströmt", erläuterte Jaspers, die am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und an der Technischen Universität in Kopenhagen forscht. Der hohe Salzgehalt habe offenkundig zu dem starken Aufkommen der Rippenqualle geführt, die 2006 erstmals in diesen Regionen beobachtet worden war.

+++ 7.21 Uhr: 14 Verletzte bei Schießerei am Rande von Beerdigung in Chicago +++

Bei einer Schießerei am Rande einer Beerdigung in Chicago sind mindestens 14 Menschen verletzt worden. Die Insassen eines Fahrzeugs hatten am Dienstag das Feuer auf Teilnehmer der Beisetzung eröffnet, woraufhin diese zurückschossen, wie die Polizei in der US-Millionenmetropole mitteilte. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.

Die Zahl der tödlichen Schusswaffenvorfälle in Chicago hat in diesem Sommer deutlich zugenommen. Allein am vergangenen Wochenende wurden in der Stadt laut Lokalmedien zwölf Menschen erschossen und 51 weitere durch Schüsse verletzt.

+++ 6.14 Uhr: Rekordzahl von Neuinfektionen mit Coronavirus in Australien +++

In Australien hat die Ausbreitung des Coronavirus einen Rekordstand erreicht. Nach Angaben der Behörden vom Mittwoch wurden 501 neue Infektionen binnen eines Tages verzeichnet. Das ist die höchste Zahl von festgestellten täglichen Neuansteckungen, seit sich das Virus nach Australien ausbreitete. Der vorherige Höchststand war laut von der Nachrichtenagentur AFP zusammengetragenen Behördendaten am 28. März mit 459 Neuinfektionen erreicht worden.

+++ 5.47 Uhr: Twitter geht gegen Verschwörungstheoretiker von QAnon vor +++

Twitter ist gegen die QAnon-Bewegung vorgegangen, die Verschwörungstheorien verbreitet und US-Präsident Donald Trump unterstützt. 7000 Konten mit Verbindungen zu QAnon wurden entfernt, wie der US-Internetdienst mitteilte. Die Maßnahme begründete das Unternehmen damit, dass die über diese Konten verbreiteten Botschaften "Schäden im wirklichen Leben" anrichteten.

Die QAnon-Bewegung verbreitet die Behauptung, dass die Vereinigten Staaten von einer kriminellen Organisation beherrscht würden, welcher etwa die früheren Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama, der Milliardär George Soros sowie diverse Hollywoodstars angehören sollen. Viele QAnon-Botschaften haben antisemitischen Charakter.

+++ 5.13 Uhr: 454 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland +++

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 454 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit waren seit Beginn der Corona-Krise mindestens 202.799 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Mittwochmorgen meldete (Datenstand 22.7., 0 Uhr). In Deutschland starben den RKI-Angaben zufolge bislang 9095 mit dem Virus infizierte Menschen.

+++ 4.19 Uhr: Habeck für heimische "Produktionsreserve" für wichtige Güter +++

Um für künftige Pandemien und andere Krisen gerüstet zu sein, sollte aus Sicht von Grünen-Chef Robert Habeck eine heimische Produktionsreserve für wichtige Güter aufgebaut werden. Der Staat würde dann Unternehmen dafür bezahlen, dass sie im Notfall sofort die Produktion hochfahren können, sagte Habeck während seiner Sommerreise, die sich um Lehren aus der Coronakrise dreht. "Wir schaffen eine Art Versorgungsreserve, die in der Lage ist, hochzufahren", erklärte er - etwa für medizinische Schutzausrüstung, Antibiotika und Impfstoffe, aber auch Lebensmittel.

+++ 4.06 Uhr: Gericht erlaubt Exhumierung von Paraguays Ex-Diktator Stroessner +++

Ein Gericht in Brasilien hat die Exhumierung des Leichnams des ehemaligen paraguayischen Diktators Alfredo Stroessner in Brasília genehmigt. Wie brasilianische und paraguayische Medien berichteten, gab der Richter einem Antrag von Enrique Fleitas statt, der behauptet, ein Sohn Stroessners zu sein. Er verlangt einen Vaterschaftstest und möchte an dem Erbe von 20 Millionen Dollar (rund 17 Mio Euro) beteiligt werden. Der verheiratete Stroessner hatte während seines Lebens mehrere Geliebte, mit denen er auch Kinder zeugte.