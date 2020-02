Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 7.56 Uhr. Zug in Italien entgleist - womöglich zwei Tote +++

Bei einem Zugunglück in Italien sind laut Medienberichten zwei Menschen ums Leben gekommen. Weitere rund 30 Personen seien verletzt worden, als ein Zug auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in der Nähe von Casal Pusterlengo südöstlich von Mailand entgleiste, meldete die Nachrichtenagentur Ansa. Mehrere Waggons sollen sich überschlagen haben. Die italienische Feuerwehr bestätigte den Unfall eines Hochgeschwindigkeitszuges mit Verletzten, nannte aber noch keine Zahlen.

+++ 7.32 Uhr: Ein Designfestival zum Luftholen +++

Viele Menschen in Thailands Hauptstadt klagen über den Smog und die schlechte Luft. Da kommt eine Oase wie auf einem Designfestival in Bangkok gerade recht. Dort können die Besucher den Prototypen eines Raums zum Durchatmen testen. Der weiße Pavillon "Safezone Shelter" vor einem alten Postgebäude wird technisch durchlüftet, außerdem sorgen Pflanzen für ein Wohlfühlklima - darunter Nestfarn oder ein "Parfümbaum" (Fagraea berteroana). Tropisch warm ist es drinnen dennoch. Das Festival zeigt noch bis zum Wochenende über die Stadt verteilt Design und Kreatives für die Zukunft - mit Filmen, Ausstellungen, Livemusik, Workshops und Drinks auf einer Dachterrasse vor der Skyline von Bangkok. Zu sehen gibt es beispielsweise ein kleines Apartmenthaus für Tauben, Möbel aus Wasserhyazinthen oder auch eine Schau mit Landschaftsfotografien in einem alten Zollhaus. Bangkok gehört wie Berlin und viele andere Städte zum Netzwerk der Unesco "Creative Cities".

+++ 6.57 Uhr: Iowa: Buttigieg nur noch hauchdünn vor Sanders

Nach der chaotischen ersten Vorwahl der Demokraten im US-Präsidentschaftsrennen sehen vorläufige Resultate den aufstrebenden Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg vorne. Der 38-Jährige kam nach Auszählung von 97 Prozent aller Wahlbezirke im Bundesstaat Iowa mit 26,2 Prozent auf die meisten Delegiertenstimmen - dicht gefolgt von dem linken Senator Bernie Sanders mit 26,1 Prozent, wie die Partei mitteilte. Die Senatorin Elizabeth Warren (18,2 Prozent) rangiert auf Platz drei. Der als einer der Favoriten gehandelte Ex-US-Vizepräsident Joe Biden schaffte es mit 15,8 Prozent zufolge bislang nur auf einen schwachen vierten Platz. Buttigieg ist mit 38 Jahren der jüngste Demokrat im Rennen.

+++ 6.10 Uhr: China halbiert Strafzölle auf US-Importe im Wert von 75 Milliarden Dollar +++

In einem weiteren Schritt der Deeskalation im Handelskonflikt senkt China die Strafzölle auf US-Importe im Wert von 75 Milliarden Dollar (68 Milliarden Euro). Die im September verhängten Abgaben in Höhe von fünf und zehn Prozent werden ab dem 14. Februar halbiert, wie die Regierung in Peking ankündigte. China und Washington hatten nach fast zweijährigem erbittertem Handelsstreit Mitte Januar ein erstes Teilabkommen zur Beilegung ihres Handelskonflikts unterzeichnet.

+++ 5.48 Uhr: Mehrheit der Verbraucher lehnt Bonpflicht ab +++

Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland lehnen die Kassenbonpflicht ab. 56 Prozent sprachen sich in einer repräsentativen Umfrage des Marktforschers YouGov gegen die seit Jahresanfang geltende Regelung aus. Mit 32 Prozent befürwortet aber auch rund ein Drittel der Befragten die verpflichtende Kassenzettelausgabe, zeigt die Befragung von gut 2000 Menschen im Auftrag der Nachrichtenagentur DPA. Der in der Umfrage mit Abstand am häufigsten genannte Grund für die Ablehnung der Bonpflicht ist der zusätzliche Abfall durch mehr Quittungen (86 Prozent). Viele Bürgerinnen und Bürger (64 Prozent) argumentieren weiter, dass die verpflichtende Belegausgabe keine Steuerhinterziehung im großen Stil verhindern kann. Der Großteil der Befürworter der Bonpflicht findet hingegen, dass das Erschweren von Steuerhinterziehung die Nachteile der Vorschrift überwiegt (74 Prozent).

+++ 4.34 Uhr: Mehr als 1,5 Millionen Kinder auf Hartz IV angewiesen +++

Mehr als 1,5 Millionen Kinder in Deutschland sind auf Hartz IV angewiesen. Die Zahl sank innerhalb von drei Jahren leicht von 1,56 Millionen auf 1,51 Millionen im vergangenen Jahr, wie eine Datenauswertung des Deutschen Gewerkschaftsbundes zeigt, die der Nachrichtenagentur DPA vorliegt. Die Daten für 2016 bis 2019 stammen von der Bundesagentur für Arbeit. "Damit sind Haushalte mit Kindern von der relativ günstigen Entwicklung bei der Anzahl der Hartz-IV-Bezieher weitgehend abgekoppelt", stellt der DGB fest. Der Rückgang bei allen Personen im Hartz-IV-Bezug beläuft sich dagegen auf 10,0 Prozent: Im vergangenen September waren dies 5,65 Millionen, 2016 6,20 Millionen.

+++ 3.10 Uhr: Israelischer Luftschlag auf Gazastreifen nach Raketenangriff +++

Israelische Kampfjets haben erneut Ziele im Gazastreifen angegriffen. Das teilten die israelischen Streitkräfte IDF mit. Die Angriffe auf "mehrere terroristische Ziele" seien eine Reaktion auf Angriffe auf Israel aus dem Gazastreifen heraus. Zuvor waren mindestens zwei Geschosse aus Granatwerfern aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert worden. "Wie halten dafür die (islamistische) Hamas verantwortlich", twitterte die IDF. Schon in der Nacht zum Mittwoch hatten israelische Kampfjets Ziele im Gazastreifen beschossen und damit auf Angriffe mit Raketen und Brand-Ballons geantwortet.

+++ 2.33 Uhr: Oscar-Preisträgerin Viola Davis spielt Michelle Obama in TV-Serie +++

Oscar-Preisträgerin Viola Davis wird in einer neuen Fernsehserie die frühere US-Präsidentengattin Michelle Obama darstellen. Wie der US-Sender Showtime mitteilte, wird Davis die Ehefrau von Barack Obama in der Serie "First Ladies" verkörpern. In der Showtime-Serie werden laut US-Medienberichten auch andere frühere Präsidentengattinnen wie Eleanor Roosevelt und Betty Ford porträtiert. Die 54-jährige Davis hatte vor drei Jahren den Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in dem Familiendrama "Fences" gewonnen. Großen Erfolg hat sie auch mit der Serie "How to Get Away With Murder," in er sie eine brillante Strafverteidigerin und Professorin spielt. Michelle Obama wiederum hatte zuletzt großen Erfolg mit ihre Memoiren "Becoming". Für die Hörbuchfassung gewann sie im Januar einen Grammy.

+++ 2.13 Uhr: Auto rast in Jerusalem in Bushaltestelle - viele Verletzte +++

In Jerusalem ist ein Unbekannter mit seinem Auto in eine Menschenmenge an einer Bushaltestelle gerast und hat dabei nach ersten Berichten mindestens zwölf Personen verletzt. Eines der Opfer sei schwer verletzt, teilten die Rettungsdienste mit. Der Unbekannte fuhr nach dem Zwischenfall davon. Die Suche nach dem Flüchtigen und seinem Auto dauerte am Morgen an. Die Behörden gehen von einer gezielten Tat aus. In Israel hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Anschläge mit Fahrzeugen gegen Soldaten und Zivilisten gegeben.

+++ 2.00 Uhr: Syrische Armee schießt mehrere israelische Raketen ab +++

Die syrischen Regierungstruppen haben nach offiziellen Angaben aus Damaskus mehrere israelische Raketen abgeschossen. Die syrische Luftabwehr habe in der Nacht auf einen "israelischen Angriff" westlich der Hauptstadt Damaskus reagiert, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Die meisten der "feindlichen Raketen" seien abgeschossen worden, bevor sie ihre Ziele erreicht hätten. Laut Sana wurde der Angriff von den israelisch besetzten Golanhöhen aus geführt. Zu den Zielen des Angriffs sowie zu möglichen Schäden oder Todesopfern machte die Agentur keine Angaben. Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP in Damaskus hörten mehrere laute Explosionen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden mindestens drei Stellungen der syrischen Regierungstruppen sowie iranischer Kräfte attackiert.

+++ 1.28 Uhr: Zehn weitere Fälle von Coronavirus auf Kreuzfahrtschiff in Japan +++

An Bord eines unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes in Japan sind zehn weitere Fälle des neuen Coronavirus festgestellt worden. Das gab das japanische Gesundheitsministerium bekannt. Damit erhöht sich die Zahl der Infizierten an Bord des Schiffes auf 20. Die Betroffenen würden in örtliche Krankenhäuser gebracht, berichteten örtliche Medien weiter. An Bord des Schiffes sind auch acht deutsche Staatsangehörige. Nach bisherigen Erkenntnissen sind sie nicht unter den Infizierten. Die übrigen der insgesamt 2666 Passagiere, etwa die Hälfte davon Japaner, sowie 1045 Crew-Mitglieder sollen nach Angaben des japanischen Gesundheitsministeriums zunächst für weitere 14 Tage an Bord bleiben, da die Untersuchungen auf den Erreger weitergehen.

+++ 1.23 Uhr: Nach Wahl-Eklat in Thüringen: Ramelow zitiert Adolf Hitler +++

Der bisherige thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat nach der umstrittenen Wahl der FDP-Politikers Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD ein Zitat von Adolf Hitler auf Twitter veröffentlicht. ""Den größten Erfolg erzielten wir in Thüringen. Dort sind wir heute wirklich die ausschlaggebende Partei. [...] Die Parteien in Thüringen, die bisher die Regierung bildeten, vermögen ohne unsere Mitwirkung keine Majorität aufzubringen." A. Hitler, 02.02.1930", schrieb Ramelow. Unter seinen Tweet stellte Ramelow zwei Fotos. Das obere zeigt einen Händedruck zwischen Hitler und dem ehemaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg. Dieser hat Hitler 1933 zum Reichskanzler ernannt. Auf dem zweiten Bild ist der zum Ministerpräsidenten gewählte FDP-Politiker Thomas Kemmerich beim Händedruck mit dem Fraktionsvorsitzenden der AfD, Björn Höcke, zu sehen. Höcke ist Gründer des rechtsnationalen "Flügels", der vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus eingestuft wird.

+++ 1.13 Uhr: Trump attackiert Romney mit Video: "Geheimagent" der Demokraten +++

US-Präsident Donald Trump hat den republikanischen Senator Mitt Romney nach dessen Votum für eine Amtsenthebung scharf angegriffen. Trump postete ein Video auf Twitter, in dem es unter anderem heißt, Romney sei ein "Geheimagent" der Demokraten. Indem er sich als Republikaner dargestellt habe, habe er versucht, die Trump-Regierung als Außenminister zu infiltrieren. "Mitt Romney hat uns zum Narren gehalten", heißt es außerdem in dem Video. Romney hatte zuvor für eine Amtsenthebung Trumps wegen Machtmissbrauchs gestimmt und war damit der einzige Republikaner, der sich für Trumps Amtsenthebung aussprach.

+++ 1.01 Uhr: Zahl der Virustoten steigt um 73 - Jetzt 28.000 Infektionen +++

Die Zahl der Toten durch das neuartige Coronavirus in China ist so stark gestiegen wie noch nie. Innerhalb eines Tages waren bis Donnerstag 73 neue Tote zu beklagen, wie die chinesische Gesundheitskommission in Peking berichtete. Damit legte die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 563 zu. Die bestätigten Infektionen mit der Lungenkrankheit kletterten auch wieder stark um 3694 auf 28.018 Fälle. Die Kommission sprach zusätzlich von mehr als 24.000 Verdachtsfällen. Außerhalb von Festland-China sind in mehr als einem Dutzend Ländern mehr als 240 weitere Fälle bestätigt. In Hongkong und auf den Philippinen gab es auch zwei Tote.

+++ 0.34 Uhr: Genitalverstümmelung bei Mädchen verursacht Milliardenkosten +++

Komplikationen durch die Genitalverstümmelung bei Mädchen sind eine schwere Belastung für die Gesundheitsbudgets der Länder, wo diese Praxis verbreitet ist. Jedes Jahr müssten dafür 1,3 Milliarden Euro aufgebracht werden, berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum internationalen Tag für "Null Toleranz gegenüber weibliche Genitalverstümmelung". In einigen Ländern mache das 30 Prozent des Gesundheitsbudgets aus. "Genitalverstümmelung ist nicht nur eine katastrophale Verletzung der Menschenrechte, die die körperliche und geistige Gesundheit von Millionen Mädchen und Frauen schwer beeinträchtigt", sagte der zuständige WHO-Direktor Ian Askew. "Es ist auch ein volkswirtschaftlicher Schaden."

+++ 0.13 Uhr: Regierungsberater für Zusatzsteuer auf Fleisch +++

Im Interesse einer bessere Tierhaltung diskutieren Regierungsberater einem Zeitungsbericht zufolge über einen Steueraufschlag für Fleischprodukte. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtete, steht dieser Vorschlag in einem Entwurf für Empfehlungen, die das sogenannte Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung derzeit im Auftrag der Bundesregierung erarbeite. Demnach könnte der Preisaufschlag für Fleischprodukte bei 40 Cent pro Kilogramm liegen. Auch andere tierische Produkte sollten nach diesem Vorschlag zusätzlich besteuert werden: 2 Cent pro Kilo Milch, Milchprodukte und Eier sowie 15 Cent pro Kilo Käse, Butter oder Milchpulver. Die Zusatzeinnahmen sollten genutzt werden, um den Bauern "die höheren Kosten tiergerechter Haltungsverfahren zu einem hohen Anteil von insgesamt 80 bis 90 Prozent auszugleichen", zitiert die Zeitung aus dem Entwurf.

+++ 0.05 Uhr: "Sterbenskrank": Finanzbetrüger Madoff will vorzeitige Haftentlassung

Der wegen eines der größten Anlagebetrugsfälle der Finanzgeschichte zu 150 Jahren Haft verurteilte US-Börsenmakler Bernard Madoff will aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus dem Gefängnis freikommen. "Ich bin sterbenskrank", sagte der 81-Jährige der "Washington Post" in einem Telefon-Interview. "Es gibt keine Heilung für meine Art von Krankheit." Er habe bereits elf Jahre seiner Strafe abgesessen und dabei durchgehend gelitten. Madoffs Anwalt stellte einen Gerichtsantrag auf vorzeitige Haftentlassung. Sein Mandant leide an einer tödlichen Nierenkrankheit und habe nur noch weniger als 18 Monate zu leben. Madoff hatte sich in elf Anklagepunkten schuldig bekannt, darunter Betrug und Geldwäsche. Er hatte Investoren über Jahrzehnte vermeintliche Traumgewinne mit dem Geld neuer Anleger bezahlt. Als der Schwindel aufflog, verloren viele ihre kompletten Ersparnisse.