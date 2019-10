Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Macron schlägt Breton als EU-Kommissar vor (7.32 Uhr)

Proteste in Chile gehen weiter (6.13 Uhr)

Amri soll Merkels Wohnhaus fotografiert haben (6.06 Uhr)

Waldbrandgefahr: Teile Kaliforniens ohne Strom (4.24 Uhr)

England: Wohnungen nach Leichenfund durchsucht (4.04 Uhr)

Russische Agentin wird aus US-Haft entlassen (1.52 Uhr)

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 7.32 Uhr: Macron schlägt Ex-Wirtschaftsminister Breton als EU-Kommissar vor +++

Nach dem Scheitern seiner EU-Kommissionskandidatin Sylvie Goulard hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den ehemaligen französischen Wirtschaftsminister Thierry Breton als EU-Kommissar für Industrie und Binnenmarkt vorgeschlagen. Macron habe der künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den "Vorschlag zur Ernennung von Thierry Breton als Mitglied der EU-Kommission übermittelt", teilte der Elysée-Palast mit. Breton ist derzeit Geschäftsführer des französischen IT-Unternehmens Atos.

+++ 7.20 Uhr: Fifa investiert eine Milliarde Dollar in den Frauenfußball +++

Der Fußball-Weltverband Fifa investiert in den kommenden vier Jahren eine Milliarde Dollar in den Frauenfußball. Das teilte Fifa-Präsident Gianni Infantino nach einer Sitzung des Councils in Shanghai mit. Damit verdoppelt die Fifa das Budget. "Die Frauen-WM in Frankreich hat das nächste Level erreicht. Darauf müssen wir aufbauen", sagte Infantino. Das Turnier im Sommer dieses Jahres hatte sich weltweit als großer Erfolg erwiesen. Den Titel hatte sich das US-Team geholt.

+++ 7.07 Uhr: Lambrecht will Netzwerkdurchsuchungsgesetz verschärfen +++

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat im Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus ihre Forderung nach einer Verschärfung des Netzwerkdurchsuchungsgesetzes bekräftigt. "Meinungsfreiheit endet da, wo das Strafrecht beginnt", sagte die SPD-Politikerin der "Passauer Neuen Presse". Die Justizministerin will die Betreiber von Internet-Plattformen verpflichten, "den Ermittlungsbehörden Morddrohungen und Volksverhetzung zu melden und die IP-Adressen mitzuteilen". Bereits jetzt seien die Betreiber von Internet-Plattformen verpflichtet, strafbare Inhalte zu sperren und zu löschen. Dies solle zu einer Meldepflicht ausgeweitet werden.

+++ 6.13 Uhr: Proteste in Chile gehen trotz Zusagen von Präsident Piñera weiter +++

In Chile halten die sozialen Protesten ungeachtet der Zusagen von Präsident Sebastián Piñera an. In der Hauptstadt Santiago de Chile und in weiteren Städten gingen tausende Menschen auf die Straße. An einem zentralen Platz der Hauptstadt lieferten sich Demonstranten Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften, in der Hafenstadt Valparaíso kam es zu Plünderungen. Außerdem begann ein zweitägiger Generalstreik, zu dem Gewerkschaften und Sozialverbände aufgerufen haben. Piñera hatte angesichts der Unruhen am Dienstagabend eine Reihe sozialer Maßnahmen angekündigt, unter anderem eine Anhebung von Mindestlohn und Mindestrente und ein Einfrieren der Strompreise.

+++ 6.06 Uhr: Breitscheidplatz-Attentäter soll Merkels Wohnhaus fotografiert haben +++

Der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, hat im Vorfeld seines Anschlags womöglich auch den Wohnsitz von Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgekundschaftet. Dem ARD-Magazin Kontraste und rbb24-Recherche liegen nach eigenen Angaben Fotos vor, die das Bundeskriminalamt auf Amris Handy sichergestellt hat. Darunter sei auch ein Foto, das den Terroristen vor dem Wohnhaus von Angela Merkel zeige. Zahlreiche andere Aufnahmen habe Amri am selben Tag in der Umgebung des Berliner Doms gemacht. Nach Einschätzung des BKA können diese Fotos dazu gedient haben, mögliche Anschlagsziele auszukundschaften. Die Fotos entstanden am 23. Oktober 2016, knapp sieben Wochen vor dem Weihnachtsmarkt-Attentat.

+++ 5.22 Uhr: Stiftung Patientenschutz warnt vor steigenden Kosten fürs Pflegeheim +++

Unmittelbar vor dem erwarteten Beschluss eines Gesetzes für höhere Pflegelöhne hat die Deutsche Stiftung Patientenschutz vor Mehrkosten zulasten von Pflegebedürftigen gewarnt. "Ohne Zweifel braucht es höhere Löhne in der Altenpflege", sagte Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist gut, dass hierzu nun endlich ein Gesetz kommt." Doch die Lohnsteigerungen bezahlten allein die Pflegebedürftigen.Brysch forderte, dass die Pflegeversicherung künftig die gesamten Pflegekosten übernehmen müsse. Heute will der Bundestag ein Gesetz beschließen, das höhere Löhne in der Pflegebranche entweder über einen Tarifvertrag oder Mindestlöhne bringen soll.

+++ 4.24 Uhr: Wegen Waldbrandgefahr: Strom in Teilen Kaliforniens wieder abgeschaltet +++

Zum zweiten Mal in diesem Monat schaltet der US-Energieversorger Pacific Gas & Electric in Teilen von Nordkalifornien den Strom ab. Bis zu 179.000 Kunden in 17 Bezirken des Westküstenstaates könnten in den nächsten Tagen davon betroffen sein, wie das Unternehmen mitteilte. PG&E bezeichnet den Schritt als Vorsichtsmaßnahme wegen einer erhöhten Waldbrandgefahr bei starken Winden und Trockenheit, die bis Freitag vorhergesagt wurden.

Vor zwei Wochen hatten war der Strom für mehr als 700.000 Kunden abgeschaltet worden. In zahlreichen Regionen, auch in Ballungsräumen um San Francisco, saßen Menschen im Dunkeln. Geschäfte und Schulen blieben geschlossen, Ampelanlagen fielen aus. Der verheerende Waldbrand in der nordkalifornischen Ortschaft Paradise, der vergangenen November 85 Menschen das Leben kostete, soll durch defekte Stromleitungen ausgelöst worden sein.





+++ 4.04 Uhr: Wohnungsdurchsuchungen nach Leichenfund in England +++

Nach dem grausigen Fund von 39 Leichen in einem Lkw-Sattelauflieger nahe London werden immer neue Details zu den Ermittlungen bekannt. Britischen Medienberichten zufolge wurden in der Nacht zwei Wohnungen in Nordirland durchsucht - dem Herkunftsland des festgenommenen Lkw-Fahrers. Von einem Zusammenhang mit dem Fall sei stark auszugehen, hieß es. Demnach könnten die Menschen im Laderaum erfroren sein, da es sich bei dem Anhänger um einen Kühlcontainer handelte.

Die Umstände deuten stark darauf hin, dass es sich bei den noch nicht identifizierten Toten - laut Polizei handelt es sich um 38 Erwachsene und einen Teenager - um ins Land geschleuste Migranten handeln dürfte. Offiziell bestätigt ist das bislang aber ebenso wenig wie die Todesursache. Unklar ist auch, ob der Lkw-Fahrer wusste, dass sich die Menschen in dem weißen Container befanden. Der 25-Jährige steht unter Mordverdacht.





+++ 2.49 Uhr: Gute Quartalszahlen bescheren Tesla-Aktie Höhenflug +++

Gute Quartalszahlen und Neuigkeiten aus China haben der Aktie des Elektroautobauers Tesla einen Höhenflug beschwert. Der Aktienkurs stieg am Mittwoch im Handel nach Börsenschluss um teilweise bis zu 15 Prozent. Zuvor hatte Tesla für das dritte Quartal des Jahres einen Gewinn von 143 Millionen Dollar und einen Umsatz von 5,4 Milliarden Dollar vermeldet. Analysten hatten mit einem Verlust gerechnet. Tesla gab zudem den Start der Produktion in seiner neuen Fabrik in China bekannt. In der sogenannten Gigafactory in Shanghai würden "auf Versuchsbasis" Fahrzeuge gebaut. Mit dem Werk will der Elektroautobauer seine Produktionskapazitäten deutlich erhöhen.

+++ 1.52 Uhr: Russische Agentin Maria Butina wird aus US-Haft entlassen +++

Die in den USA wegen Agententätigkeit verurteilte Russin Maria Butina soll am Freitag aus dem Gefängnis entlassen werden. Nach Angaben ihres Anwalts will die 30-Jährige, die konservative Kreise in den USA unterwandert haben soll, dann nach Russland zurückkehren. Butina hatte sich im Dezember 2018 schuldig bekannt, als illegaler, nicht registrierter Agent gearbeitet zu haben, obwohl sie keine direkten Verbindungen zu russischen Geheimdiensten hatte. Sie wurde im April zu 18 Monaten Haft verurteilt. Angerechnet wurde ihr die Zeit, die sie nach ihrer Festnahme im Juli 2018 in Haft gesessen hatte - deswegen kommt sie nun frei. Butina hatte enge Kontakte zur US-Waffenlobby NRA geknüpft und auch in hochrangigen Kreisen der Republikanischen Partei von Präsident Donald Trump verkehrt.

+++ 0.42 Uhr: Erdölkonzerne zahlten seit 2010 250 Millionen Euro für EU-Lobbyarbeit +++

Die fünf größten Erdölkonzerne oder Branchenverbände haben einer Untersuchung zufolge seit 2010 mehr als 250 Millionen Euro für Lobbyarbeit bei der Europäischen Union ausgegeben. BP, Chevron, ExxonMobil, Shell und Total hätten in diesem Zeitraum 123,3 Millionen Euro in Lobbytätigkeiten investiert, heißt es in einem Bericht der Umweltschutzgruppen Greenpeace, Food and Water Europe, Friends of the Earth Europe und dem Corporate Europe Observatory. Erdöl- und Erdgas-Branchenverbände hätten zwischen 2010 und 2018 weitere 128 Millionen Euro ausgegeben. Seit dem Amtsantritt des scheidenden EU-Kommissars Jean-Claude Juncker im Jahr 2014 hatten Erdöl-Lobbyisten demnach mindestens 327 Treffen mit Vertretern der EU-Kommission. Das entspräche mehr als einer Sitzung pro Woche.

+++ 0.04 Uhr: Zwei Drittel der Altenpflegehelfer unter Niedriglohnschwelle +++

Knapp zwei Drittel der vollzeitbeschäftigten Altenpflegehelfer in Deutschland liegen offenbar unter der Niedriglohnschwelle von 2203 Euro brutto im Monat. 2ß18 hätten auch 14,1 Prozent der vollzeitbeschäftigten Altenpflege-Fachkräfte nur Gehälter unterhalb der Niedriglohnschwelle bezogen, berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf eine Daten-Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit (BA) für die Linksfraktion im Bundestag. Diese Schwelle liegt bei 60 Prozent des durchschnittlichen Bruttomonatseinkommens und betrug im vergangenen Jahr 2203 Euro pro Monat. Den BA-Daten zufolge ist der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten im Altenpflegebereich bei Vollzeitkräften insgesamt von 37,2 Prozent im Jahr 2012 auf 30,1 Prozent im vergangenen Jahr gesunken. In absoluten Zahlen stagnierte die Zahl aber bei 60.000 Pflegekräften. Vor allem bei den Pflegehelfern ging der Anteil derer, die unterhalb der Niedriglohnschwelle liegen, seit 2012 nur geringfügig zurück.