+++ 18.13 Uhr: Militäreinsatz zur Brandbekämpfung im Amazonasgebiet läuft an +++

Angesichts der verheerenden Waldbrände im Amazonasgebiet setzt die brasilianische Regierung nun Soldaten bei den Löscharbeiten und der Verfolgung von Brandstiftern ein. Der Militäreinsatz begann im Bundesstaat Rondônia, wie Verteidigungsminister Fernando Azevedo e Silva mitteilte. Insgesamt stünden in der Region 44.000 Soldaten zur Verfügung. Bislang haben vier Bundesstaaten die Unterstützung der Streitkräfte angefordert. Präsident Jair Bolsonaro hatte den Einsatz des Militärs zuvor per Dekret erlaubt.

+++ 17.35 Uhr: Prinz Andrew: Ich habe nichts vom illegalem Verhalten Epsteins gewusst +++

Der britische Prinz Andrew hat erneut bekräftigt, nichts von den illegalen Machenschaften des verstorbenen Sexualverbrechers Jeffrey Epstein gewusst zu haben. Zu "keinem Zeitpunkt" während seiner Freundschaft zu Epstein habe er "irgendein Verhalten jener Art, das zu seiner Verhaftung führte" beobachtet, erklärte der zweitälteste Sohn von Königin Elizabeth II. Es sei jedoch ein Fehler gewesen, Epstein auch "nach seiner Freilassung 2010 zu treffen".

+++ 17.08 Uhr: Russland testet bei Trainingseinheit Raketen im Polarmeer +++

Russland hat im Nordpolarmeer und in der Barentssee den Einsatz von Raketen getestet. Die Raketen seien bei der Trainingseinheit von zwei Atom-U-Booten abgefeuert worden, teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau mit. Sie hätten ihre Ziele im nordrussischen Archangelsk und auf der Halbinsel Kamtschatka im Fernen Osten des Landes erfolgreich getroffen, hieß es. Es handelt sich dabei um Raketentypen, die bereits seit vielen Jahren getestet werden.

Erst Anfang August war bei einem russischen Test eine Rakete nahe Archangelsk explodiert. Mindestens sieben Menschen kamen dabei ums Leben. In der Region wurde kurzzeitig eine erhöhte radioaktive Strahlung gemessen. Details sind nicht bekannt. Der Kreml beschwichtigte, dass es keine Bedrohung für die Bevölkerung gebe. US-Spezialisten vermuteten, dass Russland in dem Hafen an einer neuen atomar betriebenen Rakete arbeitet.

+++ 16.46 Uhr: Schleuser-Auto mit Flüchtlingen verunglückt - ein Toter +++

In Nordmazedonien ist ein Auto mit 13 Flüchtlingen an Bord verunglückt. Ein Migrant sei gestorben, die anderen seien bei dem Unfall am späten Freitagabend teils schwer verletzt worden, berichtete der Sender Sitel TV. Der völlig überfüllte Wagen - dem Bericht nach eine Limousine - rammte laut Polizei einen Lastwagen und anschließend ein weiteres Auto nahe der im Süden gelegenen Stadt Kavadarci. Der Fahrer flüchtete nach dem Unfall. Bei dem Unfalltoten handelte es sich den Angaben nach um einen 20-jährigen Bangladescher.

+++ 14.39 Uhr: Spaniens Ex-König Juan Carlos wieder im Krankenhaus +++

Der spanische Altkönig Juan Carlos ist wegen einer geplanten Operation am Herzen in einem Madrider Krankenhaus. Es handelt sich um den insgesamt 17. chirurgischen Eingriff für den Bourbonen. Zuletzt war ihm eine Hautverletzung an der linken Wange entfernt worden, wie das Königshaus im April mitgeteilt hatte. Im April 2018 war dem Vater von König Felipe VI. (51) eine Prothese im rechten Knie ersetzt worden. Der 81-Jährige grüßte bei seiner Ankunft an der Klinik Quirón de Pozuelo de Alarcón die anwesenden Journalisten und sagte: "Wir sehen uns, wenn ich wieder herauskomme."

+++ 13.55 Uhr: Neue Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei in Hongkong +++

Bei neuen Protesten in Hongkong haben sich Demonstranten und Polizei Auseinandersetzungen geliefert. Die Sicherheitskräfte gingen am Samstag mit Tränengas und Schlagstöcken gegen Teilnehmer einer Demonstration im Industriebezirk Kwun Tong vor. Mehrere Demonstranten wurden demnach festgenommen. Zuvor hatten die Sicherheitskräfte den mehrere tausend Teilnehmer zählenden Protestzug in der Nähe einer Polizeiwache gestoppt. Radikale Demonstranten hatten daraufhin Barrikaden errichtet und die Polizisten mit Gegenständen beworfen.

+++ Größter Doppeldecker der Welt macht Bruchlandung +++

Bei der Landung auf dem Flughafen Gmunden-Laakirchen in Oberösterreich ist ein historisches Flugzeug verunglückt. Bei der Maschine vom Typ Antonov 2 brach das Fahrwerk ab. Der einmotorige Doppeldecker schlitterte daher über eine angrenzende Wiese. Die Insassen konnten des Flugzeug selbstständig verlassen, verletzt wurde niemand. Bei der An-2 handelt es sich um den größten einmotorigen Doppeldecker der Welt mit 18 Metern Spannweite, von dem seit 1948 18.000 Exemplare gebaut wurden.

+++ 10.15 Uhr: Drei junge Deutsche vor G7-Gipfel in Frankreich verurteilt +++

Unmittelbar vor dem Gipfel der großen Industriestaaten (G7) hat ein Gericht im südfranzösischen Bayonne drei junge Deutsche zu Gefängnisstrafen von bis zu drei Monaten verurteilt. Den drei Deutschen im Alter von 18 bis 22 Jahren wird vorgeworfen, in einer Gruppe Gewalttätigkeiten vorbereitet zu haben. Sie waren bereits am Mittwoch bei einer Autobahnkontrolle festgenommen worden und stammen aus der Gegend von Nürnberg.

Bayonne ist die Nachbarstadt von Biarritz, wo der Gipfel am Samstagabend beginnen soll. Die Behörden hatten vor dem Treffen gewarnt, dass Ausschreitungen von Demonstranten am Rande des Toptreffens nicht hingenommen werden sollen. Das dreitägige Topereignis wird von über 13 000 Einsatzkräften geschützt.

+++ 8.50 Uhr: Bolsonaro schickt Armee zur Bekämpfung von Waldbränden +++

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat die Entsendung von Soldaten zum Kampf gegen die verheerenden Waldbrände im Amazonasgebiet angeordnet. Bolsonaro erließ ein Dekret, das den Einsatz von Truppen zur Verhinderung und Bestrafung von "Umweltdelikten" und zum Kampf gegen die Flammen regelt. Schwere Waldbrände im Amazonas-Regenwald hatten zuvor weltweit Sorge und Empörung über das Nichteinschreiten der brasilianischen Regierung ausgelöst.

Das brasilianische Weltraumforschungsinstitut INPE hatte Anfang der Woche alarmierende Zahlen und Satellitenbilder von Waldbränden am Amazonas veröffentlicht. Demnach gab es in Brasilien seit Jahresbeginn bereits mehr als 76.000 Waldbrände - ein Zuwachs von 84 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Hauptgrund ist die Waldrodung.

+++ 8.45 Uhr: Nordkorea setzt Raketentests fort +++

Unmittelbar vor Beginn des G7-Gipfels im französischen Biarritz zu verschiedenen Krisen und Konflikten in der Welt hat Nordkorea erneut Raketen getestet. Das Militär des international isolierten Landes habe am Samstagmorgen (Ortszeit) zwei Raketen von der östlichen Stadt Sondok aus abgefeuert, teilte der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte mit. Die Raketen seien etwa 380 Kilometer in Richtung offenes Meer geflogen. Es habe sich vermutlich erneut um zwei ballistische Kurzstreckenraketen gehandelt - und damit um den siebten Test dieser Art seit Ende Juli.

+++ 7.50 Uhr: Brauerei-Verband fordert Pfandverdopplung für Bierflaschen +++

Der Brauerei-Verband fordert eine deutschlandweit einheitliche Pfanderhöhung für Bierflaschen auf mindestens 15 Cent. Derzeit liegt das Pfand für eine normale Bierflasche bei 8 Cent. Für Bügelflaschen sollte das Pfand von bisher 15 Cent auf 25 Cent steigen, wie Roland Demleitner, Geschäftsführer des Verbands Private Brauereien Deutschland, sagte.

Seit Jahresbeginn liefen Gespräche zwischen Brauereiverbänden und Handel in ganz Deutschland, um das Pfand für Bierflaschen und -kästen einheitlich anzuheben. Wenn es bis Ende des Jahres keine bundesweite Einigung gebe, werde das deutsche Pfandsystem zersplittern, warnte Demleitner. Für das Geld lohne es sich für Viele nicht, Leergut wieder an die Brauereien zurückzugeben.