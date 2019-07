Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Angriff auf Oberbürgermeister: Polizei sucht Täter (8.56 Uhr)

Sechsjährige von Golfball des Vaters tödlich verletzt (8.01 Uhr)

Getötete 18-Jährige in Halle: Mann festgenommen (7.33 Uhr)

Temperaturrekord in nördlichster Siedlung (6.03 Uhr)

Neue Stimme für Bahn-Ansagen gefunden (5.08 Uhr)



Die Nachrichten des Tages:

+++ 8.56 Uhr: Angriff auf Oberbürgermeister von Hockenheim: Polizei ermittelt mit Hochdruck +++

Nach dem gewaltsamen Angriff auf den Oberbürgermeister von Hockenheim, Dieter Gummer (SPD), ermittelt die Polizei "mit Hochdruck". Ermittelt werde "in alle Richtungen", sagte eine Sprecherin der Beamten in Ludwigshafen. "Wir können keinen Sachverhalt ausschließen." Ziel sei es, "schnell konkrete Ergebnisse zu erzielen".

Der 67-jährige Gummer war am Montagabend vor seinem Privathaus im rheinland-pfälzischen Böhl-Iggelheim von einem Unbekannten niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der etwa 40 Jahre alte Tatverdächtige verließ nach der Attacke zu Fuß den Tatort. Er wird als dunkelhäutig und schlank beschrieben. Laut Polizei sprach er Deutsch mit leichtem Akzent. Das Motiv für den Angriff ist unklar.

+++ 8.36 Uhr: Militärrat und Protestbewegung im Sudan unterzeichnen Einigung +++

Sudans regierender Militärrat und die Protestbewegung haben ein Abkommen für die Bildung einer Übergangsregierung unterzeichnet, wie AFP-Reporter berichten. Der Einigung gingen monatelange Unruhen mit mehr als hundert Todesopfern voraus. Im Sudan hatte nach dem Sturz des langjährigen Staatschefs Omar al-Baschir im April ein Militärrat die Führung übernommen, der sich zunächst weigerte, die Macht an eine zivile Regierung zu übergeben.

+++ 8.31 Uhr: Schäfer-Gümbel verteidigt SPD-Nein bei Wahl von der Leyens +++

Der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel hat die Ablehnung der SPD von Ursula von der Leyen bei der Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin verteidigt. Die SPD habe es nicht für klug gehalten, das Spitzenkandidatenprinzip, "eines der zentralen Versprechen" vor der Wahl, "einfach beiseite zu schieben", sagte Schäfer-Gümbel im ZDF-"Morgenmagazin". In der Partei sei eine deutliche Mehrheit der Auffassung gewesen, "dass es nicht klug ist, weil es uns auf der langen Linie, spätestens bei der Europawahl einholen wird". Schäfer-Gümbel betonte aber auch, dass die Sozialdemokraten zur Zusammenarbeit mit von der Leyen bereit seien.

+++ 8.14 Uhr: Europäische Pkw-Neuzulassungen gehen wieder deutlich zurück +++

Der europäische Automarkt hat im Juni wieder einen deutlichen Rückschlag erlitten. In der EU wurden 1,45 Millionen Pkw neu zugelassen, das waren 7,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie der europäische Branchenverband Acea in Brüssel mitteilte. Zum großen Teil sei das Minus auf einen Kalendereffekt zurückzuführen, hieß es vom Verband. Im Juni habe es durchschnittlich nur 19 Verkaufstage gegeben, vergangenes Jahr waren es demnach zwei Tage mehr. Aber auch im bisherigen Jahresverlauf steht nach dem ersten Halbjahr ein Minus von 3,1 Prozent zu Buche.

+++ 8.01 Uhr: Sechsjährige von Golfball des Vaters getroffen und tödlich verletzt +++

Auf einem Golfplatz in Orem südlich von Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah ist eine Sechsjährige am Montag von einem Golfball ihres Vaters getroffen worden und an den dabei erlittenen Verletzungen gestorben. Das Mädchen saß knapp 20 Meter entfernt in einem Golfwagen, als der Ball ihren Hinterkopf traf, wie ein Polizeisprecher Medienberichten zufolge mitteilte. Der Golfwagen habe weder direkt vor noch direkt hinter dem Vater gestanden, als dieser den Ball schlug, sondern seitlich von ihm. Das Mädchen sei schwer verletzt zunächst in ein örtliches Krankenhaus gebracht und dann im Hubschrauber in eine Kinderklinik geflogen worden, später jedoch gestorben.

Die Polizei gehe von einem tragischen Unfall aus, hieß es. Die Sechsjährige habe ihren Vater oft zum Golfen begleitet, sagte ihr Onkel nach Angaben der Zeitung "Deseret News": "Sie liebte es und hat immer viel Spaß dabei gehabt."

+++ 7.40 Uhr: Brinkhaus kritisiert SPD wegen Ablehnung von der Leyens +++

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat nach der Wahl von Ursula von der Leyen zur künftigen EU-Kommissionspräsidentin Kritik an der SPD geübt. "Das muss die SPD erstmal erklären", sagte Brinkhaus im ZDF-"Morgenmagazin" angesichts der Weigerung des Koalitionspartners, von der Leyen zu unterstützen. "Da gibt es noch einigen Klärungsbedarf", betonte Brinkhaus und kündigte Gespräche mit dem Koalitionspartner an. "Aber wir müssen natürlich auch nach vorne schauen, weil wir als Koalition noch wichtige Aufgaben vor uns haben gerade im Herbst."

Die SPD-Europaabgeordneten hatten sich vor der gestrigen Wahl auf eine Ablehnung von der Leyens festgelegt, unter anderem weil die Christdemokratin nicht als Spitzenkandidatin bei der Europawahl angetreten war. Trotz des Widerstands der SPD hatte die Führung der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament dann aber eine Wahlempfehlung für von der Leyen abgegeben.

+++ 7.33 Uhr: Getötete 18-Jährige in Halle: Verdächtiger festgenommen +++

Im Fall der gestern in Halle an der Saale getöteten 18-Jährigen ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Bundespolizisten haben den 30 Jahre alten Mann gestern Abend am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main verhaftet, wie die Polizei in Halle heute mitteilte. Zuvor war nach dem Afghanen öffentlich gefahndet worden. Er soll am Vormittag nach Halle überführt werden.

Die 18 Jahre alte Afghanin war gestern Mittag mit schwersten Verletzungen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses gefunden worden. Im Krankenhaus erlag sie am Nachmittag ihren Verletzungen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Mordes eingeleitet, wie die Beamten mitteilten. Zum Motiv machten sie keine Angaben.

+++ 7.04 Uhr: Uber startet in Hamburg +++

Der Fahrdienstvermittler Uber ist nun auch in Hamburg gestartet. Seit heute könnten über die Uber-App Fahrten gebucht werden, teilte der Anbieter mit. Die Hansestadt sei neben Berlin, München, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Köln die sechste Stadt in Deutschland, in der die Dienstleistungen angeboten würden. Hierfür arbeite der Vermittler mit Mietwagenfirmen und Taxi-Betreibern zusammen, sagte ein Sprecher. Ein Grund für den Start ist die Nachfrage: 2018 hätten mehr als 240.000 Menschen in Hamburg versucht, über die App Fahrten in der Hansestadt zu buchen.

Gebucht wird vor Fahrtbeginn zum Festpreis. Er liegt nach Unternehmensangaben rund zehn bis 15 Prozent unter den Taxi-Tarifen. Der Vermittler äußert sich nicht dazu, wie viele Fahrzeuge für ihn im Einsatz sind. Vor Jahren war Uber mit seinem Ursprungsmodell in Hamburg gescheitert, weil damals Privatfahrer zum Einsatz kommen sollten. Das wurde gerichtlich untersagt, um das Personenbeförderungsgesetz mit seinen Auflagen für das Gewerbe weiterhin durchzusetzen.

+++ 6.03 Uhr: Temperaturrekord in nördlichster dauerhaft bewohnter Siedlung gemessen +++

Einen Temperaturrekord hat die nördlichste dauerhaft bewohnte Siedlung der Erde erlebt. Im nordkanadischen Alert, das weniger als 900 Kilometer vom Nordpol entfernt liegt, wurden am Sonntag 21 Grad Celsius gemessen, wie der kanadische Wetterdienst jetzt mitteilte. Das kanadische Umweltministerium sprach von einer wahren "arktischen Hitzewelle". In Alert liegt die Durchschnittstemperatur im Juli für gewöhnlich bei 3,4 Grad. Die jetzt gemessenen 21 Grad seien ein "absoluter Rekord", sagte der Meteorologe Armel Castellan. "Das ist eine ziemlich unglaubliche Statistik. Es ist eines von hunderten Beispielen von Rekorden im Zuge der Erderwärmung." Der bisherige Rekord von 20 Grad in Alert wurde am 8. Juli 1956 gemessen. Seit dem Jahr 2012 wurden an mehreren Tagen Temperaturen zwischen 19 und 20 Grad erreicht.

+++ 5.26 Uhr: Jugendliche schlagen Alarm: Frauen aus verqualmtem Haus gerettet +++

Drei geistesgegenwärtige Jugendliche sind in Rheinland-Pfalz vermutlich zu Lebensrettern geworden. Einer von ihnen bemerkte gestern am späten Abend einen ausgelösten Rauchmelder in einem Haus der Gemeinde Quierschied, wie die Polizei mitteilte. Der 14-Jährige klingelte mehrfach und versuchte, die Hausbewohner zu warnen. Weil ihm niemand öffnete, riefen die Jugendlichen die Feuerwehr. Herbeigeeilte Feuerwehrleute öffneten die Tür mit Gewalt und retteten eine schlafende 61-Jährige aus der bereits verqualmten Wohnung im Obergeschoss. Eine 59 Jahre alte Frau und ihr Hund wurden aus dem Erdgeschoss ins Freie gebracht. Grund für die starke Verqualmung war nach ersten Polizeierkenntnissen angebranntes Essen im Backofen. Die 61-Jährige kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.

+++ 5.15 Uhr: Merkel wird 65 - und leitet ganz normal die Kabinettssitzung +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel feiert heute ihren 65. Geburtstag. Großes Aufheben darum macht die CDU-Politikerin allerdings nicht. Vielmehr will sie wie üblich die Sitzung des Bundeskabinetts leiten. Auf den Tag angesprochen, hatte Merkel vergangene Woche gesagt: "Das bedeutet eben, dass man nicht jünger wird. Aber erfahrener vielleicht."

Merkel ist seit November 2005 Bundeskanzlerin. Zuletzt drehten sich die Schlagzeilen um ihren Gesundheitszustand, nachdem sie dreimal innerhalb von drei Wochen Zitterattacken erlitten hatte - stets bei öffentlichen Terminen im Stehen. Sie sei "fest davon überzeugt, dass ich gut leistungsfähig bin", versicherte sie. Bei Empfängen zweier ausländischer Regierungschefinnen hatte sie zuletzt pragmatisch reagiert - und der Nationalhymne im Sitzen gelauscht.

+++ 5.08 Uhr: Nach aufwendigem Casting: Neue Stimme für Bahn-Ansagen gefunden +++

Seine Stimme wird bald zu den bekanntesten in Deutschland gehören: Heiko Grauel hat sich bei einem Casting der Deutschen Bahn unter Hunderten professionellen Sprechern durchgesetzt. Im Tonstudio hat er in den letzten Wochen mehr als 14.000 Zeilen Text vorgelesen. Aus den Aufnahmen werden nun die automatischen Durchsagen für alle Bahnhöfe bundesweit zusammengebaut. Rund 20 Millionen Reisende und Bahnhofsbesucher zählt die Bahn täglich.

In einigen Monaten werde der 45-Jährige aus Dreieich bei Frankfurt dann das erste Mal an einem Bahnhof zu hören sein, teilte die Bahn mit. Wo genau, werde gerade geprüft. Zum Jahresende soll es dann so weit sein, dass an einigen Bahnhöfen alle Ansagen mit der neuen Stimme erfolgen. Das Unternehmen führt gleichzeitig eine neue Technologie für die automatischen Ansagen ein, die für einen harmonischeren Klang sorgen soll. Grauel arbeitet auch sonst als Sprecher, er leiht unter anderem Werbeclips und Dokumentationen seine Stimme.

+++ 5.05 Uhr: Druck vom Kartellamt: Amazon ändert Geschäftsbedingungen mit Händlern +++

Auf Druck des Bundeskartellamts ändert der Amazon seinen Umgang mit Händlern, die über sogenannte Amazon Marktplätze ihre Produkte verkaufen. Nach Beschwerden solcher Firmen hatten Deutschlands oberste Wettbewerbshüter Ende 2018 ein Missbrauchsverfahren gegen den US-Konzern eingeleitet. Dies werde nun eingestellt, teilte das Bundeskartellamt in Bonn mit. Die Behörde hat wesentliche Änderungen der Geschäftsbedingungen zugunsten der Händler erwirkt. So wurden zum Beispiel Regelungen zur Haftung kaputter Produkte umformuliert, die bisher zulasten der Händler gingen - künftig sind sie ausbalancierter.

Die Änderungen werden zum 16. August wirksam. Für den Privatkunden ändert sich nichts, die global gültigen Änderungen betreffen nur das Binnenverhältnis zwischen Amazon und den sogenannten Dritthändlern.

+++ 4.46 Uhr: Frittierte Zutat soll mysteriöse Brände in US-Sushi-Restaurants ausgelöst haben +++

Eine frittierte Zutat soll der Auslöser für mysteriöse Brände in Sushi-Restaurants in den USA sein. Die Feuerwehr der Stadt Madison im Bundesstaat Wisconsin mahnte nun Vorsicht bei der Zubereitung des Tempura-ähnlichen Teigs an, der wegen seiner knusprigen Konsistenz "crunch" oder "crunchy" genannt wird. Dabei wird ein Teig aus Mehl und Wasser in Öl frittiert und dann zum Abkühlen in ein Gefäß gegeben. Wenn die Hitze beim Abkühlen nicht entweichen kann, droht allerdings ein Feuer: Speiseöle wie Sojaöl und Rapsöl könnten sich unter bestimmten Voraussetzungen selbst erhitzen und dann entzünden, warnte die Feuerwehr.

Die Feuerwehr von Madison hatte zwei Brände in japanischen Restaurants in der Stadt untersucht, bei denen ein Sachschaden von mindestens 575.000 Dollar entstanden war. Die Behörden bringen zudem mindestens fünf weitere Brände mit der Zubereitung von "crunch" in Verbindung. Die Feuerwehr empfiehlt nun, den frittierten Teig zum Abkühlen auf einer flachen Oberfläche wie einem Backblech auszubreiten, damit die Hitze entweichen kann.

+++ 3.29 Uhr: Perus Ex-Präsident Toledo wegen Korruptionsvorwürfen in den USA festgenommen +++

Wegen Korruptionsvorwürfen ist der frühere peruanische Präsident Alejandro Toledo in den USA festgenommen worden. Das US-Justizministerium erklärte, damit sei auf ein Auslieferungsgesuch der peruanischen Regierung reagiert worden. Toledo wird in seiner Heimat vorgeworfen, vom brasilianischen Baukonzern Odebrecht Bestechungsgelder in Höhe von 20 Millionen Dollar erhalten zu haben. Im Gegenzug soll der Präsident der Jahre 2001 bis 2006 dem Unternehmen den Auftrag für den Bau einer Schnellstraße zwischen Peru und Brasilien verschafft haben.

Der in Kalifornien lebende Ex-Staatschef weist die Vorwürfe zurück. Das Auslieferungsverfahren gegen den 73-Jährigen könnte Monate dauern. Odebrecht soll in einer ganzen Reihe lateinamerikanischer Staaten Politiker bestochen haben, um an lukrative öffentliche Aufträge zu kommen.

+++ 2.12 Uhr: Klage gegen Beschränkung des Asylrechts in den USA eingereicht +++

In den USA haben mehrere Menschenrechtsorganisationen bei einem Gericht im Bundesstaat Kalifornien Klage gegen die Verschärfung des Asylrechts eingereicht. In der Klageschrift argumentieren die American Civil Liberties Union und weitere Gruppen, mit den neuen Regeln werde faktisch das Asylrecht für alle jene abgeschafft, die auf ihrem Weg in die USA durch ein anderes Land gereist seien. Das Vorgehen sei ein "illegaler" Versuch, an der Grenze zu Mexiko das US-Asylsystem bedeutsam einzuschränken oder gar komplett abzuschaffen.

Die US-Regierung hatte am Montag angekündigt, dass an der Grenze zu Mexiko Asylanträge abgelehnt werden sollen, wenn die Migranten auf ihrem Weg nicht zuvor in einem anderen Land den Flüchtlingsstatus beantragt haben.

+++ 1.48 Uhr: Partielle Mondfinsternis über Deutschland +++

In der Nacht konnten Beobachter in Deutschland eine partielle Mondfinsternis betrachten. Für etwa drei Stunden lagen Teile des Erdtrabanten im Kernschatten der Erde. Der Mond schimmerte dadurch in orangenen bis rostroten Tönen. Fast zwei Drittel des Mondes lagen dabei im Schatten.

Eine Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond geben. Die von der Sonne angestrahlte Erde wirft wie ein Sonnenschirm einen Schatten in den Weltraum. Wenn der Mond dann durch diesen Schatten läuft, sieht man eine Mondfinsternis. Steht der Trabant im vollen Umfang in diesem Schatten, spricht man von einer totalen Finsternis. Vergangene Nacht war dies nicht der Fall, deshalb spricht man auch nur von einer partiellen Mondfinsternis.

+++ 1.42 Uhr: R. Kelly bleibt vorerst weiter in Haft +++

Der wegen Missbrauchs- und Kinderpornographie-Vorwürfen festgenommene US-Sänger R. Kelly bleibt vorerst weiter in Haft. Ein Richter in Chicago lehnte es ab, den Musiker gegen Kaution auf freien Fuß zu setzen. Der 52-jährige R&B-Star selbst wies die neuen Vorwürfe gegen ihn vor Gericht zurück und plädiert in allen 13 Punkten auf nicht schuldig.

Der in den 90er-Jahren durch den Hit "I Believe I Can Fly" weltberühmt gewordene Musiker war vergangene Woche festgenommen worden. Die US-Justiz wirft ihm unter anderem vor, Sex mit fünf Minderjährigen gehabt, dies teilweise gefilmt und Beweise versteckt zu haben.

+++ 1.05 Uhr: Scheuer für härteres Durchgreifen bei Verstößen mit E-Rollern +++

Nach zahlreichen Berichten über Unfälle mit Elektrorollern und alkoholisierte Fahrer ruft Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zu härterem Durchgreifen auf. In einem Brief an den Präsidenten des Deutschen Städtetags, den Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), aus dem die Zeitungen der Funke-Mediengruppe zitieren, bittet Scheuer die Kommunen, die Möglichkeiten der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung "für eine sichere und sachgemäße Nutzung in vollem Rahmen auszuschöpfen". Der Minister verweise dabei auf die vorgesehenen Sanktionsmöglichkeiten für Verstöße wie die Mitnahme von weiteren Menschen auf dem Trittbrett oder die Nutzung von nicht zulässigen Flächen wie Gehwegen und Fußgängerzonen.

"Die sonstigen Grundregeln des Straßenverkehrs gelten selbstverständlich ebenfalls für Elektrokleinstfahrzeuge", zitiert die Mediengruppe Scheuer. Das bedeute insbesondere, dass die Bußgeld- und Strafvorschriften über das Führen eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss auch bei E-Rollern anzuwenden seien.

+++ 1.02 Uhr: US-Repräsentantenhaus verurteilt "rassistische Kommentare" Trumps +++

Das von den Demokraten kontrollierte US-Repräsentantenhaus hat die als rassistisch kritisierten Attacken von Präsident Donald Trump gegen vier demokratische Abgeordnete verurteilt. 240 Abgeordnete stimmten für eine entsprechende Resolution, darunter vier Republikaner, 187 votierten dagegen. In der nicht bindenden Resolution heißt es, Trumps "rassistische Bemerkungen" hätten Hass auf Menschen mit ausländischen Wurzeln und anderer Hautfarbe legitimiert und verstärkt.

Trump hatte am Sonntag in einem Tweet mehrere Demokratinnen dazu aufgefordert, in ihre vermeintlichen Heimatländer zurückzugehen und die Probleme dort zu lösen, statt den USA gute Ratschläge zu geben. Seither legte er mehrfach nach. Trump hatte in der Nachricht keine Namen genannt, spielte aber unmissverständlich auf vier demokratische Abgeordnete mit Migrationshintergrund an: Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib und Ayanna Pressley. Sie sind alle amerikanische Staatsbürger, drei von ihnen wurden in den USA geboren.

+++ 0.42 Uhr: USA verhängen Sanktionen gegen Militärs in Myanmar +++

Die US-Regierung hat wegen der gewaltsamen Unterdrückung der muslimischen Rohingya-Minderheit in Myanmar Sanktionen gegen hochrangige Militärs in dem südostasiatischen Land verhängt. Die Maßnahmen richten sich gegen Militärchef Min Aung Hlaing, seinen Stellvertreter, zwei Kommandeure sowie deren Familien. US-Außenminister Mike Pompeo erklärte, die Betroffenen seien verantwortlich für schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, darunter außergerichtliche Hinrichtungen im Bundesstaat Rakhine. Die Sanktionen verbieten es ihnen, in die USA zu reisen.

Aus Myanmar (ehemals Birma), wo die große Mehrheit der Bevölkerung buddhistischen Glaubens ist, sind seit August 2017 mehr als 730.000 Muslime ins Nachbarland Bangladesch geflohen. Das Militär und die Regierung der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi stehen wegen der Verfolgung von Rohingya international schwer in der Kritik. Die UN spricht von Völkermord, die US-Regierung von ethnischer Säuberung.