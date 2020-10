US-Vizekandidaten Harris und Pence liefern sich TV-Duell +++ Glimpfliche Bilanz in Mexiko - Hurrikan "Delta" steuert nun auf USA zu +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Aktuelle Top-Meldung:

Seehofer zum Migrationspaket: Keine Sonderlasten für Deutschland

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die neuen Vorschläge der EU-Kommission für eine EU-Reform der Migrations- und Asylpolitik gegen Kritik aus der eigenen Bundestagsfraktion verteidigt. Es sei selbstverständlich, dass eine nationale Regierung sich in den Vorschlägen der Brüsseler Behörde nicht zu hundert Prozent wiederfinde, sagte der CSU-Politiker vor Beratungen mit seinen EU-Amtskollegen. "Aber meine Fraktion wie die ganze Bundesregierung können sich darauf verlassen, dass wir schon darauf achten, dass es hier keine Sonderlasten für die Bundesrepublik Deutschland gibt." Zugleich rief Seehofer zum Kompromiss auf. Er warnte: "Am schlechtesten wäre, wenn wir zu keiner Lösung kommen, und zwar für alle, auch für Deutschland."

+++ Nachrichten zur Coronavirus-Pandemie finden Sie in unserem Corona-Ticker +++

Die Meldungen des Tages:

+++ 12.17 Uhr: Beschwerde gegen Haftentlassung von Markus H. eingelegt +++

Die Bundesanwaltschaft hat Beschwerde gegen die Haftentlassung des im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke mitangeklagten Markus H. eingelegt. Das sagte ein Sprecher der Anklagebehörde der Deutschen-Presse Agentur. Der 5. Strafsenat des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt, an dem der Prozess verhandelt wird, hatte vor einer Woche den Haftbefehl gegen H. aufgehoben.

Der Deutsche, der nach Angaben aus Sicherheitskreisen als rechtsextremer Gefährder eingestuft wird, ist in dem Verfahren wegen Beihilfe angeklagt. Er soll den Hauptangeklagten Stephan Ernst politisch beeinflusst haben. Lübcke war Anfang Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen worden. Die Anklage geht von einem rechtsextremistischen Motiv aus. Das Gericht hatte die Aufhebung des Haftbefehls mit Zweifeln an der Aussage Ernsts begründet, der mehrere Tatversionen geschildert und dabei unterschiedliche Aussagen zur Rolle von H. gemacht hatte. Vor Gericht muss sich H. aber weiterhin verantworten. Der Prozess wird am 20. Oktober fortgesetzt.

+++ 11.53 Uhr: EuGH stärkt Verbraucherin im Streit mit Parship den Rücken +++

In einem Rechtsstreit über hohe Kosten bei Widerruf eines Vertrags der Partnervermittlung Parship hat der Europäische Gerichtshof einer deutschen Verbraucherin den Rücken gestärkt. Die Firma durfte erbrachte Leistungen während der Widerrufsfrist von 14 Tagen nur zeitanteilig in Rechnung stellen und nicht den Großteil des Preises für ein Jahresabo verlangen, wie der EuGH in Luxemburg entschied. Der Fall dürfte wegweisend für Hunderte weitere beim Amtsgericht Hamburg sein. (Rechtssache C-641/19)

Nachdem die EU-Kommission vor zwei Wochen einen neuen Anlauf für die seit Jahren blockierte EU-Asylpolitik vorgelegt hatte, warnte Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) vor Verschlechterungen für Deutschland - etwa weil der Begriff des Familiennachzugs ausgedehnt werden soll. Auch mit Blick auf die sogenannte Sekundärmigration - also das Weiterziehen Schutzsuchender von einem EU-Land ins nächste - würden Deutschlands Interessen nicht hinreichend berücksichtigt. "Natürlich schauen wir auf die Sekundärmigration", sagte Seehofer nun. Dies sei eines der Hauptprobleme. Zudem schaue man darauf, "dass es nicht zu einer unkontrollierten Familienzusammenführung" komme. "Aber deshalb muss man jetzt nicht das ganze Paket in Bausch und Bogen in Frage stellen."

+++ 11.32 Uhr: EU-Kommissarin verspricht härteres Vorgehen gegen Geldwäsche +++

Kommissionsvizepräsidentin Dubravka Suica hat angesichts jüngster Skandale ein härteres Vorgehen gegen Geldwäsche versprochen. Dazu müssten EU- und internationale Behörden effizienter zusammenarbeiten, sagte Suica im Europaparlament in Brüssel. Bestehende Richtlinien müssten außerdem durchgreifender umgesetzt werden. Die EU-Kommission werde dies aktiv verfolgen, betonte Suica. Zudem müssten Aufsichtsbehörden mit ausreichenden Kompetenzen ausgestattet werden, so die EU-Kommissarin.

+++ 11.15 Uhr: Streiks schränken Nahverkehr in NRW und Baden-Württemberg ein +++

Wegen Warnstreiks im Nahverkehr haben Pendler in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Verdi hatte in den beiden Bundesländern zu einem Streik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Busse und Stadtbahnen sollten in den Depots bleiben. Gestreikt werden sollte von Betriebsbeginn bis Betriebsende. S-Bahnen und Regionalzüge waren nicht betroffen.

"Wir haben eine gute Streikbeteiligung", betonte Peter Büddicker, Verdi-Fachbereichsleiter in NRW am Morgen. Er erwarte, dass im Tagesverlauf bis zu 13.000 Kollegen streiken werden - unter anderem in Köln, Dortmund und Düsseldorf. An dem Ausstand in Baden-Württemberg beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben rund 3000 Beschäftigte. Betroffen waren Stuttgart, Heilbronn, Baden-Baden und Karlsruhe. Hintergrund der Warnstreiks ist die Forderung des Verdi-Bundesverbands nach einer bundesweit einheitlichen Tarifregelung für die rund 87.000 Beschäftigten im ÖPNV.

+++ 10.54 Uhr: "Ich bin jetzt tot" – Herbert Feuerstein verfasste eigenen Nachruf +++

Der tote Satiriker Herbert Feuerstein (1937-2020) hat noch zu Lebzeiten "vorsorglich" einen Nachruf auf sich selbst verfasst. Es handelt sich um einen fast zweistündigen Radio-Beitrag, den der WDR nun nach seinem Ableben veröffentlichte. Feuerstein stellt darin gleich zu Beginn klar: "Ich will nicht lange drumherum reden: Ich bin jetzt tot und und sie liebe Hörerinnen und Hörer werden das eines Tages auch sein. Spätestens dann sind wir quitt." Aufgenommen wurde das Band vor etwa fünfeinhalb Jahren. Das verrät Feuerstein am Ende: "Heute ist der 15. Januar 2015. Zugern hätte ich das Sendedatum gewusst... naja, ach vielleicht auch lieber nicht. Aber danke, dass Sie mir noch mal zugehört haben. Tschüss!"

Feuerstein, Humorist und unter anderem Erfinder der Kult-Show "Schmidteinander" war am Dienstag in Erftstadt bei Köln gestorben. Er wurde 83 Jahre alt.

+++ 10.54 Uhr: Niederlage für Google im Urheberrechtsstreit +++

Im Urheberrechtsstreit mit Medien hat der Internetkonzern Google eine Niederlage vor einem französischen Gericht erlitten. Das Pariser Berufungsgericht wies einen Einspruch von Google gegen eine Anordnung der französischen Wettbewerbsbehördeab. Die Kartellwächter hatten den US-Konzern verpflichtet, mit Medienhäusern über eine Vergütung für ihre Inhalte zu verhandeln. Das Urteil könnte Modellcharakter für andere EU-Staaten haben.

Die Kartellwächter hatten Google im April zu Verhandlungen mit Verlagen und Presseagenturen verpflichtet. Dabei geht es um eine Vergütung für das Anzeigen von urheberrechtlich geschützten Medieninhalten, wie sie die EU-Urheberrechtsnovelle von 2019 vorsieht.

+++ 10.50 Uhr: Easyjet muss ersten Jahresverlust der Firmengeschichte verbuchen +++

Die von der Corona-Krise schwer getroffene britische Fluggesellschaft Easyjet muss erstmals in der Unternehmensgeschichte einen Jahresverlust verbuchen. Er werde vor Steuern bei 815 bis 845 Millionen Pfund (930 Millionen Euro) liegen, teilte Easyjet mit. Die Airline war 1995 gegründet worden. Die Zahl der Passagiere sank im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr um 50 Prozent auf 48 Millionen, wie Easyjet weiter mitteilte. Wie andere Fluggesellschaften auch musste die Airline ihren Betrieb im Frühjahr wegen der coronabedingten Beschränkungen ganz einstellen. Sie legte ihre Flotte am 30. März still.

+++ 10.05 Uhr: Verstärkte Streifen nach versuchten Kindesentführungen in Leipzig +++

Als Reaktion auf die versuchten Kindesentführungen in Leipzig sind in dem betroffenen Stadtteil Paunsdorf verstärkt Streifen unterwegs. Dies teilte die Polizei mit. Ein 42 Jahre alter Verdächtiger soll am Dienstagmorgen gleich mehrfach versucht haben, kleine Mädchen zu entführen. Am Mittwoch wurde der Deutsche dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

+++ 9.08 Uhr: Erneut zahlreiche nächtliche Raketenangriffe auf Hauptstadt von Berg-Karabach +++

Die Hauptstadt der selbsternannten Republik Berg-Karabach ist in der Nacht zum Donnerstag erneut Ziel zahlreicher Raketenangriffe gewesen. Die ganze Nacht über ertönten in Stepanakert in regelmäßigen Abständen Alarmsirenen, gefolgt von jeweils drei bis vier Explosionen, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Wie in der Nacht zuvor schlugen die Salven fast stündlich ein. Die Zahl der Opfer und das Ausmaß der Schäden waren zunächst unklar. Welche Waffentypen von den aserbaidschanischen Truppen eingesetzt werden, ist nicht eindeutig zu sagen.

+++ 6.50 Uhr: Glimpfliche Bilanz in Mexiko - Hurrikan "Delta" steuert auf USA zu +++

Hurrikan "Delta" ist über Mexikos Yucatán-Halbinsel hinweggezogen und bewegt sich auf die USA zu. Er schwächte sich am Mittwoch (Ortszeit) zu einem Hurrikan der Kategorie eins ab, wird nach Angaben des Nationalen Hurrikanzentrums der USA aber voraussichtlich wieder an Kraft gewinnen, wenn er am Donnerstag über den Golf von Mexiko zieht. Die US-Küste im Norden des Golfs erreicht der Sturm laut Vorhersage am Freitag.

Heftiger Streit über die Corona-Pandemie, aber auch betonte Höflichkeit haben das Fernsehduell der US-Vizepräsidentschaftskandidaten Mike Pence und Kamala Harris geprägt. Der republikanische Vizepräsident und die demokratische Senatorin zeigten sich um einen deutlichen Kontrast zur chaotischen ersten Debatte zwischen Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden bemüht. Inhaltlich ging es aber knapp vier Wochen vor der Präsidentschaftswahl hart zur Sache.

+++ 6 Uhr: Länder wollen Flüchtlingsaufnahme notfalls vor Gericht erstreiten +++

Politiker von Grünen, Linkspartei und SPD wollen die Aufnahme von mehr Schutzsuchenden aus Griechenland über sogenannte Landesaufnahmeprogramme notfalls vor Gericht durchsetzen. In einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Erklärung, die unter anderem der Berliner SPD-Landesvorstand, die Linksfraktion im Thüringer Landtag und der Landesvorstand der Grünen in Bremen unterzeichneten, heißt es: "Auch der Klageweg muss beschritten werden."

+++ 4 Uhr: Nordzypern öffnet seit Jahrzehnten abgesperrte Stadt Varosha +++

Die türkische Republik Nordzypern öffnet für die Öffentlichkeit eine seit Jahrzehnten abgeriegelte Stadt, welche die griechischen Zyprer für sich beanspruchen. Die türkische Armee hatte den einst beliebten Badeort Varosha abgesperrt, nachdem die griechischen Zyprer wegen des türkischen Einmarsches in Nordzypern 1974 von dort geflohen waren. Der Schritt könnte die Spannungen zwischen der Türkei und Zypern sowie Griechenland weiter verstärken, nachdem zuletzt der Konflikt um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer eskaliert war.

Die Türkei hält den Nordteil Zyperns seit 1974 militärisch besetzt und erkennt als einziges Land die dortige Republik Nordzypern an. Der Regierungschef von Nordzypern, Ersin Tatar, hatte die Öffnung von Varosha am Dienstag nach einem Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan angekündigt. Dies kritisierten nicht nur das EU-Land Zypern sowie die EU selbst, auch ein Koalitionspartner von Tatar zog sich aus der Regierung zurück: Außenminister Kudret Özersay trat am Mittwoch zurück. In Nordzypern findet am Sonntag die Präsidentenwahl statt, sowohl Tatar als auch Özersay treten gegen den Amtsinhaber Mustafa Akinci an.