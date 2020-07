Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 12.29 Uhr: EU-Kommission gibt Curevac Darlehen über 75 Millionen Euro +++

Die Europäische Kommission stellt der Tübinger Firma Curevac 75 Millionen Euro zur Entwicklung von Impfstoffen insbesondere gegen das Coronavirus zur Verfügung. Wie Curevac am Montag mitteilte, haben das Biopharma-Unternehmen und die Europäische Investitionsbank ein entsprechendes Darlehen vereinbart. Curevac forscht seit Januar an einem Corona-Impfstoff und hat im Juni die erste klinische Studie an Menschen begonnen.

Den Angaben nach ist die Förderung auch für die Fertigstellung einer vierten Produktionsstätte des Unternehmens in Tübingen bestimmt. Das Geld wird in drei Tranchen von je 25 Millionen Euro jeweils nach Erreichen vorab festgelegter Etappenziele bereitgestellt.

+++ 12.19 Uhr: AfD-Vorsitzender Chrupalla für ein Ende der Maskenpflicht +++

Die Maskenpflicht beim Einkaufen sollte nach Ansicht des AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla so bald wie möglich enden. "Die Wirkung von Mund-Nasen-Masken ist nicht nur medizinisch umstritten, die Masken sind auch eine zunehmende Gefahr für den lokalen Einzelhandel", sagte Chrupalla. Er könne gut nachvollziehen, dass viele Bürger mit Maske ungern ihre Einkäufe erledigten. Das Geschäft machten dann nicht die Einzelhändler, sondern internationale Konzerne, die ihre Waren über das Internet anböten. Der AfD-Chef erklärte: "Wir brauchen ein klares Bekenntnis zum lokalen Einzelhandel, der vor Ort Arbeitsplätze schafft und Steuern zahlt. Auch deshalb gehört die Maskenpflicht endlich abgeschafft."

+++ 12.12 Uhr: Rechtsextremisten sammelten wohl Daten von Polizisten +++

Nach einer Großrazzia gegen die rechtsextreme Organisation "Freie Kräfte Prignitz" werten die Brandenburger Ermittler die sichergestellten Daten aus. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts habe Erkenntnisse, dass die Mitglieder der Gruppe Informationen über Polizisten sammelten, teilte das Polizeipräsidium am Montag auf Anfrage mit.

Sie hätten unter anderem Daten über Personen, Familienverhältnisse und Dienststellen sowie auch über Tarnkennzeichen von Zivilfahrzeugen zusammengetragen. Die Auswertung der Daten aus mehr als 20 Mobilfunktelefonen, diversen Laptops und Speichermedien dauert nach Angaben des Sprechers des Polizeipräsidiums, Torsten Herbst, voraussichtlich mehrere Wochen.

+++ 11.54 Uhr: SPD-Vorsitzende Esken gegen Ende der Maskenpflicht +++

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken ist gegen eine Ende der Maskenpflicht in der Corona-Pandemie. "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir Corona als Pandemie, als Bedrohung bei weitem nicht überwunden haben", sagte sie im baden-württembergischen Calw. Es sei weiter dringend nötig, Abstand zueinander zu halten und auf die Hygieneregeln zu achten, damit es keine zweite Welle und keinen zweiten Lockdown gebe. "Da sind wir alle in hoher Verantwortung. Deswegen empfehle ich dringend, weiterhin auch bei der Maskenpflicht zu bleiben." Eine Rückkehr zu umfassenden Beschänkungen wäre nach ihren Worten für die Wirtschaft und die Gesellschaft ein großes Problem.

+++ 11.39 Uhr: Auftragslage für deutsche Industrie bessert sich +++

Die deutsche Industrie hat im Mai nach dem Einbruch in der Corona-Krise wieder deutlich mehr Aufträge erhalten. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, lag der Auftragseingang 10,4 Prozent über dem Niveau des Vormonats. Im Jahresvergleich gingen die Bestellungen dagegen immer noch drastisch um 29,3 Prozent zurück.

Trotz der Erholung wurden die Markterwartungen enttäuscht. Analysten hatten im Schnitt für Mai einen höheren Anstieg im Monatsvergleich und einen geringeren Rückgang im Jahresvergleich erwartet.

+++ 11.25 Uhr: Südkorea: Gericht lehnt Auslieferung von Kinderporno-Seitenbetreiber ab +++

Ein Gericht in Südkorea hat die Auslieferung des Betreibers der einst größten Website für pornografische Darstellungen von Kindern in die USA abgelehnt. Die Auslieferung von Son Jong Woo könnte die eigenen Ermittlungen Südkoreas zur sexuellen Ausbeutung von Kindern in Verbindung mit der Website "Welcome to Video" behindern, hieß es laut Berichten südkoreanischer Sender und der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap am Montag zur Begründung der Entscheidung durch das Obergericht in Seoul. Es sei daher besser, dass Son in Südkorea bleibe. Son wurde den Berichten zufolge aus der Untersuchungshaft entlassen.

Die vom Südkoreaner Son im Darknet betriebene Plattform, die mit Hilfe von Bitcoin-Zahlungen funktionierte, war bereits im März 2018 ausgehoben worden. Das Darknet ist ein abgeschirmter Teil des Internets. Nach Angaben des US-Justizministeriums wurden bei den Ermittlungen etwa acht Terabyte Daten sichergestellt, darunter rund 250.000 pornografische Videos mit Kindern. Rund um die Welt wurden demnach 337 Nutzer der Plattform festgenommen und angeklagt. Son wurde von der US-Justiz in neun Punkten angeklagt.

+++ 11.23 Uhr: "Doktormacher" scheitert mit Klage gegen Entzug des Doktortitels +++

Mehr als ein Jahrzehnt nach dem Auffliegen einer bundesweiten "Doktormacher"-Affäre hat das Bundesverfassungsgericht die Klage eines Verantwortlichen gegen den Entzug seines eigenen Titels abgewiesen. Der Beschluss wurde in Karlsruhe veröffentlicht. Rechtlich wäre die Beschwerde demnach vielleicht sogar aussichtsreich gewesen. Wegen Begründungsmängeln erfüllte sie aber nicht die Annahmevoraussetzungen. Der Mann hatte als Geschäftsführer eines "Instituts für Wissenschaftsberatung" Promotionswillige gegen Geld an Professoren vermittelt. Er wurde wegen Bestechung zu drei Jahren Haft und einer Geldstrafe verurteilt.

+++ 11.19 Uhr: Ein Toter und mehrere Verletzte nach Schlägerei in Moria +++

Ein 19-jähriger Asylsuchender ist im überfüllten Migrantenlager von Moria auf der griechischen Insel Lesbos während eines Streits zwischen Migranten erstochen worden. Offenbar eskalierte ein Streit um ein gestohlenes Handy. In die schwere Schlägerei seien Afghanen und Afrikaner aus der Elfenbeinküste und dem Kongo verwickelt gewesen. Andere Migranten erlitten leichte Verletzungen, berichteten örtliche Medien. In Moria gibt es immer wieder Streitigkeiten zwischen den Menschen, die auf engstem Raum zum Teil in Hütten und unter Plastikplanen leben.

+++ 11.06 Uhr: Wong fordert Solidarität mit Hongkongern nach Inkrafttreten von Sicherheitsgesetz

Der prominente Demokratie-Aktivist Joshua Wong hat die internationale Gemeinschaft nach dem Inkrafttreten des umstrittenen Sicherheitsgesetzes zur Solidarität mit der Bevölkerung Hongkongs aufgerufen. "Mit dem Glauben der Menschen in Hongkong an den Kampf für Freiheit werden wir nie aufgeben und uns Peking ergeben", sagte Wong vor einem Gericht, wo ihm und Mitstreitern derzeit wegen Beteiligung an den Massenprotesten vom vergangenen Jahr der Prozess gemacht wird. "Wir müssen die Welt weiter wissen lassen, dass jetzt die Zeit ist, den Hongkongern zur Seite zu stehen", sagte der 23-Jährige vor Journalisten. China könne "die Stimme der Menschen in Hongkong nicht ignorieren und zum Schweigen bringen". Er selbst werde sich weiter für Demokratie einsetzen.

+++ 11.04 Uhr: Trauer um Willi Holdorf: Zehnkampf-Olympiasieger von 1964 tot +++

Der deutsche Sport trauert um Zehnkampf-Olympiasieger Willi Holdorf. Der Goldmedaillengewinner von Tokio 1964 starb im Alter von 80 Jahren nach schwerer Krankheit zuhause in Achterwehr/Schleswig-Holstein. Dies bestätigte seine Ehefrau Sabine Holdorf-Schust. Als erster Deutscher wurde Holdorf am 19. Oktober 1964 zum "König der Leichtathleten" gekürt. Nach ihm gelang dies nur dem damaligen DDR-Leichtathleten Christian Schenk 1988 in Seoul. Weniger Erfolg hatte er als Fußball-Trainer bei Fortuna Köln. In der Rückrunde der Saison 1974/75 konnte er in fünfmonatiger Amtszeit nach 14 Spielen den Bundesliga-Abstieg nicht verhindern.

+++ 11 Uhr: Söder: Bayern wird auf keinen Fall Maskenpflicht lockern oder abschaffen +++

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat das Festhalten an der Maskenpflicht im Freistaat bekräftigt. Bayern werde "auf keinen Fall die Maskenpflicht lockern oder abschaffen", sagte er in München. Sie sei "eines der ganz wenigen Instrumente" gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Die CSU habe sich am Montagmorgen dazu "nochmal mit der CDU abgestimmt", sagte Söder. "Es gibt für uns keinen Anlass, das jetzt zu ändern", betonte der CSU-Vorsitzende. Zuvor hatten sich auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer gegen ein Ende der Maskenpflicht ausgesprochen.

+++ 10.41 Uhr: Koalition will Leistungen der Pflegeversicherung anheben +++

Die große Koalition will die Leistungen der Pflegeversicherung anheben. Sie sollten ab dem kommenden Jahr "an die Preisentwicklung angepasst werden und um ein paar Prozentpunkte steigen", sagte der Chef des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Erwin Rüddel (CDU), dem Nachrichtenportal "The Pioneer". "Das ist schon länger nicht mehr geschehen." Damit bezieht sich Rüddel auf den Teil der Pflegekosten, die von der Pflegeversicherung übernommen werden.

+++ 10.14 Uhr: Umweltamt: Kinder und Jugendliche haben zu viele Chemikalien im Blut +++

Viele Kinder und Jugendliche in Deutschland haben nach Angaben des Umweltbundesamts (UBA) zu viele langlebige Chemikalien im Blut. Behördenchef Dirk Messer warnte, es sei häufig noch unerforscht, welche Schäden die Chemikalien aus der Stoffgruppe der per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen, kurz PFAS, anrichten könnten. Die Chemikalien werden laut UBA etwa in der Beschichtung von Kaffeebechern oder Outdoorjacken verwendet, weil sie Fett, Wasser und Schmutz abweisen. Bei Kindern und Jugendlichen von 3 bis 17 Jahren seien unter anderem in 21 Prozent der Proben eine Konzentration von Perfluoroktansäure festgestellt worden, die als bedenklich gelten.

+++ 10.14 Uhr: Waldbrand in Kalifornien ausgebrochen +++

In Kalifornien ist ein Waldbrand ausgebrochen. Es brenne auf einer Fläche von rund 4,5 Quadratkilometern rund 40 Kilometer nördlich von Los Angeles, sagte David Richardson, stellvertretender Feuerwehrchef des Los Angeles Countys. Betroffen sei eine Fläche in der Nähe der kalifornischen Kleinstadt Agua Dulce im Soledad Canyon, weshalb der Waldbrand "Soledad Fire" genannt wird. Laut Ronald Shaffer vom Sheriff-Büro in Los Angeles County wurden die Bewohner von rund zehn Häusern in Sicherheit gebracht.

+++ 10.09 Uhr: Auto in Prag in Straßenbahn-Tunnel gefahren +++

Ein Autofahrer ist in Prag mehrere Hundert Meter weit in einen Straßenbahntunnel gefahren. Der Pkw blieb erst stehen, als die Ölwanne durchschlagen war und die Airbags auslösten, wie die Zeitung "Pravo" berichtete. Für Abschleppfahrzeuge war die Stelle unzugänglich, doch die Feuerwehr fand letztlich eine Lösung: Eine Straßenbahn nahm das Auto an einem Seil ins Tau und bugsierte es im Rückwärtsgang aus dem Tunnel heraus. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer ergab nach Polizeiangaben mehr als drei Promille.

++ 9.46 Uhr: Kramp-Karrenbauer gegen rasches Ende der Maskenpflicht im Handel +++

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich gegen ein rasches Ende der Maskenpflicht im Handel im Kampf gegen die Corona-Pandemie ausgesprochen. Es sei zu beobachten, dass immer mehr Menschen ohne Maske unterwegs seien, sagte Kramp-Karrenbauer in einer Videoschaltung der CDU-Spitze. Es sei es das falsche Signal, die Maskenpflicht aufzuheben. Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes sei weiterhin notwendig und wichtig, damit Deutschland gut durch die Pandemie komme. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann relativierte seine Forderung zur langsamen Abschaffung der zur Maskenpflicht. "Ich spreche mich keinesfalls für eine völlige Aufhebung der Maskenpflicht aus", sagte er auf NDR Info.

+++ 9.21 Uhr: Erstmals Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr in der Schweiz +++

Erstmals seit Beginn der Corona-Krise gilt in der Schweiz seit Montag landesweit eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. Das betrifft auch Flüge der Swiss, wie ein Sprecher im Radio bestätigte. Bislang hatten Behörden und Verkehrsbetriebe nur das Maskentragen in Stoßzeiten empfohlen. Nach dem Augenschein in Genf ignorierten das in den vergangenen Wochen praktisch alle Fahrgäste. Die gemeldeten Infektionen waren in den Land in jüngster Zeit stark gestiegen.

+++ 9.17 Uhr: Australien schottet Bundesstaat Victoria nach neuen Corona-Fällen ab +++

Die australische Regierung schottet den Bundesstaat Victoria nach zahlreichen neuen Corona-Infektionen in dessen Hauptstadt Melbourne vom Rest des Landes ab. Die Grenze zwischen New South Wales und Victoria im Süden des australischen Kontinents werde in der Nacht zu Mittwoch geschlossen, teilten Vertreter beider Bundesstaaten mit. Die Grenze zu South Australia ist bereits geschlossen, Pläne zu einer Öffnung wurden auf Eis gelegt. Die Behörden von Victoria hatten am Montag 127 neue Fälle gemeldet, ein neuer Höchstwert.

+++ 9.13 Uhr: Jedes fünfte Unternehmen sieht Existenz durch Corona bedroht +++

Jedes fünfte deutsche Unternehmen sieht sich durch die Corona-Krise gefährdet. Insgesamt sagen 21 Prozent, dass sie die Beeinträchtigungen durch die Pandemie als "existenzbedrohend bewerten", wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte. "In den kommenden Monaten könnte sich eine Insolvenzwelle anbahnen", warnt Ifo-Forscher Stefan Sauer vor diesem Hintergrund. Besonders verbreitet sind die Existenzsorgen laut Ifo im Dienstleistungssektor, wo 27 Prozent der Befragten sich entsprechend äußerten. Dahinter folgen der Einzelhandel mit 21 Prozent, das verarbeitende Gewerbe mit 17 und der Großhandel mit 15 Prozent. Das Baugewerbe ist dagegen kaum betroffen: Hier äußern nur 2 Prozent Existenzängste wegen der Corona-Krise.

+++ 9.15 Uhr: Italienischer Komponist Ennio Morricone gestorben +++

Der für seine Filmmusiken ("Spiel mir das Lied vom Tod") berühmte italienische Komponist Ennio Morricone ist tot. Er sei im Alter von 91 Jahren gestorben, wie ein Anwalt der Familie bestätigte. In seiner langen Karriere schrieb er mehr als 500 Filmmusiken. Berühmt wurde der Römer durch seine Zusammenarbeit mit dem Regisseur Sergio Leone, der ab den 1960er Jahren zahlreiche Italo-Western drehte, die Kinogeschichte geschrieben haben: "Für eine Handvoll Dollar", "Zwei glorreiche Halunken", "Spiel mir das Lied vom Tod, "Es war einmal in Amerika". 2016 gewann er einen Oscar für die Vertonung von Quentin Tarantinos "The Hateful 8".

+++ 9.02 Uhr: Emden wird zweiter E-Auto-Standort von VW in Deutschland +++

Der VW-Konzern hat mit dem Aufbau einer zweiten Elektrofabrik in Deutschland begonnen. Für rund eine Milliarde Euro wird die Fabrik im ostfriesischen Emden umgerüstet, wie das "Handelsblatt" berichtet. "Wir wandeln Emden zu einer der modernsten Fabriken unserer Industrie und entwickeln den Standort zu einem weiteren Leuchtturm-Projekt für E-Mobilität", sagte Volkswagen-Produktionsvorstand Andreas Tostmann dem Blatt. Im ersten Halbjahr 2022 soll die Fertigung von ID-Modellen in Emden starten. Die VW-Fabrik in Zwickau war die erste Fabrik, die der Konzern auf seine neuen E-Modelle umgerüstet hatte.

+++ 8.50 Uhr: Infektions-Kennziffer im Kreis Gütersloh nur knapp über Grenzwert +++

Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies ist im Kreis Gütersloh die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in die Nähe des Grenzwerts für die Kontaktbeschränkungen gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz mittlerweile bei 50,5 - also nur noch knapp über dem Grenzwert von 50. Am Vortag wurde diese Infektions-Kennziffer noch mit 56,0 angegeben und am Freitag mit 76,6. Zum Höhepunkt des Corona-Ausbruchs bei Tönnies vor knapp zwei Wochen lag der Wert bei 270,2.

+++ 8.36 Uhr: Mindestens zwei Tote bei Zusammenstoß zweier Kleinflugzeuge in USA +++

Mindestens zwei Menschen sind beim Zusammenstoß zweier Kleinflugzeuge über einem See im US-Bundesstaat Idaho ums Leben gekommen. Rettungskräfte bargen die Leichen aus dem Wasser, wie das Sheriffbüro im Bezirk Kootenai County auf seiner Facebook-Seite mitteilte. Berichte, wonach acht Menschen an Bord der Maschinen gewesen sein sollen, könne man derzeit nicht bestätigen. Es sei aber davon auszugehen, dass es keine Überlebenden gebe, hieß es in der Pressemitteilung weiter. Die Wracks der beiden Kleinflugzeuge spürten die Einsatzkräfte der Mitteilung zufolge mit Hilfe von Sonargeräten in knapp 40 Meter Tiefe auf. Augenzeugen hatten demnach gesehen, wie die beiden Maschinen am frühen Nachmittag über dem See Coeur d'Alene kollidierten und ins Wasser stürzten.

+++ 8.26 Uhr: Deutsche Industrie erhält nach Corona-Einbruch wieder mehr Aufträge +++

Die deutsche Industrie hat im Mai nach dem Einbruch in der Corona-Krise wieder deutlich mehr Aufträge erhalten. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, lag der Auftragseingang 10,4 Prozent über dem Niveau des Vormonats. Im Jahresvergleich gingen die Bestellungen dagegen immer noch drastisch um 29,3 Prozent zurück. Trotz der Erholung wurden die Markterwartungen enttäuscht. Analysten hatten im Schnitt einen höheren Anstieg im Monatsvergleich und einen geringeren Rückgang im Jahresvergleich erwartet.

+++ 8.27 Uhr: Deutschland zahlte fast eine Milliarde Euro für US-Truppen +++

Die Bundesregierung hat in den vergangenen zehn Jahren fast eine Milliarde Euro für die Stationierung von US-Truppen in Deutschland gezahlt. Mit 648,5 Millionen Euro entfielen etwa zwei Drittel davon auf Zuschüsse für Baumaßnahmen und 333,9 Millionen auf sogenannte Verteidigungsfolgekosten. Dazu zählen vor allem Beihilfezahlungen an ehemalige Beschäftigte der US-Streitkräfte, die Behebung von durch US-Soldaten verursachte Schäden und die Erstattung von US-Investitionen an ehemaligen Truppen-Standorten. Das geht aus einer Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Brigitte Freihold hervor. Die USA zahlen für die Truppenstationierung in diesem Jahr rund 8,125 Milliarden US-Dollar (7,234 Milliarden Euro).

+++ 7.56 Uhr: Israel bringt neuen Spionagesatelliten "Ofek 16" ins All +++

Vor dem Hintergrund neuer Spannungen mit dem Iran hat Israel einen Spionagesatelliten ins All geschossen. Der Satellit "Ofek 16" sei in der Nacht in eine Erdumlaufbahn gebracht worden, teilte das israelische Verteidigungsministerium mit. Die Datenübertragung habe plangemäß begonnen. Vor Beginn des vollen Einsatzes seien aber noch mehrere Tests geplant. Der elektrooptische Satellit wurde vom Verteidigungsministerium und von der Israelischen Raumfahrtindustrie (IAI) entwickelt. Er sei von einem Ort im Zentrum Israels aus von einer Schavit-Rakete ins All geschossen worden, hieß es in der Mitteilung.

+++ 7.38 Uhr: Indien überholt Russland bei Zahl der Corona-Fälle +++

Indien hat Russland bei der Zahl der Corona-Fälle überholt - nur Brasilien und die USA haben nun mehr gemeldete Infektionen. Das zeigen Zahlen der Johns Hopkins Universität. Indien hatte demnach bereits mehr als 697.000 Fälle, Russland mehr als 680.000. Die Zahlen in Indien steigen schneller an, seit die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie deutlich gelockert wurden, um die Wirtschaft anzukurbeln. Während des strikten Lockdowns waren Millionen Menschen arbeitslos geworden, viele hatten Angst zu verhungern.

+++ 5.37 Uhr: Gesetzlich Versicherte zahlen fast 700 Millionen Euro für Hilfsmittel +++

Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen haben laut einem Zeitungsbericht im vergangenen Jahr insgesamt fast 700 Millionen Euro aus eigener Tasche für Gesundheitshilfsmittel ausgegeben. Sie zahlten 692,1 Millionen Euro an Mehrkosten etwa für Einlagen, Hörgeräte oder Prothesen, wie nach Informationen der Funke Mediengruppe aus einem Bericht des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen hervorgeht. Die Krankenkassen betonen, dass sich Versicherte freiwillig für Modelle von Hilfsmitteln entschieden, bei denen sie Mehrkosten tragen.

+++ 5.13 Uhr: 219 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland +++

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge 219 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise mindestens 196.554 Menschen in Deutschland mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI meldete (Datenstand 6.7., 0.00 Uhr). Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen bei 0,96 (Vortag: 0,93). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel in etwa einen weiteren Menschen ansteckt. Das sogenannte Sieben-Tage-R lag unverändert bei 0,94.

+++ 5.07 Uhr: Mehr als 400 Tote bei Blitzeinschlägen im Nordosten Indiens +++

Bei Blitzeinschlägen im Nordosten Indiens sind in den vergangenen Monaten mehr als 400 Menschen ums Leben gekommen. Seit Ende März seien etwa 215 Todesopfer gemeldet worden, teilten die Behörden des verarmten Bundesstaats Bihar mit. Alleine in den vergangenen zehn Tagen seien 147 Menschen gestorben. Es handele sich um die höchste Opferzahl seit Jahren. Aus dem benachbarten Bundesstaat Uttar Pradesh wurden mehr als 200 Tote gemeldet. Der staatliche indische Wetterdienst warnte vor weiteren Blitzen in den kommenden beiden Tagen. Der vom Klimawandel verursachte Anstieg der Temperaturen sei der Grund für die Zunahme der Blitzeinschläge, sagte Bihars Katastrophenschutzminister Lakshmeshwar Rai.

+++ 4.14 Uhr: Lewis Hamilton: Niemanden zum Kniefall zwingen +++

Weltmeister Lewis Hamilton hat Verständnis für seine sechs Fahrerkollegen, die beim Formel-1-Saisonauftakt nicht zum gemeinsamen Kniefall als Zeichen gegen Rassismus bereit waren. "Niemand sollte gezwungen werden. Ich bin denen dankbar, die mit mir gekniet haben", sagte der Mercedes-Pilot nach dem Großen Preis von Österreich. Jeder habe das Recht zu tun, was er für richtig halte, betonte Hamilton. Vor dem Rennen in Spielberg am Sonntag waren 14 der 20 Fahrer als Geste für mehr Vielfalt und Chancengleichheit auf ein Knie gegangen.

+++ 4.06 Uhr: Drogen-Flugzeug landet auf Landstraße in Mexiko +++

Im Süden von Mexiko ist ein mutmaßliches Drogen-Flugzeug auf einer Landstraße notgelandet. Der zweistrahlige Geschäftsflieger vom Typ Hawker 700 sei auf einer Straße zwischen Chunhuhub und José María Morelos im Bundesstaat Quintana Roo gelandet und von der Besatzung in Brand gesteckt worden, teilte das mexikanische Verteidigungsministerium mit. Später entdeckten Soldaten in der Nähe einen Geländewagen mit 390 Kilogramm einer weißen Substanz, bei der er sich vermutlich um Kokain handelte. Die Drogen dürften einen Wert von rund 109 Millionen Peso (4,3 Millionen Euro) haben. Mexiko ist ein wichtiges Transitland für in den Andenländern hergestelltes Kokain in die USA.

+++ 3.57 Uhr: Regenfälle erschweren Bergungsarbeiten in Japans Überflutungsgebieten +++

In den von schweren Unwettern heimgesuchten Überschwemmungsgebieten im Südwesten Japans haben die Einsatzkräfte ihre Such- und Rettungsarbeiten fortgesetzt. In der schwer betroffenen Provinz Kumamoto wurden bislang 22 Todesfälle bestätigt. Weitere 17 Menschen seien mit "Herz- und Atemstillstand" diagnostiziert worden, berichteten lokale Medien. Dies ist eine in Japan oft benutzte Formulierung, bevor der Tod von Menschen amtlich bestätigt wird. Elf Menschen würden noch vermisst. Massiver Regen hatte am Wochenende schwere Überflutungen und Erdrutsche ausgelöst. Die weiter andauernden starken Regenfälle erschwerten die Bergungsarbeit der Einsatzkräfte, Helikopter konnten nicht fliegen.

+++ 2.42 Uhr: Baum fällt auf Gebäude – mindestens 19 Verletzte in den USA +++

Bei dem Einsturz eines Gebäudes in Pasadena im US-Bundesstaat Maryland sind mindestens 19 Menschen verletzt worden, darunter auch zwei Kinder. Die Opfer seien in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht worden, teilte die örtliche Feuerwehr mit. Eines der Opfer befinde sich in kritischem Zustand, fünf weitere in ernstem Zustand, die übrigen hätten nur leichte Verletzungen. Der Feuerwehr zufolge war ein großer Baum auf die Garage gefallen, in der sich zum Zeitpunkt des Unglücks mehr als 20 Menschen befunden hätten. Einige der Betroffenen hätten ausgesagt, sie hätten in dem frei stehenden Gebäude vor einem Unwetter Schutz gesucht, berichteten örtliche Medien. Die Gegend um Pasadena an der Ostküste der USA wird derzeit von heftigen Gewittern und Regenfällen heimgesucht.

+++ 1.54 Uhr: Acht Jahre altes Mädchen in Atlanta erschossen +++

Ein achtjähriges Mädchen ist in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia von Schüssen getötet worden. Das Kind habe sich zum Zeitpunkt des Vorfalls mit seiner Mutter und einem Freund in einem Auto befunden, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf die Polizei. Der Freund habe am Samstagabend mit dem Auto auf einen Parkplatz fahren wollen, als sich eine Gruppe Bewaffneter dem Fahrzeug genähert und ihm den Zugang versperrt habe, hieß es weiter. Aus der Gruppe heraus seien mehrere Schüsse auf das Fahrzeug abgefeuert worden. Dabei sei das Kind tödlich verletzt worden. Das Mädchen starb später im Krankenhaus. Der Ort des Geschehens befand sich nahe dem Schnellrestaurant, wo der Schwarze Rayshard Brooks Mitte Juni bei einem Polizeieinsatz getötet worden war. Des Restaurant war in der Nacht nach der Tat in Flammen aufgegangen. Seitdem wird der Ort von Demonstranten besetzt.

+++ 0.27 Uhr: Israel greift nach Raketenbeschuss aus Gazastreifen Hamas-Stellungen an +++

Als Reaktion auf Raketenangriffe aus dem Gazastreifen hat Israel Stellungen der radikalislamischen Hamas angegriffen. Die Luftwaffe habe unterirdische Einrichtungen der Palästinenserorganisation bombardiert, teilte die israelische Armee mit. Wenige Stunden zuvor waren nach Armeeangaben drei Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Ein Geschoss wurde demnach von der Luftabwehr abgefangen. Die anderen beiden Raketen schlugen Medienberichten zufolge in unbewohntem Gebiet ein. Zunächst bekannte sich niemand zu den Attacken. Weder aus Israel noch aus dem Gazastreifen gab es Berichte über Verletzte.

+++ 0.23 Uhr: Rechte Regierungspartei HDZ gewinnt Parlamentswahl in Kroatien klar +++

Die regierende Kroatische Demokratische Gemeinschaft (HDZ) hat die Parlamentswahl im EU-Land Kroatien klar für sich entschieden. Die konservative Partei von Ministerpräsident Andrej Plenkovic kam auf 68 der 151 Mandate, wie die Staatliche Wahlkommission in Zagreb in der Nacht nach Auszählung von 83 Prozent der Stimmen mitteilte. Die oppositionellen Sozialdemokraten (SDP) landeten mit 43 Mandaten abgeschlagen auf dem zweiten Platz.

+++ 0.22 Uhr: Coronavirus-Alarm an Bord von kanadischem Militärflugzeug +++

Ein kanadisches Militärflugzeug hat einen Flug nach Lettland wegen Coronavirus-Alarms abgebrochen. Es habe die Sorge geherrscht, dass sich Soldaten an Bord der Maschine mit dem Virus infiziert haben könnten, teilte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Ottawa mit. Nach ihren Angaben drehte das Flugzeug um, nachdem die Armee erfahren hatte, dass an der Trenton-Militärbasis in der kanadischen Provinz Ontario jemand positiv auf das Virus getestet worden war. Es sei möglich, dass die insgesamt 70 Passagiere und Crew-Mitglieder mit dem infizierten Patienten in Kontakt gewesen seien, sagte die Sprecherin.

+++ 0.05 Uhr: Rheinland-Pfalz hält an Maskenpflicht fest +++

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will an der Maskenpflicht im Handel festhalten. "Das Coronavirus ist noch da und noch gefährlich, das zeigen lokale Ausbrüche", sagte eine Sprecherin des Landesgesundheitsministeriums der Düsseldorfer "Rheinischen Post". "Gerade die Ferienzeit und die Zeit nach den Ferien werden entscheidend sein, um zu beurteilen, wie sich das Infektionsgeschehen weiter entwickelt." Aktuell wäre die Aufhebung der Maskenpflicht das falsche Signal, so die Sprecherin.