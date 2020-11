In Koblenz, Freiburg, Bayreuth und Ludwigsburg wird künftig die Einsicht in Stasi-Unterlagen möglich sein.

US-Außenminister Pompeo will israelische Siedlungen besuchen +++ AOK warnt vor Verdopplung des Zusatzbeitrags +++ Teilnehmerfeld für Fußball-EM 2021 komplett +++ Hubschrauber von Friedenstruppe abgestürzt +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Aktuelle Top-Meldung:

Stasi-Akten künftig auch in Westdeutschland einsehbar

Stasi-Akten sollen nach den Worten des Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen, Roland Jahn, künftig auch im Westen von interessierten Bürgern eingesehen werden können. Er freue sich, dass "die schwierige Operation" der Eingliederung des Stasiunterlagen-Archivs ins Bundesarchiv nun zu einem erfolgreichen Abschluss komme, sagte Jahn am Freitag.

Die Nachrichten von heute im stern-Ticker:

+++ 8.08 Uhr: Pompeo will israelische Siedler besuchen +++

Als erster US-Außenminister der Geschichte wird Mike Pompeo Medienberichten zufolge während eines offiziellen Nahost-Aufenthalts auch eine israelische Siedlung im besetzten Westjordanland besuchen. Wie die Zeitung "Haaretz" und die Nachrichten-Website "Axios" am Donnerstag berichteten, plant Pompeo für kommende Woche einen Besuch des israelischen Weinguts Psagot im Westjordanland. Auch die Golanhöhen, deren Annexion durch Israel US-Präsident Donald Trump in einem international kritisierten Schritt anerkannt hatte, will Pompeo demnach besuchen.

+++ 7.36 Uhr: FDP-Chef Lindner fordert neue Corona-Strategie +++

FDP-Chef Christian Lindner hat die Corona-Strategie der Bundesregierung kritisiert. "Ich glaube, wir müssen über eine Modifikation der Strategie nachdenken", sagte Lindner am Freitag im ARD-"Morgenmagazin". Mit Blick auf die Gefährdung vor allem älterer Menschen durch das neuartige Coronavirus sprach er sich für eine Differenzierung der Maßnahmen für verschiedene Bevölkerungsgruppen aus. "Klar ist, wir müssen Kontakte beschränken, daran kann es gar keinen Zweifel geben", sagte Lindner. Er sei jedoch dagegen, Bereiche wie die Gastronomie zu schließen, in denen "auf Hygiene und Abstand geachtet" werden könne und die "keinen größeren Effekt auf die Pandemie" hätten "im Verhältnis zu dem Schaden, der entsteht".

+++ 7.07 Uhr: Teilnehmerfeld für Fußball-EM 2021 komplett +++

Nordmazedonien, die Slowakei, Schottland und Ungarn haben sich die letzten vier der 24 Tickets für die Fußball-Europameisterschaft gesichert. Ungarn ist neben Portugal und Frankreich Gegner der deutschen Nationalmannschaft. Das Turnier in zwölf Ländern war wegen der Corona-Pandemie vom vergangenen Sommer in das nächste Jahr verschoben worden. Das Eröffnungsspiel bestreiten am 11. Juni 2021 die Türkei und Italien in Rom. Das Endspiel in London ist für den 11. Juli terminiert.

+++ 6.45 Uhr: Amnesty fürchtet Hunderte Tote nach Massaker in Äthiopien +++

Im Konflikt in der äthiopischen Region Tigray sollen nach Angaben von Amnesty International zahlreiche Zivilisten beim Überfall auf eine Stadt getötet worden sein. Die Menschenrechtsorganisation teilte am Donnerstag unter Berufung auf von ihr geprüfte Augenzeugenberichte, Fotos und Videos mit, dass "dutzende" und "wahrscheinlich hunderte" Menschen in der Stadt Mai-Kadra im Südwesten von Tigray einem "Massaker" zum Opfer gefallen seien. Die Leichen trügen klaffende Wunden, die offenbar von scharfen Waffen wie Messen und Macheten stammten, erklärte Amnesty. Wer für den Angriff verantwortlich war, konnte die Organisation nach eigenen Angaben zunächst nicht herausfinden.

+++ 6.15 Uhr: Biden will offenbar Ex-Pentagonchef Mattis anheuern +++

Das Übergangsteam des gewählten US-Präsidenten Joe Biden hat einem Medienbericht zufolge erste Gespräche mit früheren Mitarbeitern von Ex-Verteidigungsminister James Mattis geführt. Es sei dabei sowohl um die Unterstützung bei der Vorbereitung der Amtsgeschäfte als auch um eine mögliche Mitarbeit in der neuen Regierung gegangen, berichtete "Politico" unter Berufung auf drei nicht genannte frühere Regierungsmitarbeiter. Biden ziele darauf ab, ein überparteiliches Team zur Führung des Verteidigungsministeriums aufzustellen.

+++ 5.33 Uhr: Patientenschützer kritisieren Gesundheitsminister Spahn +++

Unmittelbar vor der Präsentation aktueller Regierungspläne gegen den Pflegenotstand hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit Äußerungen zum Einsatz Corona-infizierter Pfleger Kritik auf sich gezogen. "Corona-Infizierte weiterarbeiten zu lassen, ist der politische Offenbarungseid. Der Geist der Konzertierten Aktion wäre tot", sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Spahn, Familienministerin Franziska Giffey und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) wollen den Zwischenbericht zur Konzertierten Aktion Pflege an diesem Freitag in Berlin präsentieren.

+++ 4.55 Uhr: AOK warnt vor Verdopplung des Zusatzbeitrags +++

Der AOK-Bundesverband warnt vor einer möglichen Verdoppelung des Zusatzbeitrags zur gesetzlichen Krankenversicherung, sollte die Bundesregierung bei den Corona-Hilfen für die Kassen nicht deutlich nachlegen. "Ohne Gegensteuern" drohe nach der Bundestagswahl des kommenden Jahres ein Anstieg des durchschnittlichen Zusatzbeitrags von derzeit 1,3 Prozent auf 2,5 Prozent, sagte Verbandschef Martin Litsch der "Augsburger Allgemeinen" (Freitagsausgabe). Der von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zugesagte höhere Bundeszuschuss von einmalig fünf Milliarden Euro reiche bei weitem nicht aus, um die für 2021 vorhergesagte Finanzlücke von mehr als 16 Milliarden Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung zu decken, betonte Litsch.

+++ 2.30 Uhr: Berühmter Bond-Bikini findet keinen Käufer +++

Der berühmte Bikini, den Ursula Andress als Bond-Girl in dem Film "007 jagt Dr. No" (1962) trug, hat bei einer Versteigerung in den USA am Donnerstag keinen Käufer gefunden. Der weiße Zweiteiler, der die Schweizer Schauspielerin damals zum Sexsymbol machte, war vorab als besonders gefragtes Stück bei der Auktion von Hollywood-Memorabilien eingestuft worden. Das Startgebot für den Bikini lag zwar bei satten 300.000 Dollar (rund 254.000 Euro). Marktexperten hatten aber geschätzt, dass er für eine halbe Million Dollar den Besitzer wechseln könnte.

+++ 1.30 Uhr: Stasi-Akten jetzt auch im Westen einsehbar +++

Die Akten der früheren DDR-Staatssicherheit werden künftig auch an verschiedenen Orten in Westdeutschland einsehbar sein. Die "schwierige Operation" der Eingliederung des Stasiunterlagen-Archivs ins Bundesarchiv komme nun zum erfolgreichen Abschluss, sagte der Bundesbeauftragte für diese Akten, Roland Jahn, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitagausgaben). Damit werde die Akten-Einsicht an allen Orten des Bundesarchivs möglich, also nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in Koblenz, Freiburg, Bayreuth und Ludwigsburg. "Das ist ein Ausdruck für gesamtdeutsches Denken", betonte Jahn. Die Stasiunterlagen gehörten zum "kulturellen Gedächtnis der Nation".

+++ 1.09 Uhr: Hubschrauber von Friedenstruppe abgestürzt +++

Beim Absturz eines Hubschraubers auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel sind acht Angehörige einer internationalen Friedenstruppe ums Leben gekommen. Sechs Opfer stammen aus den USA sowie jeweils eines aus Frankreich und Tschechien, wie die "Multinational Force & Observers" (MFO) am Donnerstag mitteilten. Zu dem Unglück sei es während eines Routineeinsatzes in der Nähe des Badeortes Scharm el Scheich am Roten Meer gekommen.