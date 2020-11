Hurrikan "Iota" trifft auf Land +++ Union legt laut Umfrage in Wählergunst zu +++ Rotes Kreuz: Klimawandel und Extremwetter lösen immer mehr Katastrophen aus +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Tagebau-Betroffene scheitern mit Verfassungsklage gegen Garzweiler II

Mit einer Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe wollten Anwohner den Braunkohletagebau Garzweiler II stoppen - aber das ist binnen weniger Wochen an formalen Hürden gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht wies die Anfang September eingereichte Klage der insgesamt 36 Betroffenen noch im Oktober als unzulässig ab. Diese hätten sich erst durch die Instanzen klagen müssen. Außerdem werde die Beschwerde nicht den Begründungsanforderungen gerecht, heißt es in der Entscheidung. (Az. 1 BvR 2126/20)

+++ 11.28 Uhr: Umfrage: Jeder fünfte Deutsche hat Angst vor Cyberkriminalität +++

Rund jeder fünfte Deutsche hat einer Umfrage zufolge Angst vor Cyberkriminalität. 21 Prozent fürchten sich vor einem Datenmissbrauch im Internet, wie die am Dienstag veröffentlichte Erhebung für die R+V-Versicherung ergab. Im Osten ist die Sorge davor mit 27 Prozent größer als im Westen mit 20 Prozent.

Entspannt sind vor allem ältere Menschen ab 60 Jahren: Nur 15 Prozent von ihnen fürchten sich davor, dass ihre Daten in die falschen Hände gelangen könnten. In der Altersgruppe zwischen 40 und 59 Jahren ist die Sorge mit 26 Prozent am größten. Für die Umfrage wurden rund 2400 Menschen befragt.

+++ 11.23 Uhr: Zwei weitere Verdächtige nach Dresdner Juwelendiebstahl gesucht +++

Nach der Festnahme von drei Verdächtigen im Zusammenhang mit dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden fahnden die Ermittler öffentlich nach zwei weiteren Beschuldigten. Die beiden 21-Jährigen hätten bislang nicht aufgegriffen werden können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Dresden mit. Am Morgen waren hunderte Beamte in Berlin zu Durchsuchungen ausgerückt.

+++ 11.16 Uhr: Nevada schreibt als erster US-Bundesstaat gleichgeschlechtliche Ehe in Verfassung +++

Als erster US-Bundesstaat nimmt Nevada die gleichgeschlechtliche Ehe in seine Verfassung auf. Bei einem Referendum, das zusammen mit der Präsidentschaftswahl am 3. November abgehalten wurde, sprachen sich 62 Prozent der Wähler für eine entsprechende Verfassungsänderung aus, wie die Behörden in Nevada mitteilten. 38 Prozent stimmten gegen eine "Ehe ungeachtet des Geschlechts".

+++ 10.53 Uhr: Innensenator: Festnahmen in Berlin auch Zeichen an Clan-Milieu +++

Die Festnahme von drei Verdächtigen aus dem Berliner Clan-Milieu im Kunstraub-Fall Grünes Gewölbe sieht Innensenator Andreas Geisel (SPD) auch als Warnzeichen an die Szene. "Niemand sollte glauben, er könne sich über diesen Staat und seine Regeln hinwegsetzen", erklärte Geisel. "Der Rechtsstaat ist das Maß der Dinge. Er allein setzt die Ordnung durch. Er tut das entschlossener und klüger als manch Krimineller glaubt." Die drei Tatverdächtigen werden derzeit nach Dresden gebracht und sollen dort am frühen Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden.

+++ 10.44 Uhr: Bundesregierung ruft Polen und Ungarn zur Aufgabe von EU-Blockade auf +++

Die Bundesregierung hat Polen und Ungarn zur Aufgabe der Blockade der milliardenschweren Corona-Konjunkturhilfen und des langfristigen EU-Haushalts aufgefordert. "Es ist nicht die Zeit für Vetos, sondern für schnelles Handeln im Geiste der Solidarität", sagte Europastaatsminister Michael Roth in einem Statement zu einer Videokonferenz mit Amtskollegen. Die Bürger in allen EU-Mitgliedstaaten zählten auf die Unterstützung. Es gebe keine Entschuldigung für Verzögerungen.

Ungarn und Polen hatten am Montag aus Protest gegen ein neues Verfahren zur Ahndung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit mit einem Veto verhindert, dass der politische Entscheidungsprozess für das EU-Finanzpaket wie geplant fortgesetzt werden kann. Betroffen ist neben den geplanten Corona-Wiederaufbauhilfen im Umfang von bis zu 750 Milliarden Euro auch der langfristige EU-Haushalt. Er umfasst für die nächsten sieben Jahr Mittel in Höhe von knapp 1,1 Billionen Euro und finanziert zum Beispiel Zuschüsse für die Landwirtschaft und Forschungsprogramme.

+++ 10.17 Uhr: Easyjet vermeldet erstmals in Unternehmensgeschichte rote Zahlen +++

Der britische Billigflieger Easyjet ist wegen der Corona-Krise erstmals in seiner 25-jährigen Firmengeschichte in die roten Zahlen gerutscht. Im zurückliegenden Geschäftsjahr, das Ende September abgeschlossen war, verzeichnete das Luftfahrtunternehmen nach eigenen Angaben vom Dienstag einen Verlust vor Steuern in Höhe von 1,27 Milliarden Pfund (1,4 Milliarden Euro). Im Vorjahr hatte Easyjet noch einen Gewinn von 430 Millionen Pfund eingefahren.

Die Fluggastzahlen halbierten sich demnach im zurückliegenden Geschäftsjahr; insgesamt flogen noch 48,1 Millionen Passagiere mit Easyjet-Maschinen. Die Umsätze der Airline brachen demnach auf drei Milliarden Pfund ein. Die Unternehmensspitze rechnet zudem nicht mit einer raschen Rückkehr zur Normalität. Noch über die kommenden Monate plant Easyjet, nur 20 Prozent seiner Flugkapazitäten anzubieten.

+++ 10.07 Uhr: Mission gescheitert - Erneuter Fehlstart von europäischer Vega-Rakete+++

Erneut ist der Start einer europäischen Vega-Rakete vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana gescheitert. Eine mit zwei Satelliten beladene Vega-Rakete kam am frühen Morgen deutscher Zeit kurz nach dem Start vom Kurs ab. Die Mission wurde daraufhin vom Betreiber Arianespace als gescheitert eingestuft, die Ladung gilt als verloren. Der Lastenträger war zuvor in Kourou abgehoben. Acht Minuten später sei die Rakete vom Kurs abgekommen, was zum "Verlust der Mission" geführt habe, so Arianespace.

Erst im Sommer 2019 war es zu einem Fehlstart einer Vega-Rakete gekommen. Es handelte sich damals um den ersten Fehlstart einer Vega überhaupt. Wahrscheinlicher Grund war ein Defekt im Triebwerk in der zweiten Raketenstufe

+++ 10.03 Uhr: Polizei – Wenig Hoffnung auf Beute aus Grünem Gewölbe +++

Trotz der Festnahme von drei Verdächtigen im Kunstraub-Fall Grünes Gewölbe haben die Ermittler wenig Hoffnung, dass die Objekte wieder nach Dresden zurückkehren. "Da müsste man sehr viel Glück haben, dass man die ein Jahr nach der Tat noch finden würde", sagte der Sprecher der Dresdner Polizei, Thomas Geithner, vor Journalisten in Berlin. Doch: "Die Hoffnung stirbt zuletzt." Der eigentliche Erfolg sei die Festnahme der Verdächtigen. Sie sollten noch am Dienstag einem Ermittlungsrichter in Dresden vorgeführt werden.

+++ 9.39 Uhr: Verdächtiger im Fall Maddie – Ermittlungen nach Anhörung im Gericht +++

Der jüngste Gerichtstermin des im Fall Maddie Verdächtigen hat ein juristisches Nachspiel. Nach einer Auseinandersetzung im Landgericht Braunschweig am Montag gibt es Ermittlungen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, Hans Christian Wolters. Der Anwalt des 43-Jährigen habe Strafanzeige gegen Justizbedienstete wegen Körperverletzung gestellt. Das Verfahren liege derzeit bei der Polizei, sagte Wolters.

Nach dem Vorfall wurde der Mann in einem Krankenhaus behandelt. Mehrere Medien berichteten, dass sich der 43-Jährige zwei Rippen gebrochen haben soll. Der Anwalt des Verdächtigten wollte sich am Dienstag auf Nachfrage nicht zu dem Geschehen im Landgericht und den möglichen Verletzungen seines Mandaten äußern.

+++ 7.55 Uhr: Wirecard-Kerngeschäft geht an Santander +++

Das Kerngeschäft des insolventen Zahlungsabwicklers Wirecard geht wie erwartet an die spanische Großbank Banco Santander. Die Spanier würden Technologie und Geschäftsbetrieb übernehmen, der Großteil der Mitarbeiter könne somit weiterbeschäftigt werden, teilte Insolvenzverwalter Michael Jaffé in München mit. Santander sprach von rund 500 Beschäftigten, die zu der Bank wechselten. Dem Deal müssen noch Aufsichtsbehörden zustimmen. Bis Ende des Jahres soll die Transaktion abgeschlossen werden. Das Insolvenzverfahren von Wirecard war vor knapp drei Monaten eröffnet worden. Zuvor hatte der Konzern Luftbuchungen im Umfang von 1,9 Milliarden Euro einräumen müssen.

+++ 7.34 Uhr: Tatverdächtige für Kunstdiebstahl vom Grünen Gewölbe festgenommen +++

Knapp ein Jahr nach dem Kunstraub im Dresdner Grünen Gewölbe hat die Polizei in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen. Diese sollen noch im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte. Den Beschuldigten würden schwerer Bandendiebstahl und Brandstiftung in zwei Fällen vorgeworfen. Zuvor hatte "Bild"-Zeitung über den Einsatz berichtet.

Seit dem Morgen wurden demnach insgesamt 18 Objekte in der Hauptstadt durchsucht, darunter zehn Wohnungen sowie Garagen und Fahrzeuge. Laut Behörden sind dabei knapp 1640 Polizeibeamte im Einsatz. Im Zentrum der Maßnahmen stünden die Suche nach den gestohlenen Kunstschätzen und möglichen Beweismitteln, etwa Speichermedien, Bekleidungsstücke und Werkzeuge.

+++ 7.04 Uhr: "Lonely Planet" kürt keine Top-Ziele 2021 – stattdessen 30 Projekte +++

Wegen der Coronavirus-Pandemie sieht "Lonely Planet" davon ab, für 2021 zehn Top-Städte, -Länder und -Regionen zu küren. Stattdessen wolle man "30 inspirierende Menschen, Reiseziele und Tourismusprojekte" mit Zukunft vorstellen, die die Reisebranche verändern. Darunter sind der Syrer Hesham Moadamani, der in Berlin auf Stadttouren (Refugee Voices Tours) Geschichte und Geschichten der Migration erläutert sowie das deutsch-holländische Paar Karl Krause und Daan Colijn, die in ihrem Blog "Couple of Men" die Welt für lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, intersexuelle und queere Reisende (LGBTIQ) beleuchten. "Lonely Planets Best in Travel 2021" ist kein Buch, sondern eine Online-Kampagne der Reiseführermarke.

+++ 6.06 Uhr: Besonders starker Hurrikan "Iota" trifft in Nicaragua auf Land +++

Der extrem gefährliche Wirbelsturm "Iota" hat Nicaragua erreicht. Er traf am späten Montagabend (Ortszeit) als Hurrikan der Kategorie vier mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 250 Stundenkilometern im Nordosten des mittelamerikanischen Landes auf Land, wie das Nationale Hurrikanzentrum der USA mitteilte. Den Meteorologen zufolge war mit einer lebensbedrohlichen Sturmflut sowie katastrophalen Windschäden, sintflutartigem Regen, Überschwemmungen und Erdrutschen zu rechnen. Auch in den übrigen Ländern Mittelamerikas und in Mexiko war nach Angaben des Hurrikanzentrums mit Auswirkungen des Unwetters zu rechnen.

+++ 6.03 Uhr: Klimawandel und Extremwetter lösen immer mehr Katastrophen aus +++

Vier von fünf Naturkatastrophen weltweit sind nach einer Studie des Roten Kreuzes in den vergangenen zehn Jahren auf extremes Wetter und die Folgen der Klimakrise zurückgegangen. Dazu gehören Unwetter, Überschwemmungen und Hitzewellen. Zusammen haben diese Katastrophen demnach mehr als 410.000 Menschenleben gefordert. Seit den 90er Jahren sei die Zahl der klima- und wetterbedingten Katastrophen in jedem Jahrzehnt um fast 35 Prozent gestiegen, berichtete die Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften in Genf.

+++ 5.33 Uhr: Autoverband VDA – Ladesäulen-Ausbau deutlich zu langsam +++

Vor einem Spitzengespräch mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der Autobranchenverband VDA mehr Tempo beim Ausbau von Ladesäulen für Elektroautos angemahnt. Die Infrastruktur komme mit den Verkaufszahlen von E-Pkw nicht mit sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller der Deutschen Presse-Agentur. "Die Kommunen haben da erheblichen Nachholbedarf. Heute kommen bereits 13 E-Pkw auf einen Ladepunkt, Ostern werden es nach unseren Prognosen 20 sein."

Die Bundesregierung hat das Ziel ausgeben, bis 2030 eine Million Ladepunkte in Deutschland zu haben. Im vergangenen Halben Jahr kamen nach Angaben des Energieverbands BDEW rund 200 Stück pro Woche dazu - aus VDA-Sicht müssten es zehnmal so viele sein, denn pro Woche kämen rund 12.000 neue Elektroautos auf den Markt.

+++ 4.29 Uhr: Bericht – CSU verlegt Winterklausur von Kloster Seeon nach Berlin +++

Angesichts der Corona-Pandemie verlegt die CSU ihre im Januar geplante traditionelle Winterklausur von Kloster Seeon im Landkreis Traunstein nach Berlin. Der Auftakt ins Bundestagswahljahr am 6. und 7. Januar soll diesmal im Berliner Congress Center am Alexanderplatz stattfinden, wie der "Münchner Merkur" berichtet. Die Veranstaltung werde mit einem strengen Hygienekonzept stattfinden. Zudem soll nur ein Teil der Gäste vor Ort sein, weitere Redner werden digital zugeschaltet.

+++ 3.10 Uhr: Mehrere Fälle der Vogelgrippe in Frankreich und Dänemark entdeckt +++

In Frankreich und Dänemark sind mehrere Fälle der Vogelgrippe aufgetreten. Die beiden EU-Länder bestätigten den Befund. Auf der französischen Insel Korsika wurden hunderte Hennen getötet, in Dänemark ordneten die Behörden die Schlachtung von mehr als mehr als 25.000 Vögeln an, nachdem das Virus im Westen des Landes aufgetreten war. Zuletzt war das Virus unter anderem in den Niederlanden und Belgien entdeckt worden. Die französischen Behörden riefen alle Geflügelhalter auf, ihrer Tiere einzusperren und somit vor möglicherweise infizierten Wildvögeln zu schützen. Dänemark setzte den Export von Eiern außerhalb der EU aus.

Das Vogelgrippe-Virus ist für den Menschen nicht schädlich, aber für die Landwirtschaft verheerend. Anfang des Monats mussten in den Niederlanden 200.000 Vögel getötet werden.

+++ 1.43 Uhr: Mehr als 500 Syrer verlassen überfülltes Haftlager Al-Hol +++

Aus dem überfüllten Haftlager Al-Hol im Nordosten Syriens sind mehr als 500 Syrer entlassen worden. Darunter seien auch mutmaßliche Angehörige von Mitgliedern der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), teilten die örtlichen kurdischen Behörden am Montag mit. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachtete die Abreise dutzender Frauen, die ihre Habseligkeiten zu Lastwagen schleppten.

Das Al-Hol-Lager beherbergt mehr als 60.000 Menschen, darunter 24.300 Syrer, die entweder gefangen genommen oder durch den anhaltenden Konflikt in der Region vertrieben wurden. Iraker machen den Großteil der Ausländer in Al-Hol aus. Schwindende Ressourcen erschwerten der kurdischen Verwaltung zuletzt den Betrieb des Lagers.

+++ 1.02 Uhr: Tesla wird in S&P 500 aufgenommen - Aktie hebt nachbörslich ab +++

Der US-Elektroautobauer Tesla erreicht mit dem Einzug in den Börsenindex S&P 500 einen weiteren Meilenstein. Am Montagabend (Ortszeit) gab der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices die Aufnahme bekannt - kommende Woche sollen die Papiere des E-Autopioniers demnach in den Handel starten. Teslas Aktien reagierten nachbörslich mit einem Kurssprung von über zehn Prozent.

+++ 0.23 Uhr: Vicky Leandros steckt unter Katzenkostüm bei "The Masked Singer" +++

Eine Musiklegende als Miezekatze: Schlagersängerin Vicky Leandros ("Ich liebe das Leben") ist in der ProSieben-Show "The Masked Singer" enttarnt worden. Die 68-Jährige steckte in einem flauschigen Katzenkostüm, das sie am Montagabend ablegen musste – zuvor hatte sie zu wenige Stimmen der Zuschauer erhalten. Die Überraschung, dass der Schlagerstar unter der Maske steckte, war allgemein groß – auch wenn viele Zuschauer auf sie getippt hatten. Bei "The Masked Singer" singen Promis in Kostümen und versuchen, nicht enttarnt zu werden. Wenn die Zuschauer sie aus der Show wählen, müssen sie allerdings die Maske ablegen.

+++ 0.05 Uhr: Union legt laut Umfrage in Wählergunst zu - höchster Wert seit elf Wochen +++

Die Union legt einer Umfrage zufolge zu und erreicht den höchsten Zustimmungswert seit elf Wochen. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden sich 36,5 Prozent (plus 2 Prozentpunkte) der Wähler für die CDU/CSU entscheiden, berichtet die "Bild"-Zeitung, die den "Insa-Meinungstrend" regelmäßig in Auftrag gibt.

Die AfD verliert demnach einen Punkt und landet bei elf Prozent. SPD (15,5 Prozent), FDP (7 Prozent), Linke (7,5 Prozent) und Grüne (17,5 Prozent) halten demnach ihre Werte aus der Vorwoche. Somit kommen Union und SPD rechnerisch auf 52 Prozent, Union und Grüne auf 54 Prozent. "Dass die Union auf den höchsten Wert seit elf Wochen steigt, hängt mit der Entwicklung der Corona-Pandemie und den wachsenden Sorgen vor deren wirtschaftlichen Folgen zusammen", sagte Insa-Chef Hermann Binkert.