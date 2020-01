Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 9.01 Uhr: Ukrainischer Regierungschef Gontscharuk kündigt Rücktritt an +++

Der ukrainische Regierungschef Alexej Gontscharuk hat nach umstrittenen Äußerungen über Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Rücktritt eingereicht. Der Staatschef habe das Recht auf ein loyales Team, schrieb Gontscharuk bei Facebook. "Um jedwede Zweifel meiner Wertschätzung und meines Vertrauens gegenüber dem Präsidenten auszuräumen, habe ich eine Rücktrittserklärung geschrieben und sie dem Präsidenten übergeben", teilte der Regierungschef mit.

Zuvor war ein Videomitschnitt veröffentlicht worden, in dem sich der 35-Jährige unvorteilhaft über Selenskyj geäußert hatte. Unter anderem hatte er gesagt, der Präsident habe eine "sehr primitive" Vorstellung von Wirtschaft und "Nebel im Kopf". In dem Schreiben nun beteuerte Gontscharuk, dass unter dem Präsidenten viel erreicht worden sei. "Er ist für mich ein Beispiel an Offenheit und Transparenz." Er sei angetreten, um das Programm Selenskyjs umzusetzen.

+++ 6.43 Uhr: Maas "vorsichtig optimistisch" vor Berliner Libyen-Konferenz +++

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich "vorsichtig optimistisch" zu den Erfolgsaussichten der Libyen-Konferenz am Sonntag in Berlin geäußert. Bei seinem Besuch in Libyen habe ihm der Rebellengeneral Chalifa Haftar versichert, dass er zum Erfolg der Konferenz "einen Beitrag leisten" wolle, sagte Maas der "Passauer Neuen Presse". Noch ist allerdings unklar, ob Haftar an dem Treffen teilnehmen wird.

+++ 6.14 Uhr: Mehrere US-Soldaten beim Raketenangriff auf Basis im Irak verletzt +++

Bei dem iranischen Raketenangriff auf den Luftwaffenstützpunkt Al Asad im Irak vom 8. Januar sind entgegen ersten Angaben doch mehrere US-Soldaten verletzt worden. Sie seien wegen Anzeichen auf Gehirnerschütterung behandelt worden, teilte das US-Zentralkommando mit. Einige seien vorsichtshalber in ein Militärkrankenhaus in Landstuhl in Deutschland und einige in ein Camp in Kuwait gebracht worden. Zahlen nannte das Kommando nicht. Der Sender CNN sprach unter Berufung auf das US-Militär von elf Verletzten.

Der Iran hatte in der Nacht zum 8. Januar den Luftwaffenstützpunkt Al Asad und und eine Basis in der nördlichen Stadt Erbil mit Dutzenden Raketen beschossen. Es handelte sich um eine Vergeltung für die Tötung des iranischen Top-General Ghassem Soleimani durch die USA fünf Tage zuvor.

+++ 6.01 Uhr: Endlich Regen – etwas Erleichterung für Feuerwehrleute in Australien +++

In einigen australischen Brandgebieten hilft weiter starker Regen bei den Löscharbeiten. Im am stärksten betroffenen Bundesstaat New South Wales wird der Niederschlag die Feuer nach Angaben der Helfer nicht löschen, aber sie etwas eindämmen. "Ich denke, es hat einen deutlichen Motivationsschub gegeben", sagte Einsatzleiter Rob Rogers dem Fernsehsender Channel Seven.

Zuvor hatte sich die Feuerwehr bei Twitter über den Regen gefreut. Dort zeigte sie ein Schild: "Gleich wieder da. Sind draußen beim Pfützen-Hüpfen!!" In New South Wales lag die Zahl der Feuer bei unter 80, im benachbarten Victoria waren es 17. Dort lösten Blitze auch einige neue Brände aus.

+++ 5.44 Uhr: Drei mutmaßliche Neonazis in den USA festgenommen +++

Die US-Bundespolizei FBI hat drei mutmaßliche Mitlieder einer Neonazi-Gruppierung festgenommen. Wie Bundesanwälte im Bundesstaat Maryland mitteilten, wird den Männern im Alter zwischen 19 und 27 Jahren unter anderem der Verstoß gegen Waffengesetze zur Last gelegt. Kurz vor der Festnahme hatte der Gouverneur des an Maryland angrenzenden Bundesstaats Virginia, Ralph Northam, wegen mutmaßlich drohender Gewalttaten durch Rechtsextremisten den Notstand ausgerufen.

+++ 5.34 Uhr: Beschwerden über die Post wachsen +++

Der Ärger vieler Bürger über Probleme bei der Post-Zustellung hat sich 2019 erneut vergrößert. Bei der Bundesnetzagentur gingen im vergangenen Jahr 18 209 schriftliche Beschwerden ein, wie aus Zahlen der Behörde hervorgeht, die der Nachrichtenagentur DPA vorliegen. Das sind rund ein Drittel mehr als 2018. Blickt man noch weiter zurück, hat sich die Zahl sogar etwa verdreifacht – 2017 gab es 6100 Beschwerden.

Für den meisten Ärger sorgten dabei Briefe, die zu spät oder gar nicht bei ihren Empfängern ankamen. Die Pakete lagen, mit den gleichen Problemen, dicht dahinter. In den größten deutschen Städten, Berlin und Hamburg, war der Unmut – umgerechnet auf die Einwohnerzahl – am größten. In der Hauptstadt meldeten sich pro 10.000 Bürger mehr als vier kritisch zu Wort, in Hamburg etwas über drei.

Die Beschwerden bei der Bonner Regulierungsbehörde beziehen sich auf die ganze Branche – also auch auf die Wettbewerber der Deutschen Post.

+++ 4.20 Uhr: Zweiter Todesfall durch Lungenkrankheit in China bestätigt +++

In Folge der in China ausgebrochenen Lungenkrankheit ist ein zweiter Patient ums Leben gekommen. Wie die Gesundheitskommission der zentralchinesischen Metropole Wuhan mitteilte, war der 69-jährige Mann bereits am Mittwochmorgen im Krankenhaus gestorben. Fünf der 41 Patienten, bei denen das neuartige Coronavirus seit Ende Dezember festgestellt worden war, blieben demnach weiterhin in einem kritischen Zustand. Jedoch seien keine neuen Infektionen festgestellt worden. 644 von 763 Menschen, die nach dem Ausbruch unter medizinische Beobachtung gestellt wurden, konnten entlassen werden. Es wird vermutet, dass das Virus von einem Tiermarkt in der Metropole kommt.

+++ 4.51 Uhr: Mann bei Hai-Attacke in Australien verletzt +++

Ein 59 Jahre alter Mann ist beim Wellenreiten südlich von Sydney mutmaßlich von einem Hai attackiert worden. Der Mann habe bei dem Vorfall in Windang eine tiefe Wunde am Fuß erlitten, wie Polizei und Rettungskräfte mitteilten. Der Surfer konnte demnach noch an den Strand paddeln. Die Rettungskräfte sprachen von einer Hai-Attacke. Der Biss sei bis auf die Knochen gegangen. Die Blutung konnte unter Kontrolle gebracht werden. Laut Polizei wurde in der Gegend kein Hai gesehen. Der Strand bleibe geöffnet. Anfang Januar war im Westen Australiens ein Taucher von einem Hai tödlich verletzt worden.

Update: Shark attack: Patient suffering bite to left foot. Bite has gone through to the bone with ligament damage. Bleeding being controlled! Patient is a male in his 60s. #nswambulance #paramedics #aeromed #windang — NSW Ambulance (@NSWAmbulance) 16. Januar 2020

+++ 4.06 Uhr: Rund 300 Schweine bei Stallbrand verendet +++

Rund 300 Mastschweine sind bei einem Stallbrand in Neualbenreuth in Bayern verendet. Das Feuer war aus zunächst ungeklärten Gründen in der Nacht ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Betroffen waren zwei Ställe mit insgesamt 500 Schweinen. Ein Stall brannte komplett ab, der Sachschaden beträgt rund 700.000 Euro.

+++ 0.33 Uhr: Tausend Flüchtlinge aus Honduras durchbrechen Grenze zu Guatemala +++

Nach dem Start eines neuen Flüchtlingsmarsches in Honduras haben mehr als tausend Menschen auf dem Weg Richtung USA die Grenze zu Guatemala durchbrochen. Sie überwanden laut dem Bericht eines AFP-Fotografen am Donnerstag (Ortszeit) eine Polizeisperre am Grenzübergang Agua Caliente nahe der Stadt Esquipulas und stürmten ohne jede Registrierung ins Nachbarland. Am Mittwoch hatten bereits rund 400 Honduraner in der Grenzstadt Corinto die Grenze zu Guatemala überwunden.