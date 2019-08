Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Pelosi: Lage an Grenze zu Mexiko "menschenunwürdig" (8.02 Uhr)

Nagasaki: Japan gedenkt Atombomben-Opfern (5.34 Uhr)

USA drohen Deutschland mit Truppenabzug (4.34 Uhr)

Sicherheitslücken: Apple bietet eine Million Dollar (3.31 Uhr)

Experten erwarten spürbare Rentenerhöhung (0.05 Uhr)

Die Nachrichten von heute im stern-Ticker:

+++ 8.02 Uhr: Pelosi verurteilt "menschenunwürdige" Situation an Grenze zu Mexiko +++

Die US-Oppositionsführerin Nancy Pelosi hat die Situation an der Grenze zwischen den USA und Mexiko scharf kritisiert. "Was sich an der Grenze zuträgt ist skandalös", sagte die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses während eines Besuchs in Guatemala-Stadt. Die Einwanderer würden "auf menschenunwürdige Art" behandelt, was "im Gegensatz" zu den Werten der USA stünde.

Pelosi besucht Guatemala, um zu prüfen, ob das Land in der Lage ist, Flüchtlinge aus anderen Ländern aufzunehmen, wie ein Ende Juli abgeschlossenes Asylabkommen mit Washington es vorsieht. In Guatemala gibt es massive Proteste gegen das Abkommen. Rund 60 Prozent der Bevölkerung dort lebt unterhalb der Armutsgrenze. Das Land sei deshalb nicht in der Lage, Flüchtlinge würdevoll aufzunehmen, argumentieren Opposition und NGOs.

+++ 7.30 Uhr: Rechnungshof kritisiert Scholz für geplante Forschungsförderung +++

Der Bundesrechnungshof hat scharfe Kritik an den von der Bundesregierung geplanten Steuerbegünstigungen für Forschungsunternehmen geübt. Man bezweifle, "dass die Zielsetzung mit dem Gesetzentwurf effektiv und effizient umgesetzt werden kann", heißt es in einem Bericht der Behörde an den Bundestag, aus dem die Funke Mediengruppe zitiert. Die Prüfer befürchten demnach, dass das Geld sinnlos ausgegeben wird und nur zu mehr Bürokratie führt.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) plant mit dem Gesetz eine steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung für Unternehmen. Sie sollen die Lohnkosten ihrer Mitarbeiter künftig von der Steuer absetzen können. Jedes Unternehmen soll für jedes Forschungsprojekt bis zu 15 Millionen Euro staatliche "Forschungszulage" gekommen können. Die Pläne würden laut Finanzministerium rund eine Milliarde Euro pro Jahr kosten.

+++ 6.05 Uhr: Libanesischer Geschäftsmann in USA wegen Hisbollah-Unterstützung verurteilt +++

Wegen finanzieller Unterstützung der schiitischen Hisbollah-Miliz ist ein libanesischer Geschäftsmann in den USA zu fünf Jahren Haft und 50 Millionen Dollar Geldstrafe verurteilt worden, wie das US-Justizministerium bekannt gab. Der 63 Jahre alte Kassim Tadschideen hatte sich im Dezember der Geldwäsche schuldig bekannt. Er soll geholfen haben, unter Umgehung von US-Sanktionen Millionen von Dollar an die Hisbollah zu leiten.

Die Hisbollah wird von den USA als Terrororganisation eingestuft. Die schiitische Miliz wurde 1982 von den iranischen Revolutionsgarden für den Kampf gegen die israelischen Besatzer im Südlibanon aufgebaut. Heute gilt die Miliz als die stärkste politische und militärische Kraft im Libanon, wo sie mit mehreren Ministern an der Regierung beteiligt ist. Seit 2012 kämpfen ihre Truppen im syrischen Bürgerkrieg auf Seiten von Machthaber Baschar al-Assad.

+++ 5.34 Uhr: Japan gedenkt der Opfer des Atombombenabwurfs auf Nagasaki +++

Mit einem neuerlichen Appell zur weltweiten Abschaffung der Atomwaffen ist in der japanischen Stadt Nagasaki der Opfer des Atombombenabwurfs vor 74 Jahren gedacht worden. Um 11.02 Uhr (Ortszeit), dem Zeitpunkt, als am 9. August 1945 die von einem US-Bomber abgeworfene Atombombe "Fat Man" über der Stadt explodierte, legten die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung eine Schweigeminute ein. Allein in Nagasaki wurden damals etwa 70.000 Menschen durch direkte Einwirkung getötet, 75.000 weitere verletzt. Drei Tage zuvor hatten die USA bereits Hiroshima durch eine Atombombe mit geringerer Sprengkraft verwüstet. Unter dem Eindruck der Zerstörungen kapitulierte das Kaiserreich Japan am 15. August 1945.

+++ 4.34 Uhr: Vor Trumps Europa-Reisen drohen USA Deutschland mit Truppenabzug +++

Kurz vor den geplanten Europa-Reisen von US-Präsident Donald Trump verschärfen die USA ihre Drohungen mit einem Teilabzug ihrer Truppen aus Deutschland. "Es ist wirklich beleidigend zu erwarten, dass der US-Steuerzahler weiter mehr als 50.000 Amerikaner in Deutschland bezahlt, aber die Deutschen ihren Handelsüberschuss für heimische Zwecke verwenden", sagte der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell. Zuvor hatte die US-Botschafterin in Polen, Georgette Mosbacher, getwittert: "Polen erfüllt seine Zahlungsverpflichtung von zwei Prozent des BIP gegenüber der Nato. Deutschland tut das nicht. Wir würden es begrüßen, wenn die amerikanischen Truppen in Deutschland nach Polen kämen."

Trump hatte eine Truppenverlegung von Deutschland nach Polen bereits im Juni bei einem Besuch des polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Washington ins Spiel gebracht.





+++ 4.15 Uhr: Zlatko begründet TV-Comeback mit Geld +++

Vor 19 Jahren war er einer der Stars der Überwachungsshow "Big Brother" - überraschend kehrt Zlatko Trpkovski nun ins Fernsehen zurück. Die Frage nach den Gründen für seinen Auftritt in der heute anlaufenden Staffel von "Promi Big Brother" (Sat.1) beantwortete der mittlerweile 43-jährige Kraftfahrzeugmechaniker in der "Bild" mit einem Wort: "Geld." Leicht sei ihm der Schritt nicht gefallen: "Ich habe lange überlegt, ob ich das wirklich wieder mache."

Zlatko gehörte zu den wenigen Gesichtern der Originalsendung, die vielen Zuschauern in Erinnerung blieben. Hinterher hatte der Reality-Star kurzzeitig Erfolg als Schlagersänger. ("Ich vermiss' Dich (wie die Hölle)"). Seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit begründete er in der "Bild" damit, er sein nur über den Tisch gezogen worden. Seit damals wohne er in Heppenheim in Baden-Württemberg. "Ich arbeite in meinem alten Beruf: Autos schrauben".

+++ 3.11 Uhr: Apple bietet bis zu eine Million Dollar für Sicherheitslücken +++

Apple schraubt die Belohnung für das Auffinden von Sicherheitslücken in seiner Software auf bis zu eine Million Dollar hoch. Diesen Betrag soll es für besonders schwerwiegende Schwachstellen geben, über die ein Angreifer ohne Zutun des Nutzers auf den Kern des Betriebssystems zugreifen könnte. Bisher konnte man bei Apple maximal 200.000 Dollar bekommen, während auf dem Markt zum Teil Millionen für iPhone-Schwachstellen geboten wurden. Bei Apple gibt es die Belohnungen künftig auch nicht nur für Lücken im iPhone-System iOS, sondern auch bei Software anderer Apple-Geräte. Für Schwachstellen, die in Vorabversionen neuer Betriebssysteme gefunden werden, legt Apple noch einmal 50 Prozent drauf, wie der Konzern auf der IT-Sicherheitskonferenz Black Hat in Las Vegas ankündigte.

+++ 2.39 Uhr: Drei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug nahe Philadelphia +++

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in einen Garten im US-Bundesstaat Pennsylvania sind drei Menschen ums Leben gekommen. Die einmotorige Propellermaschine zerschellte in der nahe Philadelphia gelegenen Gemeinde Upper Moreland, wie die örtliche Polizei mitteilte. Bei den Toten handelt es sich demnach um einen 60-Jährigen, seine 54 Jahre alte Ehefrau und die 19 Jahre alte Tochter des Paares. Am Boden wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. Die Absturzursache ist noch unklar. Einen Notruf hatte der Pilot vor dem Absturz nicht abgesetzt.

+++ 2.24 Uhr: Trump ernennt vorläufigen neuen Geheimdienstkoordinator +++

US-Präsident Donald Trump hat einen neuen Geheimdienstkoordinator gefunden: Der derzeitige Direktor des Terrorabwehrzentrums, Joseph Maguire, werde dieses Amt geschäftsführend ab dem 15. August übernehmen, twitterte Trump. An diesem Tag wird der bisherige Amtsinhaber Dan Coats seinen Posten verlassen.

Der Direktor der nationalen Nachrichtendienste hat die Aufgabe, die verschiedenen Geheimdienste der USA zu koordinieren. Coats hatte den Spitzenposten seit März 2017 inne. Trump und Coats hatten in der Vergangenheit aber mehrfach inhaltlich über Kreuz gelegen und diese Meinungsverschiedenheiten auch öffentlich ausgetragen. So erklärte der Geheimdienstkoordinator im Januar, dass der Iran seiner Einschätzung nach momentan nicht an Atomwaffen arbeite. Der Präsident widersprach und unterstellte den Diensten Ahnungslosigkeit.

+++ 1.47 Uhr: Video zeigt, wie Trump bei El-Paso-Besuch mit Zuschauerzahl bei Wahlkampfauftritt prahlte +++

Donald Trump hat bei seinem Krankenhausbesuch in der von einem Massaker erschütterten Stadt El Paso mit der Zuschauerzahl bei einem Wahlkampfauftritt geprahlt. Der Sender KFOX14 veröffentlichte ein Video, das zeigt, wie der US-Präsident am Mittwoch im University Medical Center den Einsatz des medizinischen Personals nach dem Anschlag mit 22 Toten würdigt und versichert, "die ganze Welt" würde über die Mitarbeiter sprechen. Dann redet Trump plötzlich über eine Veranstaltung, die er im Februar in El Paso abgehalten hatte. Dabei habe es eine "ganz schöne Menge" an Zuschauern gegeben, sagte Trump. Vor dem Veranstaltungsort hätten sich noch einmal "doppelt so viele" Menschen versammelt. An einer Gegenveranstaltung des "verrückten" demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Beto O'Rourke hätten gerade mal 400 Menschen teilgenommen.

Das Video dürfte Wasser auf die Mühlen der Kritiker sein, die Trump vorwerfen, ihm sei es bei seinem Besuch an den Anschlagsorten El Paso und Dayton vor allem darum gegangen, sich selbst in Szene zu setzen.

+++ 0.11 Uhr: Zahl illegaler Grenzübertritte zwischen Mexiko und USA sinkt +++

Die Zahl der illegalen Grenzübertritte zwischen Mexiko und den USA ist weiter zurückgegangen. Das US-Heimatschutzministerium teilte mit, im Juli seien im Vergleich zum Juni 26 Prozent weniger Menschen an der Grenze aufgegriffen worden. Das sei bereits zum zweiten Mal in Folge ein Rückgang um mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vormonat. Insbesondere die Zahl von Migranten aus Guatemala sei zuletzt sehr geschrumpft. Von Mai bis Juli sei auch die Zahl der aufgegriffenen Familien und unbegleiteten Kinder um mehr als 50 Prozent zurückgegangen. Die Entwicklung sei vor allem auf die Migrationsvereinbarung mit Mexiko zurückzuführen, hieß es. Der geschäftsführende US-Heimatschutzminister Kevin McAleenan sagte aber, trotz der Fortschritte sei die Lage an der Grenze weiterhin "jenseits des Krisenniveaus".

+++ 0.05 Uhr: Experten erwarten spürbare Rentenerhöhung für 2020 +++

Die mehr als 20 Millionen Rentner können nach Ansicht von Experten auch 2020 erneut mit einem deutlichen Plus ihrer Bezüge rechnen. Sie könnten um bis zu drei Prozent steigen, sollten sich die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt im Laufe des Jahres nicht mehr drastisch ändern, sagte der sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß (CDU), dem "Focus". Der Leiter des Referats Alterssicherung beim Deutschen Gewerkschaftsbund, Ingo Schäfer, erklärte, aufgrund guter Beschäftigungslage und spürbarer Lohnerhöhungen halte er sogar eine Erhöhung um mehr als drei Prozent für möglich. Der Freiburger Ökonom Bernd Raffelhüschen, der ebenfalls fast drei Prozent für möglich hält, warnte zugleich vor einer übermäßigen Inanspruchnahme der Rente mit 63. Dadurch könnte das Rentenplus gedämpft werden.

Zum 1. Juli waren die Rentenbezüge in Westdeutschland um 3,18 Prozent gestiegen, im Osten sogar um 3,91 Prozent. 2018 waren die Renten im Westen um 3,22 Prozent und im Osten um 3,37 Prozent in die Höhe gegangen.