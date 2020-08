Vereinigte Arabische Emirate nehmen erstes Akw in arabischem Raum in Betrieb

Proteste im Osten Russlands reißen nicht ab +++ RKI gibt tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland bekannt +++ Streit um Hongkong: China wirft Deutschland Rechtsbruch vor +++ Die Nachrichtenlage am Wochenende.

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihr erstes Atomkraftwerk in Betrieb genommen. Der Reaktorblock I des Akw Barakah an der Nordwestküste der Emirate sei am Samstag erfolgreich hochgefahren worden, schrieb der Vertreter Abu Dhabis bei der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Hamad Alkaabi, im Kurzbotschaftendienst Twitter. Es handelt sich um das erste Atomkraftwerk im arabischen Raum. Die Inbetriebnahme des Reaktors sei ein "historischer Meilenstein" für die Emirate, schrieb Alkaabi. Ziel sei es, "eine neue Art der sauberen Energie für die Nation" zu etablieren.

+++ 10.42 Uhr: Kokainschmuggel zwischen Papua-Neuguinea und Australien aufgedeckt +++

Ermittler in Australien und dem Pazifik-Staat Papua-Neuguinea haben gemeinsam eine internationale Bande von Drogenschmugglern ausgehoben. Die Polizei in Papua-Neuguinea entdeckte am Freitag 500 Kilogramm Kokain im geschätzten Marktwert von 48 Millionen Euro, die die Schmuggler mutmaßlich mit einem Leichtflugzeug nach Australien bringen wollten, wie die australische Bundespolizei AFP am Samstag mitteilte. Fünf Männer eines Drogenkartells mit Sitz in Melbourne und Verbindungen nach Italien wurden festgenommen. Im Falle einer Verurteilung droht den Männern lebenslange Haft.

+++ 11.05 Uhr: Versuchte Brandstiftung am Hauptbahnhof - Mann in Psychiatrie +++

Nach einer versuchten Brandstiftung im Düsseldorfer Hauptbahnhof ist der Tatverdächtige in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Das teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Ein Arzt und das städtische Ordnungsamt hätten die Einweisung veranlasst. Details seien nicht bekannt. Das gelte auch für das Motiv des 54 Jahre alten Deutschen.

+++ 10.49 Uhr: Südkoreanischer Sektenführer wegen Behinderung von Corona-Bekämpfung festgenommen +++

In Südkorea ist der Chef der Shincheonji-Sekte festgenommen worden, unter deren Mitgliedern es zu Beginn der Corona-Pandemie zu einer Masseninfektion mit dem neuartigen Virus gekommen war. Der 88-jährige Sektenführer Lee Man Hee sei am Samstagmorgen in Gewahrsam genommen worden, sagte ein Sprecher des Bezirksgerichts von Suwon der Nachrichtenagentur AFP. Lee wird vorgeworfen, gegenüber den Gesundheitsbehörden falsche Angaben zu Gottesdiensten und den Mitgliedern seiner Sekte gemacht haben.

+++ 10.30 Uhr: 22 Tage in Folge - Proteste im Osten Russlands reißen nicht ab +++

Tausende Menschen sind am vierten Samstag in Folge im äußersten Osten Russlands für den inhaftierten Ex-Gouverneur von Chabarowsk auf die Straße gegangen. An den Protesten beteiligten sich lokalen Medien zufolge bei teils strömendem Regen aber deutlich weniger Menschen als an den Wochenenden zuvor. Viele Menschen trugen wie in den Wochen zuvor Transparente mit Porträts des inhaftierten Politikers. Sie riefen "Ich/wir sind Sergej Furgal!", "Furgal ist unsere Wahl!" und "Freiheit". Der Unmut der Demonstranten richtet sich auch gegen den Präsidenten Wladimir Putin, der den Gouverneur offiziell entlassen hatte. Es war Tag 22 der Proteste.

+++ 10.17 Uhr: Bundesärztekammer warnt vor Überlastung der Gesundheitsämter +++

Angesichts wieder steigender Corona-Infektionszahlen in Deutschland warnt die Bundesärztekammer vor einer Überlastung der Gesundheitsämter. "Wir dürfen uns bei den Gesundheitsämtern nicht weiter von Notlösung zu Notlösung hangeln", sagte Vizepräsidentin Heidrun Gitter der Zeitung "Welt". Zwar könnten im Notfall Medizinstudierende wieder einspringen, diese müssten aber "am Patienten lernen statt irgendwelche bürokratische Aufgaben für die Gesundheitsämter zu erledigen".

+++ 9.54 Uhr: Trump will Bundespolizei vorerst doch nicht aus Portland abziehen +++

Entgegen einer Vereinbarung mit dem US-Bundesstaat Oregon will US-Präsident Donald Trump die Bundespolizei nun vorerst doch nicht aus der Westküstenmetropole Portland abziehen. Dies kündigte er am späten Freitagabend (Ortszeit) bei Twitter an. Die Bundespolizei werde bleiben, bis die lokale Polizei "die Reinigung" der Stadt "von Anarchisten und Agitatoren" beendet habe, schrieb Trump. Die Demonstrationen in Portland hielten unterdessen auch am Samstagmorgen an.

+++ 8.57 Uhr: Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland +++

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Samstag mit 209.653 angegeben - ein Plus von 955 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 210.399 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9148 Todesfälle und damit sieben mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9147 Tote. Die Zahl der Genesenen lag zunächst nicht aktualisiert vor.

+++ 8.51 Uhr: Streit um Hongkong: China wirft Deutschland Rechtsbruch vor +++

China hat die Aussetzung des Auslieferungsabkommens mit Hongkong durch Deutschland scharf kritisiert. In einer Stellungnahme, die die chinesische Botschaft am Samstag in Berlin verbreitete, werden Deutschland ein "ernster Verstoß gegen internationales Recht" und eine schwere Einmischung in innere Angelegenheiten vorgeworfen. "Wir lehnen das entschieden ab und behalten uns das Recht zu weiteren Reaktionen vor."