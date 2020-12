Wie hier in Stuttgart sympathisieren mittlerweile in ganz Deutschland Menschen mit der "Querdenken"-Bewegung. In Baden-Württemberg schaut der Verfassungsschutz ab jetzt genauer hin.

US-Bundesstaaten wollen Facebook verklagen +++ Volokopter plant Flugtaxidienst in Singapur +++ Zahl der weltweit Vertriebenen erreicht Rekordhoch +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet als erstes in Deutschland die " Querdenken "-Bewegung. Wie die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart am Mittwoch erfuhr, stufte das Landesamt "Querdenken 711" als Beobachtungsobjekt ein. Die Gruppe, die seit Monaten gegen die staatlichen Corona-Einschränkungen auf die Straße geht, radikalisiere sich und sei durch Extremisten unterwandert, hieß es in Sicherheitskreisen.

+++ 8.06 Uhr: Volocopter plant Flugtaxi-Dienst in Singapur +++

Volocopter will seinen ersten kommerziellen Flugtaxi-Dienst innerhalb der nächsten drei Jahre in Singapur auf die Beine stellen. Nach zwei Jahren enger Zusammenarbeit mit der Stadt habe man eine entsprechende Zusage gemacht, teilte das Unternehmen aus Bruchsal am Mittwoch mit. Das erste Angebot werde voraussichtlich eine touristische Route entlang der Küste des Stadtstaates sein. Später könnten dann auch grenzüberschreitende Verbindungen folgen. Die Genehmigung der Behörden für den Flugtaxi-Dienst steht den Angaben zufolge noch aus.

+++ 7.04 Uhr: Viele junge Menschen mit Fake News konfrontiert +++

Drei Viertel der jungen Menschen in Deutschland sehen sich regelmäßig mit Falschnachrichten konfrontiert. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap für die Vodafone Stiftung gaben 76 Prozent der 14- bis 24-Jährigen an, dass sie mindestens einmal pro Woche im Netz oder in sozialen Medien auf Nachrichten oder Beiträge stoßen, bei denen sie das Gefühl haben, es handele sich um Falschinformationen. Jeder fünfte Befragte gab sogar an, dass dies mehrmals täglich vorkomme. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich demnach der Anteil derjenigen, die es regelmäßig mit Fake News zu tun bekommen, deutlich erhöht.

+++ 6.04 Uhr: Zahl der weltweit Vertriebenen weiter gewachsen +++

Mitte dieses Jahres waren mehr Menschen auf der ganzen Welt aus ihrer Heimat vertrieben als je zuvor. Es dürften mehr als 80 Millionen gewesen sein, schätzt das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR). Die 80-Millionen-Marke sei gebrochen worden, obwohl wegen der Corona-Pandemie im April 168 Länder weltweit ihre Grenzen ganz oder teilweise geschlossen hatten, auch für Asylsuchende, wie das UNHCR am Mittwoch in Genf berichtete. Ende letzten Jahres waren nach UNHCR-Schätzungen weltweit 79,5 Millionen Menschen vertrieben, 57 Prozent davon im eigenen Land. Die Zahl zum Stichtag Ende 2020 publiziert das UNHCR erst im Juni nächsten Jahres.

+++ 5:42 Uhr: US-Bundesstaaten drohen Facebook mit Wettbewerbsklage +++

Die US-Regierung und mehr als 40 Bundesstaaten stehen laut einem Zeitungsbericht kurz davor, Facebook mit dem Vorwurf unfairen Wettbewerbs zu verklagen. Der Vorstoß werde bereits für Mittwoch vorbereitet, schrieb die "Washington Post" unter Berufung auf informierte Personen. Dabei sollen unter anderem die Übernahmen des Fotodienstes Instagram und des Chatdienstes WhatsApp angeprangert werden, hieß es. Die Deals zeigten, wie das weltgrößte Online-Netzwerk Gefahren durch Wettbewerber neutralisiert und die Nutzer um Alternativen gebracht habe, laute das Argument. n der Klage solle als eine mögliche Maßnahme auch vorgeschlagen werden, Facebook zum Verkauf einzelner Geschäftsbereiche zu zwingen. Der Konzern hatte in den vergangenen Jahren bereits die technische Infrastruktur hinter der Plattform seines Online-Netzwerks sowie Instagram und WhatsApp enger zusammengeführt. Das würde eine Aufspaltung technisch erschweren.

+++ 5.07 Uhr: Uno sammelt 370 Millionen Dollar für Nothilfefonds +++

Die Vereinten Nationen haben mehr als 370 Millionen Dollar für ihren zentralen Nothilfefonds (Cerf) eingesammelt. Mehr als 50 Geberländer hätten für das kommende Jahr Geld bereitgestellt, erklärte UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock am Dienstag. Der 2005 eingerichtete Nothilfefonds wird von den Staaten auf freiwilliger Basis aufgefüllt und soll im Krisenfall den UN-Organisationen ein rasches Eingreifen ermöglichen. In diesem Jahr wurden durch den Fonds nach UN-Angaben humanitäre Maßnahmen für 65 Millionen Menschen in mehr als 50 Ländern im Volumen von 900 Millionen Dollar finanziert. Das Geld sei für den Kampf gegen die Corona-Pandemie, gegen Hunger sowie für Einsätze in Konfliktgebieten oder Nothilfe nach Naturkatastrophen eingesetzt worden.

+++ 4.02 Uhr: Hochwasser erreicht Markusdom in Venedig +++

Probleme mit dem neuen Dammsystem in Venedig haben zu Überschwemmungen in der italienischen Lagunenstadt geführt. Das Hochwasser auf dem zentralen Markusplatz stieg am Dienstagnachmittag auf einen Pegel von 1,37 Metern über dem Meeresspiegel und drang auch in den Markusdom ein. Die neue Hochwasserschutzanlage Mose sei nicht aktiviert worden, weil ein geringerer Anstieg des Wasserpegels vorhergesagt worden sei, sagte Bürgermeister Luigi Brugnaro der Nachrichtenagentur Agi. Er kündigte an, die Vorgaben für das System zu überprüfen.