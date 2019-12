Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Ruhani: Iran zu Atomgesprächen bei Aufhebung von US-Sanktionen bereit (9 Uhr)

Elf Tote durch Taifun auf den Philippinen (7.26 Uhr)

Studie: 400.000 Beschäftigte in Deutschland arbeiten bald in Virtueller Realität (6.55 Uhr)

Mehr als 360 US-Juristinnen bekennen sich öffentlich zu Abtreibungen (3.12 Uhr)

Macron verurteilt Schändung jüdischer Gräber auf Friedhof im Elsass (2.25 Uhr)

Seltener Gauguin für 9,5 Millionen Euro in Paris versteigert (1.12 Uhr)

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 9 Uhr: Ruhani: Iran zu Atomgesprächen bei Aufhebung von US-Sanktionen bereit +++

Der Iran ist nach den Worten von Staatschef Hassan Ruhani weiter zu Atomgesprächen im Falle einer Aufhebung der US-Sanktionen bereit. "Wenn sie bereit sind, die Sanktionen beiseite zu lassen, sind wir bereit zu reden und zu verhandeln, sogar auf der Ebene der Führer der 5+1-Länder", sagte Ruhani in Teheran in einer im Staatsfernsehen übertragenen Rede.

+++ 8.41 Uhr: Bouffier begrüßt Abrücken der SPD von Forderungen nach GroKo-Aus +++

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Volker Bouffier hat das Abrücken der künftigen neuen SPD-Spitze von Forderungen nach einem Ausstieg aus der Großen Koalition begrüßt. Allerdings müsse man zunächst abwarten, "was tatsächlich dabei herauskommt", sagte Bouffier den Zeitungen der Funke-Mediengruppe mit Blick auf den am Freitag beginnenden SPD-Bundesparteitag. Nachverhandlungen des Koalitionsvertrages schloss er erneut aus.

Das neue SPD-Spitzenduo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hatte am Dienstag deutlich gemacht, dass eine Abkehr von der GroKo entgegen einigen vorherigen Ankündigungen für sie derzeit kein vorrangiges Ziel ist.

+++ 8.29 Uhr: United Airlines bestellt 50 Maschinen von Airbus +++

Es ist ein weiterer Rückschlag für den US-Flugzeugbauer Boeing: Die Fluggesellschaft United Airlines hat 50 Flieger des europäischen Airbus-Konzerns bestellt. Es handle sich um Maschinen vom Typ A321 XLR, die die veraltete Boeing-757-200-Flotte ersetzen sollen, wie die US-Airline mitteilte. Das Geschäft hat einen Umfang von geschätzten 6,5 Milliarden Dollar (5,9 Milliarden Euro). Die neuen Airbus-Maschinen sollen ab 2024 geliefert werden.

+++ 8.23 Uhr: Streunen untersagt - Juristen fordern Ausgehverbot für Katzen +++

Hauskatzen sollten künftig nach Ansicht niederländischer Juristen nicht mehr umherstreunen dürfen. Die Tiere gefährdeten die Artenvielfalt insbesondere von Vögeln, begründen Arie Trouwborst und Han Somsen von der Universität Tilburg ihren radikalen Vorstoß. Rechtliche Handhabe für ein solches Verbot bieten demnach Richtlinien der Europäischen Union. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) bewertet die Forderung skeptisch. "Das Katzenproblem muss man ernst nehmen", sagt Nabu-Vogelexperte Lars Lachmann. Ein Ausgehverbot könne bei der Gefährdung lokaler Populationen mancherorts durchaus sinnvoll sein. Flächendeckend sei eine solche Maßnahme rechtlich aber nicht begründbar.

+++ 7.45 Uhr: Leiche von vermisster Australierin zwei Wochen nach Panne im Outback gefunden +++

Ihre zwei Freunde hatten eine Autopanne im australischen Outback wie durch ein Wunder überlebt: Nach einer tagelangen Suche hat die australische Polizei nun aber vermutlich die Leiche der 46-jährigen Claire Hockridge gefunden. Die Polizei des Bundesstaats Northern Territory teilte am Mittwoch mit, bei der Suche nach der Frau sei eine Leiche entdeckt worden. Es handele sich vermutlich um die vermisste Australierin. Hockridge war am 19. November zusammen mit zwei Freunden in der Nähe von Alice Springs unterwegs, als mitten im heißen und trockenen Outback ihr Auto in einem Flussbett liegen blieb. Nach drei Tagen machten sie sich auf die Suche nach Rettung. Die 52-jährige Tamra McBeath-Riley wurde am Sonntag weniger als zwei Kilometer von dem liegen gebliebenen Auto gefunden. Am Dienstag entdeckte ein Viehzüchter dann auch den 40-jährigen Phu Tran. Er war nach Polizeiangaben "leicht desorientiert", aber insgesamt in "guter Verfassung".

+++ 7.26 Uhr: Elf Tote durch Taifun auf den Philippinen +++

Nach dem Durchzug des tropischen Wirbelsturms "Kammuri" auf den Philippinen ist die Zahl der Toten auf mindestens elf gestiegen. Fast eine halbe Million Menschen, die meisten davon im Osten des Inselstaats, haben vorübergehend ihr Zuhause verloren, wie Polizei- und Katastrophenschutzbehörden des südostasiatischen Landes am Mittwoch berichteten. Zu den jüngst gemeldeten Toten gehörten laut Polizei drei Menschen, die in den Provinzen Sorsogon und Camarines Sur ertrunken waren. Mehrere andere Opfer waren von herabstürzenden Bäumen oder Dachteilen erschlagen worden. Die heftigen Böen von "Kammuri" hatten zudem Schäden an Dutzenden Gebäuden hinterlassen.

+++ 6.55 Uhr: Studie: 400.000 Beschäftigte in Deutschland arbeiten bald in Virtueller Realität +++

Für viele Beschäftigte wird es aus Sicht der Unternehmensberatung PWC bald normal sein, in der sogenannten Virtuellen Realität (VR) zu arbeiten. Bis 2030 könnte die Zahl derjenigen, die am Arbeitsplatz mit entsprechenden Technologien in Kontakt kommen, von derzeit 15.000 auf rund 400.000 steigen, wie PWC am Mittwoch erklärte. Die Firma schätzt das wirtschaftliche Potenzial 2030 demnach auf umgerechnet knapp 94 Milliarden Euro. Weltweit könnten "Produkte und Dienstleistungen auf der Basis von Virtual und Augmented Reality" im selben Jahr demnach 1,5 Billionen Dollar zur Wirtschaftsleistung beitragen und über 23 Millionen Jobs betreffen.

+++ 6.15 Uhr: Zehn Festnahmen nach tödlichem Feuergefecht mit Drogenkartell im Norden Mexikos +++

Zwei Tage nach einem stundenlangen Feuergefecht mit 23 Toten hat die mexikanische Polizei zehn mutmaßliche Mitglieder eines Drogenkartells festgenommen. Der Gouverneur des Bundesstaats Coahuila, Miguel Angel Riquelme, teilte am Dienstag mit, die Festgenommenen seien "direkt" an dem Angriff auf das Rathaus der Stadt Villa Unión und an den Gefechten mit Sicherheitskräften beteiligt gewesen. Mindestens 60 Bewaffnete waren am Samstagmittag in die nordmexikanische Stadt Villa Unión nahe der Grenze zu den USA eingedrungen und hatten Schüsse auf das Rathaus und dutzende andere Gebäude abgegeben. Die Armee, die Nationalgarde und die Polizei lieferten sich bis Sonntag Gefechte mit den Angreifern. Nach neuen Angaben der Behörden in Coahuila wurden dabei zwei Geiseln, vier Polizisten und 17 Angreifer getötet.

+++ 5.43 Uhr: Abschiebeflug aus Deutschland in Kabul eingetroffen +++

In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Morgen ein weiterer Flug aus Deutschland mit abgeschobenen Menschen eingetroffen. Beamte am Flughafen teilten mit, die Maschine sei mit 44 abgeschobenen Afghanen an Bord kurz vor 7 Uhr Ortszeit gelandet. Es war die 30. Sammelabschiebung seit dem ersten Flug im Dezember 2016. Bei den bisherigen 29 Abschiebungen hatten Bund und Länder 756 Männer nach Afghanistan zurückgebracht. Die Abschiebungen sind umstritten. Der Krieg gegen die radikalislamischen Taliban und die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geht weiter.

+++ 5.07 Uhr: Japanische Bahn entwickelt Fitness-App für Fahrgäste +++

Die Szenen von Bahnmitarbeitern, die an manchen Stationen die Fahrgäste ins knallvolle Abteil schieben, gehören zu den beliebten Klischeebildern von Japan. Um den Fahrgästen die Zeit in der Bahn etwas angenehmer zu gestalten, hat die Betreibergesellschaft East Japan Railway eine App für Smartphones entwickeln lassen, die Pendler zu körperlichen Übungen im Zug anleitet. "Train'ing" nennt sich die neue App, die derzeit auf Tokios vielbefahrener Ringlinie Yamanote getestet wird, wie JR mitteilte. Die App schlägt den Fahrgästen leichte Übungen vor, je nachdem, wo sich der Nutzer gerade im Zug befindet und wie voll die Bahn gerade ist.

+++ 4.28 Uhr: US-Repräsentantenhaus fordert Sanktionen gegen China wegen Uiguren +++

Das US-Repräsentantenhaus hat mit großer Mehrheit einen Gesetzentwurf beschlossen, der einen härteren Kurs der Regierung von Präsident Donald Trump gegenüber China wegen der Unterdrückung der Uiguren fordert. Der Entwurf, der am Dienstag mit nur einer Gegenstimme angenommen wurde, fordert Sanktionen gegen ranghohe chinesische Regierungsvertreter, die für die Unterdrückung der muslimischen Minderheit verantwortlich gemacht werden. Genannt wird etwa der Chef der Kommunistischen Partei in der Provinz Xinjiang, Chen Quanguo. Der Gesetzentwurf verurteilt "grausame Menschenrechtsverletzungen" in Xinjiang, wo mehr als eine Million Uiguren und andere Muslime in Umerziehungslagern festgehalten werden, und fordert eine Schließung der Lager

+++ 3.12 Uhr: Mehr als 360 US-Juristinnen bekennen sich öffentlich zu Abtreibungen +++

Vor einer mit Spannung erwarteten Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA zu einem strengen Abtreibungsgesetz in Louisiana haben sich mehr als 360 Juristinnen öffentlich zu einer Abtreibung bekannt. In einem Schreiben, das die Frauen beim Supreme Court einreichten, erklärt eine der Frauen, der Zugang zu einer "sicheren und legalen Abtreibung" habe ihre "Jura-Karriere ermöglicht" und ihr "Leben verändert". Unter den 368 Unterzeichnerinnen sind mehrere bekannte Anwältinnen, Jura-Professorinnen und ehemalige Richterinnen.

+++ 2.25 Uhr: Macron verurteilt Schändung jüdischer Gräber auf Friedhof im Elsass +++

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Hakenkreuz-Schmierereien auf einem jüdischen Friedhof im Elsass scharf verurteilt. "Antisemitismus ist ein Verbrechen und wir werden ihn bekämpfen, in Westhoffen und überall, bis unsere Toten in Frieden ruhen können", schrieb Macron am Abend im Onlinedienst Twitter. Unbekannte Täter hatten auf einem jüdischen Friedhof im Ort Westhoffen westlich von Straßburg zuvor mehr als hundert Gräber geschändet. Sie hinterließen auf den Grabsteinen Hakenkreuz-Schmierereien und antisemitische Sprüche.

Les Juifs sont et font la France. Ceux qui s'attaquent à eux, jusque dans leurs tombes, ne sont pas dignes de l’idée que nous avons de la France. L'antisémitisme est un crime et nous le combattrons, à Westhoffen comme partout, jusqu'à ce que nos morts puissent dormir en paix. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 3, 2019

+++ 1.12 Uhr: Gauguin-Gemälde für 9,5 Millionen Euro in Paris versteigert +++

Ein Gemälde des französischen Malers Paul Gauguin ist in Paris für 9,5 Millionen Euro versteigert worden. Das Ölgemälde "Te Bourao II" von 1897, dessen Wert auf fünf bis sieben Millionen Euro geschätzt worden war, ging am Abend an einen "internationalen Sammler", wie das Auktionshaus Artcurial mitteilte. Das Bild, das eine geheimnisvolle Landschaft auf der Pazifik-Insel Tahiti zeigt, bleibt demnach aber in Frankreich. Gauguin hatte das postimpressionistische Gemälde bei einem Aufenthalt in der damaligen französischen Kolonie Tahiti gemalt. Nur wenige Gemälde aus dieser Zeit sind noch in Privatbesitz.

+++ 0.15 Uhr: "Alan Kurdi" und "Ocean Viking" dürfen in italienische Häfen +++

Die Rettungsschiffe "Alan Kurdi" und "Ocean Viking" mit insgesamt 121 Migranten an Bord dürfen italienische Häfen anlaufen. Das Innenministerium in Rom habe ihnen Messina und Pozzallo als sichere Häfen zugewiesen, meldeten die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos am Dienstagabend. Die Europäische Kommission habe bereits das Verfahren zur Verteilung der Geretteten eingeleitet, hieß es weiter. Einige Länder, unter ihnen Frankreich und Deutschland, hätten sich zur Aufnahme bereit erklärt.