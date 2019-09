Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Wartungsgondel an Sendeturm aus 50 Metern abgestürzt (10.03 Uhr)

AKP will Davutoglu rauswerfen (9.26 Uhr)

Ruhani schließt "bilaterale Gespräche" mit USA aus (8.26 Uhr)

China: Acht Kinder an ihrem ersten Schultag getötet (8.22 Uhr)

Umweltbundesamt kritisiert E-Scooter (5.03 Uhr)

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 10.49 Uhr: Mit Parole beschmiertes Schwein vor Fußballderby ausgesetzt – Verdächtiger ermittelt +++

Im Fall eines vor dem Fußballderby zwischen Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern mit einer Parole beschmierten und ausgesetzten Hausschweins hat die Polizei einen ersten Tatverdächtigen ermittelt. Der Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern stehe im Verdacht, an der Aktion beteiligt gewesen zu sein, teilte die Polizei in Mannheim und Kaiserslautern mit.

+++ 10.35 Uhr: Alle drei Insassen der Gondel tot +++

Beim Absturz einer Wartungsgondel an einem Sendeturm in Nordhessen sind nach Angaben der Polizei alle drei Insassen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen stürzte die Gondel an der Sendeanlage "Hoher Meißner" aus rund 50 Metern hinab. Die Ursache war zunächst unklar. Das Amt für Arbeitsschutz und Sicherungstechnik des Regierungspräsidiums Kassel habe die Ermittlungen übernommen, teilte die Polizei weiter mit. Die Unglücksstelle sei abgesperrt worden.

+++ 10.03 Uhr: Wartungsgondel an Sendeturm aus 50 Metern abgestürzt +++

An einem Sendeturm in Nordhessen ist nach Angaben der Polizei eine Wartungsgondel aus rund 50 Metern abgestürzt. Dabei seien drei Menschen ums Leben gekommen, teilte die Polizei in Eschwege mit. Mehr dazu gleich hier.

+++ 9.26 Uhr AKP will offenbar Ex-Ministerpräsident Davutoglu rauswerfen +++

Die AKP des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan soll einen Parteiausschluss des früheren türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoglu anstreben. Dies sei nach knapp fünfstündigen Diskussionen im Parteivorstand unter der Leitung Erdogans beschlossen worden, berichtet die Zeitung "Hürriyet". Davotuglu hatte sich zuletzt kritisch über die AKP geäußert und ihr vorgeworfen, sich immer weiter von ihren Kernprinzipien zu entfernen. So kritisierte er unter anderem die Entscheidung Erdogans, eine Annullierung der Bürgermeisterwahl in Istanbul im März herbeizuführen. Die AKP hatte die Wahl verloren. Bei der erzwungenen Wiederholung der Wahl im Juni unterlag ihr Kandidat erneut dem Oppositionskandidaten Ekrem Imamoglu. Auch die Absetzung mehrerer prokurdischer Bürgermeister im Osten der Türkei hatte Davutoglu kritisiert.

Im Streit mit Erdogan haben schon andere einst hochrangige Parteimitglieder die AKP verlassen, darunter Ex-Präsident Abdullah Gül und der ehemalige Vize-Ministerpräsident Ali Babacan. Beide waren Gründungsmitglieder der AKP.

+++ 9.03 Uhr: Schüler soll Rektor geschlagen und verletzt haben +++

An einer Hauptschule im Ruhrgebiet soll ein 14-Jähriger den Schulleiter geschlagen und verletzt haben. Es liege eine Anzeige vor, sagte eine Polizeisprecherin. Ermittelt werde wegen einfacher vorsätzlicher Körperverletzung. Der Vorfall in Duisburg habe sich bereits am Donnerstag ereignet, sagte sie. Laut "Rheinischer Post" wurde der Schulleiter in einem Krankenhaus behandelt, konnte später aber wieder unterrichten.

+++ 8.51 Uhr: Amok-Schütze in Texas kurz vor der Tat vom Arbeitgeber entlassen +++

Der Amok-Schütze von Texas ist nach Angaben der Polizei kurz vor der Tat von seinem Arbeitgeber entlassen worden. Der 36-Jährige sei am Samstag bei dem Unternehmen Journey Oilfield Services zur Arbeit erschienen, "nicht sehr lange geblieben und entlassen worden", sagte Polizeichef Michael Gerke bei einer Pressekonferenz. Nach der Entlassung riefen demnach sowohl der spätere Amok-Schütze als auch der Arbeitgeber bei der Polizei an, weil es "Meinungsverschiedenheiten" über die Entlassung gab. Laut FBI war die Entlassung aber nicht die Ursache des Amoklaufs. Vielmehr sei der 36-Jährige bereits in einem "sehr aufgewühlten" Zustand bei der Arbeit erschienen. Insgesamt sieben Menschen im Alter zwischen 15 und 57 Jahren wurden bei dem Amoklauf getötet, 22 weitere verletzt.

+++ 8.26 Uhr: Ruhani schließt "bilaterale Gespräche" mit USA aus +++

Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat die Idee "bilateraler Gespräche" mit den USA ausgeschlossen. Sein Land lehne derartige Verhandlungen grundsätzlich ab, sagte Ruhani in einer Rede vor dem Parlament in Teheran. Der Iran könne zudem "in den kommenden Tagen" von weiteren Verpflichtungen aus dem Atomabkommen von 2015 abrücken, wenn die Verhandlungen mit den europäischen Vertragspartnern "bis Donnerstag" keine Ergebnisse brächten.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte sich beim G7-Gipfel Ende August um Bewegung im Atomkonflikt bemüht und Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif empfangen. US-Präsident Donald Trump sah danach eine "wirklich gute Chance" für ein Treffen mit Ruhani. Dieser erklärte seine grundsätzliche Bereitschaft dazu, forderte aber, vorher sollten die USA die Sanktionen gegen den Iran aufheben.

+++ 8.22 Uhr: Acht Kinder in China an ihrem ersten Schultag getötet +++

Bei einem Angriff auf eine Grundschule in China sind acht Schulkinder getötet worden. Die Gewalttat ereignete sich am Einschulungstag der Kinder, wie staatliche Medien berichteten. Zwei weitere Kinder wurden bei der Attacke gestern in der Stadt Enshi in der Provinz Hubei verletzt, wie die Zeitung "Global Times" berichtet. Die Polizei nahm demnach einen 40 Jahre alten Verdächtigen fest. Medieninformationen zufolge wurde der Mann erst im vergangenen Jahr aus dem Gefängnis entlassen, wo er acht Jahre lang wegen versuchten Mordes eingesessen hatte. Details zu dem Angriff gaben die örtlichen Behörden nicht bekannt. Den Familien der Opfer lasse man psychologische Unterstützung zukommen, hieß es.

Bei vergleichbaren Angriffen auf Schulkinder in China kamen in der Vergangenheit Messer oder selbstgebaute Sprengsätze zum Einsatz. Schusswaffen unterliegen in China strengen Kontrollen.

+++ 7.19 Uhr: Zentralrat der Muslime: AfD-Wähler unterstützen Rechtsextremisten +++

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland warnt davor, die AfD-Wähler in Ostdeutschland als besorgte Bürger zu bezeichnen. "Wir müssen uns nicht weiter etwas vormachen, dass diese Wähler Protestwähler oder einfach nur naiv sind", sagte der Vorsitzende des Zentralrats, Aiman Mazyek, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Ich glaube, sie wissen, dass sie mit ihrer Stimme Rechtsextremisten zu Sitzen in den Parlamenten verhelfen."

Positionen der AfD wie etwa die der Landespartei in Sachsen bezeichnete Mazyek als grundgesetzfeindlich: "Nicht die Muslime in Deutschland, sondern die AfD muss sich zur Demokratie bekennen." Wenn die Partei Hassfantasien habe und behaupte, der Islam sei eine Ideologie und keine Religion, widerspreche das dem Grundgesetz. "Das ist nicht nur eine religionsfeindliche, sondern eine grundgesetzfeindliche Position", kritisierte Mazyek. Er empfinde das als Aberkennung seiner Selbstbestimmung.

+++ 6.27 Uhr: Nach Anschlag in Kabul steigt Opferzahl auf mindestens 16 +++

Nach dem Autobombenanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul in der Nähe des "Green Village" für Ausländer ist die Zahl der getöteten Menschen Behördenangaben zufolge auf mindestens 16 gestiegen. Mindestens 119 weitere Menschen seien verletzt worden. Wohnhäuser in der Gegend seien schwer beschädigt worden. Die Polizei habe zudem 400 ausländische Staatsbürger aus dem "Green Village" an einen sicheren Ort gebracht. Auf dem stark gesicherten Wohngelände mit Büros für Ausländer sind unter anderem mehrere internationale Nichtregierungsorganisationen untergebracht, darunter auch die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

Der Anschlag war der 18. größere Angriff in der Hauptstadt Kabul seit Januar. Bei den vorherigen 17 wurden nach Behördenangaben fast 200 Menschen getötet und fast 900 verletzt. Zu den Angriffen hatten sich zum Teil die Taliban, zum Teil die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannt.

+++ 5.28 Uhr: Japaner sind laut Umfrage Super-Touris +++

Japanische Urlauber sind in Europa Everybody's Darling. Ob in Großbritannien, Frankreich, Finnland oder Spanien - die Gäste aus dem Land der aufgehenden Sonne sind dort gern gesehen. Das ist das Ergebnis einer globalen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, für die 29.004 Erwachsene aus 26 Ländern befragt wurden. Auf die Frage, welche Urlauber am positivsten im eigenen Land wahrgenommen werden, nannten 26 Prozent der Finnen und 18 Prozent der Franzosen die Japaner. Auch in Deutschland und Spanien erreichten sie mit jeweils 12 Prozent die vergleichsweise höchsten Werte.

Die deutschen Urlauber hingegen können sich von den Japanern offensichtlich noch etwas abschauen. In Deutschlands Sonnen-Reiseziel Spanien nehmen nur sechs Prozent der Befragten die Deutschen als tadellose Touristen wahr. Doppelt so viele geben den Japanern den Vorzug. Eher unbeliebt sind Touristen aus Russland und Großbritannien.

+++ 5.15 Uhr: Klingbeil fordert radikalen Umbau der SPD +++

Nach Ansicht von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil muss sich seine Partei umfassend reformieren. "Die SPD braucht einen radikalen Umbruch an vielen Stellen", sagte Klingbeil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Generalsekretär forderte unter anderem eine Verkleinerung der Führungsgremien - und mehr Beteiligungsangebote für Parteimitglieder. "Wir wollen die Mitglieder stärker einbinden, die Gremien handlungsfähiger machen und die Partei als Ganzes kampagnenfähiger", sagte Klingbeil dem RND. Dies sei Konsens in der "Organisationspolitischen Kommission", die im Zuge des Erneuerungsprozesses der SPD nach der verlorenen Bundestagswahl 2017 eingesetzt worden war und der Klingbeil vorsitzt.

Gestern stellte die Kommission dem Parteivorstand ihren Zwischenbericht mit Reformvorschlägen vor. Gefordert wird darin unter anderem eine Verkleinerung der Führungs- und Entscheidungsgremien der SPD. Die Gremien sollten "agiler und effizienter" werden, sagte Klingbeil.

+++ 5.03 Uhr: E-Scooter deutlich umweltschädlicher als Fahrräder +++

Elektroroller tragen dem Umweltbundesamt zufolge kaum zu einer umweltfreundlicheren Mobilität in Innenstädten bei. "Die gefahrenen Strecken sind meist sehr kurz und können regelmäßig auch zu Fuß, mit Bus, Bahn oder Fahrrad bewältigt werden", sagte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger der Deutschen Presse-Agentur. Im vergleich zum Fahrrad seien sie die "deutlich umweltschädlichere" Variante. Hilfreicher wäre es, wenn Verleih-Anbieter die Fahrzeuge in Außenbezirken aufstellen würden. "Hier kann es durchaus sinnvoll sein, die zu lange Strecke zu Bus oder Bahn schnell mit dem E-Scooter anstatt mit dem Auto zu überbrücken", sagte Krautzberger.

Allerdings sei das privat genutzte Auto in Städten das "deutlich größere Umweltproblem", betonte Krautzberger, "sowohl was die Schadstoffe als auch was den Lärm angeht." Städte müssten etwa die Zahl der Stellplätze für Autos deutlich reduzieren, auch um mehr Platz für Rad- und Fußwege zu schaffen.

+++ 4.20 Uhr: Unionsfraktion will schärfer gegen Clan-Kriminalität vorgehen +++

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion will den Kampf gegen die Kriminalität von Clans wesentlich entschlossener führen. Speziell dafür solle das Bundeskriminalamt (BKA) mehr Personal bekommen. Dies geht aus einem Zwölf-Punkte-Papier der Innen- und Rechtspolitiker der Fraktion hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Kriminelle Clanfamilien arbeiten hoch konspirativ", heißt es darin. Klassische Ermittlungsmethoden aus dem Bereich der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität wie der Einsatz von verdeckten Ermittlern seien daher in aller Regel nicht zielführend.

Das neue Lagebild der nordrhein-westfälischen Regierung habe die ganze Dimension der Clankriminalität im bevölkerungsreichsten Bundesland aufgezeigt, heißt es in dem Papier, das Mitte der Woche bei der Klausur der Unionsfraktion in Potsdam vorgestellt werden soll. Nach diesem Lagebild sind dort von 2016 bis 2018 im Bereich der Clankriminalität von 6449 Tatverdächtigen 14 225 Straftaten verübt worden.

+++ 3.35 Uhr: Erneut deutlicher Anstieg bei Kleinen Waffenscheinen +++

Rund 640.000 Bürger in Deutschland und damit knapp 30.000 mehr als Anfang des Jahres dürfen eine Schreckschusswaffe tragen. Das berichtete die "Rheinische Post" unter Berufung auf eine selbst durchgeführte Umfrage zur Zahl der Kleinen Waffenscheine bei den Innenministerien aller 16 Bundesländer. Wer diesen Schein besitzt, darf etwa Schreckschusspistolen oder Pfefferspray tragen. Um ihn zu bekommen, muss man volljährig sein sowie persönlich geeignet und zuverlässig erscheinen. Im nationalen Waffenregister waren Ende des vergangenen Jahres 610.937 Scheine registriert.

Im Verhältnis zur Bevölkerung ist die Quote dieser Waffenscheinbesitzer dem Bericht zufolge in Schleswig-Holstein (9,6 Scheine auf 1000 Einwohner) und im Saarland (9,2) am höchsten. Insgesamt gibt es in Deutschland derzeit rund 5,4 Millionen Waffen verschiedener Kategorien in Privatbesitz. Das sind rund 66 Waffen je 1000 Einwohner.

+++ 2.37 Uhr: Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Hannover entschärft +++

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Hannover erfolgreich entschärft worden. Die rund 15.200 zuvor in Sicherheit gebrachten Menschen konnten am frühen Morgen in ihre Wohnungen zurückkehren, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Evakuierung begann gestern Abend gegen 19 Uhr. Im Zooviertel war zuvor die fünf Zentner schwere Fliegerbombe entdeckt worden.

Auch in Köln wurde am Abend eine Weltkriegsbombe entschärft. Dort missachteten Fußgänger nach Angaben der Stadt an mehreren Stellen die Absperrung und verzögerten damit die Evakuierung. Außerdem sei ein Polizist tätlich angegriffen worden, teilte die Stadt mit. Ein Unbekannter habe zudem eine Drohne über der Baustelle, auf der der Blindgänger gefunden worden war, fliegen lassen. Die Drohne sei dann zwei Blocks weiter runtergegangen. Der Besitzer, nach dem gesucht wird, sei zunächst nicht entdeckt worden. Rund 4800 Menschen mussten bei der Evakuierung in Köln ihre Wohnungen verlassen.

+++ 2.30 Uhr: Bolsonaro sagt Teilnahme an Amazonas-Gipfel ab +++

Brasiliens ultrarechter Präsident Jair Bolsonaro hat seine geplante Teilnahme an einem Amazonas-Gipfel zu den verheerenden Waldbränden in der Region abgesagt. Bolsonaro müsse sich auf einen für nächste Woche anberaumten medizinischen Eingriff vorbereiten, sagte ein Regierungssprecher. Die Regierung in Brasília erwägt demnach, einen Stellvertreter zu dem Gipfel nach Kolumbien zu schicken oder um eine Verschiebung des Treffens zu bitten. Bolsonaro müsse sich ab dem kommenden Freitag einer Flüssig-Diät unterziehen, sagte der Sprecher. Zum vierten Mal, seit er während seines Wahlkampfes vor einem Jahr niedergestochen wurde, muss Bolsonaro operiert werden.

Am Freitag beginnt auch der Amazonas-Gipfel im kolumbianischen Leticia. Bei dem regionalen Gipfeltreffen sollte es um die schweren Waldbrände gehen, die derzeit im Amazonasgebiet wüten.

+++ 2.12 Uhr: Politikerin und fünf weitere Menschen in Kolumbien in Auto getötet +++

In Kolumbien sind sechs Menschen auf einer Landstraße in ihrem Auto erschossen worden, unter ihnen eine für die anstehenden Kommunalwahlen kandidierende Politikerin der Liberalen Partei. Die Leichen wurden am Montagmorgen (Ortszeit) im westlichen Departement Cauca in dem verbrannten Fahrzeug aufgefunden. Die getötete Politikerin Karina García (32) hatte für das Bürgermeisteramt von Suárez kandidiert, eine knapp 20.000 Einwohner zählende Kleinstadt.

García hatte vor wenigen Wochen gesagt, sie werde mit dem Tod bedroht. Der kolumbianische Friedensbeauftragte Miguel Ceballos und Verteidigungsminister Guillermo Botero machten Dissidenten der Farc-Guerilla, die das Friedensabkommen von 2016 nicht angenommen hatten, für die Morde verantwortlich. In Kolumbien sind am 27. Oktober Regional- und Kommunalwahlen angesetzt.

+++ 1.41 Uhr: Mindestens acht Tote bei Bootsfeuer in Kalifornien +++

Bei einem Feuer auf einem Ausflugsschiff vor der Küste Kaliforniens sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. 26 Passagiere würden noch vermisst, teilte US-Sheriff Bill Brown am Montag (Ortszeit) mit. Fünf Menschen konnten sich retten.

+++ 0.17 Uhr: Hurrikan "Dorian" fordert mindestens fünf Todesopfer auf Bahamas +++

Mindestens fünf Menschen sind beim Hurrikan "Dorian" auf den Bahamas ums Leben gekommen. Das sagte der Premierminister der karibischen Inselgruppe, Hubert Minnis, unter Berufung auf die Polizei. 21 Verletzte seien von den bereits am Sonntag getroffenen Abaco-Inseln in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Nassau geflogen worden, bei fünf von ihnen sei der Zustand ernst. Minnis wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern, wie hoch die Zahl der Todesopfer noch steigen könne, sagte aber: "Wir erleben eine historische Tragödie."

Das Zentrum des Wirbelsturms befand sich am Montagnachmittag (Ortszeit) über der Insel Grand Bahama im Norden des Landes und bewegte sich nur sehr langsam. Die Insel werde noch bis Dienstag von zerstörerischen Winden und Sturmfluten betroffen sein, teilte das Nationale Hurrikan-Zentrum der USA in Miami mit. Viele Menschen auf Grand Bahama seien in großer Not, sagte Minnis. Ihnen werde geholfen, sobald die Wetterbehörde die Bedingungen für sicher erkläre. Auf den Abaco-Inseln liefen die Rettungsarbeiten mittlerweile an.