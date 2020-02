Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Die wichtigsten Nachrichten zum Thema Coronavirus lesen Sie hier.

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 11.25 Uhr: Wetterdienst: Zweitwärmster Winter seit Beginn der Aufzeichnungen +++

Der zu Ende gehende Winter in Deutschland war der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach einer ersten Auswertung der Ergebnisse von rund 2000 Messstationen mit. Ein großer Teil Europas habe sich zwischen November und Ende Februar dauerhaft in einer kräftigen, extrem milden Südwestströmung befunden. "Sie sorgte in Deutschland vielerorts für einen "Totalausfall" des Winters", erklärte der DWD in Offenbach. Auch Niederschlag und Sonnenscheindauer lagen den Angaben zufolge in Deutschland deutlich über dem vieljährigen Mittel.

Bundesweit lagen die drei Monate mit im Schnitt 4,1 Grad um 3,9 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Wärmer war demnach bisher nur der Winter 2006/2007 mit einem Plus von 4,4 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin war der Winter 2019/2020 der wärmste seit Messbeginn.

Der Wetterdienst registrierte häufig frühlingshafte Temperaturen von über 15 Grad. Den höchsten Wert erreichte am 16. Februar Müllheim südwestlich von Freiburg mit 21,5 Grad. Am kältesten war es in Oberstdorf am 20. Januar und am 6. Februar mit jeweils minus 14,7 Grad.

+++ 11.24 Uhr: Philippinen verbannt E-Zigaretten-Rauchen aus der Öffentlichkeit +++

Die philippinische Regierung unter Präsident Rodrigo Duterte hat das Rauchen von E-Zigaretten in der Öffentlichkeit verboten. Außerdem sieht der Erlass vor, dass Unternehmer für Herstellung, Import, Vertrieb und Handel eine Lizenz der Drogenbehörde FDA brauchen. Damit wird das seit 2017 bestehende allgemeine öffentliche Rauchverbot auf das "Vapen" ausgedehnt. Strafen wurden noch nicht genannt. Die Behörde will dafür in den nächsten 30 Tagen Regeln aufstellen.

+++ 11.06 Uhr: Bundesbank überweist 5,85 Milliarden Euro an den Bund +++

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kann sich über einen besonders großen Scheck aus Frankfurt freuen. Die Deutsche Bundesbank überwies dem Bund für das vergangene Jahr 5,85 Milliarden Euro, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Im Vorjahr waren es noch 2,4 Milliarden Euro. Es war den Angaben zufolge der höchste Bilanzgewinn seit 2008. "Hinter dem kräftigen Anstieg des Jahresüberschusses steht insbesondere eine niedrigere Risikovorsorge", sagte Bundesbankpräsident Jens Weidmann am Freitag bei der Vorstellung der Bilanz 2019.

+++ 11 Uhr: Türkische Regierung fordert Flugverbotszone für Idlib +++

Nach dem Tod türkischer Soldaten durch einen Luftangriff in Nordsyrien fordert die Türkei eine Flugverbotszone. "Die internationale Gemeinschaft muss handeln, um Zivilisten zu schützen, und eine Flugverbotszone einrichten", schrieb der Kommunikationsdirektor von Präsident Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun, auf Twitter. In der Nacht waren bei einem syrischen Luftangriff in der Region Idlib mindestens 33 türkische Soldaten getötet und 36 weitere verletzt worden.

+++ 10.53 Papst hustet: Offizielle Audienzen abgesagt +++

Papst Franziskus hat nach einer offensichtlichen Erkältung weitere Termine abgesagt. Nachdem er am Vortag schon wegen "leichtem Unwohlsein" bei einer Veranstaltung in Rom fehlte, wurden die offiziellen Audienzen verschoben. Die Morgenmesse hätte der 83 Jahre alte Pontifex aber wie üblich gehalten und auch die Teilnehmer begrüßt, teilte Vatikansprecher Matteo Bruni mit.

+++ 10.49 Uhr: Diebstahl von Goldmünze - Verurteilte akzeptieren Jugendstrafen nicht +++

Das Strafurteil zum spektakulären Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum soll dem Bundesgerichtshof zur Prüfung vorgelegt werden. Die Anwälte der drei verurteilten Männer haben Revision eingelegt, wie eine Sprecherin des Gerichts mitteilte. Die Staatsanwaltschaft lege keine Rechtsmittel ein, das Urteil sei vertretbar, sagte ein Sprecher. Das Berliner Landgericht hatte vor einer Woche wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall gegen zwei Männer aus einer polizeibekannten, arabischstämmigen Großfamilie im Alter von 21 und 23 Jahren eine Jugendstrafe von jeweils viereinhalb Jahren Haft verhängt. Ein Ex-Wachmann, der nach Überzeugung des Gerichts das Museum auskundschaftete, bekam drei Jahre und vier Monate Gefängnis. Die Männer saßen nicht in Untersuchungshaft und bleiben bis zu einer endgültigen Entscheidung auf freiem Fuß. Ein vierter Angeklagter wurde freigesprochen.

+++ 10.42 Uhr: Dax fällt um mehr als 5 Prozent +++

Der wichtigste deutsche Aktienindex Dax ist um mehr als 5 Prozent auf 11.743,16 Punkte gefallen. Die Sorge um die Folgen der Coronavirus-Ausbreitung belasten seit Tagen die Finanzmärkte weltweit und haben am Morgen bereits die Börsen in Asien tiefer ins Minus gedrückt. Mit einem Dax-Verlust von gut 12 Prozent seit dem vergangenen Freitag erleben die Anleger die schwärzeste Woche seit Beginn der Griechenland-Schuldenkrise im Sommer 2011. Das Rekordhoch aus der Vorwoche bei 13 795 Punkten scheint in der aktuellen Unruhe am Markt so schnell nicht wieder erreichbar.

+++ 10.15 Uhr: Große Schäden nach frontaler Kollision zweier Schiffe auf Rhein in Hessen +++

In Hessen sind zwei Schiffe auf dem Rhein frontal miteinander kollidiert. Ein mit 2000 Tonnen Kies und Sand beladenes Güterschiff fuhr wegen eines entstandenen Lecks im Bug absichtlich auf eine Sandbank bei Biebesheim und blieb dort liegen, wie eine Sprecherin der hessischen Bereitschaftspolizei in Wiesbaden. Bei dem Unfall entstanden an beiden Schiffen, dem Güterschiff und einem Tankmotorschiff, große Schäden.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte eine mangelhafte Absprache zwischen den Schiffen beim Wechsel der Fahrspur Grund für den Unfall am Donnerstagnachmittag gewesen sein. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte starker Schneefall. In beide Schiffe drang durch Schäden im Bug Wasser ein. Der Führer des Güterschiffs steuerte auf eine Sandbank, um ein Sinken zu verhindern. Dort blieb das Schiff zunächst liegen.

+++ 10.14 Uhr: Thyssenkrupp: Keine Sonderdividende nach Verkauf des Aufzuggeschäfts +++

Thyssenkrupp will die Milliardeneinnahmen aus dem Verkauf seiner Aufzugssparte komplett für die Reduzierung der Schulden und den Konzernumbau verwenden. "Die Erlöse bleiben im Unternehmen", sagte die Vorstandsvorsitzende Martina Merz in einer Telefonkonferenz. Eine Sonderausschüttung für die Aktionäre werde es nicht geben. Der in Finanznöten steckende Stahl- und Industriekonzern verkauft sein profitables Geschäft mit Aufzügen und Rolltreppen für 17,2 Milliarden Euro an ein internationales Investorenkonsortium.

+++ 10.14 Uhr: VW und Verbraucherschützer erzielen doch noch Diesel-Vergleich +++

Nach ihren zunächst gescheiterten Gesprächen haben Volkswagen und Verbraucherschützer jetzt doch noch einen gemeinsamen Vergleich zur Entschädigung von Dieselkunden erzielt. Bei ihren Güteverhandlungen am Oberlandesgericht Braunschweig einigten sich beide Seiten auf eine "umfassende Vereinbarung", wie das Gericht am Freitag mitteilte. Einzelheiten zum Ergebnis sollen am frühen Nachmittag (13.00 Uhr) bekanntgegeben werden. Vertreter von VW und des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv) hatten mehrere Tage lang unter der Vermittlung des OLG-Präsidenten und früheren Staatssekretärs im niedersächsischen Justizministerium, Wolfgang Scheibel, nach einer Lösung gesucht.

Der Konflikt um den Abbruch der bilateralen Verhandlungen hatte sich an der Höhe von Honoraren für Anwälte des vzbv entzündet. VW störte sich daran, dass eine pauschale Forderung von 50 Millionen Euro Vergütung nicht näher begründet worden sei.

+++ 9.58 Uhr: Zahl der Arbeitslosen sinkt im Februar um 30.000 +++

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar im Vergleich zum Januar um 30.000 auf 2,396 Millionen zurückgegangen. Das seien aber 23.000 mehr als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 5,3 Prozent.

+++ 9.38 Uhr: Dax rutscht zum Handelsstart um mehr als drei Prozent ab +++

Die Ausbreitung des Coronavirus drückt die Börsenkurse weiter tief ins Minus. Der Deutsche Aktienindex sackte erneut um mehr als drei Prozent ab und notierte zu Handelsbeginn um 3,85 Prozent unter dem Wert des Vortags. Seit Montag hat der Index der 30 größten deutschen Unternehmen damit gut zwölf Prozent eingebüßt.

+++ 9.16 Uhr: Nato hält nach Eskalation in Syrien Sondersitzung ab +++

Nach der militärischen Eskalation in der syrischen Provinz Idlib mit 33 getöteten türkischen Soldaten kommt der Nordatlantikrat der Nato zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Die Türkei habe um das Treffen der 29 Nato-Botschafter nach Artikel 4 der Nato-Verträge gebeten, teilte das Militärbündnis in Brüssel mit. Die türkische Regierung forderte eine Flugverbotszone in Idlib. Bei türkischen Angriffen in der Provinz starben nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte 16 syrische Soldaten.

Am Donnerstag war der militärische Konflikt zwischen der Türkei und den syrischen Regierungstruppen dramatisch eskaliert. Bei syrischen Luftangriffen auf Stellungen der türkischen Armee wurden nach türkischen Angaben 33 Soldaten getötet, dutzende weitere wurden verletzt. Die Türkei reagierte mit Vergeltungsangriffen, bei denen 16 syrische Soldaten getötet wurden, wie die Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte.

+++ 8.45 Uhr: Studie: Deutsche E-Auto-Hersteller setzen Aufholjagd fort +++

Die drei deutschen Autohersteller Volkswagen, BMW und Daimler setzen einer Studie zufolge ihre Aufholjagd beim E-Antrieb fort. Die drei Unternehmen werden in diesem Jahr erstmals mehr als eine Million Elektroautos bauen, heißt es im Electric Vehicle Index 2020, den McKinsey jährlich in Zusammenarbeit mit der "Wirtschaftswoche" erstellt.

2021 dürften die Hersteller dann mehr als 1,7 Millionen E-Autos bauen und damit China als den weltgrößten E-Auto-Hersteller ablösen, zitierte die "Wirtschaftswoche" aus der Studie. 2019 hatten die Unternehmen weltweit rund eine halbe Million E-Autos mit reinem Elektroantrieb oder mit Elektro-Verbrenner-Kombination gebaut.

+++ 07.45 Uhr: Munich Re übertrifft ihr Gewinnziel 2019 trotz teurer Großschäden +++

Der Rückversicherer Munich Re hat seinen Gewinn 2019 trotz deutlich gestiegener Großschäden kräftig gesteigert. Dank lukrativer Finanzgeschäfte und Währungsgewinnen kletterte der Überschuss um 18 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am in München mitteilte. Damit übertraf das Unternehmen sein ursprüngliches Gewinnziel von 2,5 Milliarden Euro.

+++ 7.23 Uhr: Kanada will Personenschutz für Harry und Meghan nicht mehr zahlen +++

Die Regierung Kanadas will nicht länger für die Sicherheit des britischen Prinzen Harry (35) und dessen Frau Meghan (38) bezahlen. Die Unterstützung für den Personenschutz werde "in den kommenden Wochen" eingestellt, teilte das Sicherheitsministerium laut einem Bericht des Senders CBC mit. Noch würden der Herzog und die Herzogin von Sussex als international zu schützende Personen betrachtet, weshalb Kanada verpflichtet sei, für ihre Sicherheit zu sorgen. Dies werde sich aber mit dem Ende ihrer royalen Verpflichtungen am 31. März ändern.

+++ 5.04 Uhr: Antarktis so warm wie Los Angeles: Rekordhitze ließ Eis schmelzen +++

In der Antarktis haben Wissenschaftler Rekordtemperaturen gleichauf mit Kaliforniens Metropole Los Angeles gemessen. Am 6. Februar seien an der argentinischen Forschungsstation Esperanza Base im Norden der Antarktis 18,3 Grad Celsius gemessen worden, mehr als je zuvor seit Beginn der Messungen dort, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Am selben Tag sei es in der für ihr warmes Wetter bekannten US-Metropole Los Angeles etwa gleichwarm gewesen.

Die Rekordtemperaturen seien Teil einer Hitzewelle in der Antarktis, die etwa die erste Februarhälfte angedauert habe. Satellitenbilder der Nasa zeigten, dass die Hitzewelle große Schneemassen zum Schmelzen brachte. Auf der Insel Eagle Island beispielsweise schmolzen zwischen dem 6. und dem 11. Februar nach Nasa-Angaben insgesamt 106 Millimeter der Schneedecke - 20 Prozent der saisonalen Schneeanhäufung. Zuvor waren bereits zwei Hitzewellen im November und im Januar in der Antarktis gemessen worden.

+++ 02.48 Uhr: Die Grünen boomen: Inzwischen knapp 96 500 Mitglieder +++

Die Grünen haben 2019 viele neue Mitglieder dazu gewonnen. "Im vergangenen Jahr ist unsere Mitgliederzahl um 21.176 auf 96.487 gestiegen - ein Zuwachs um gut 28 Prozent", sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die Angst vor dem Auseinanderbrechen der Demokratie hat sicher viele bewegt, ein Zeichen zu setzen und sich politisch zu engagieren", sagte er.

Die Partei sei weiblicher, ostdeutscher und jünger geworden. Rund 40 Prozent der Neumitglieder sind seinen Angaben zufolge zwischen 16 und 35 Jahre alt. "Unseren Frauenanteil haben wir von 40,5 auf 41,0 Prozent leicht erhöht - der beste Wert aller Parteien", sagte er.

+++ 2.33 Uhr: Chef des Ethikrats rügt Urteil zur Sterbehilfe +++

Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Peter Dabrock, kritisiert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Sterbehilfe. Der Richterspruch sei ein "radikaler Bruch mit der bewährten Rechtskultur, die Selbstbestimmung achtet und schützt, aber immer auch lebensschutzfreundlich ausgelegt hat", sagte der Erlanger evangelische Theologe der "Süddeutschen Zeitung". Die Karlsruher Richter hatten in ihrem Urteil klar gestellt, dass jeder das Recht hat, selbstbestimmt zu sterben - auch mit Hilfe Dritter. Und das gilt nicht nur für Kranke.

Dabrock sagte, der Lebensschutz werde zu wenig beachtet. "Die Waage neigt sich bis zum Anschlag in Richtung uneingeschränkter Autonomie." Sterbewünsche seien jedoch ambivalent und widersprüchlich, deshalb brauche es "eine Balance aus der Freiheit, in letzter Konsequenz den Tod wählen zu können, und dem Schutz des Lebens". Letztlich könne nun auch ein 18-Jähriger mit Liebeskummer und ohne Lehrstelle dieses Recht in Anspruch nehmen.

+++ 0.47 Uhr: Idlib: Türkei fordert Beistand von Nato und droht mit Flüchtlingen +++

Nach dem Tod von mindestens 29 türkischen Soldaten in Nordsyrien fordert die Türkei Beistand von der Nato und der internationalen Gemeinschaft. "Wir rufen die gesamte internationale Gesellschaft dazu auf, ihre Pflichten zu erfüllen", hieß es in einer Stellungnahme des Kommunikationsdirektors von Präsident Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun.

Der Sprecher von Erdogans Regierungspartei AKP, Ömer Celik, sagte im Fernsehen, die Nato müsse an der Seite der Türkei stehen. Gleichzeitig drohte er der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge kaum verhohlen damit, den Flüchtlingen im Land die Grenzen zu öffnen: "Unsere Flüchtlingspolitik ist dieselbe, aber hier haben wir eine Situation. Wir können die Flüchtlinge nicht mehr halten", sagte er. Es hatte in der Nacht in sozialen Medien Gerüchte gegeben, dass die Türkei ihre Grenzen bereits geöffnet habe.