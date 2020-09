Mitarbeiter des Bergungsdienstes besprechen sich auf dem zerstörten Wohngebäude in Bhiwandi, Indien. Sie vermuten noch bis zu 25 Überlebende, die in den Trümmern eingeschlossen sind.

Elf Festnahmen bei Demonstration gegen Netanjahu in Jerusalem +++ Bundeswehr stellt Weltraumoperationszentrum in Dienst +++ Trump muss um Mehrheit für seinen Richter-Vorschlag bangen +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Aktuelle Top-Meldung:

Zehn Tote bei Einsturz von Wohngebäude in Indien

Beim Einsturz eines Wohngebäudes in Indien sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Elf Menschen konnten in der Nacht lebend aus der Ruine des dreistöckigen Hauses in der Stadt Bhiwandi bei Mumbai gerettet werden, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Sie vermuteten aber, dass noch bis zu 25 Überlebende in den Trümmern eingeschlossen waren. Mehr als 40 Mitarbeiter der Bergungsdienste waren im Einsatz. Die Ursachen des Unglücks, das sich mitten in der Nacht ereignete, waren zunächst unklar. Während der von Juni bis September dauernden Monsun-Saison in Indien stürzen immer wieder alte Gebäude ein, deren Bauteile durch die heftigen Regenfälle aufgeweicht werden.

+++ Alle Meldungen zur Coronavirus-Pandemie lesen Sie hier +++

Die weiteren Nachrichten des Tages:

+++ 9.00 Uhr: Weltberühmtes Taj Mahal öffnet wieder für Touristen +++

Nach rund sechsmonatiger Schließung hat das Taj Mahal in Indien wieder geöffnet. Trotz steigender Corona-Zahlen kann das weltberühmte Grabmal seit Montag wieder besucht werden - allerdings unter Einhaltung von Hygienevorschriften. Nach Angaben der Behörden darf niemand das Bauwerk berühren. Die für Fotos beliebte Bank vor dem Taj Mahal sei laminiert worden, so dass sie ohne Schaden zu nehmen desinfiziert werden könne.

+++ 8.39 Uhr: Elf Festnahmen bei Demonstration gegen Netanjahu in Jerusalem +++

Die israelische Polizei hat in Jerusalem bei neuerlichen Protesten gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu elf Menschen vorläufig festgenommen. Wie die Polizei in der vergangenen Nacht mitteilte, wurden ihnen Störungen der öffentlichen Ordnung und Sperrungen von Straßen vorgeworfen. Mindestens 3000 Menschen hatten am Sonntagabend gegen Netanjahu und dessen Corona-Krisenmanagement protestiert. Der 70-Jährige räumte unter anderem vorschnelle Lockerungen ein. Der Regierungschef wird von den Demonstranten auch kritisiert, weil ein Korruptionsprozess gegen ihn läuft. Er ist wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt. Die Teilnehmerzahl war geringer als bei früheren Demonstrationen gegen Netanjahu, da das Land sich angesichts jüngster Corona-Rekordzahlen in einem Lockdown befindet.

+++ 5.33 Uhr: Bundeswehr stellt Weltraumoperationszentrum in Dienst +++

Mit einem neuen Weltraumoperationszentrum will die Bundeswehr einen militärischen Beitrag für Sicherheit im Weltraum leisten. Dazu wird Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer heute in der Operationszentrale der Luftwaffe in Uedem (Nordrhein-Westfalen) das neue "Air and Space Operations Center" (ASOC) in Dienst stellen, wie die Bundeswehr mitteilte. Es soll helfen, Satelliten vor Störungen und Angriffen zu schützen und auch Flugkörper beobachten, die beim Wiedereintritt in die Atmosphäre zur Gefahr für besiedelte Gebiete werden können.

+++ 5.03 Uhr: Spahn will 20.000 neue Stellen für Pflegehilfskräfte finanzieren +++

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will 20.000 neue Stellen für Pflegehilfskräfte finanzieren. "In der Pflege zu arbeiten wird wieder attraktiver, wenn mehr Kolleginnen und Kollegen mit anpacken", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Deswegen finanzieren wir 20.000 neue Assistenzstellen in der Altenpflege, jedes Pflegeheim in Deutschland profitiert davon." Dem Bundeskabinett soll demnach am Mittwoch ein Entwurf des Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege vorgelegt werden. Es soll am 1. Januar 2021 in Kraft treten. Die bis zu 20.000 Stellen werden laut Spahn vollständig über einen Vergütungszuschlag durch die Pflegekassen finanziert.

+++ 4.33 Uhr: Deutsche und französische Abgeordnete beraten über Corona und Euro +++

Abgeordnete von Bundestag und französischer Nationalversammlung beraten heute und morgen über gemeinsame Schritte in der Corona-Pandemie. Das Treffen der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung findet wegen der Lage diesmal als Videokonferenz statt. "Angesichts der Erfahrungen vom Frühjahr und der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens in Europa ist die enge Zusammenarbeit beider Länder und ihrer Parlamente wichtiger denn je", sagte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) der Deutschen Presse-Agentur.

+++ 3.53 Uhr: Botschaft von Honduras in Israel soll bald in Jerusalem stehen +++

Honduras will bis Ende des Jahres seine Botschaft in Israel nach Jerusalem verlegen. Präsident Juan Orlando Hernández schrieb gestern auf Twitter, das habe er soeben mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vereinbart. Israel, das derzeit keine Botschaft in dem mittelamerikanischen Land hat, werde im selben Zeitraum in der Hauptstadt Tegucigalpa eine eröffnen. Voraussetzung für den Zeitplan sei, dass der Verlauf der Corona-Pandemie dies zulasse, schrieb Hernández.

+++ 3.35 Uhr: Trump muss um Mehrheit für seinen Richter-Vorschlag bangen +++

US-Präsident Donald Trump muss nach dem Tod der Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg um die notwendige Unterstützung des Senats für eine rasche Neubesetzung am Obersten Gericht bangen. Gestern sprach sich eine zweite Senatorin von Trumps Republikanern gegen eine Abstimmung über die Ginsburg-Nachfolge noch vor der in rund sechs Wochen anstehenden Präsidentschaftswahl aus. Die Verfassungsrichter werden zwar vom Präsidenten nominiert, doch muss der Senat zustimmen. Sie werde kein Senatsvotum über die Nachfolgerin oder den Nachfolger Ginsburgs "so kurz vor der Wahl" unterstützen, erklärte die Senatorin Lisa Murkowski aus dem Bundesstaat Alaska. Zuvor hatte sich bereits die republikanische Senatorin Susan Collins aus Maine gegen das von Trump gewünschte schnelle Votum gestellt. Beide Senatorinnen gehören dem moderaten Parteiflügel an.

+++ 2.12 Uhr: Vulkan spuckt Asche über Großteil von Ecuador aus +++

Ein Vulkan in Ecuador hat Asche über einen Großteil des Landes ausgespuckt. In sechs der 24 Provinzen des südamerikanischen Staates ging nach Angaben der Behörden bis zum Wochenende Ascheregen aus dem Vulkan Sangay nieder. Am Flughafen der Metropole Guayaquil musste das internationale Terminal am Sonntag vorübergehend gesperrt werden. Präsident Lenín Moreno kündigte den Einsatz von Nothilfeteams an, um Landwirten und Viehzüchtern bei der Beseitigung der Asche zu helfen. Nach Angaben der Notstandsbehörde SNGRE wurden in den vergangenen Wochen Gas- und Aschesäulen am Sangay beobachtet, die in Höhen von zwischen 800 und 2000 Metern über dessen Kuppe aufstiegen.

+++ 1.12 Uhr: Medien: Mutmaßliche Absenderin des Rizin-Briefs an Trump festgenommen +++

Nachdem ein Brief mit dem Gift Rizin ans Weiße Haus geschickt wurde, ist laut Medienberichten die mutmaßliche Absenderin festgenommen worden. Die Frau habe versucht, von Kanada in die USA einzureisen, berichtete der Nachrichtensender CNN am gestrigen Sonntag. Sie habe eine Waffe bei sich gehabt, hieß es unter Berufung auf Sicherheitsbehörden. Auch der Sender NBC berichtete von der Festnahme.

+++ 1.04 Uhr: CDU-Sozialflügel will Eigenanteil bei Pflege stufenweise absenken +++

Der CDU-Sozialflügel CDA will den Eigenanteil an den Kosten bei Langzeitpflege laut einem Medienbericht mit jedem Jahr der Pflegebedürftigkeit stufenweise absenken. Das gehe aus einem am Wochenende vom CDA-Bundesvorstand verabschiedeten Beschlusspapier hervor, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Nach dem ersten Jahr soll demnach die Eigenbeteiligung um 25 Prozent sinken, in den beiden Folgejahren jeweils noch einmal um den gleichen Anteil.

+++ 0.14 Uhr: Golfer DeChambeau gewinnt US Open +++

Golf-Profi Bryson DeChambeau hat die US Open gewonnen. Eine 67er-Runde am Schlusstag sicherte dem 27 Jahre alten Amerikaner den ersten Major-Sieg seiner Karriere. Insgesamt brauchte er auf dem anspruchsvollen Par-70-Kurs 274 Schläge und blieb damit sechs Schläge unter dem Platz-Standard. Matthew Wolf, der nach dem dritten Tag noch geführt hatte, fiel mit 280 Schlägen auf den zweiten Platz bei der mit 12,5 Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung zurück. Der deutsche Golf-Profi Stephan Jäger kam nach einer 73er-Runde zum Abschluss auf den geteilten 34. Platz. Deutschlands Golfstar Martin Kaymer und US-Superstar Tiger Woods waren bereits nach dem zweiten Tag vorzeitig ausgeschieden. Wegen der Coronakrise waren keine Fans auf dem Golfplatz zugelassen.