Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Zwei Menschen sterben bei Feier nahe Leipzig (10.15 Uhr)

Merkel zieht mit Adenauer gleich - nur Kohl noch länger Kanzler (6.34 Uhr)

Hunderte Häftlinge vor Weihnachten vorzeitig aus Gefängnis entlassen (6.13 Uhr)

Umfrage: Große Koalition büßt an Zustimmung ein (2.38 Uhr)

Vier Tote bei Verkehrsunfall nahe Göttingen (2.11 Uhr)



Die Nachrichten des Tages:

+++ 11.24 Uhr: CDU-Politiker Amthor hat sich katholisch taufen lassen +++

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor hat mit 27 Jahren den katholischen Glauben angenommen. Er habe sich "aus ganz bewusster Überzeugung" und nach reiflicher Überlegung Mitte Dezember in einer Berliner Kirche im kleineren Kreis katholisch taufen lassen, sagte Amthor der "Bild am Sonntag". "Diesmal an der Heiligen Messe auch als Christ teilzunehmen, ist für mich etwas besonderes." Der Glaube sei für ihn vor allem eine sehr private Angelegenheit, "ich möchte nicht, dass er politisch instrumentalisiert wird", sagte Amthor weiter. Er habe sich in den letzten zwei Jahren vermehrt mit dem Glauben beschäftigt und sei sonntags häufig im Gottesdienst gewesen. "Es war ein längerer Weg und kein Schnellschuss, sondern eine ganz bewusste Entscheidung." So leite der Glaube "immer wieder zur Demut", sagte Amthor. Das sei besonders in der Politik wichtig. "Der Glaube gibt Halt und erdet."

+++ 10.15 Uhr: Zwei Menschen sterben bei Feier nahe Leipzig +++

Zwei Menschen sind in der Nacht zum Sonntag bei einer Feier in der Nähe von Leipzig ums Leben gekommen. Zum Alter sowie zu den näheren Hintergründen konnte eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen liefen, sagte sie. Zuvor hatte das Nachrichtenportal "Tag24" über den Vorfall in der Gemeinde Machern berichtet.

+++ 10.06 Uhr: Fast 100 000 Haushalte in Südwestfrankreich nach Sturm ohne Strom +++

Nach dem Durchzug des Wintersturms "Fabien" sind in Südwestfrankreich rund 95 000 Haushalte ohne Strom. An der Atlantikküste habe der Wind Geschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern erreicht, berichtete der Radionachrichtensender Franceinfo. Auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika macht Hochwasser den Menschen zu schaffen. Der Flughafen der Inselkapitale Ajaccio blieb wegen Überflutung geschlossen. Auch im Fährverkehr zum Festland gebe es Beeinträchtigungen, berichtete Franceinfo.

+++ 9.49 Uhr: Kuba hat erstmals seit 1976 wieder einen Regierungschef +++

Kuba hat zum ersten Mal seit 1976 wieder einen Regierungschef: Das Parlament in Havanna stimmte kubanischen Staatsmedien zufolge am Samstag für den langjährigen Tourismusminister Manuel Marrero, der sich die Macht nun mit Präsident Miguel Díaz-Canel teilen soll. Die Wiedereinführung des Postens durch die Verfassungsreform vom April soll zu einer Dezentralisierung und einem Generationswechsel beitragen, der die Macht der Kommunistischen Partei festigen soll.

Bisher war Díaz-Canel als Vorsitzender des Staatsrates gleichzeitig Staats- und Regierungschef. Nach der im April in Kraft getretenen Verfassungsreform hatte das kubanische Parlament im Oktober für ein neues Wahlgesetz gestimmt, mit dem unter anderem das Amt des Ministerpräsidenten wiedereingeführt wurde. Das Ein-Parteien-System in dem sozialistischen Inselstaat bleibt jedoch bestehen. Zuletzt hatte es 1976 in Kuba einen Ministerpräsidenten gegeben. Kein geringerer als Fidel Castro bekleidete damals den Posten. Als er offiziell Kubas Staatschef wurde, wurde das Amt des Regierungschefs jedoch abgeschafft.

+++ 9.05 Uhr: Präsidentschaftswahl in Kroatien kurz vor Übernahme von EU-Ratspräsidentschaft +++

Kurz vor Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft haben in Kroatien am Sonntag Präsidentschaftswahlen stattgefunden. Die Wahllokale öffneten am Morgen für die rund 3,8 Millionen stimmberechtigten Bürger - gegen 19.00 Uhr sollten die Wahllokale schließen. Die konservative Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic bewarb sich um eine zweite Amtszeit. Ihre stärksten Herausforderer waren der nationalistische Sänger und Geschäftsmann Miroslav Skoro, der als unabhängiger Kandidat antrat, sowie der frühere sozialdemokratische Regierungschef Zoran Milanovic. Das Präsidentenamt bringt im kleinen EU-Land Kroatien weitgehend repräsentative Aufgaben mit sich. Der Urnengang gilt aber als Stimmungstest vor den Parlamentswahlen im kommenden Herbst. Erste Ergebnisse wurden ab 21.00 Uhr erwartet. Es galt als wahrscheinlich, dass die Entscheidung erst in einer Stichwahl am 5. Januar fällt. Ab Januar übernimmt die Regierung in Zagreb die EU-Ratspräsidentschaft.

+++ 8.31 Uhr: Vorläufiges Ergebnis: Absolute Mehrheit für Ghani bei afghanischer Präsidentenwahl +++

Fast drei Monate nach der Präsidentschaftswahl in Afghanistan zeichnet sich eine zweite Amtszeit für Aschraf Ghani ab: Der Amtsinhaber habe bei dem Urnengang vom 28. September 50,64 Prozent der Stimmen errungen, teilte die Unabhängige Wahlkommission am Sonntag im Kabul das vorläufige Ergebnis mit. Demnach hätte Ghani die nötige absolute Mehrheit für einen Sieg in der ersten Wahlrunde. Sein chancenreichster Konkurrent, Regierungschef Abdullah Abdullah, kam den Angaben zufolge auf 39,52 Prozent. Kurz nach der Wahl hatte er sich zum Sieger erklärt.

+++ 6.55 Uhr: Geisterfahrer rast über Autobahn in Rheinland-Pfalz - Ein Verletzter +++

Ein Geisterfahrer ist in Rheinland-Pfalz über die Autobahn 60 gerast und hat dabei einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der 37-Jährige in der Nacht zum Sonntag nahe Bingen am Rhein mit 180 Stundenkilometer in der falschen Richtung unterwegs. Autofahrer, denen er entgegenkam, mussten ihm ausweichen. Ein 23-Jähriger verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen, schleuderte gegen einen Lastwagen und krachte in die Leitplanke. Der junge Mann wurde leicht verletzt.

Der Geisterfahrer raste weiter über die Autobahn und konnte erst in der kleinen Gemeinde Gensingen gestoppt werden. Dort hatte er kurz zuvor einen Unfall gebaut. Ob der 37-Jährige verletzt wurde, war zunächst nicht klar. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

+++ 6.34 Uhr: Merkel zieht mit Adenauer gleich - nur Kohl noch länger Kanzler +++

Kurz vor Weihnachten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland eingeholt: Mit genau 5143 Tagen ist die 65-Jährige an diesem Sonntag genauso lange im Amt wie einst Konrad Adenauer (CDU). Adenauer regierte vom 15. September 1949 bis zum 15. Oktober 1963. Merkel ist seit dem 22. November 2005 Bundeskanzlerin.

Länger als die beiden war bisher nur Helmut Kohl (CDU) im Amt: Der "Kanzler der Einheit" brachte es zwischen dem 1. Oktober 1982 und dem 26. Oktober 1998 auf genau 5869 Tage als Regierungschef. Kohl wird mit ziemlicher Sicherheit auf absehbare Zeit auch Rekordhalter bleiben: Angela Merkel müsste, um ihn einzuholen, noch glatte 726 Tage regieren, also bis zum 17. Dezember 2021.

Merkel hatte im Herbst vor einem Jahr aber klar gesagt: "Diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten und auch nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren." Die nächste Bundestagswahl - sollte die große Koalition so lange halten - muss spätestens am 24. Oktober 2021 stattfinden. Kohls Rekord könnte von Merkel nur gebrochen werden, wenn sie nach dieser Wahl noch lange geschäftsführend im Amt bleiben müsste - etwa, weil sich Koalitionsverhandlungen lange hinziehen.

+++ 6.13 Uhr: Hunderte Häftlinge vor Weihnachten vorzeitig aus Gefängnis entlassen +++

Hunderte Straftäter sind deutschlandweit vor den Weihnachtsfeiertagen vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Mindestens 1200 Häftlinge seien seit November freigekommen, berichtete die "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" unter Berufung auf Angaben der Justizministerien der Länder. Manche Bundesländer begründeten die Freilassung demnach ausdrücklich mit dem Weihnachtsfest. Das Justizministerium im Saarland, wo neun Häftlinge entlassen wurden, sprach von einem "humanitären Akt". Auch Länder wie Niedersachsen (59 Freilassungen), Thüringen (neun), Schleswig-Holstein (14), Mecklenburg-Vorpommern (16) und Hamburg (35) verwiesen demnach auf Weihnachten. In Brandenburg, wo 43 Häftlinge freikamen, diente die Maßnahme nach Ministeriumsangaben dazu, die Justizbeamten über die Feiertage zu entlasten.

In NRW wurden laut "FAS" 522 Gefängnisinsassen entlassen. Auch in Baden-Württemberg kamen demnach "mehrere hundert" Häftlinge frei. In Bayern gab es hingegen keinen Gnadenerlass. Dort sollen 368 Gefangene über Weihnachten oder Neujahr aber Ausgang oder Urlaub bekommen. In vielen Bundesländern sind die Freilassungen seit Jahren eine Tradition. Vorzeitig entlassen werden aber nur Gefangene, deren Haft ohnehin im Dezember oder Anfang Januar geendet hätte. Auch eine gute Führung wird vorausgesetzt.

+++ 5.44 Uhr: 175 Minderjährige von Priestern des Ordens Legionäre Christi missbraucht +++

Mitglieder des erzkonservativen katholischen Ordens Legionäre Christi haben in den vergangenen acht Jahrzehnten mindestens 175 Minderjährige sexuell missbraucht. Für die Taten seien 33 Priester und Diakone verantwortlich, hieß es in einem am Samstag veröffentlichten Untersuchungsbericht der Kongregation. Der verstorbene Ordensgründer Marcial Maciel missbrauchte demnach 60 Minderjährige. Die Opfer waren der Untersuchung zufolge zumeist Jungen im Alter zwischen elf und 16 Jahren. Für 45 Betroffene sei ein Prozess zur "Wiedergutmachung und Versöhnung" eingeleitet worden. 18 Täter seien weiterhin Mitglieder der Legionäre Christi, ihnen sei die Arbeit mit Kindern aber untersagt.

Die Untersuchungskommission räumte ein, dass vermutlich nicht alle Missbrauchsfälle in den Reihen der Legionäre Christi aufgedeckt worden seien. Es sei damit zu rechnen, dass weitere Taten ans Licht kommen. Der mexikanische Geistliche Maciel hatte den Orden 1941 gegründet. Erste Vorwürfe gegen ihn tauchten schon in den 1980er Jahren auf. 2006 wurde er zum Rückzug aus seinem Orden gezwungen. 2008 starb im Alter von 87 Jahren in den USA.

+++ 4.52 Uhr: Usbekistan wählt ein neues Parlament +++

In Usbekistan haben die Bürger am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Die Wahllokale öffneten um 08.00 Uhr Ortszeit. Rund 20 Millionen Menschen waren aufgerufen, bei der ersten Parlamentswahl unter dem reformorientierten Präsidenten Schawkat Mirsijojew ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale sollten um 20.00 Uhr (Ortszeit) schließen. Mirsijojew hatte das Präsidentenamt 2016 nach dem Tod seines autoritär regierenden Vorgängers Islam Karimow übernommen und das zentralasiatische Land nach Jahren der Isolation und wirtschaftlichen Stagnation geöffnet. Trotzdem gibt es Kritik an der Abstimmung, weil viele Beschränkungen vergangener Wahlen weiterhin in Kraft sind. Mirsijojew wird dafür gelobt, dass er viele der autoritären Strukturen seines ehemaligen Unterstützers Karimows abgeschafft, einige politische Gefangene freigelassen und den Staat für Touristen und ausländische Investitionen geöffnet hat. Usbekistan ist mit 33 Millionen Menschen das bevölkerungsreichste Land der Region.

+++ 4.12 Uhr: Tödlicher Unfall an Hamburger Stadtgrenze - Unfallflucht +++

Ein 42-jähriger Fußgänger ist an der Hamburger Stadtgrenze von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. "Seine Frau sah alles mit an, blieb aber körperlich unversehrt", sagte ein Sprecher der Polizei in Lübeck am Sonntagmorgen. Die Eheleute waren am Samstagabend zu Fuß am Fahrbahnrand auf einer Landstraße nahe Reinbek unterwegs, als der 42-Jährige von dem Wagen erfasst wurde. Sanitäter versuchten, den Mann aus Hamburg zu reanimieren, hatten damit aber keinen Erfolg. Ein Seelsorger kümmerte sich um die Ehefrau.

Der Mann oder die Frau am Steuer des Unfallautos flüchtete, ohne sich um das hilflose Opfer zu kümmern. "Den beschädigten Wagen haben wir gefunden", sagte der Sprecher. Polizisten sicherten Spuren. Suchhunde schnüffelten an dem Auto. "Die Suche nach dem geflüchteten Fahrer geht weiter", betonte der Polizeisprecher.

+++ 3.48 Uhr: Australiens Premierminister räumt Fehler im Umgang mit Buschbränden ein +++

Australiens Premierminister Scott Morrison hat Fehler im Umgang mit den verheerenden Buschbränden in seinem Land eingeräumt. "Ich entschuldige mich", sagte Morrison am Sonntag bei einem Besuch im Hauptquartier der Feuerwehr des Bundesstaats New South Wales in Sydney. Der Regierungschef war unter Druck geraten, weil er trotz der Brände Urlaub auf Hawaii machte. Als Reaktion auf die massive Kritik brach er seinen Familienurlaub am Freitag ab und kehrte nach Australien zurück. Rückblickend betrachte habe er sich falsch verhalten, sagte Morrison. Er habe daraus seine Lehren gezogen. Zugleich warb er um Verständnis dafür, dass er mit dem Urlaub ein Versprechen gegenüber seinen Kindern habe einhalten wollen. Als Premierminister habe er aber andere Pflichten, räumte er ein.

Morrison lobte den Einsatz der Feuerwehr, die unermüdlich gegen die Flammen kämpft. Die meisten Feuerwehrleute in Australien sind Freiwillige. Am Donnerstag waren zwei Feuerwehrmänner im Kampf gegen die seit Wochen wütenden Buschbrände ums Leben gekommen.

+++ 2.55 Uhr: Sechs Tote bei Brand in Apartmentgebäude in Las Vegas +++

Bei einem verheerenden Brand in einem Apartmentgebäude in der US-Glücksspielmetropole Las Vegas sind nach Angaben der Feuerwehr mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr teilte mit, 13 Menschen seien verletzt worden. Das Feuer am frühen Samstagmorgen habe dichten schwarzen Rauch verursacht, der es unmöglich gemacht habe, im Gebäude zu atmen oder etwas zu sehen. Einige Menschen seien auf der Flucht vor dem Rauch aus dem dreistöckigen Gebäude gesprungen. Es handele sich vermutlich um den Brand mit den meisten Todesopfern in der Geschichte von Las Vegas.

Feuerwehrsprecher Tim Szymanski sagte, die Brandursache werde noch untersucht, nach ersten Erkenntnissen habe es sich aber um einen Unfall gehandelt. Das Feuer sei im Bereich eines Backofens in einer der Wohnungen im Erdgeschoss ausgebrochen. Bewohner des Gebäudes hätten den Ermittlern gesagt, dass sie Backöfen als Heizungen genutzt hätten.

+++ 2.41 Uhr: Bus und Lastwagen stoßen in Guatemala zusammen: 21 Tote +++

Beim Zusammenstoß eines Reisebusses mit einem Lastwagen sind in Guatemala mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Weitere Menschen wurden dabei am Samstag verletzt, wie die Generalstaatsanwaltschaft des mittelamerikanischen Landes mitteilte. Unter den bereits identifizierten Todesopfern waren demnach sieben Minderjährige im Alter zwischen sieben und 16 Jahren.

Zu den Umständen des Vorfalls gab es zunächst keine Angaben. Die Fahrer wurden der Generalstaatsanwaltschaft zufolge festgenommen. Nach Medienberichten war der Bus mit rund 50 Passagieren vom nördlichen Petén nach Guatemala-Stadt unterwegs. Der Unfall geschah im Osten Guatemalas auf der Schnellstraße Interamericana - einem Abschnitt des Autobahnsystems Panamericana, das fast lückenlos über Tausende Kilometer den Norden und den Süden des amerikanischen Doppelkontinents verbindet.

+++ 2.38 Uhr: Umfrage: Große Koalition büßt an Zustimmung ein +++

Kurz vor Jahresende verliert die große Koalition in einer neuen Umfrage in der Wählergunst. Im "Sonntagstrend" der "Bild am Sonntag" büßen SPD (15 Prozent) und CDU/CSU (27 Prozent) jeweils einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche ein und kommen zusammen nur noch auf 42 Prozent. In der wöchentlichen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Emnid bleiben die Grünen auf hohem Niveau und erreichen wie in der Vorwoche 20 Prozent. Auch Linke (9 Prozent) und FDP (9 Prozent) halten ihren Zustimmungswert. Die AfD gewinnt einen Prozentpunkt hinzu und kommt im letzten Sonntagstrend des Jahres 2019 nun auf 14 Prozent.

+++ 2.11 Uhr: Vier Tote bei Verkehrsunfall nahe Göttingen +++

Bei einem Unfall in Niedersachsen sind am Samstagabend vier Menschen ums Leben gekommen. Fünf Fahrzeuge seien auf der Bundesstraße 3 bei Dransfeld nahe Göttingen kollidiert, teilte die Polizei mit. Der genaue Unfallhergang werde noch ermittelt. Bis zu fünf Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt. Die Bundesstraße wurde rund um den Unfallort voll gesperrt.

+++ 1.16 Uhr: Boeing-Raumkapsel "Starliner" kehrt nach gescheitertem Testflug zur Erde zurück +++

Nach dem gescheiterten Testflug zur ISS kehrt die Raumkapsel "Starliner" am Sonntag zur Erde zurück. Die Landung im US-Bundesstaat New Mexiko sei für 13.57 Uhr (MEZ) geplant, teilten die US-Raumfahrtbehörde Nasa und das Luftfahrtunternehmen Boeing am Samstag mit. Nach dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre über dem Pazifischen Ozean soll das unbemannte Raumschiff von Fallschirmen abgebremst werden, um dann auf riesigen Luftkissen auf der Nasa-Testanlage White Sands zu landen.

Eine Atlas-V-Rakete mit dem von Boeing entwickelten "Starliner" an Bord war am Freitag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben. 25 Stunden später sollte die Raumkapsel an der Internationalen Raumstation ISS andocken. Kurz nach dem Start teilten Boeing und die Nasa jedoch mit, die Raumkapsel habe nicht den richtigen Kurs zur ISS eingeschlagen. Sie werde die Raumstation daher nicht erreichen. Nach Nasa-Angaben führte eine "Anomalie" an der Borduhr zu dem Problem. Boeing hatte die Raumkapsel für bemannte Raummissionen der Nasa entwickelt. An Bord des "Starliner" war bei dem Testflug aber nur ein Dummy, also eine mit Sensoren versehene Puppe, mit der die Flugbedingungen für echte Menschen getestet werden.

+++ 0.26 Uhr: US-Botschafter weist Kritik an Sanktionen gegen Nord Stream 2 zurück +++

Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat die Kritik der Bundesregierung an den Sanktionen gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zurückgewiesen. "15 europäische Länder, die Europäischen Kommission und das Europäische Parlament haben allesamt ihre Bedenken an dem Projekt angemeldet", sagte Grenell der "Bild am Sonntag". Es handele sich bei den Sanktionen daher um "eine sehr pro-europäische Entscheidung". Viele europäische Diplomaten hätten sich bedankt, dass die US-Regierung diese Maßnahmen ergriffen habe.

Die Bundesregierung hatte die Strafmaßnahmen als "Einmischung" verurteilt. Sie seien ein "schwerer Eingriff in die inneren Angelegenheiten Deutschlands und Europas", sagte Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) am Samstag in der ARD. US-Präsident Donald Trump hatte die Sanktionen am Freitagabend in Kraft gesetzt. Sie richten sich gegen Firmen, die am Bau der Pipeline beteiligt sind. Der US-Präsident wirft Deutschland vor, sich durch Nord Stream 2 in Abhängigkeit von russischem Gas zu begeben.