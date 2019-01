Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen (7.53 Uhr)

Vermisste Deutsche: Familie bittet um Hilfe (6.49 Uhr)

Hartz IV: Linke hält Verfassungsrichter für befangen (5 Uhr)

Sechsjähriger geht mit geladener Pistole in Schule (0.03 Uhr)

Die Nachrichten des Tages:

+++ 7.53 Uhr: Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen +++

Warnstreiks des Sicherheitspersonals an mehreren deutschen Flughäfen führen zu großen Behinderungen im Flugverkehr geführt. Allein am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main wurden 610 Flüge gestrichen, wie eine Flughafensprecherin sagte. Das entspricht rund jedem zweiten geplanten Flug. Insgesamt war das Sicherheitspersonal an acht deutschen Flughäfen zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Die Streiks begannen um Mitternacht in Hannover, Bremen und Hamburg und um 2 Uhr dann auch in Frankfurt am Main. Gestreikt wird auch in München, Leipzig, Dresden und Erfurt. Vorsorglich wurden bundesweit mehrere hundert Starts und Landungen gestrichen. Der Flughafenverband ADV rechnete damit, dass etwa 220.000 Passagiere von den Streichungen und Verspätungen betroffen sein werden. In Frankfurt konnten Maschinen zwar landen und Passagiere umsteigen; am Flughafen der Main-Metropole konnte aber kein Passagier zusteigen.

+++ 7.31 Uhr: Dschungelcamper Felix van Deventer wird Papa +++

Schauspieler Felix van Deventer ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten") wird zum ersten Mal Vater. Im RTL-Dschungelcamp verriet der 22-Jährige, dass seine Freundin Antje schwanger ist. Im Gespräch mit seinem Mitcamper Domenico de Cicco sagte er: "2019 wird das Jahr auch von meiner Freundin und mir." Nur für de Cicco sichtbar schrieb er etwas in den Sand, dieser fragte daraufhin: "Baby? Du? Wie bitte, ernsthaft?" Van Deventer lächelte und machte das "Pst"-Zeichen - anschließend fielen sich die beiden Camper in die Arme. Felix van Deventer spielt bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" seit Sommer 2014 die Rolle des Jonas Seefeld.

+++ 7.08 Uhr: Staatsfernsehen: Iranischer Satellit verfehlt Umlaufbahn +++

Nach einem umstrittenen Raketenstart hat ein iranischer Satellit seine Umlaufbahn verfehlt. Der Satellit Pajam sei zwar erfolgreich mit einer Trägerrakete ins All gestartet, sagte der iranische Telekommunikationsminister im Staatsfernsehen. Die vorgesehene Umlaufbahn habe er aber "leider" nicht erreicht.

Der Iran hatte gestern angekündigt, in den nächsten Tagen zwei Satelliten in den Orbit zu schicken, um Informationen über den Zustand der Umwelt im Land zu sammeln. Der Satellit Pajam und seine Trägerrakete seien "beide in unserem Land von der Jugend dieser Nation produziert" worden, sagte Präsident Hassan Ruhani. Die USA hatten den Iran Anfang Januar aufgefordert, auf den Abschuss der Raketen zu verzichten, und von einer "Provokation" gesprochen. Außenminister Mike Pompeo wertete die Pläne als Verstoß gegen die UN-Sicherheitsratsresolution 2231, die dem Iran jeden Einsatz von ballistischen Raketen verbietet, die für Atomsprengköpfe verwendet werden können.

+++ 6.49 Uhr: In Australien vermisste Deutsche: Familie bittet um Hilfe +++

Die Angehörigen einer in Australien seit Neujahr vermissten deutschen Urlauberin haben die örtliche Bevölkerung um Hilfe gebeten, nachdem die Polizei die Suche eingestellt hat. In einem Brief an den nationalen Rundfunksender ABC riefen sie die Menschen in und um Alice Springs im Zentrum des Landes dazu auf, alle Informationen mit irgendwelchen Hinweisen auf die 62-jährige Kölnerin an die Polizei oder an eine eigens eingerichtete Website weiterzuleiten. Man fürchte, dass "unsere geliebte Tochter, Schwester und Tante" einen Unfall hatte oder Opfer eines Verbrechens wurde, heißt es in dem Schreiben, über das ABC berichtete.

Die Frau war am Morgen des 1. Januar in Alice Springs allein zu einer Wanderung aufgebrochen. Seither fehlt von ihr jedes Lebenszeichen. Es wird befürchtet wird, dass sie sich in der menschenleeren und derzeit extrem heißen Gegend verirrt hat. In Australien ist Sommer, und im Outback - dem Hinterland im Herzen des Kontinents - erreichen die Temperaturen tagsüber mehr als 45 Grad. In einer letzten E-Mail vom 31. Dezember hatte die Frau ihre Wanderpläne beschrieben. Am vergangenen Sonntag stellte die Polizei die Suche ein.

+++ 5.18 Uhr: Erneut Störung am Hauptbahnhof Hannover - Verspätungen +++

Am Hauptbahnhof Hannover ist es am frühen Morgen erneut zu einer Störung gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage. "Die kleinere Störung" sei nach kurzer Zeit aber wieder behoben gewesen. Es könne aber noch zu einzelnen Verspätungen im Nah- und Fernverkehr kommen. Auch einzelne S-Bahnen seien ausgefallen. Bereits am Sonntag hatte der Ausfall eines Stellwerks den Hauptbahnhof in Hannover stundenlang lahm gelegt.

+++ 5 Uhr: Linke hält Verfassungsrichter Harbarth bei Hartz-IV-Sanktionen für befangen +++

Die Linksfraktion im Bundestag hat den neuen Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, vor der Verhandlung über Sanktionen im Hartz-IV-Gesetz als befangen kritisiert. "Er sollte sich an der Urteilsfindung nicht beteiligen", sagte der Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch der "Rheinischen Post". Es sei "durchaus problematisch", das Harbarth Gesetze mitbeschlossen habe, die nun vor dem Verfassungsgericht auf dem Prüfstand stünden.

Der Erste Senat des Verfassungsgerichts, dessen Vorsitzender Harbarth seit Anfang Dezember ist, verhandelt heute über die Frage, ob Abzüge vom Hartz-IV-Satz als Strafe etwa für versäumte Termine oder abgelehnte Jobs mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Harbarth hatte als CDU-Abgeordneter im Juni 2018 für die Beibehaltung der Sanktionen gestimmt.

+++ 4.10 Uhr: Alpenregionen hoffen auf Ende der Schneefälle +++

Viele Menschen in Bayern, Österreich und der Schweiz hoffen auf ein Ende der Schneefälle und damit eine Entspannung der Gefahrenlage. Heute sollen laut Meteorologen die Schneefälle ausklingen. Und auch in den Folgetagen droht den Prognosen zufolge kein Nachschub. "Das sieht nach nachhaltiger Entspannung aus", sagte Thomas Wostal von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Wien.

Das Ende des fast zweiwöchigen Schneefalls werde es erlauben, nötige Lawinensprengungen vorzunehmen, hieß es. Danach dürften viele Straßensperren aufgehoben werden.

+++ 2.45 Uhr: US-Militäreinsatz an Grenze zu Mexiko wird bis Ende September verlängert +++

Die USA verlängern ihren Militäreinsatz an der Grenze zu Mexiko bis Ende September. Das teilte das US-Verteidigungsministerium in Washington mit. Ursprünglich war der Einsatz Tausender US-Soldaten an der Grenze zu Mexiko bis zum 31. Januar begrenzt.

US-Präsident Donald Trump hatte die Truppenentsendungen an die Südgrenze in der Schlussphase des Wahlkampfs für die Kongresswahlen vom 6. November angeordnet. Er reagierte damit auf die Märsche von tausenden Menschen aus Zentralamerika in Richtung USA, die er als "Invasion" und "Angriff auf unser Land" anprangerte. Trump-Kritiker kritisierten die Truppenentsendung als Wahlkampfmanöver und Verschwendung von Steuergeldern.

+++1.27 Uhr: Trump will mehr Geschäfte mit Türkei machen +++

Nach seinen Drohungen gegen die Türkei hat US-Präsident Donald Trump Ankara nun engere wirtschaftliche Beziehungen in Aussicht gestellt. Trump schrieb nach einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf Twitter, es gebe "großes Potenzial für einen bedeutsamen Ausbau" der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. Darüber habe er mit Erdogan gesprochen.

Erst am Sonntag hatte Trump gedroht, die USA würden die Türkei "wirtschaftlich zerstören", sollte Ankara die syrische Kurdenmiliz YPG angreifen. In dem Telefonat warnte Trump seinen türkischen Kollegen nun nach Angaben des Weißen Hauses erneut vor einem Vorgehen gegen Kurdenkämpfer.

+++ 0.11 Uhr: Sicherheitspersonal an mehreren deutschen Flughäfen streikt +++

An mehreren deutschen Flughäfen haben in der NachtWarnstreiks des Sicherheitspersonals begonnen. Aufgerufen dazu waren ab Mitternacht zunächst die Beschäftigten in Hannover, Bremen und Hamburg, ab 2 Uhr soll es dann auch am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main zu Arbeitsniederlegungen kommen. Zu Warnstreiks aufgerufen war auch das Sicherheitspersonal in München, Leipzig, Dresden und Erfurt. Vorsorglich wurden mehrere hundert Starts und Landungen gestrichen, allein in Frankfurt sollten heute 570 Flugverbindungen ausfallen. Der Flughafenverband ADV rechnete damit, dass etwa 220.000 Passagiere von den Streichungen und Verspätungen betroffen sein werden.

Zu den Arbeitsniederlegungen hatte in den vergangenen Tagen die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aufgerufen. Sie fordert für die rund 23.000 Beschäftigten einen Stundenlohn von 20 Euro. Die Arbeitgeber lehnen das bislang ab, für den 23. Januar ist eine neue Tarifrunde geplant.





+++ 0.03 Uhr: Sechsjähriger geht in den USA mit geladener Pistole in die Schule +++

Mit einer geladenen Pistole ist ein Sechsjähriger in den USA in die Schule gegangen. Der Junge fiel nach Polizeiangaben Ende vergangener Woche auf, als er mit einem "schweren Objekt" in seiner Hose in die Vorschule "Africentric" in der Stadt Columbus im Bundesstaat Ohio kam. Mitarbeiter der Schule durchsuchten daraufhin das Kind und fanden die Waffe. Strafrechtliche Konsequenzen muss der Sechsjährige angesichts seines Alters nicht befürchten. Ermittlungen sollen aber klären, wie der Junge an die Waffe kam.

In den USA sorgen immer wieder Berichte über Waffen in Kinderhänden für Aufsehen. Der zweite Verfassungszusatz garantiert in dem Land das Recht auf privaten Waffenbesitz, in rund jedem dritten Haushalt gibt es eine Schusswaffe.