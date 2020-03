Über einen Vulkankrater voll mit glühend heißer Lava stolzieren? Kein Problem für Seiltänzer Nik Wallenda. Am Mittwoch passierte der 41-Jährige erfolgreich den Masaya-Vulkan in Nicaragua. 548 Meter über dem Lava trug Wallenda Schutzbrille und Gasmaske, um sich vor den tödlichen Ausdunstungen zu schützen. Hin und wieder hielt er an, um mit seinem Vater oder den Moderatoren zu sprechen. Manchmal sang er auch oder betete zu Gott. Runtergefallen wäre er vermutlich nicht, da ihn ein Seil am Rücken absicherte. Wallenda hatte in seiner Karriere bereits die Niagarafälle und den Times Square in New York City überquert. Der Seiltänzer ist Mitglied der Artistengruppe "Flying-Wallendas", die auf den Magdeburger Zirkusakrobaten Karl Wallenda, seinen Urgroßvater, zurückgeht.