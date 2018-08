Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

20 Tote bei Absturz von Flugzeug in der Schweiz (14.50 Uhr)

Drei Nato-Soldaten in Afghanistan getötet (14.06 Uhr)

Arzt Klepetko äußert sich zur Lauda-Genesung (11.37 Uhr)

FDP-Chef Lindner kritisiert "MeTwo"-Debatte (8.54 Uhr)

Venezuelas Präsident entgeht Anschlag mit Drohne (8.39 Uhr)

Zehntausende Drusen demonstrieren in Israel (5.24 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 14.25 Uhr: Tsunami-Warnung nach starkem Erdbeben in Indonesien +++

Ein neues starkes Erdbeben hat am Sonntag die indonesische Insel Lombok erschüttert. Die Erdbebenwarte des Landes gab eine Tsunami-Warnung, nachdem eine Stärke von 7,0 ermittelt worden war. Das Zentrum des Bebens lag etwa 27 Kilometer nordöstlich von Lombok.

+++ 14.15 Uhr: Polizei: 20 Tote bei Absturz eines Oldtimer-Flugzeugs in der Schweiz +++

Bei dem Absturz eines Oldtimer-Flugzeugs vom Typ Junkers Ju-52 in der Schweiz sind alle 20 Insassen ums Leben gekommen. Es habe keine Überlebenden des Unglücks im Kanton Graubünden gegeben, teilte die Polizei bei einer Pressekonferenz am Sonntagnachmittag in Flims mit. Die auch als "Tante Ju" bekannte Maschine des Baujahrs 1939 war am Samstag in 2540 Metern Höhe am Berges Piz Segnas abgestürzt.

An Bord der Ju-52 der auf Rund- und Erlebnisflüge spezialisierten Firma JU-Air befanden sich nach Angaben der Polizei 17 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder. Wie ein Sprecher der Schweizer Behörde für Flugunfalluntersuchungen in Flims mitteilte, sei aus dem Trümmerbild zu schließen, dass die Maschine "nahezu senkrecht und mit relativ hoher Geschwindigkeit auf den Boden geprallt ist". Die Ursache dafür sei noch unklar und werde nun untersucht.

+++ 14.06 Uhr: Drei tschechische Nato-Soldaten bei Anschlag in Afghanistan getötet +++

Bei einem Selbstmordanschlag im Osten Afghanistans sind am Sonntag drei Nato-Soldaten getötet worden. Ein US-Soldat und zwei afghanische Soldaten seien verletzt worden, teilte die Nato-Ausbildungsmission Resolute Support mit. Die Uniformierten waren zu Fuß auf Patrouille.

Die Staatsangehörigkeit der Toten nannte die Nato nicht, da sie dies den Mitgliedsländern überlässt. Es handele sich um drei tschechische Soldaten der Geburtsjahrgänge 1982, 1990 und 1993, teilte die Armeeführung in Prag kurz darauf mit. Nach tschechischen Angaben ereignete sich der Anschlag nahe der Militärbasis Bagram in der östlichen Provinz Parwan.

+++ 12.55 Uhr: Rückholung von Gefährder Sami A. aus Tunesien weiter unklar +++

Ob der als islamistischer Gefährder eingestufte Sami A. aus Tunesien nach Deutschland zurückreisen darf, ist weiter unklar. Wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtete, gibt es in Tunesien kein Ausreiseverbot gegen den mutmaßlichen Ex-Leibwächter von Al-Kaida-Chef Osama bin Laden. "Der zuständige Ermittlungsrichter hat mir im persönlichen Gespräch gesagt, dass Sami A. ausreisen dürfte", bestätigte dessen Anwältin Seda Basay-Yildiz der Deutschen Presse-Agentur.

Dem widersprach jedoch der Sprecher der für Terrorismus zuständigen Staatsanwaltschaft in Tunesien, Sofiane Sliti. Es werde weiter gegen den aus Deutschland abgeschobenen Gefährder ermittelt und er müsse in Tunesien bleiben.

+++ 11.37 Uhr: Arzt Klepetko zur Lauda-Genesung: Voraussetzung ist ideal +++

Niki Laudas behandelnder Arzt Walter Klepetko hat sich zuversichtlich zur Genesung des dreimaligen Formel-1-Weltmeisters nach dessen Lungentransplantation geäußert. Wichtig sei die mentale Einstellung des Patienten. "Er muss wirklich ein Kämpfer sein, wirklich wollen", sagte der Leiter der Klinischen Abteilung für Thoraxchirurgie im Allgemeinen Krankenhaus in Wien der "Bild am Sonntag". "Einen größeren Kämpfer als Niki Lauda wird es nicht so leicht zu finden geben." Die Voraussetzung sei "somit ideal". Ein Training, "damit sich das neue Organ an den Körper gewöhnt", gebe es nicht.

Auskünfte über den aktuellen Gesundheitszustand des 69-jährigen Lauda soll es erst wieder am Montagvormittag geben, bestätigte die Klinik am Sonntag auf Anfrage.

+++ 9 Uhr Gleitschirm-Flieger nach Absturz gestorben +++

Ein Gleitschirm-Flieger ist nach einem Absturz in Mecklenburg-Vorpommern gestorben. Der 50-Jährige erlag in der Nacht zu Sonntag in einer Rostocker Klinik seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war am Freitag auf dem Flugplatz Vielist im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte aus einer Höhe von mehreren Hundert Metern abgestürzt. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar.

+++ 8.54 Uhr: FDP-Chef Lindner kritisiert "MeTwo"-Debatte als einseitig +++

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat die "MeTwo"-Debatte im Internet, bei der Menschen über ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus berichten, als einseitig kritisiert. "Wir erleben in Deutschland seit langem eine Alltagsdiskriminierung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, vor allem aus der Türkei", sagte Lindner den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Trotz guter Bildung erfahren sie Nachteile bei der Bewerbung um einen Job." Zu dieser Debatte gehöre aber ein zweiter Aspekt: "In der türkeistämmigen Gemeinschaft gibt es eine Geringschätzung freiheitlicher Werte. Bemühungen, sich zu integrieren, werden vernachlässigt."

+++ 8.43 Uhr: Serbiens Staatschef vergleicht Kroatien mit Hitler-Deutschland +++

Der serbische Staatschef Aleksandar Vucic hat die Kroaten mit Hitler verglichen, weil sie am Ende des Bürgerkrieges (1991-1995) über 200 000 Serben vertrieben hatten. "Hitler wollte eine Welt ohne Juden, Kroatien ein Kroatien ohne Serben", zitierten die Medien den Spitzenpolitiker am Sonntag in Belgrad: "In beiden Fällen wurde eine Endlösung verlangt".

+++ 8.39 Uhr: Venezuelas Präsident entgeht laut Regierung Sprengstoffanschlag mit Drohne +++

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro ist nach Regierungsangaben einem Attentat entgangen. Während einer Rede in Caracas am Samstag seien mehrere mit Sprengstoff beladene Drohnen in der Nähe des Präsidenten explodiert, sagte Kommunikationsminister Jorge Rodríguez. Der Staatschef sei unversehrt. Maduro sprach von einem versuchten Anschlag auf sein Leben und beschuldigte Kolumbien, dahinter zu stecken. Eine bislang unbekannte Gruppe bekannte sich zu der Tat.

Sieben Mitglieder der Nationalgarde wurden laut Regierung verletzt. Fernsehbilder zeigten, wie Maduro eine live übertragene Rede bei einer Militärzeremonie in der Hauptstadt plötzlich abbrach und Richtung Himmel schaute, während Soldaten davonliefen. Leibwächter brachten sich mit Schutzschildern vor dem Präsidenten in Stellung. Die TV-Übertragung brach dann ab.

+++ 8.19 Uhr: Tödlicher Sturz aus selbstgebauter Hängematte in Österreich +++

In Österreich ist ein Mann tödlich verunglückt, als er vermutlich mehrere Meter tief aus einer Hängematte stürzte. Der 42-Jährige aus der Nähe von Graz habe die Konstruktion mit einem elektrischen Seilzug vor einem Jahr selbst gebaut, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Damit ließ sich die Hängematte auf sieben bis acht Meter Höhe ziehen. Der Seilzug sei an einem höher gelegenen Balken befestigt gewesen. Nach ersten Ermittlungen habe sich dieser Balken aus der Verankerung gelöst. Der Mann sei aus unbekannter Höhe abgestürzt und von dem herabfallenden Balken getroffen worden. Dabei erlitt er tödliche Kopfverletzungen.

+++ 8.02 Uhr: Mit Plüschtier an die Uni: Zwölfjähriger nimmt Studium in Mexiko auf +++

Mit gerade mal zwölf Jahren tritt der zwölfjährige Mexikaner Carlos Antonio Santamaría eine wissenschaftliche Karriere an: Am Montag wird er als jüngster Student sein Studium der biomedizinischen Physik an der renommierten Autonomen Nationaluniversität Mexiko antreten - mit einem Plüsch-Puma als Begleiter. "Das Plüschtier nehme ich mit zum Unterricht", sagte Carlos der Nachrichtenagentur AFP. Als "Genie" will sich der Junge nicht verstanden wissen: Vielmehr sei es sein "Lernhunger", der ihn im Rekordtempo zum Abitur und nun an die Uni geführt habe, sagte er.

+++ 7.51 Uhr: Noch ein Flugzeugabsturz in der Schweiz - bis zu 20 Tote befürchtet +++

Beim Absturz eines Flugzeugs in den Schweizer Alpen am Samstag könnten bis zu 20 Menschen ums Leben gekommen sein. Die im Kanton Graubünden abgestürzte Maschine war eine Junkers Ju-52 des Baujahrs 1939, wie die auf Rundflüge spezialisierte Firma Ju-Air in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Das Oldtimer-Flugzeug hat Platz für 17 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder.

Die Kantonspolizei Graubünden meldete lediglich den Absturz an der Westflanke des Berges Piz Segnas, auf etwa 2540 Metern Höhe. Die Bergungsarbeiten sollten am Sonntag fortgesetzt werden. Zu möglichen Absturzursachen machte die Polizei keine Angaben.

Am Samstag war außerdem bei Hergiswil - rund zehn Kilometer südlich von Luzern am Vierwaldstättersee - ein Flugzeug abgestürzt. Eine vierköpfige Familie aus der Region mit zwei minderjährigen Kindern kam dabei ums Leben, wie die Polizei in Nidwalden berichtete.

+++ 7.15 Uhr: Russlands Außenministerium ernennt Action-Held Seagal zum Sondergesandten +++

US-Actiondarsteller Steven Seagal hat bei der russischen Regierung angeheuert: Das Außenministerium in Moskau ernannte den 66-jährigen Schauspieler zum Sondergesandten für die Beziehungen zu den USA, wie es am Samstag bekannt gab. Seagal solle sich insbesondere um die Beziehungen im "humanitäre Bereich" kümmern - dazu zählt das russische Außenministerium Dinge wie Kultur, Kunst und Jugendaustausch. Sein Amt werde er ehrenamtlich ausüben, erklärte das Ministerium.

Der gebürtige US-Bürger Seagal hat sich immer wieder als Fan von Präsident Wladimir Putin zu erkennen gegeben, mit dem er freundschaftlich verbunden ist. Im Jahr 2016 wurde Seagal die russische Staatsbürgerschaft verliehen.

+++ 6.04 Uhr: Trockenheit lässt junge Weihnachtsbäume verdorren +++

Wegen der andauernden Dürre bangen die Betreiber von Weihnachtsbaum-Plantagen um ihre Jungpflanzen. "Aus den ostdeutschen Bundesländern, aber auch aus Norddeutschland erreichen uns Meldungen, wonach die Neuanpflanzungen zu 100 Prozent vertrocknet sind", sagte Martin Rometsch vom Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger (BVWE). Millionen Jungbäume dürften betroffen sein.

Das habe zwar noch keine Auswirkungen auf die diesjährige Ernte, da Nordmanntannen mindestens zehn Jahre gehegt und gepflegt werden, bevor sie geschlagen und als Weihnachtsbaum verkauft werden. In acht bis zehn Jahren aber könnte es Engpässe beim Angebot geben.

+++ 5.24 Uhr: Zehntausende Drusen demonstrieren in Israel gegen umstrittenes Nationalstaatsgesetz +++

Zehntausende Drusen haben in Tel Aviv gegen das umstrittene israelische Nationalstaatsgesetz demonstriert. Nach israelischen Medienberichten marschierten rund 50.000 Demonstranten am Samstagabend durch die Stadt. Die Drusen sehen sich durch ein im Juli verabschiedetes umstrittenes Gesetz diskriminiert, das Israel als "Nationalstaat des jüdischen Volkes" definiert, in dem allein Juden das Recht auf Selbstbestimmung haben.

In dem Gesetz wird zudem Hebräisch zur alleinigen Nationalsprache erklärt, während Arabisch, das in Israel bisher ebenfalls offizielle Sprache war, nur einen nicht näher definierten Sonderstatus erhielt.

Rund 17,5 Prozent der gut acht Millionen Israelis sind Araber, 130.000 gehören der religiösen Minderheit der Drusen an. Die Drusen unterliegen der israelischen Wehrpflicht, im Gegensatz zu anderen arabischen Israelis. "Trotz unserer uneingeschränkten Loyalität zu Staat sind wir in den Augen des Staates nicht gleich", kritisierte der geistliche Führer der israelischen Drusen, Scheich Muafak Tarif, in einer Rede vor den Demonstranten.

+++ 3.04 Uhr: Medien: Fast 40 Verfahren gegen türkische und arabische Clans +++

Deutsche Strafverfolgungsbehörden haben nach Informationen der Funke Mediengruppe im vergangenen Jahr in 39 Fällen gegen türkische und arabische Clans wegen organisierter Kriminalität ermittelt. Dies sei eine deutliche Zunahme im Vergleich zum Jahr 2016 mit 25 solchen Ermittlungsverfahren, hieß es unter Berufung auf das Bundeskriminalamt (BKA). Vor allem in den Ländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und in Berlin habe die Polizei ein besonders scharfes Auge auf die Clans.