News im Video: Mehrere sterben bei bei Messerangriff in Nizza – Terroranschlag vermutet.





Bei einem Messerangriff im südfranzösischen Nizza sind mehrere Personen getötet worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Außerdem gebe es zahlreiche Verletzte. Polizeikreisen zufolge wurde bei der Tat in der Nähe der Kathedrale eine Frau enthauptet. Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi twitterte, der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Estrosi zufolge gleicht die Tat einem terroristischen Anschlag. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft teilte mit, sie habe die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

