Der letzte bekannte Nördliche Breitmaulnashornbulle ist tot. Das 45-jährige Tier sei wegen "altersbedingten Komplikationen" am Montag eingeschläfert worden, teilte das kenianische Tierschutzgebiet Ol Pejeta auf Twitter mit. Der Zustand des Tieres, das den Namen Sudan trug, hatte sich den Angaben zufolge zuletzt erheblich verschlechtert. Es konnte nicht mehr stehen und hatte größere Hautwunden. Nach Sudans Tod gibt es weltweit nur noch zwei Tiere dieser Unterart des Breitmaulnashorns. Seine Tochter und seine Enkelin. Sie leben ebenfalls in dem Tierschutzgebiet in Kenia. Auf natürliche Weise konnten sich die drei Nördlichen Breitmaulnashörner nicht mehr fortpflanzen. Sudan war aufgrund seines Alters mehr oder weniger impotent, die Kühe hatten gesundheitliche Probleme. Wissenschaftler versuchen, den Fortbestand der Nördlichen Breitmaulnashörner mit künstlicher Befruchtung zu sichern. Dazu sollen vor längerer Zeit gewonnene Spermien mit den Eizellen der beiden Weibchen verschmolzen werden. Sudan sei ein großartiger Botschafter für seine Art gewesen, schrieb der Leiter des Wildtierreservats. Er hoffe, dass der Tod des Tieres ein wegweisender Moment für Naturschützer auf der ganzen Welt werde.