Kim Jong-il, der verstorbene Vater von Nordkoras Diktator Kim Jong-un, wird jetzt posthum für eine angebliche Erfindung bejubelt. Und zwar für eine Tex-Mex-Spezialität.

Neues aus Pjöngjang: Nach sagenumwobenen Einhörnern, die man in einer Höhle gefunden haben will, der Erzählung, dass Kim Jong-il niemals auf Toilette musste und ein perfekter Golfspieler gewesen sein soll (gleich bei seinem ersten Versuch sollen ihm elf "Hole in One" gelungen sein), hat die Propagandamaschine nun eine neue Geschichte in Petto. Der Vater von Nordkoreas Oberstem Führer Kim Jong-un soll eine Leckerei erfunden haben, deren Ursprung eigentlich in der mexikanischen Küche liegt und liebend gerne von den feindlichen US-Amerikanern verspeist wird – den Burrito. Dabei handelt es sich um einen Tortilla-Fladen, der traditionellerweise mit Fleisch, Gemüse und Bohnenmus gefüllt und dann gewickelt wird.

Medienberichten zufolge tauchte das Gericht kürzlich in einer Propagandasendung im nordkoreanischen Fernsehen auf, wo es als "Wickel aus Weizen" bezeichnet wurde. Dort wurde sich auf die Zeitung "Rodong Sinmun" berufen, die nun behauptet, der Burrito sei ursprünglich im Jahr 2011 von Kim Jong-uns Vater Kim Jong-il kurz vor dessen Tod erfunden worden. Das nordkoreanische Blatt gilt als Organ des Zentralkomitees der Partei der Arbeit. Sprich: Es ist ein Propaganda-Medium.

Auch Kim Jong-un soll demnach ein "ausgeprägtes Interesse" an der Spezialität haben, die in dem Land "boomen" soll. Laut "New York Post" ist in dort zu sehen, wie Nordkoreaner die Burritos an einem Stand der Hauptstadt Pjöngjang verzehren – scheinbar gefüllt mit Kohl und Karotten. Dabei wurde auch ein Wandgemälde von Kim Jong-il gezeigt, der in einer Küche grinsend Burritos zubereitet.

Burritos in Nordkorea unwahrscheinlich

Vor kurzem wurde noch vermeldet, dass Nordkorea an einem Engpass an Lebensmitteln leidet. Doch nun sollen Burritos das neuste Trend-Food sein – eher unglaubwürdig. Das bestätigt auch Hyun-seung Lee, der in eine nordkoreanische Elitefamilie hineingeboren wurde. Gegenüber der britischen "Sun" sagte er, es gebe schlichtweg nicht genügend Zutaten in Nordkorea, um eine ausländische Spezialität wie den Burrito überhaupt zubereiten zu können. "Die Mehrheit der Bürger hat kein Geld, um ausländische Lebensmittel zu kaufen", so der gebürtige Nordkoreaner.

Sozialistisches Samjiyon Eiskalte Einweihungsparty: Kim Jong Un eröffnet Retortenstadt mit Skigebiet 1 von 8 Zurück Weiter Zurück Weiter Feuerwerk aus der Ferne: Im Norden an der Grenze zwischen China und Nordkorea gibt es in der Nähe des Berges Paektusan eine neue sozialistische Siedlung. Mehr

Er fügte hinzu, dass verschiedene Kochzutaten wie Milch, Käse und Gewürze teilweise gar nicht erhältlich seien. Außerdem habe er noch nie einen Burrito in Nordkorea gesehen. "Der Verbreitungsgrad westlicher Lebensmittel in Nordkorea ist extrem niedrig, weil es nur sehr wenige Restaurants gibt, in denen man sie essen kann", erklärte Hyun-seung Lee.

Quelle: "New York Post","The Sun"