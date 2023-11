Noch ist nicht klar, wie die beiden Teenager an die Schlüssel für das Auto gekommen sind. Aber erst 100 Kilometer von ihrem Heimatort wurden sie auf der Autobahn gestoppt.

Ein 13- und ein 14-Jähriger sind in Nordrhein-Westfalen nach einer Fahrt auf der Autobahn mehr als hundert Kilometer entfernt von ihrem Heimatort aus dem Verkehr gezogen worden. Die beiden fielen auf der Autobahn 3 durch unsichere Fahrweise sowie mehrere Beinaheunfälle auf, wie die Polizei in Duisburg am Dienstag mitteilte. Bei ihrer anschließenden Fahrt durch Duisburg wurden mehrere Autos beschädigt.

Unklar, wie die Jungen ans Auto kamen

Wie die Jungen an das Auto gekommen waren, war zunächst nicht bekannt. In ihrem Heimatort Versmold im Kreis Gütersloh galten sie bereits als vermisst. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der Schlüssel des Autos schon im Oktober entwendet wurde. Der Wagen wurde nach der Verkehrskontrolle am Dienstag beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauerten an.