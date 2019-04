Rußschwarze Trümmer, darüber ein klaffendes Loch im Dach der Kathedrale: Die Aufnahmen aus dem Inneren der Pariser Notre Dame sind ein Schock, nicht nur für die Menschen in Frankreich, die um eins ihrer berühmtesten Wahrzeichen trauern. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich am Dienstag in Berlin bestürzt über den Brand. "Diese herrliche Kirche, das Herz von Paris in Flammen zu sehen, hat uns ja alle tief berührt. Ich habe gestern bereits mit dem französischen Präsidenten abends Kontakt gehabt, heute Vormittag auch mit ihm telefoniert und habe ihm die Anteilnahmen der Menschen in Deutschland auch übermittelt." Merkel würdigte den Einsatz der Rettungskräfte. Der Feuerwehr war es gelungen, die beiden markanten Türme sowie die Grundmauern der acht Jahrhunderte alten Kirche zu retten. "Notre Dame ist ja nicht nur das Symbol des Christentums in Frankreichs, sondern Notre Dame ist auch unser gemeinsames europäisches Erbe, das wir miteinander teilen. Und deshalb sind wir natürlich auch gerne bereit, und das habe ich mit unserer Staatsministerin für Kultur vereinbart, dass wir gemeinsam an dem Wiederaufbau mitwirken, auch mit deutscher Expertise, mit deutscher Erfahrung". Das Feuer in der weltberühmten Kathedrale war am Montagabend ausgebrochen. Erst nach mehr als 14 Stunden war der Brand unter Kontrolle. Nun wird die Struktur des Gebäudes geprüft, Ermittler suchen unterdessen nach der Brandursache. Die Pariser Staatsanwaltschaft teilte am Dienstag mit, es gebe derzeit keine Anzeichen für eine bewusst herbeigeführte Katastrophe. Der Wiederaufbau des gotischen Baudenkmals dürfte wahrscheinlich Hunderte Millionen Euro kosten.