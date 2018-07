Was sieht mein gesperrter WhatsApp kontakt von mir in einer gemeinsamen WhatsAppgruppe?

Was sieht mein gesperrter WhatsApp kontakt von mir in einer gemeinsamen WhatsApp Gruppe? Ich habe einen WhatsApp Kontakt vor längerer Zeit gesperrt. Nun wurde genau dieser Kontakt zu einer Gruppe hinzugefügt, in der ich Mitglied bin. Was kann dieser von mir im Gruppeninfo sehen ? Profilbild? Name? Telefon Nummer? Vielen Dank schon mal für die Antwort.