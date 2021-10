Die Polizei wurde am Montagabend zu einem schweren Unfall am Nürburgring gerufen (Symbolfoto)

Auf dem Nürburgring in Rheinland-Pfalz ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei kam ein Autofahrer ums Leben. Sieben weitere wurden laut Polizei zum Teil schwer verletzt.

Bei einem Unfall auf dem Nürburgring ist ein Autofahrer ums Leben gekommen, sieben weitere Menschen wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei starb der 34 Jahre alte Autofahrer, als er am Montagabend um kurz vor 18 Uhr auf der sogenannten Nordschleife auf ein stehendes Abschleppfahrzeug auffuhr.

In den Wagen seien danach weitere Fahrzeuge gekracht. Es gebe zwei Schwerverletzte und fünf Leichtverletzte. Nach Angaben der Polizei Adenau ereignete sich der Unfall bei einer touristischen Fahrt auf der berühmten Rennstrecke in Rheinland-Pfalz. Das Auto des noch an der Unfallstelle gestorbenen Fahrers geriet der Polizei zufolge nach dem Zusammenprall in Brand.

Nürburgring auch für Touristen zugänglich

Das Abschleppfahrzeug hatte auf der sogenannten Nordschleife eine Unfallstelle abgesichert, nachdem aus einem Wagen Betriebsmittel – also etwa Öl oder Kühlmittel - entwichen waren. Nachfolgende Fahrzeuge mussten ausweichen oder verloren wegen der verschmierten Fahrbahn die Kontrolle. "Die Ermittler versuchen noch immer, den Unfall zu rekonstruieren", teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Klar sei, dass zwölf Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt waren, darunter zwei Motorräder.

Der Nürburgring in der Eifel wird sowohl von Profis als auch von Amateuren genutzt und an veranstaltungs- und testfreien Tagen für Touristenfahrten freigegeben.

