von Eugen Epp Eine Löwin im Nürnberger Zoo hat ihre Jungen kurz nach der Geburt aufgefressen – der Zoo sieht darin ein "nicht ungewöhnliches Verhalten". Die Tierschützer von Peta widersprechen dem.

Mit Freude war der Löwennachwuchs im Tiergarten Nürnberg erwartet worden. Vier Junge brachte die Löwin Aarany zur Welt – doch keines überlebte lange. Eines ihrer Babys starb kurz nach der Geburt, die anderen drei fraß die Mutter selbst auf. Der Zoo betonte in einer Mitteilung, es handele sich dabei um "ein für Löwen nicht ungewöhnliches Verhalten".

Dem widerspricht die Tierschutzorganisation Peta deutlich. Peter Höffken, Wildtier-Experte bei Peta, übte scharfe Kritik an dem Zoo: "Das Verhalten der Löwin ist keineswegs natürlich und die Zucht dieser Tiere in Zoos sollte sofort beendet werden", sagte er der "Bild". Höffken zitierte eine Studie, wonach zwei Drittel der Löwenbabys in Zoos in den ersten Wochen gestorben seien. "Die Schuld liegt also definitiv bei den Verantwortlichen des Tierpark Nürnberg", so der Tierschützer.

Tiergarten Nürnberg: Peta fordert, Wildreservate zu schützen

Die Löwen Aarany und Kiron, der Vater der Löwenbabys, gehören beide zur Unterart der Asiatischen Löwen, die in freier Wildbahn nur noch in einem Nationalpark in Indien zu finden ist. Dort leben etwa 630 Exemplare. "Es gibt nur wenige asiatische Löwen in Zoos, der Gen-Pool ist klein und so werden oft Tiere mit genetischen Defekten geboren, die häufig nicht lebensfähig sind", erklärt Peter Höffken.

Artensterben Scharnier-Schildkröte, Skink und Buschviper: Sie gehören zu den am meisten gefährdeten Arten unseres Planeten 1 von 7 Zurück Weiter 1 von 7 Zurück Weiter Die Kreuzotter war früher in Deutschland weit verbreitet. Heute findet man sie nur noch verstreut in Restpopulationen. Neben Lebensraumzerstörung und dem Töten von Tieren, leidet sie heute auch unter dem Klimawandel und invasiven Räubern. Beides führt zu einer Verringerung der Beutetiere, insbesondere für junge Kreuzottern Mehr

Seiner Ansicht nach sollten lieber die Wildreservate in Indien geschützt werden als Löwen im Zoo zu halten. Der Tiergarten betont derweil, dass Reservepopulationen in Zoos "eine wichtige Rolle" spielen, um bedrohte Arten zu erhalten. Sie könnten "Tiere für die Wiederansiedelung in der Natur bereitstellen". In Europa leben 130 Asiatische Löwen in Zoos.

Zootierarzt Hermann Will hatte darauf hingewiesen, dass eine Löwin bei ihrem ersten Wurf noch unerfahren sei: "Sie muss erst lernen, wie man Jungtiere großzieht. Deshalb kommt es öfter vor, dass bei Erstgebärenden die Aufzucht nicht klappt." Auch Zoodirektor Dag Encke bekräftigte, dass sich die Löwin "völlig normal" verhalten habe.

Quellen: "Bild" / Tiergarten Nürnberg

Sehen Sie im Video: Tierschützer versuchen einen Löwen mit Fleisch zu füttern, doch er ist zu schwach, um aufzustehen. Die traurigen Szenen wurden in einem Zoo in Nigeria aufgenommen.