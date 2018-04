Die Deutschen lieben die Obamas: Wie eine aktuelle Umfrage von YouGov zeigt, nennen hierzulande knapp 15 und gut 11 Prozent der Befragten Barack und Michelle Obama als Person des öffentlichen Lebens, die sie am meisten bewundern. In den weltweiten Listen liegen Bill Gates und Angelina Jolie auf Platz eins.



Für die Befragung hat das Meinungsforschungsinstitut YouGov zunächst 37.000 Menschen in 35 Ländern in einer offenen Frage gefragt, wen sie am meisten bewundern. Aus den so nominierten Personen entstand eine Liste mit je 20 männlichen und weiblichen Personen. Dazu wurden pro Land zehn weitere regionale Persönlichkeiten ergänzt, sodass für eine nächste Befragung eine individuelle Liste zur Verfügung stand.



In Deutschland liegt demnach Angela Merkel als erste deutsche prominente Persönlichkeit auf Rang drei der Liste der Frauen – hinter der Queen. Günther Jauch sichert sich als erster männlicher Prominenter aus Deutschland Rang fünf, wie die Grafik von Statista zeigt.