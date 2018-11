Minusgrade sind für Menschen, die im Freien schlafen müssen, eine lebensbedrohliche Situation. In Berlin sind für die kommende Woche nachts durchgehend Temperaturen unter Null vorausgesagt. Keine guten Nachrichten, für Obdachlose in der Bundeshauptstadt. Notunterkünfte bieten Hilfe. In Berlin stehen nach Angaben der Sozialsenatorin Elke Breitenbach für den bevorstehenden Winter ausreichend Plätze zur Verfügung. "Wir als Senat, gemeinsam mit den Bezirken, haben 1200 Plätze in der Kältehilfe. Das heißt, jeder Mensch, der ein warmes Bett haben möchte und dorthin geht, bekommt auch ein warmes Bett. Wir haben noch keine Auslastung. Nicht einmal bei den 800 Plätzen. In der Spitze sind es 1200 Plätze und wenn die nicht reichen, würden wir noch mal aufstocken." Man müsse sich aber auch um die Menschen kümmern, die dieses Angebot aus verschiedensten Gründen nicht annähmen, sagt die Politikerin der Linken. "Und da war es so in der Vergangenheit, dass wir sogenannte "Kälte-Bahnhöfe" - zwei bis drei Bahnhöfe von der BVG - hatten, die wurden nachts nicht abgeschlossen und dort konnten sich die Menschen aufhalten, das möchte die BVG nicht mehr." - SCHNITT - "Und deshalb möchten wir, dass die BVG als Landesunternehmen auch ihre soziale Verantwortung wahrnimmt und für diese Menschen uns dabei unterstützt, dass es da auch Möglichkeiten gibt, dass sie nachts unterkommen." Die Berliner Verkehrsbetriebe teilten nach Gesprächen mit dem Senat mit, man werde zwei Bahnhöfe in Kreuzberg und Lichtenberg öffnen, wenn der Senat die von ihm zugesagten Sanitäreinrichtungen sowie qualifiziertes Personal bereitstelle. Die "Berliner Kältehilfe" ist ein Kooperationsprogramm von Berliner Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbänden und der Senatsverwaltung. Seit 1989 kümmert sich das Projekt um Übernachtungsmöglichkeiten für Obdachlose im Winter.