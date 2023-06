Polizisten stehen nach dem tödlichen Unfall auf dem "Break Dance"-Fahrgeschäft in Oberhausen

Ein junger Mann ist auf einem Volksfest in Oberhausen ums Leben gekommen. Er war beim Einsammeln der Fahrchips gestürzt und wurde beim Starten des Fahrgeschäfts schwer verletzt.

Bei einem Unfall auf einer Kirmes im nordrhein-westfälischen Oberhausen ist ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Der Sohn einer Schaustellerfamilie wollte am Sonntagabend auf der Sterkrader Fronleichnamskirmes die Fahrchips eines Fahrgeräts einsammeln, wie der Veranstalter noch am selben Abend mitteilte. Beim Anfahren des Fahrgeschäfts stürzte er und erlitt schwere Verletzungen, an denen er noch vor Ort starb.

Oberhausen beendet Kirmes nach Unfall

Die Stadt beendete das Fest nach dem Unfall vorzeitig – "angesichts der Schwere des Unfalls und aus Mitgefühl gegenüber den Angehörigen". Am Montagmorgen solle über das weitere Vorgehen am letzten Kirmestag entschieden werden, hieß es. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen derweil Ermittlungen zu den genaueren Umständen auf, die zum Unfall führten.