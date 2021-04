Sehen Sie im Video: Öffnung statt Lockdown – Engländer feiern ausgelassen und mit viel Alkohol in Pubs.





















Ausgelassene Stimmung und Party in London.





Deutschland diskutiert über einen harten Lockdown. England öffnet Pubs und Shops.





Unter großem Jubel und mit viel Alkohol feiern Londoner umfangreiche Corona-Lockerungen.





Shops und Außenbereiche der Gastronomie sind wieder offen. Mehr als drei Monate war das in England nicht möglich.





Trotz frostiger Temperaturen ist die Stimmung ausgelassen. Nur vereinzelt gibt es Verstöße und Festnahmen.





ZITAT: "Es fühlt sich surreal an – ein bisschen wie ein Dejavu. Wir haben schon so viele Male gestartet und wieder gestoppt. Es erinnert mich an den letzten Sommer."





England plant schon im Juli den landesweiten Lockdown beendet zu haben. Knapp 50 Prozent der Bevölkerung hat bereits die erste Covid-Impfung erhalten.

