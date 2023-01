Auch ein Rettungshubschrauber war an dem Einsatz in Österreich beteiligt (Symbolfoto)

In Österreich ist ein deutscher Kletterer verletzt worden. Der 36-Jährige wurde von einem herabstürzenden Teil eines Eiswasserfalls getroffen. Auch zwei weitere Personen erlitten Verletzungen.

Ein Deutscher ist beim Klettern in Österreich durch herabstürzende Eisbrocken schwer verletzt worden. Wie die Nachrichtenagentur APA berichtete, war der 36-Jährige gemeinsam mit zwei weiteren Deutschen am Talschluss des Leitertales in Obertilliach in Osttirol unterwegs, als ein Teil eines Eiswasserfalls abbrach und auf die 40 Meter darunter befindlichen Eiskletterer stürzte.

Österreich: Deutscher Kletterer nach Unfall im Krankenhaus

Der 36-Jährige wurde demnach mit einem Tau geborgen und in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Auch die beiden anderen Deutschen, eine 31-Jährige und ein 34-Jähriger, erlitten Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Einsatzleiter der Bergrettung Obertilliach, Gerhard Figl, sagte dem Sender ORF, der Eisbruch sei auf die derzeit milden Temperaturen zurückzuführen. "Der gesamte Wasserfall war relativ stark unterspült", sagte Figl. An dem Rettungseinsatz waren unter anderem ein Notarzthubschrauber, die Alpinpolizei und die Bergrettung beteiligt.