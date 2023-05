Bei einem Brand im Landeskrankenhauses Mödling in Niederösterreich sind in der Nacht drei Menschen ums Leben gekommen. Die Ursache für das Feuer ist noch unbekannt.

Bei einem Feuer in einem Krankenhaus in Österreich sind in der Nacht zum Dienstag drei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handele es sich um Patienten, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Landesgesundheitsagentur von Niederösterreich. Demnach brach das Feuer aus noch unbekannter Ursache in einem Zimmer des Landeskrankenhauses Mödling in Niederösterreich aus.

Österreich: Ursache für Krankenhausbrand unbekannt

Für die drei Patienten in dem Zimmer sei jede Hilfe zu spät gekommen, zitierte APA den Behördensprecher Matthias Hofer. Rund 90 Patienten mussten den Angaben zufolge verlegt werden, einige innerhalb des Krankenhauses, andere wurden in ein anderes Krankenhaus gebracht. Der Feueralarm wurde den Angaben zufolge um kurz vor 1.00 Uhr ausgelöst. Laut APA waren mehr als 170 Feuerwehrleute mit 33 Fahrzeugen an den Löscharbeiten beteiligt. Gegen 3.00 Uhr sei der Brand gelöscht gewesen.